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  3. Лига Европы 2023-2024
Тур: 1. Стадион: .
Шериф
0:0
Первый тайм: 25'
Рома
0'

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 31 Владение мячом, % 69
Прогнозы 145
Шериф 11.7% (17)
X 9.7% (14)
Рома 78.6% (114)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 0:0
вот так!
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шериф
Ничья
Рома
8.30
4.40
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1.55
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Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
35
Коваль
Максим
23
Товар
Кристиан
15
Кики
Габи
4
Гарананга
Мунаше
28
Артундуага
Алехандро
20
Зохури
Армель
69
Адемо
Питер
8
Паулу
Жоау
17
Нгом-Мбекели
Жером
14
Талал
Амин
30
Анкей
Дэвид
99
Свилар
Миле
23
Манчини
Джанлука
14
Льоренте
Диего
5
Н'Дика
Эван
4
Кристанте
Бриан
2
Карсдорп
Рик
20
Саншеш
Ренату
22
Ауа
Уссем
59
Залевски
Никола
90
Лукаку
Ромелу
92
Эль-Шаарави
Стефан
Шериф
4-3-3
Рома
3-1-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Шериф
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янсане Момо 2 0.4
Анкей Дэвид 2 0.4
Энрике Луваннор 2 (2) 0.4
Бадоло Седрик 1 0.2
Зохури Армель 1 0.2
Рикардиньо Кавальканте 1 (1) 0.2
Нгом-Мбекели Жером 1 0.2
Пайва Винисиус 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Шериф
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кики Габи 2 0
Гарананга Мунаше 2 0
Паулу Жоау 1 0
Апостолакис Константинос 1 0
Бадоло Седрик 1 0
Артундуага Алехандро 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Шериф
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Рома
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Шериф
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Рома
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0
Шериф
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Рома
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

10
0
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шериф
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Шериф - Флорешты 5:1 Шериф - Клаксвик 2:1 Милсами - Шериф 2:0 Клаксвик - Шериф 1:1
Шериф - Дачия-Буюканы 5:0 БАТЭ - Шериф 2:2 Спарта Селемет - Шериф 0:2 Шериф - БАТЭ 5:1 Петрокуб - Шериф 0:1 Маккаби Хайфа - Шериф 4:1 Шериф - Маккаби Хайфа 1:0 Шериф - Фарул Констанца 3:0 Фарул Констанца - Шериф 1:0 Бельцы - Шериф 0:0 Шериф - Милсами 4:0 Сфынтул Георге - Шериф 0:2 Шериф - Зимбру 0:0 Петрокуб - Шериф 0:1 Петрокуб - Шериф 1:1 Шериф - Петрокуб 2:0
Рома
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Рома - Эмполи 7:0 Рома - Милан 1:2 Верона - Рома 2:1 Рома - Салернитана 2:2
Рома - Партизани 2:1 Тулуза - Рома 2:1 Фаренсе - Рома 2:4 Рома - Эштрела 4:0 Брага - Рома 1:1 Рома - Специя 2:1 Севилья - Рома 1:1 Фиорентина - Рома 2:1 Рома - Салернитана 2:2 Байер Л - Рома 0:0 Болонья - Рома 0:0 Рома - Байер Л 1:0 Рома - Интер Милан 0:2 Монца - Рома 1:1 Рома - Милан 1:1 Аталанта - Рома 3:1

Результаты матчей

Шериф
Рома

Точный счет

2:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Шериф
Рома

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5

Группа G

Команда И В Н П Г О
1.
Славия Прага
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Серветт
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Рома
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Шериф
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1

Группа G

Команда И В Н П Г О
1.
Шериф
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Серветт
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Рома
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Славия Прага
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа G

