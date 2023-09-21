вот так!
martik #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Жоао
|2 (2)
|2
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сидибе Джибриль
|1
|1
|Гачинович Мийат
|1
|1
|Понсе Эсекель
|1
|1
|Хаджсафи Эсхан
|0
|0
|Элиассон Никлас
|0
|0
|Гарсия Леви
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уэлбек Данни
|1
|0
|Роша Игор II
|1
|0
|Эступиньян Первис
|1
|0
|Ван Хекке Ян-Поль
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидибе Джибриль
|1
|0
|Манталос Петрос
|1
|0
|Элиассон Никлас
|1
|0
|Гачинович Мийат
|1
|0
|Понсе Эсекель
|1
|0
|Шиманьски Дамиан
|1
|0
|Мохаммади Милад
|1
|0
|Митоглу Герасимос
|1
|0
|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|4
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|4
|Хеккен
|Хрстич Срджан
|3 (1)
|Арис Лимассол
|Гомис Янник
|3
|Шериф
|Паулу Жоау
|1 2
|Олимпиакос
|Кини Марин
|3
|Лудогорец
|Гонсалвеш Клод
|3
|Шериф
|Кики Габи
|3
|Карабах
|Ромао Жулио
|3