вот так!
martik #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янсане Момо
|2
|0.4
|Анкей Дэвид
|2
|0.4
|Энрике Луваннор
|2 (2)
|0.4
|Бадоло Седрик
|1
|0.2
|Зохури Армель
|1
|0.2
|Рикардиньо Кавальканте
|1 (1)
|0.2
|Нгом-Мбекели Жером
|1
|0.2
|Пайва Винисиус
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кики Габи
|2
|0
|Гарананга Мунаше
|2
|0
|Паулу Жоау
|1
|0
|Апостолакис Константинос
|1
|0
|Бадоло Седрик
|1
|0
|Артундуага Алехандро
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Хеккен
|Хрстич Срджан
|3 (1)
|Арис Лимассол
|Гомис Янник
|3
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|3
|Олимпиакос
|Фортунис Костас
|2 (2)
|Олимпиакос
|Кини Марин
|3
|Лудогорец
|Гонсалвеш Клод
|3
|Хеккен
|Хаммар Юхан
|1 1
|Астана
|Йованчич Душан
|1 1
|Олимпиакос
|Марсело Родиней
|1 1