  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2023-2024
Тур: 1. Стадион: .
Спарта Прага
2:1
Второй тайм: 46'
Арис Лимассол
0'
9' Желтая карточка
Крейчи Ладислав
0:1
11' Пенальти
Кокорин Александр
1:1
20' Гол
Крейчи Ладислав
2:1
25' Гол
Крейчи Ладислав

Ход матча

9'
Крейчи Ладислав
 
11'
0:1
Кокорин Александр
20'
Крейчи Ладислав
1:1
25'
Крейчи Ладислав
2:1
31'
Садилек Лукаш
Кайринен Каан
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогнозы 121
Спарта Прага 95.9% (116)
X 2.5% (3)
Арис Лимассол 1.7% (2)
0
выиграет Спарта Прага, со счетом 1:0
вот так!
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спарта Прага
Ничья
Арис Лимассол
1.55
Реклама, ligastavok.ru
9.50
Реклама, fon.bet
6.20
Реклама, ligastavok.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Виндаль-Йенсен
Петер
41
Витик
Мартин
25
Сёренсен
Асгер
37
Крейчи
Ладислав
II
2
Пресиадо
Анхело
20
Ляци
Казим
6
Кайринен
Каан
30
Зелены
Ярослав
9
Кухта
Ян
7
Олатунджи
Виктор
22
Гараслин
Лукаш
1
Ванаилсон
Лусиано
6
Боакье
Эрик
31
Брорссон
Франц
72
Урошевич
Слободан
3
Кажу
37
Сёке
Юлиус
23
Струски
Кароль
21
Маямбела
Михлали
9
Кокорин
Александр
7
Бенгтссон
Лео
14
Гомис
Янник
Спарта Прага
3-4-3
Арис Лимассол
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Прага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крейчи Ладислав II 3 (1) 1
Панак Филип 1 0.33
Гараслин Лукаш 1 0.33
Сёренсен Асгер 1 0.33
Олатунджи Виктор 1 0.33
Пешек Якуб 0 0
Кайринен Каан 0 0
Бирманчевич Велько 0 0
Арис Лимассол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомис Янник 3 1
Маямбела Михлали 2 0.67
Сёке Юлиус 1 0.33
Браун Морган 1 0.33
Кокорин Александр 1 (1) 0.33
Стемпиньски Мариуш 0 0
Кажу 0 0
Моннор Джейден 0 0

Карточки

Спарта Прага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ляци Казим 1 0
Крейчи Ладислав II 1 0
Виснер Томаш 1 0
Олатунджи Виктор 1 0
Арис Лимассол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яго Стив 1 0
Стемпиньски Мариуш 1 0
Кажу 1 0
Николич Велько 1 0
Сёке Юлиус 1 0
Браун Морган 1 0

Результаты матчей

Спарта Прага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Арис Лимассол
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Спарта Прага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Арис Лимассол
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
6
Спарта Прага
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Арис Лимассол
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
7

Голы по времени матча

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
100%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
3
43%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Спарта Прага
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Спарта Прага - Словацко 5:0 Слован Либерец - Спарта Прага 0:2 Спарта Прага - Динамо Загреб 4:1 Спарта Прага - Карвина 3:1
Динамо Загреб - Спарта Прага 3:1 Теплице - Спарта Прага 1:1 Спарта Прага - Копенгаген 3:3 Яблонец - Спарта Прага 1:5 Копенгаген - Спарта Прага 0:0 Спарта Прага - Пардубице 5:2 Фастав Злин - Спарта Прага 0:1 Спарта Прага - Сигма Оломоуц 2:0 Андерлехт - Спарта Прага 0:6 Чукарички - Спарта Прага 1:1 Динамо Загреб - Спарта Прага 1:1 Спарта Прага - Височина Йиглава 1:2 Спарта Прага - Виктория Пльзень 0:1 Словацко - Спарта Прага 0:0 Спарта Прага - Богемианс-1905 2:1 Спарта Прага - Славия Прага 3:2
Арис Лимассол
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Арис Лимассол - Пафос 1:1 Закакиу - Арис Лимассол 0:5 Арис Лимассол - Слован Братислава 6:2 Арис Лимассол - Докса Катокопия 2:1
Слован Братислава - Арис Лимассол 2:1 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 2:0 Арис Лимассол - Ракув 0:1 Ракув - Арис Лимассол 2:1 БАТЭ - Арис Лимассол 3:5 Арис Лимассол - БАТЭ 6:2 Арис Лимассол - Омония Никосия 2:0 АПОЭЛ - Арис Лимассол 4:3 Арис Лимассол - Омония Никосия 1:0 Арис Лимассол - Аполлон 2:0 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Пафос 2:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:0 Омония Никосия - Арис Лимассол 0:3 Аполлон - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 4:0

Результаты матчей

Спарта Прага
Арис Лимассол

Точный счет

4:1
1 раз 100%
6:2
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
6
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
6:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Спарта Прага
Арис Лимассол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1
1
1
3.5
1
1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спарта Прага
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Рейнджерс
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Бетис
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Арис Лимассол
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спарта Прага
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Рейнджерс
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Арис Лимассол
 1:2 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Бетис
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бетис
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Рейнджерс
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Спарта Прага
 2:1 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Арис Лимассол
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА

Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Хеккен Хрстич Срджан 3 (1)
Арис Лимассол Гомис Янник 3
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 3
Аякс Кудус Мохаммед 3
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Паулу Жоау 1 2
Олимпиакос Кини Марин 3
Лудогорец Гонсалвеш Клод 3
Шериф Кики Габи 3
Карабах Ромао Жулио 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на epet Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 59 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 121
Спарта Прага 95.9% (116)
X 2.5% (3)
Арис Лимассол 1.7% (2)
0
выиграет Спарта Прага, со счетом 1:0
вот так!
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спарта Прага
Ничья
Арис Лимассол
1.55
Реклама, ligastavok.ru
9.50
Реклама, fon.bet
6.20
Реклама, ligastavok.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Спарта Прага 2:1 Арис Лимассол онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Спарта Прага 2:1 Арис Лимассол

Исход игры
Спарта Прага
95.9% (116)
Ничья
2.5% (3)
Арис Лимассол
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
51.3% (59)
Меньше
48.7% (56)
Обе команды забьют
Да
53.04% (61)
Нет
46.96% (54)
Популярный счёт
2:1 Спарта Прага
41.3% (50)
2:0 Спарта Прага
30.6% (37)
1:0 Спарта Прага
13.2% (16)
3:1 Спарта Прага
5.8% (7)
1:1 Ничья
2.5% (3)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Спарта Прага
Арис Лимассол
Бонусы букмекеров

Букмекеры

Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (0) Обзор Играть






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 