Команда И В Н П Г О
1.
Рома
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Славия Прага
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Шериф
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Серветт
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
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Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Хеккен Хрстич Срджан 3 (1)
Арис Лимассол Гомис Янник 3
Аякс Кудус Мохаммед 3
Олимпиакос Фортунис Костас 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Кини Марин 3
Лудогорец Гонсалвеш Клод 3
Хеккен Хаммар Юхан 1 1
Астана Йованчич Душан 1 1
Олимпиакос Марсело Родиней 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 25'
    Кристанте с двадцати семи метров низом пробил в левый угол. Коваль прыгнул к штанге и забрал мяч в руки.
  • 24'
    Талал со штрафного сделал заброс к правой штанге, а партнёры рывок вперёд сделали с явным запозданием.
  • Фол, нарушение
    23'
    Ауа недалеко от центрального круга руками остановил Талала.
  • 22'
    Манчини сделал длинный заброс вперёд на Лукаку. Ромелу пробить по воротам не удалось.
  • 21'
    Карсдорп с Лукаку справа не смогли прорваться в чужую штрафную площадь.
  • 20'
    "Шериф" продолжает более настойчиво действовать впереди. Опасных моментов хозяевам создавать не удаётся, но напряжение постепенно нарастает.
  • 18'
    Карсдорп справа сместился в центр и выдал пас к воротам на Эль-Шаарави. Коваль забрал мяч в ногах у Стефана.
  • 17'
    Паулу у центрального круга на развороте ушёл от Саншеша, продвинулся вперёд и с тридцати метров пробил правее ворот.
  • Фол, нарушение
    16'
    Паулу у центрального круга попал по ногам Саншешу.
  • 15'
    Залевски слева подключился к атаке и упустил мяч за пределы поля.
  • 14'
    Анкей с девятнадцати метров ударом через себя отправил мяч левее ворот.
  • 13'
    Лукаку справа удачно поборолся за мяч, а вот передачу на Карсдорпа к броске Ромелу сделал слишком слабо.
  • Фол, нарушение
    12'
    Манчини на чужой половине поля сбил Артундуагу.
  • Фол, нарушение
    11'
    Нгом-Мбекели в чужой штрафной площади толкнул в спину Залевски.
  • Офсайд
    10'
    Лукаку справа забрался в офсайд.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 9'
      Карсдорп справа сделал пас в центр на Саншеша, удар которого с двадцати четырёх метров соперники заблокировали.
    • 8'
      "Рома" подержала мяч у центрального круга, наращивая показатели точных передач.
    • 7'
      Нгом-Мбекели с дальней дистанции по воротам пробил неточно. Первые минуты проходят в равной борьбе. Хозяева почаще стараются завершать свои атаки  ударами.
    • 6'
      Заброс Эль-Шаарави в штрафную площадь получился слишком сильным. Мяч улетел за пределы поля.
    • Угловой
      5'
      Талал исполнил первый угловой удар в матче. Мяч прилетел к линии вратарской площади, где партнёры Амина не смогли нанести удар по воротам. Товар махнул ногой мимо сферы после скидки.
    • 4'
      Коваль вышел к линии штрафной площади и забрал мяч в руки, который был направлен на ход Лукаку.
    • 3'
      Хозяева подержали мяч на чужой половине поля, но сами отдали мяч соперникам неточной передачей.
    • 2'
      "Шериф" играет в чёрной форме, "Рома" - в белой.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Шерифе"!
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча первого тура группы G Лиги Европы, в котором сыграют молдавский «Шериф» и итальянская «Рома». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Шериф 0:0 Рома

    Исход игры
    Шериф
    11.5% (17)
    Ничья
    8.8% (13)
    Рома
    79.7% (118)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.64% (63)
    Меньше
    48.36% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    54.92% (67)
    Нет
    45.08% (55)
    Популярный счёт
    1:2 Рома
    32.4% (48)
    0:2 Рома
    20.3% (30)
    0:1 Рома
    13.5% (20)
    1:3 Рома
    5.4% (8)
    1:1 Ничья
    4.7% (7)
    0:3 Рома
    2% (3)
    2:2 Ничья
    1.4% (2)
    1:4 Рома
    1.4% (2)
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