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  3. Лига конференций 2023-2024
Тур: 1. Стадион: .
Легия
1:1
Первый тайм: 24'
Астон Вилла
0'
1:0
3' Гол
Вшолек Павел
1:1
6' Гол
Дуран Джон
19' Желтая карточка
Кун Патрик
Легия - Астон Вилла 1:0. Гол Мар...

Ход матча

3'
Вшолек Павел
(Кун Патрик)
1:0
6'
1:1
Дуран Джон
(Дзаньоло Николо)
19'
Кун Патрик
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 32 Владение мячом, % 68
Прогнозы 121
Легия 5.8% (7)
X 19% (23)
Астон Вилла 75.2% (91)
0
выиграет Легия, со счетом 1:0
да
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Легия
Ничья
Астон Вилла
6.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Тобиаш
Кацпер
12
Панков
Радован
3
Капюади
Стив
5
Рибейру
Юри
13
Вшолек
Павел
99
Слиш
Бартош
22
Элитим
Хуэрхен
33
Кун
Патрик
27
Жозуэ
Филипе
28
Гуаль
Марк
20
Мучи
Эрнест
1
Мартинес
Эмилиано
16
Чамберс
Калум
4
Конса
Эзри
17
Ленгле
Клеман
12
Динь
Люка
44
Камара
Бубакар
I
8
Тилеманс
Юри
31
Бэйли
Леон
7
Макгинн
Джон
22
Дзаньоло
Николо
24
Дуран
Джон
Легия
3-4-3
Астон Вилла
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пекхарт Томаш 4 0.57
Вшолек Павел 2 0.29
Гуаль Марк 2 0.29
Крамер Блаж 2 0.29
Мучи Эрнест 2 0.29
Слиш Бартош 1 0.14
Росолек Мацей 1 0.14
Рибейру Юри 1 0.14
Элитим Хуэрхен 1 0.14
Кун Патрик 0 0
Жозуэ Филипе 0 0
Баку Макана 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 3 1
Бэйли Леон 2 0.67
Дуран Джон 2 0.67
Кэш Мэтти 1 0.33
Соарес Дуглас 1 (1) 0.33
Динь Люка 0 0
Карлос Диего Сантос 0 0
Дзаньоло Николо 0 0
Торрес Пау II 0 0
Келлиман Омари 0 0

Карточки

Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Слиш Бартош 4 0
Пекхарт Томаш 2 0
Енджейчик Артур 2 0
Жозуэ Филипе 2 0
Вшолек Павел 1 0
Кун Патрик 1 0
Панков Радован 1 0
Гуаль Марк 1 0
Элитим Хуэрхен 1 0
Мучи Эрнест 1 0
Тобиаш Кацпер 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Динь Люка 1 0

Результаты матчей

Легия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Астон Вилла
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
0
Легия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Астон Вилла
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

10
3
Легия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Астон Вилла
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

11
3

Голы по времени матча

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

10
3
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
33%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Пропущено

8
0
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

15
8
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
3
20%
3
38%
31-45
2
13%
1
13%
46-60
3
20%
2
25%
61-75
5
33%
0
0%
76-90

Пропущено

13
0
4 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 0
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Легия
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Пяст - Легия 1:1 Легия - Видзев Лодзь 3:1 Легия - Мидтьюлланн 1:1 Мидтьюлланн - Легия 3:3
Легия - Корона Кельце 1:0 Аустрия Вена - Легия 3:5 Пуща Неполомице - Легия 1:1 Легия - Аустрия Вена 1:2 Легия - Рух Хожув 3:0 Легия - Ордабасы 3:2 Ордабасы - Легия 2:2 Легия - ЛКС Лодзь 3:0 Ракув - Легия 0:0 Зальцбург - Легия 0:2 Легия - Карабах 2:0 Легия - Ботошани 5:0 Легия - Лехия Гданьск 3:1 Легия - Шленск Вроцлав 3:1 Лехия Гданьск - Легия 1:0 Легия - Ягеллония Белосток 5:1
Астон Вилла
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1 Ливерпуль - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Хиберниан 3:0 Бёрнли - Астон Вилла 1:3
Хиберниан - Астон Вилла 0:5 Астон Вилла - Эвертон 4:0 Ньюкасл - Астон Вилла 5:1 Валенсия - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Лацио 3:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Фулхэм - Астон Вилла 0:2 Ньюкасл - Астон Вилла 3:3 Уолсолл - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Брайтон 2:1 Ливерпуль - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Тоттенхэм 2:1 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Фулхэм 1:0 Брентфорд - Астон Вилла 1:1

