Тур: 1. Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского.
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Бомбардиры внутри турнира
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пекхарт Томаш
|4
|0.67
|Гуаль Марк
|2
|0.33
|Крамер Блаж
|2
|0.33
|Мучи Эрнест
|2
|0.33
|Вшолек Павел
|1
|0.17
|Слиш Бартош
|1
|0.17
|Росолек Мацей
|1
|0.17
|Рибейру Юри
|1
|0.17
|Элитим Хуэрхен
|1
|0.17
|Кун Патрик
|0
|0
|Жозуэ Филипе
|0
|0
|Баку Макана
|0
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|3
|1.5
|Бэйли Леон
|2
|1
|Кэш Мэтти
|1
|0.5
|Дуран Джон
|1
|0.5
|Соарес Дуглас
|1 (1)
|0.5
|Динь Люка
|0
|0
|Карлос Диего Сантос
|0
|0
|Торрес Пау II
|0
|0
|Келлиман Омари
|0
|0
Карточки
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Слиш Бартош
|4
|0
|Пекхарт Томаш
|2
|0
|Енджейчик Артур
|2
|0
|Жозуэ Филипе
|2
|0
|Вшолек Павел
|1
|0
|Панков Радован
|1
|0
|Гуаль Марк
|1
|0
|Элитим Хуэрхен
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
|Тобиаш Кацпер
|1
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Динь Люка
|1
|0
Результаты матчей
Легия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Астон Вилла
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
0
Легия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Астон Вилла
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
10
3
Легия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Астон Вилла
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
11
3
Голы по времени матча
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
10
3
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
33%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Пропущено
8
0
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
15
8
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
3
20%
3
38%
31-45
2
13%
1
13%
46-60
3
20%
2
25%
61-75
5
33%
0
0%
76-90
Пропущено
13
0
4 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 0
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Легия
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Пяст - Легия 1:1 Легия - Видзев Лодзь 3:1 Легия - Мидтьюлланн 1:1 Мидтьюлланн - Легия 3:3
Легия - Корона Кельце 1:0 Аустрия Вена - Легия 3:5 Пуща Неполомице - Легия 1:1 Легия - Аустрия Вена 1:2 Легия - Рух Хожув 3:0 Легия - Ордабасы 3:2 Ордабасы - Легия 2:2 Легия - ЛКС Лодзь 3:0 Ракув - Легия 0:0 Зальцбург - Легия 0:2 Легия - Карабах 2:0 Легия - Ботошани 5:0 Легия - Лехия Гданьск 3:1 Легия - Шленск Вроцлав 3:1 Лехия Гданьск - Легия 1:0 Легия - Ягеллония Белосток 5:1
Астон Вилла
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1 Ливерпуль - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Хиберниан 3:0 Бёрнли - Астон Вилла 1:3
Хиберниан - Астон Вилла 0:5 Астон Вилла - Эвертон 4:0 Ньюкасл - Астон Вилла 5:1 Валенсия - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Лацио 3:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Фулхэм - Астон Вилла 0:2 Ньюкасл - Астон Вилла 3:3 Уолсолл - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Брайтон 2:1 Ливерпуль - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Тоттенхэм 2:1 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Фулхэм 1:0 Брентфорд - Астон Вилла 1:1
Результаты матчей
Легия
Астон Вилла
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
3
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
3:5
1 раз 33%
0:5
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
5
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
3:5
1 раз 17%
0:5
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Легия
Астон Вилла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
15
11
15
11
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|7 (4)
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|6 (2)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|6 (1)
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|1 3
|Адана Демирспор
|Беланда Юнес
|4
|Легия
|Слиш Бартош
|4
Прогнозы на матч Легия - Астон Вилла
Исход игры
Легия
6.4% (3)
Ничья
21.3% (10)
Астон Вилла
72.3% (34)
Тотал 2.5
Больше
65.22% (30)
Меньше
34.78% (16)
Обе команды забьют
Да
84.78% (39)
Нет
15.22% (7)
Популярный счёт
1:2 Астон Вилла
51.1% (24)
1:1 Ничья
19.1% (9)
1:3 Астон Вилла
8.5% (4)
0:2 Астон Вилла
4.3% (2)
1:0 Легия
4.3% (2)
0:1 Астон Вилла
4.3% (2)
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