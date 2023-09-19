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Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Легия
 
Позже
Астон Вилла
Прогнозы 46
Легия 6.5% (3)
X 21.7% (10)
Астон Вилла 71.7% (33)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Легия
Ничья
Астон Вилла
6.60
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4.50
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6.30
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пекхарт Томаш 4 0.67
Гуаль Марк 2 0.33
Крамер Блаж 2 0.33
Мучи Эрнест 2 0.33
Вшолек Павел 1 0.17
Слиш Бартош 1 0.17
Росолек Мацей 1 0.17
Рибейру Юри 1 0.17
Элитим Хуэрхен 1 0.17
Кун Патрик 0 0
Жозуэ Филипе 0 0
Баку Макана 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 3 1.5
Бэйли Леон 2 1
Кэш Мэтти 1 0.5
Дуран Джон 1 0.5
Соарес Дуглас 1 (1) 0.5
Динь Люка 0 0
Карлос Диего Сантос 0 0
Торрес Пау II 0 0
Келлиман Омари 0 0

Карточки

Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Слиш Бартош 4 0
Пекхарт Томаш 2 0
Енджейчик Артур 2 0
Жозуэ Филипе 2 0
Вшолек Павел 1 0
Панков Радован 1 0
Гуаль Марк 1 0
Элитим Хуэрхен 1 0
Мучи Эрнест 1 0
Тобиаш Кацпер 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Динь Люка 1 0

Результаты матчей

Легия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Астон Вилла
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
0
Легия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Астон Вилла
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

10
3
Легия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Астон Вилла
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

11
3

Голы по времени матча

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

10
3
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
33%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Пропущено

8
0
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

15
8
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
3
20%
3
38%
31-45
2
13%
1
13%
46-60
3
20%
2
25%
61-75
5
33%
0
0%
76-90

Пропущено

13
0
4 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 0
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Легия
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Пяст - Легия 1:1 Легия - Видзев Лодзь 3:1 Легия - Мидтьюлланн 1:1 Мидтьюлланн - Легия 3:3
Легия - Корона Кельце 1:0 Аустрия Вена - Легия 3:5 Пуща Неполомице - Легия 1:1 Легия - Аустрия Вена 1:2 Легия - Рух Хожув 3:0 Легия - Ордабасы 3:2 Ордабасы - Легия 2:2 Легия - ЛКС Лодзь 3:0 Ракув - Легия 0:0 Зальцбург - Легия 0:2 Легия - Карабах 2:0 Легия - Ботошани 5:0 Легия - Лехия Гданьск 3:1 Легия - Шленск Вроцлав 3:1 Лехия Гданьск - Легия 1:0 Легия - Ягеллония Белосток 5:1
Астон Вилла
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1 Ливерпуль - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Хиберниан 3:0 Бёрнли - Астон Вилла 1:3
Хиберниан - Астон Вилла 0:5 Астон Вилла - Эвертон 4:0 Ньюкасл - Астон Вилла 5:1 Валенсия - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Лацио 3:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Фулхэм - Астон Вилла 0:2 Ньюкасл - Астон Вилла 3:3 Уолсолл - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Брайтон 2:1 Ливерпуль - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Тоттенхэм 2:1 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Фулхэм 1:0 Брентфорд - Астон Вилла 1:1

Результаты матчей

Легия
Астон Вилла

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
3
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
3:5
1 раз 33%
0:5
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
5
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
3:5
1 раз 17%
0:5
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Легия
Астон Вилла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
3
3
2.5
1
5
3.5
1
1
1
5
4.5
1
1

Группа E

Команда И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Зриньски
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа E

Команда И В Н П Г О
1.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Зриньски
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа E

Команда И В Н П Г О
1.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Зриньски
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА

Топ бомбардиров
Ференцварош Варга Барнабас 7 (4)
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Ференцварош Траоре Адама VII 6 (2)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Сепси Штефэнеску Мариус 1 3
Адана Демирспор Беланда Юнес 4
Легия Слиш Бартош 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Легия - Астон Вилла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 сентября 2023, осталось 2 дня 12 часов 34 минуты.



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    • Прогнозы 46
    Легия 6.5% (3)
    X 21.7% (10)
    Астон Вилла 71.7% (33)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Легия
    Ничья
    Астон Вилла
    6.60
    Реклама, pari.ru
    4.50
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    6.30
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    Прогнозы на матч Легия - Астон Вилла

    Исход игры
    Легия
    6.4% (3)
    Ничья
    21.3% (10)
    Астон Вилла
    72.3% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.22% (30)
    Меньше
    34.78% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    84.78% (39)
    Нет
    15.22% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Астон Вилла
    51.1% (24)
    1:1 Ничья
    19.1% (9)
    1:3 Астон Вилла
    8.5% (4)
    0:2 Астон Вилла
    4.3% (2)
    1:0 Легия
    4.3% (2)
    0:1 Астон Вилла
    4.3% (2)
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    Легия
    Астон Вилла
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