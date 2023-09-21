Тур: 1. Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского.
1:1
Первый тайм: 24'
Бонусы букмекеров
Ход матча
3'
1:0
6'
1:1
19'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
32 Владение мячом, % 68
Прогноз на матч от Liveresult
13
Вшолек
Павел
99
Слиш
Бартош
33
Кун
Патрик
27
Жозуэ
Филипе
28
Гуаль
Марк
20
Мучи
Эрнест
12
Динь
Люка
31
Бэйли
Леон
24
Дуран
Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вшолек ПавелПолузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Кун ПатрикПолузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеНападающий
-
28 Гуаль МаркНападающий
-
20 Мучи ЭрнестНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
32 Баку МаканаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Диаш ЖильНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Руньяич Коста
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Динь ЛюкаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Бэйли ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Дуран ДжонНападающий
- Запасные игроки
-
25 Ольсен РобинВратарь
- Вратарь
-
14 Торрес ПауЗащитник
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
-
41 Рамси ДжакобПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диаби МуссаНападающий
-
11 Уоткинс ОллиНападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
Бомбардиры внутри турнира
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пекхарт Томаш
|4
|0.57
|Вшолек Павел
|2
|0.29
|Гуаль Марк
|2
|0.29
|Крамер Блаж
|2
|0.29
|Мучи Эрнест
|2
|0.29
|Слиш Бартош
|1
|0.14
|Росолек Мацей
|1
|0.14
|Рибейру Юри
|1
|0.14
|Элитим Хуэрхен
|1
|0.14
|Кун Патрик
|0
|0
|Жозуэ Филипе
|0
|0
|Баку Макана
|0
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|3
|1
|Бэйли Леон
|2
|0.67
|Дуран Джон
|2
|0.67
|Кэш Мэтти
|1
|0.33
|Соарес Дуглас
|1 (1)
|0.33
|Динь Люка
|0
|0
|Карлос Диего Сантос
|0
|0
|Дзаньоло Николо
|0
|0
|Торрес Пау II
|0
|0
|Келлиман Омари
|0
|0
Карточки
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Слиш Бартош
|4
|0
|Пекхарт Томаш
|2
|0
|Енджейчик Артур
|2
|0
|Жозуэ Филипе
|2
|0
|Вшолек Павел
|1
|0
|Кун Патрик
|1
|0
|Панков Радован
|1
|0
|Гуаль Марк
|1
|0
|Элитим Хуэрхен
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
|Тобиаш Кацпер
|1
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Динь Люка
|1
|0
Результаты матчей
Легия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Астон Вилла
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
0
Легия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Астон Вилла
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
10
3
Легия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Астон Вилла
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
11
3
Голы по времени матча
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
10
3
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
33%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Пропущено
8
0
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
15
8
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
3
20%
3
38%
31-45
2
13%
1
13%
46-60
3
20%
2
25%
61-75
5
33%
0
0%
76-90
Пропущено
13
0
4 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 0
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Легия
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Пяст - Легия 1:1 Легия - Видзев Лодзь 3:1 Легия - Мидтьюлланн 1:1 Мидтьюлланн - Легия 3:3
Легия - Корона Кельце 1:0 Аустрия Вена - Легия 3:5 Пуща Неполомице - Легия 1:1 Легия - Аустрия Вена 1:2 Легия - Рух Хожув 3:0 Легия - Ордабасы 3:2 Ордабасы - Легия 2:2 Легия - ЛКС Лодзь 3:0 Ракув - Легия 0:0 Зальцбург - Легия 0:2 Легия - Карабах 2:0 Легия - Ботошани 5:0 Легия - Лехия Гданьск 3:1 Легия - Шленск Вроцлав 3:1 Лехия Гданьск - Легия 1:0 Легия - Ягеллония Белосток 5:1
Астон Вилла
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1 Ливерпуль - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Хиберниан 3:0 Бёрнли - Астон Вилла 1:3
Хиберниан - Астон Вилла 0:5 Астон Вилла - Эвертон 4:0 Ньюкасл - Астон Вилла 5:1 Валенсия - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Лацио 3:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Фулхэм - Астон Вилла 0:2 Ньюкасл - Астон Вилла 3:3 Уолсолл - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Брайтон 2:1 Ливерпуль - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Тоттенхэм 2:1 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Фулхэм 1:0 Брентфорд - Астон Вилла 1:1
Результаты матчей
Легия
Астон Вилла
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
3
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
3:5
1 раз 33%
0:5
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
5
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
3:5
1 раз 17%
0:5
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Легия
Астон Вилла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
15
11
15
11
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|7 (4)
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|6 (2)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|6 (1)
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|1 3
|Адана Демирспор
|Беланда Юнес
|4
|Легия
|Слиш Бартош
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Легия 1:1 Астон Вилла
Исход игры
Легия
5.7% (7)
Ничья
18.7% (23)
Астон Вилла
75.6% (93)
Тотал 2.5
Больше
65% (78)
Меньше
35% (42)
Обе команды забьют
Да
81.67% (98)
Нет
18.33% (22)
Популярный счёт
1:2 Астон Вилла
50.4% (62)
1:1 Ничья
17.1% (21)
0:2 Астон Вилла
8.9% (11)
1:3 Астон Вилла
8.1% (10)
0:1 Астон Вилла
4.1% (5)
2:1 Легия
2.4% (3)
1:0 Легия
2.4% (3)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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