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  3. Лига Европы 2023-2024
Тур: 1. Стадион: .
Брайтон
2:3
Конец матча
АЕК
0'
0:1
11' Гол
Сидибе Джибриль
1:1
30' Пенальти
Педро Жоао
1:2
40' Гол
Гачинович Мийат
47' Желтая карточка
Сидибе Джибриль
48' Желтая карточка
Роша Игор
66' Желтая карточка
Митоглу Герасимос
67' Желтая карточка
Эступиньян Первис
67' Желтая карточка
Шиманьски Дамиан
2:2
67' Пенальти
Педро Жоао
69' Желтая карточка
Понсе Эсекель
72' Желтая карточка
Гачинович Мийат
76' Желтая карточка
Ван Хекке Ян-Поль
2:3
84' Гол
Понсе Эсекель
90' Желтая карточка
Элиассон Никлас
90' Желтая карточка
Уэлбек Данни
90' Желтая карточка
Манталос Петрос
90' Желтая карточка
Мохаммади Милад
90'+14

Ход матча

11'
0:1
Сидибе Джибриль
(Хаджсафи Эсхан)
30'
Педро Жоао
1:1
40'
1:2
Гачинович Мийат
(Гарсия Леви)
47'
 
Сидибе Джибриль
48'
Роша Игор
 
55'
Лемпти Тарик
Милнер Джеймс
 
60'
 
Мохаммади Милад
Хаджсафи Эсхан
66'
 
Митоглу Герасимос
67'
Эступиньян Первис
 
67'
 
Шиманьски Дамиан
67'
Педро Жоао
2:2
68'
 
Цубер Стивен
Араужо Серхио
68'
 
Понсе Эсекель
Гарсия Леви
69'
 
Понсе Эсекель
72'
 
Гачинович Мийат
76'
Ван Хекке Ян-Поль
 
79'
 
Элиассон Никлас
Гачинович Мийат
79'
 
Манталос Петрос
Пинеда Орбелин
82'
Уэлбек Данни
Педро Жоао
 
84'
2:3
Понсе Эсекель
(Элиассон Никлас)
86'
Буонанотте Факундо
Гилмор Билли
 
86'
Саймон Адингра
Митома Каору
 
90'
 
Элиассон Никлас
90'
Уэлбек Данни
 
90'
 
Манталос Петрос
90'
 
Мохаммади Милад

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 5
  • 11 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 15
  • 4 Жёлтые карточки 8
  • 0 Красные карточки 0
  • 620 Количество передач 211
  • 70 Владение мячом, % 30
Прогнозы 122
Брайтон 87.7% (107)
X 5.7% (7)
АЕК 6.6% (8)
0
выиграет Брайтон, со счетом 2:0
вот так!
martik #
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Стил
Джейсон
6
Милнер
Джеймс
29
Ван
Хекке
Ян-Поль
3
Роша
Игор
II
30
Эступиньян
Первис
7
Марч
Соломон
11
Гилмор
Билли
22
Митома
Каору
13
Гросс
Паскаль
31
Фати
Ансу
9
Педро
Жоао
1
Станкович
Цицан
29
Сидибе
Джибриль
24
Митоглу
Герасимос
4
Шиманьски
Дамиан
28
Хаджсафи
Эсхан
6
Йонссон
Йенс
13
Пинеда
Орбелин
5
Амрабат
Нордин
8
Гачинович
Мийат
11
Араужо
Серхио
7
Гарсия
Леви
Брайтон
4-3-2-1
АЕК
4-1-2-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао 2 (2) 2
АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сидибе Джибриль 1 1
Гачинович Мийат 1 1
Понсе Эсекель 1 1
Хаджсафи Эсхан 0 0
Элиассон Никлас 0 0
Гарсия Леви 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уэлбек Данни 1 0
Роша Игор II 1 0
Эступиньян Первис 1 0
Ван Хекке Ян-Поль 1 0
АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидибе Джибриль 1 0
Манталос Петрос 1 0
Элиассон Никлас 1 0
Гачинович Мийат 1 0
Понсе Эсекель 1 0
Шиманьски Дамиан 1 0
Мохаммади Милад 1 0
Митоглу Герасимос 1 0

