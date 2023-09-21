вот так!
martik #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крейчи Ладислав II
|3 (1)
|1
|Панак Филип
|1
|0.33
|Гараслин Лукаш
|1
|0.33
|Сёренсен Асгер
|1
|0.33
|Олатунджи Виктор
|1
|0.33
|Пешек Якуб
|0
|0
|Кайринен Каан
|0
|0
|Бирманчевич Велько
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомис Янник
|3
|1
|Маямбела Михлали
|2
|0.67
|Сёке Юлиус
|1
|0.33
|Браун Морган
|1
|0.33
|Кокорин Александр
|1 (1)
|0.33
|Стемпиньски Мариуш
|0
|0
|Кажу
|0
|0
|Моннор Джейден
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ляци Казим
|1
|0
|Крейчи Ладислав II
|1
|0
|Виснер Томаш
|1
|0
|Олатунджи Виктор
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яго Стив
|1
|0
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0
|Кажу
|1
|0
|Николич Велько
|1
|0
|Сёке Юлиус
|1
|0
|Браун Морган
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|1:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|2:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Хеккен
|Хрстич Срджан
|3 (1)
|Арис Лимассол
|Гомис Янник
|3
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|3
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|3
|Шериф
|Паулу Жоау
|1 2
|Олимпиакос
|Кини Марин
|3
|Лудогорец
|Гонсалвеш Клод
|3
|Шериф
|Кики Габи
|3
|Карабах
|Ромао Жулио
|3