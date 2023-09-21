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Тур: 1. Стадион: .
Вест Хэм
0:0
Перерыв
Бачка-Топола
0'
32' Желтая карточка
Кувельич Никола
41' Желтая карточка
Керер Тило

Ход матча

32'
 
Кувельич Никола
41'
Керер Тило
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 77 Владение мячом, % 23
Прогнозы 131
Вест Хэм 97.7% (128)
X 1.5% (2)
Бачка-Топола 0.8% (1)
0
выиграет Вест Хэм, со счетом 4:0
вот так!
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Прогноз на матч от Liveresult
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Вест Хэм
Ничья
Бачка-Топола
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1
Фабьянски
Лукаш
24
Керер
Тило
15
Мавропанос
Константинос
21
Огбонна
Анджело
3
Крессуэлл
Аарон
8
Форнальс
Пабло
7
Уорд-Праус
Джеймс
10
Пакета
Лукас
14
Кудус
Мохаммед
18
Ингс
Дэнни
22
Бенрахма
Саид
1
Симич
Никола
29
Цветкович
Милош
17
Антонич
Горан
25
Джорджевич
Матея
30
Петрович
Неманья
7
Радин
Милан
35
Джаковац
Ифет
18
Неманья
Стойич
21
Кувельич
Никола
14
Станич
Петар
8
Йованович
Саша
II
Вест Хэм
4-3-3
Бачка-Топола
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Керер Тило 1 0
Бачка-Топола
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кувельич Никола 1 0

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Лутон Таун - Вест Хэм 1:2 Брайтон - Вест Хэм 1:3 Вест Хэм - Челси 3:1
Борнмут - Вест Хэм 1:1 Байер Л - Вест Хэм 4:0 Ренн - Вест Хэм 3:1 Дагенем энд Редбридж - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Тоттенхэм 3:2 Вест Хэм - Перт Глори 6:2 Борэм Вуд - Вест Хэм 1:4 Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Лестер - Вест Хэм 2:1 Вест Хэм - Лидс 3:1 АЗ Алкмаар - Вест Хэм 0:1 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - АЗ Алкмаар 2:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 4:3
Бачка-Топола
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Бачка-Топола - Железничар Панчево 6:3 Радник Сурдулица - Бачка-Топола 0:1 Бачка-Топола - ИМТ Нови Белград 1:0 Явор Иваньица - Бачка-Топола 0:3
Бачка-Топола - Брага 1:4 Бачка-Топола - Раднички 1923 1:0 Брага - Бачка-Топола 3:0 Раднички Ниш - Бачка-Топола 0:3 Бачка-Топола - Партизан 3:3 Бачка-Топола - Войводина Нови Сад 1:1 Нови Пазар - Бачка-Топола 1:4 Бачка-Топола - Црвена Звезда 0:3 Бачка-Топола - Вождовац 2:0 Раднички 1923 - Бачка-Топола 1:4 Бачка-Топола - Нови Пазар 4:0 Бачка-Топола - Партизан 1:3 Бачка-Топола - Чукарички 1:0 Црвена Звезда - Бачка-Топола 4:1 Вождовац - Бачка-Топола 1:3 Бачка-Топола - Войводина Нови Сад 1:1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрайбург
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Бачка-Топола
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Вест Хэм
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Олимпиакос
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вест Хэм
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Бачка-Топола
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Фрайбург
 2:1 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Олимпиакос
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрайбург
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Бачка-Топола
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Олимпиакос
 1:2 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Вест Хэм
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА

Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Хеккен Хрстич Срджан 3 (1)
Арис Лимассол Гомис Янник 3
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 3
Аякс Кудус Мохаммед 3
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Паулу Жоау 1 2
Олимпиакос Кини Марин 3
Лудогорец Гонсалвеш Клод 3
Шериф Кики Габи 3
Карабах Ромао Жулио 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Керер Тило получил желтую карточку от судьи
  • 32'
    Nikola Kuveljic получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на London Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 75 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 131
Вест Хэм 97.7% (128)
X 1.5% (2)
Бачка-Топола 0.8% (1)
0
выиграет Вест Хэм, со счетом 4:0
вот так!
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вест Хэм
Ничья
Бачка-Топола
1.30
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9.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Вест Хэм 0:0 Бачка-Топола

Исход игры
Вест Хэм
97.7% (128)
Ничья
1.5% (2)
Бачка-Топола
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
61.98% (75)
Меньше
38.02% (46)
Обе команды забьют
Да
26.45% (32)
Нет
73.55% (89)
Популярный счёт
2:0 Вест Хэм
32.1% (42)
3:0 Вест Хэм
26.7% (35)
3:1 Вест Хэм
12.2% (16)
2:1 Вест Хэм
8.4% (11)
4:0 Вест Хэм
5.3% (7)
1:0 Вест Хэм
2.3% (3)
4:1 Вест Хэм
2.3% (3)
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