  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2023-2024
Тур: 1. Стадион: .
Динамо Загреб
1:0
Перерыв
Астана
0'
42' Желтая карточка
Дарбо Дембо
43' Желтая карточка
Лончар Стьепан
1:0
43' Пенальти
Петкович Бруно
Динамо Загреб - Астана. 1:0. Гол...

Ход матча

42'
 
Дарбо Дембо
43'
 
Лончар Стьепан
43'
Петкович Бруно
1:0
45'
 
Ароян Вараздат
Бейсебеков Абзал

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 66 Владение мячом, % 34
Прогнозы 123
Динамо Загреб 95.9% (118)
X 2.4% (3)
Астана 1.6% (2)
0
выиграет Динамо Загреб, со счетом 3:0
вот так!
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Загреб
Ничья
Астана
8.30
7.50
Реклама, betcity.ru
8.20
Реклама, ligastavok.ru
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Невистич
Иван
2
Мохаррами
Садех
55
Перич
Дино
4
Шутало
Бошко
14
Любичич
Роберт
31
Булат
Марко
27
Мишич
Йосип
11
Эмрели
Махир
10
Батурина
Мартин
72
Видович
Габриэль
9
Петкович
Бруно
93
Чондрич
Йосип
15
Бейсебеков
Абзал
33
Томашевич
Зарко
45
Аманович
Алекса
13
Оганесян
Камо
7
Эбонг
Макс
44
Лончар
Стьепан
6
Вороговский
Ян
10
Томасов
Марин
88
Дарбо
Дембо
23
Урега
Фабьен
Динамо Загреб
4-2-3-1
Астана
3-4-3

История личных встреч

Динамо Загреб
Астана

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧ
0:2
ЛЧ
4:0
ЛЧ
1:0
ЛЧ
0:2

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

2.5
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
90

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Загреб
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петкович Бруно 1 (1) 1
Астана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томасов Марин 1 0.33
Лончар Стьепан 1 0.33

Карточки

Динамо Загреб
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Астана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лончар Стьепан 2 0
Дарбо Дембо 2 0
Вороговский Ян 1 0
Урега Фабьен 1 0
Аманович Алекса 1 0

Результаты матчей

Динамо Загреб
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Астана
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Динамо Загреб
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Астана
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Динамо Загреб
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Астана
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Загреб
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Динамо Загреб - Славен 3:0 Осиек - Динамо Загреб 2:3 Спарта Прага - Динамо Загреб 4:1 Динамо Загреб - Риека 2:1
Динамо Загреб - Спарта Прага 3:1 АЕК - Динамо Загреб 2:2 Динамо Загреб - АЕК 1:2 Динамо Загреб - ХНК Горица 0:0 Астана - Динамо Загреб 0:2 Истра 1961 - Динамо Загреб 0:3 Динамо Загреб - Астана 4:0 Динамо Загреб - Хайдук 1:2 Динамо Загреб - Хайдук 1:0 Динамо Загреб - Спарта Прага 1:1 ЦСКА-1948 - Динамо Загреб 2:3 Динамо Загреб - Копер 2:2 Дуго Село - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - ХНК Горица 4:1 Риека - Динамо Загреб 1:2 Динамо Загреб - Шибеник 4:0
Астана
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Астана - Тобол 2:1 Партизани - Астана 1:1 Кайрат - Астана 1:0 Астана - Партизани 1:0
Астана - Кайсар 1:1 Лудогорец - Астана 5:1 Астана - Лудогорец 2:1 Астана - Динамо Загреб 0:2 Кызылжар - Астана 1:0 Динамо Загреб - Астана 4:0 Астана - Атырау 0:0 Динамо Тбилиси - Астана 1:2 Астана - Динамо Тбилиси 1:1 Ордабасы - Астана 2:0 Каспий Актау - Астана 1:2 Астана - Ордабасы 1:0 Астана - Каспий Актау 3:1 Туран - Астана 1:1 Астана - Аксу 1:0 Атырау - Астана 0:0

Результаты матчей

Динамо Загреб
Астана

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Динамо Загреб
Астана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Загреб
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
ФК Балкани
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Виктория Пльзень
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Астана
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Загреб
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Виктория Пльзень
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Астана
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
ФК Балкани
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Балкани
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Виктория Пльзень
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Динамо Загреб
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Астана
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА

Топ бомбардиров
Ференцварош Варга Барнабас 8 (5)
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Ференцварош Траоре Адама VII 6 (2)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Сепси Штефэнеску Мариус 1 3
Адана Демирспор Беланда Юнес 4
Легия Слиш Бартош 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • Угловой
    45'
    Угловой с правого фланга подает Томасов, однако Эбонг фолит в борьбе за верховой мяч.
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты добавляет польский арбитр к основному времени первого тайма.
  • Замена
    44'
    Вараздат Ароян появляется на поле вместо Абзала Бейсебекова.
  • Пенальти
    43'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! БРУНО ПЕТКОВИЧ!
    Уверенно реализует пенальти форвард сборной Хорватии, сильно пробивая под перекладину, Чондрич был не в силах спасти!
  • Желтая карточка
    42'
    Дарбо за свой фол получает желтую карточку. Также предупреждение за неспортивное поведение получает Лончар.
  • Пенальти!
    42'
    Да, после просмотра видео польский арбитр назначает 11-метровый в ворота гостей, Дарбо наступил на ногу Любичичу!
  • Видеоповтор
    41'
    И всё-таки ВАР призывает арбитра к монитору, есть основания полагать, что это пенальти.
  • 40'
    Любичич получает по ногам в штрафной "Астаны" и оказывается на газоне, однако свисток арбитра молчит.
  • Опасный момент
    39'
    Батурина после навеса с правого фланга переигрывает оппонента в воздухе и пробивает головой в противоход Чондричу. однако мяч проходит рядом со штангой!
  • Опасный момент
    37'
    Наконец-таки создают острый момент хозяева, Видович с близкого расстояния пробивает по воротам, однако Чондрич спасает свою команду!
  • 36'
    70 процентов игрового времени владеют мячом хозяева, однако в их активе всего 4 удара и ни одного попадания в створ. У гостей две неточные попытки, по официальным данным.
  • 35'
    Позиционная атака "Динамо" завершается дальним ударом в исполнении Любичича, мяч пролетает мимо створа.
  • Офсайд
    33'
    Выпад "Астаны" на чужую половину поля завершается попаданием Дарбо в офсайд, зажигает флажок лайнсмен.
  • Травма, повреждение
    32'
    Аманович оказывается на газоне после столкновения с соперником, помощь врачей требуется защитнику "Астаны".
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 30'
      В чемпионате Хорватии "Динамо" занимает пока второе место, однако игра в запасе относительно "Хайдука" имеется, так что по потерянным очкам столичная команда на первом месте.
    • 28'
      Петкович получает мяч на линии штрафной и в окружении троих защитников пытается отдать точный пас, но астанинцы справляются.
    • 26'
      Позиционная атака "Динамо" завершается дальним ударом Мишича - мяч пролетает правее створа.
    • Фол, нарушение
      24'
      Урега фолит против Булата на своей половине поля, внушительная дистанция здесь до ворот, потому хозяева разыгрывают мяч накоротке.
    • Фол, нарушение
      23'
      Дарбо жестковато играет на чужой половине поля против Перича, вынужден польский арбитр провести беседу с нарушителем.
    • 22'
      Приближается у нас экватор первой половины встречи, достаточно академично действует "Динамо", к таким скоростям игроки "Астаны" готовы.
    • Опасный момент
      20'
      Томасов после передачи из глубины вываливается на рандеву с голкипером, однако прямо перед ударом валится на газон, а мяч прокатывается левее створа!
    • Фол, нарушение
      18'
      Аманович в центре поля фолит против Эмрели, это первый фол, который допустили хозяева, против пяти у гостей.
    • 17'
      Батурина прорывается по левому флангу и исполняет подачу в штрафную - Чондрич уверенно забирает мяч.
    • 15'
      Мохаррами врывается в штрафную с правого края штрафной и оказывается на газоне в контактной борьбе с защитником, но свисток судьи молчит.
    • 14'
      Дарбо после навеса с левого фланга добирается до верхового мяча и пробивает в дальний угол, однако проблем у Невистича не возникло.
    • 12'
      Теперь Булат отмечается ударом с дальней дистанции с игры, но снова мяч попадает в одного из игроков "Астаны".
    • 11'
      Булат со штрафного пробил не лучшим образом, угодив точно в "стенку", выстроенную Чондричем.
    • Фол, нарушение
      10'
      Томашевич фолит против Петковича в центральной зоне, штрафной в 30 метрах от чужих ворот зарабатывает "Динамо".
    • 9'
      Пока совсем нет событий в нашей встрече, ничего интересного на поле не происходит.
    • 8'
      "Динамо" после прохода "Астаны" уступило "АЕКу", а в раунде плей-офф Лиги Европы драматично уступило пражской "Славии". 
    • 7'
      Также команды пересекались в квалификации Лиги чемпионов 5 лет назад, тогда "Динамо" победило скромнее (1:0 и 2:0), но "Астана" хорватам забить никак не может.
    • 6'
      Напомним, что команды пересекались друг с другом летом во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов, тогда хорваты выиграли обе встречи с общей разницей 6:0.
    • 4'
      Видович получает мяч в штрафной и с разворота исполняет прострел во вратарскую, однако Петкович к этой передаче не успел.
    • 3'
      Пока не самые высокие скорости на "Максимире", постепенно соперники втягиваются в эту игру.
    • 2'
      Батурина с левого фланга исполняет прострел в штрафную, однако партнерам до мяча добраться не удается.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Maksimir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 36.6% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч Динамо Загреб 1:0 Астана онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Динамо Загреб 1:0 Астана

    Исход игры
    Динамо Загреб
    95.9% (118)
    Ничья
    2.4% (3)
    Астана
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.46% (66)
    Меньше
    44.54% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    50.42% (60)
    Нет
    49.58% (59)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Загреб
    36.6% (45)
    2:0 Динамо Загреб
    34.1% (42)
    3:1 Динамо Загреб
    8.9% (11)
    1:0 Динамо Загреб
    7.3% (9)
    3:0 Динамо Загреб
    5.7% (7)
    1:2 Астана
    1.6% (2)
    1:1 Ничья
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Динамо Загреб
    Астана
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (0) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     