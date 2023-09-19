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Лига Европы
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Вест Хэм
 
Позже
Бачка-Топола
Прогнозы 50
Вест Хэм 100% (50)
X 0% (0)
Бачка-Топола 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Вест Хэм
Ничья
Бачка-Топола
1.13
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9.50
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28.00
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Все Коэффициенты

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Лутон Таун - Вест Хэм 1:2 Брайтон - Вест Хэм 1:3 Вест Хэм - Челси 3:1
Борнмут - Вест Хэм 1:1 Байер Л - Вест Хэм 4:0 Ренн - Вест Хэм 3:1 Дагенем энд Редбридж - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Тоттенхэм 3:2 Вест Хэм - Перт Глори 6:2 Борэм Вуд - Вест Хэм 1:4 Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Лестер - Вест Хэм 2:1 Вест Хэм - Лидс 3:1 АЗ Алкмаар - Вест Хэм 0:1 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - АЗ Алкмаар 2:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 4:3
Бачка-Топола
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Бачка-Топола - Железничар Панчево 6:3 Радник Сурдулица - Бачка-Топола 0:1 Бачка-Топола - ИМТ Нови Белград 1:0 Явор Иваньица - Бачка-Топола 0:3
Бачка-Топола - Брага 1:4 Бачка-Топола - Раднички 1923 1:0 Брага - Бачка-Топола 3:0 Раднички Ниш - Бачка-Топола 0:3 Бачка-Топола - Партизан 3:3 Бачка-Топола - Войводина Нови Сад 1:1 Нови Пазар - Бачка-Топола 1:4 Бачка-Топола - Црвена Звезда 0:3 Бачка-Топола - Вождовац 2:0 Раднички 1923 - Бачка-Топола 1:4 Бачка-Топола - Нови Пазар 4:0 Бачка-Топола - Партизан 1:3 Бачка-Топола - Чукарички 1:0 Црвена Звезда - Бачка-Топола 4:1 Вождовац - Бачка-Топола 1:3 Бачка-Топола - Войводина Нови Сад 1:1

Группа A

Команда И В Н П Г О
1.
Вест Хэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Бачка-Топола
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Фрайбург
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда И В Н П Г О
1.
Фрайбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Бачка-Топола
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Вест Хэм
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда И В Н П Г О
1.
Фрайбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Бачка-Топола
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Вест Хэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА

Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Хеккен Хрстич Срджан 3 (1)
Арис Лимассол Гомис Янник 3
Аякс Кудус Мохаммед 3
Олимпиакос Фортунис Костас 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Кини Марин 3
Лудогорец Гонсалвеш Клод 3
Хеккен Хаммар Юхан 1 1
Астана Йованчич Душан 1 1
Олимпиакос Марсело Родиней 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Бачка-Топола от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 сентября 2023, осталось 2 дня 14 часов 49 минут.



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  • 27 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 50
    Вест Хэм 100% (50)
    X 0% (0)
    Бачка-Топола 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вест Хэм
    Ничья
    Бачка-Топола
    1.13
    Реклама, ligastavok.ru
    9.50
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    28.00
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    Прогнозы на матч Вест Хэм - Бачка-Топола

    Исход игры
    Вест Хэм
    100% (50)
    Ничья
    0% (0)
    Бачка-Топола
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.45% (27)
    Меньше
    42.55% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    21.28% (10)
    Нет
    78.72% (37)
    Популярный счёт
    2:0 Вест Хэм
    36% (18)
    3:0 Вест Хэм
    30% (15)
    3:1 Вест Хэм
    12% (6)
    2:1 Вест Хэм
    8% (4)
    4:0 Вест Хэм
    4% (2)
    1:0 Вест Хэм
    4% (2)
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    Вест Хэм
    Бачка-Топола
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