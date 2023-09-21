Кристанте с двадцати семи метров низом пробил в левый угол. Коваль прыгнул к штанге и забрал мяч в руки.

Манчини сделал длинный заброс вперёд на Лукаку. Ромелу пробить по воротам не удалось.

Карсдорп с Лукаку справа не смогли прорваться в чужую штрафную площадь.

18'

Карсдорп справа сместился в центр и выдал пас к воротам на Эль-Шаарави. Коваль забрал мяч в ногах у Стефана.