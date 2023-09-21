Да, после просмотра видео польский арбитр назначает 11-метровый в ворота гостей, Дарбо наступил на ногу Любичичу!

Дарбо за свой фол получает желтую карточку. Также предупреждение за неспортивное поведение получает Лончар.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! БРУНО ПЕТКОВИЧ! Уверенно реализует пенальти форвард сборной Хорватии, сильно пробивая под перекладину, Чондрич был не в силах спасти!

3 минуты добавляет польский арбитр к основному времени первого тайма.

Угловой с правого фланга подает Томасов, однако Эбонг фолит в борьбе за верховой мяч.

Аманович оказывается на газоне после столкновения с соперником, помощь врачей требуется защитнику "Астаны".

Выпад "Астаны" на чужую половину поля завершается попаданием Дарбо в офсайд, зажигает флажок лайнсмен.

Позиционная атака "Динамо" завершается дальним ударом в исполнении Любичича, мяч пролетает мимо створа.

70 процентов игрового времени владеют мячом хозяева, однако в их активе всего 4 удара и ни одного попадания в створ. У гостей две неточные попытки, по официальным данным.

Наконец-таки создают острый момент хозяева, Видович с близкого расстояния пробивает по воротам, однако Чондрич спасает свою команду!

Батурина после навеса с правого фланга переигрывает оппонента в воздухе и пробивает головой в противоход Чондричу. однако мяч проходит рядом со штангой!

Любичич получает по ногам в штрафной "Астаны" и оказывается на газоне, однако свисток арбитра молчит.

И всё-таки ВАР призывает арбитра к монитору, есть основания полагать, что это пенальти.

30' В чемпионате Хорватии "Динамо" занимает пока второе место, однако игра в запасе относительно "Хайдука" имеется, так что по потерянным очкам столичная команда на первом месте.

28' Петкович получает мяч на линии штрафной и в окружении троих защитников пытается отдать точный пас, но астанинцы справляются.

26' Позиционная атака "Динамо" завершается дальним ударом Мишича - мяч пролетает правее створа.

24' Урега фолит против Булата на своей половине поля, внушительная дистанция здесь до ворот, потому хозяева разыгрывают мяч накоротке.

23' Дарбо жестковато играет на чужой половине поля против Перича, вынужден польский арбитр провести беседу с нарушителем.

22' Приближается у нас экватор первой половины встречи, достаточно академично действует "Динамо", к таким скоростям игроки "Астаны" готовы.

20' Томасов после передачи из глубины вываливается на рандеву с голкипером, однако прямо перед ударом валится на газон, а мяч прокатывается левее створа!

18' Аманович в центре поля фолит против Эмрели, это первый фол, который допустили хозяева, против пяти у гостей.

17' Батурина прорывается по левому флангу и исполняет подачу в штрафную - Чондрич уверенно забирает мяч.