Результаты матчей

Легия
Астон Вилла

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
3
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
3:5
1 раз 33%
0:5
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
5
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
3:5
1 раз 17%
0:5
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Легия
Астон Вилла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
3
3
2.5
1
5
3.5
1
1
1
5
4.5
1
1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Легия
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Астон Вилла
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Зриньски
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Астон Вилла
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
АЗ Алкмаар
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Зриньски
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Астон Вилла
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Зриньски
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Легия
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
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Топ бомбардиров
Ференцварош Варга Барнабас 7 (4)
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Ференцварош Траоре Адама VII 6 (2)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Сепси Штефэнеску Мариус 1 3
Адана Демирспор Беланда Юнес 4
Легия Слиш Бартош 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    24'
    На Тиллемансе нарушили правила в центре поля.
  • 23'
    "Легия" под давлением "Виллы" разыгрывает мяч на левом фланге.
  • Фол, нарушение
    22'
    Дзаниоло на левом фланге заработал очередной штрафной. После подачи случился неопасный удар в сторону ворот.
  • 21'
    "Астон Вилла" высоко прессингует защитников соперника.
  • Желтая карточка
    20'
    Патрик Кун грубо срубил Бейли на правом фланге, за что удостоился желтой карточки.
  • 18'
    Быстрый проход по левому флангу к воротам Мартинеса был мгновенно остановлен.
  • 16'
    "Астон Вилла" комбинирует на правом фланге у штрафной соперника.
  • Фол, нарушение
    15'
    Игрок "Виллы" не грубо нарушил правила, остановив атаку у центральной линии.
  • Фол, нарушение
    14'
    Фол в центре поля на Макгинне.
  • 13'
    Контроль от английской команды.
  • Угловой
    11'
    Очередной угловой для игроков "Легии" не увенчался опасным моментом.
  • Офсайд
    10'
    Нападающий "Легии" слишком рано забежал за спину защитнику, офсайд.
  • 9'
    Польская команда позиционно атакует.
  • Угловой
    8'
    "Легия" провела неплохую атаку правым флангом и заработала угловой, но после розыгрыша мяч ушел за лицевую.
  • Описание гола
    6'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1!!! Дуран!!!
    Последовал удар издали, голкипер перевёл мяч в каркас ворот, сфера отскочила в поле, Дуран оказался первым на добивании головой в районе одиннадцатиметровой отметки и переправил сферу в пустой угол! 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Угловой
      5'
      "Астон Вилла" подала угловой на дальнюю штангу, но мяч выбит из штрафной.
    • 3'
      Англичане контролируют мяч с помощью коротких передач.
    • Описание гола
      2'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Вшолек!!!
      Павел Вшолек прекрасно открылся на дальней штанге и открыл счет точным ударом в нижний угол.
    • 1'
      "Астон Вилла" сразу забрала мяч под контроль.
    • Первый тайм начался
      1'
      Судья дает стартовый свисток, матч начался.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Легия 1:1 Астон Вилла

    Исход игры
    Легия
    5.7% (7)
    Ничья
    18.7% (23)
    Астон Вилла
    75.6% (93)
    Тотал 2.5
    Больше
    65% (78)
    Меньше
    35% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    81.67% (98)
    Нет
    18.33% (22)
    Популярный счёт
    1:2 Астон Вилла
    50.4% (62)
    1:1 Ничья
    17.1% (21)
    0:2 Астон Вилла
    8.9% (11)
    1:3 Астон Вилла
    8.1% (10)
    0:1 Астон Вилла
    4.1% (5)
    2:1 Легия
    2.4% (3)
    1:0 Легия
    2.4% (3)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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