Результаты матчей

Брайтон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
АЕК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0
Брайтон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
АЕК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3 Брайтон - Ньюкасл 3:1 Брайтон - Вест Хэм 1:3 Вулверхэмптон - Брайтон 1:4
Брайтон - Лутон Таун 4:1 Брайтон - Райо Вальекано 1:1 Брайтон - Ньюкасл 1:2 Брентфорд - Брайтон 0:2 Челси - Брайтон 4:3 Астон Вилла - Брайтон 2:1 Брайтон - Манчестер Сити 1:1 Брайтон - Саутгемптон 3:1 Ньюкасл - Брайтон 4:1 Арсенал - Брайтон 0:3 Брайтон - Эвертон 1:5 Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Вулверхэмптон 6:0 Ноттингем Форест - Брайтон 3:1 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:0 Челси - Брайтон 1:2
АЕК
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
АЕК - Олимпиакос 1:1 Волос - АЕК 2:3 АЕК - Антверпен 1:2 АЕК - Пансерраикос 1:1
Антверпен - АЕК 1:0 АЕК - Динамо Загреб 2:2 Динамо Загреб - АЕК 1:2 Трабзонспор - АЕК 1:3 Волос - АЕК 0:3 АЕК - Шахтёр Донецк 5:0 Антверпен - АЕК 0:3 Локомотив Загреб - АЕК 1:0 АЕК - ПАОК 2:0 АЕК - Волос 4:0 Арис Салоники - АЕК 1:2 АЕК - Олимпиакос 0:0 Панатинаикос - АЕК 0:0 АЕК - ПАОК 4:0 Олимпиакос - АЕК 1:3 Олимпиакос - АЕК 2:1

Результаты матчей

Брайтон
АЕК

Точный счет

2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:3
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Брайтон
АЕК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Аякс
 1 0 1 0 3 - 3 1
3.
Марсель
 1 0 1 0 3 - 3 1
4.
Брайтон
 1 0 0 1 2 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аякс
 1 0 1 0 3 - 3 1
2.
Марсель
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
АЕК
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Брайтон
 1 0 0 1 2 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Марсель
 1 0 1 0 3 - 3 1
3.
Брайтон
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
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Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 4
Аякс Кудус Мохаммед 4
Хеккен Хрстич Срджан 3 (1)
Арис Лимассол Гомис Янник 3
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Паулу Жоау 1 2
Олимпиакос Кини Марин 3
Лудогорец Гонсалвеш Клод 3
Шериф Кики Габи 3
Карабах Ромао Жулио 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Гарсия Леви сделал результативную передачу.
    • 40'
      Г О О О О Л - Гачинович Мийат бьет в цель!
    • 30'
      Г О О О О Л - Жуан Педру из команды Брайтон забивает с точки!
    • 28'
      Жуан Педру получил желтую карточку от судьи
    • 11'
      Хаджсафи Эсхан сделал результативную передачу.
    • 11'
      Г О О О О Л - Сидибе Джибриль бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The American Express Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Брайтон 87.7% (107)
    X 5.7% (7)
    АЕК 6.6% (8)
    0
    выиграет Брайтон, со счетом 2:0
    вот так!
    martik #
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Брайтон 2:3 АЕК онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брайтон 2:3 АЕК

    Исход игры
    Брайтон
    87.7% (107)
    Ничья
    5.7% (7)
    АЕК
    6.6% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.17% (60)
    Меньше
    47.83% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    53.04% (61)
    Нет
    46.96% (54)
    Популярный счёт
    2:0 Брайтон
    31.1% (38)
    2:1 Брайтон
    24.6% (30)
    3:1 Брайтон
    14.8% (18)
    1:0 Брайтон
    9% (11)
    1:1 Ничья
    3.3% (4)
    1:2 АЕК
    3.3% (4)
    3:0 Брайтон
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
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