Тур: 1. Стадион: Олимпийский (Лондон).
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Результаты последних матчей
Вест Хэм
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Лутон Таун - Вест Хэм 1:2 Брайтон - Вест Хэм 1:3 Вест Хэм - Челси 3:1
Борнмут - Вест Хэм 1:1 Байер Л - Вест Хэм 4:0 Ренн - Вест Хэм 3:1 Дагенем энд Редбридж - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Тоттенхэм 3:2 Вест Хэм - Перт Глори 6:2 Борэм Вуд - Вест Хэм 1:4 Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Лестер - Вест Хэм 2:1 Вест Хэм - Лидс 3:1 АЗ Алкмаар - Вест Хэм 0:1 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - АЗ Алкмаар 2:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 4:3
Бачка-Топола
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Бачка-Топола - Железничар Панчево 6:3 Радник Сурдулица - Бачка-Топола 0:1 Бачка-Топола - ИМТ Нови Белград 1:0 Явор Иваньица - Бачка-Топола 0:3
Бачка-Топола - Брага 1:4 Бачка-Топола - Раднички 1923 1:0 Брага - Бачка-Топола 3:0 Раднички Ниш - Бачка-Топола 0:3 Бачка-Топола - Партизан 3:3 Бачка-Топола - Войводина Нови Сад 1:1 Нови Пазар - Бачка-Топола 1:4 Бачка-Топола - Црвена Звезда 0:3 Бачка-Топола - Вождовац 2:0 Раднички 1923 - Бачка-Топола 1:4 Бачка-Топола - Нови Пазар 4:0 Бачка-Топола - Партизан 1:3 Бачка-Топола - Чукарички 1:0 Црвена Звезда - Бачка-Топола 4:1 Вождовац - Бачка-Топола 1:3 Бачка-Топола - Войводина Нови Сад 1:1
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА
|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Хеккен
|Хрстич Срджан
|3 (1)
|Арис Лимассол
|Гомис Янник
|3
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|3
|Олимпиакос
|Фортунис Костас
|2 (2)
|Олимпиакос
|Кини Марин
|3
|Лудогорец
|Гонсалвеш Клод
|3
|Хеккен
|Хаммар Юхан
|1 1
|Астана
|Йованчич Душан
|1 1
|Олимпиакос
|Марсело Родиней
|1 1
Прогнозы на матч Вест Хэм - Бачка-Топола
Исход игры
Вест Хэм
100% (50)
Ничья
0% (0)
Бачка-Топола
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
57.45% (27)
Меньше
42.55% (20)
Обе команды забьют
Да
21.28% (10)
Нет
78.72% (37)
Популярный счёт
2:0 Вест Хэм
36% (18)
3:0 Вест Хэм
30% (15)
3:1 Вест Хэм
12% (6)
2:1 Вест Хэм
8% (4)
4:0 Вест Хэм
4% (2)
1:0 Вест Хэм
4% (2)
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