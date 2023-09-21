Тур: 1. Стадион: Эпет Арена.
3:2
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаКрейчи Ладислав
0:1
11' ПенальтиКокорин Александр
1:1
20' ГолКрейчи Ладислав
2:1
25' ГолКрейчи Ладислав
3:1
67' ГолВитик Мартин
70' Желтая карточкаКокорин Александр
70' Желтая карточкаСёренсен Асгер
87' Желтая карточкаПавелка Давид
3:2
90' ГолШави Уоррен
90'+6
Ход матча
11'
20'
1:1
25'
2:1
65'
67'
3:1
70'
87'
90'
3:2
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 2
-
9 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
41
Витик
Мартин
20
Ляци
Казим
9
Кухта
Ян
3
Кажу
37
Сёке
Юлиус
14
Гомис
Янник
- Основной состав
- Вратарь
-
41 Витик МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Ляци КазимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Кухта ЯнНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Ворел ВойтехВратарь
- Защитник
-
26 Выдра ПатрикЗащитник
-
27 Панак ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Мейдр ЯнПолузащитник
-
21 Пешек ЯкубПолузащитник
-
32 Рынеш МатейПолузащитник
-
10 Карабец АдамНападающий
- Нападающий
-
39 Сейк ВацлавНападающий
-
Главный тренер: Приске Бриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
3 КажуЗащитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гомис ЯнникНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Яго СтивЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Шави УорренНападающий
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
Бомбардиры внутри турнира
Спарта Прага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крейчи Ладислав II
|3 (1)
|1
|Панак Филип
|1
|0.33
|Олатунджи Виктор
|1
|0.33
|Гараслин Лукаш
|1
|0.33
|Сёренсен Асгер
|1
|0.33
|Витик Мартин
|1
|0.33
|Кайринен Каан
|0
|0
|Пешек Якуб
|0
|0
|Бирманчевич Велько
|0
|0
Арис Лимассол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомис Янник
|3
|1
|Маямбела Михлали
|2
|0.67
|Сёке Юлиус
|1
|0.33
|Браун Морган
|1
|0.33
|Шави Уоррен
|1
|0.33
|Кокорин Александр
|1 (1)
|0.33
|Стемпиньски Мариуш
|0
|0
|Кажу
|0
|0
|Моннор Джейден
|0
|0
Карточки
Спарта Прага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павелка Давид
|1
|0
|Сёренсен Асгер
|1
|0
|Ляци Казим
|1
|0
|Крейчи Ладислав II
|1
|0
|Виснер Томаш
|1
|0
|Олатунджи Виктор
|1
|0
Арис Лимассол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кокорин Александр
|1
|0
|Яго Стив
|1
|0
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0
|Кажу
|1
|0
|Николич Велько
|1
|0
|Сёке Юлиус
|1
|0
|Браун Морган
|1
|0
Результаты матчей
Спарта Прага
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Арис Лимассол
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
3
Спарта Прага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Арис Лимассол
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
6
Спарта Прага
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Арис Лимассол
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
0
9
Голы по времени матча
Забито
7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
14%
1
33%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
100%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
8
9
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
13%
1
11%
1-15
3
38%
2
22%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
25%
3
33%
61-75
1
13%
1
11%
76-90
Пропущено
6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Спарта Прага
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Спарта Прага - Словацко 5:0 Слован Либерец - Спарта Прага 0:2 Спарта Прага - Динамо Загреб 4:1 Спарта Прага - Карвина 3:1
Динамо Загреб - Спарта Прага 3:1 Теплице - Спарта Прага 1:1 Спарта Прага - Копенгаген 3:3 Яблонец - Спарта Прага 1:5 Копенгаген - Спарта Прага 0:0 Спарта Прага - Пардубице 5:2 Фастав Злин - Спарта Прага 0:1 Спарта Прага - Сигма Оломоуц 2:0 Андерлехт - Спарта Прага 0:6 Чукарички - Спарта Прага 1:1 Динамо Загреб - Спарта Прага 1:1 Спарта Прага - Височина Йиглава 1:2 Спарта Прага - Виктория Пльзень 0:1 Словацко - Спарта Прага 0:0 Спарта Прага - Богемианс-1905 2:1 Спарта Прага - Славия Прага 3:2
Арис Лимассол
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Арис Лимассол - Пафос 1:1 Закакиу - Арис Лимассол 0:5 Арис Лимассол - Слован Братислава 6:2 Арис Лимассол - Докса Катокопия 2:1
Слован Братислава - Арис Лимассол 2:1 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 2:0 Арис Лимассол - Ракув 0:1 Ракув - Арис Лимассол 2:1 БАТЭ - Арис Лимассол 3:5 Арис Лимассол - БАТЭ 6:2 Арис Лимассол - Омония Никосия 2:0 АПОЭЛ - Арис Лимассол 4:3 Арис Лимассол - Омония Никосия 1:0 Арис Лимассол - Аполлон 2:0 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Пафос 2:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:0 Омония Никосия - Арис Лимассол 0:3 Аполлон - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 4:0
Результаты матчей
Спарта Прага
Арис Лимассол
Точный счет
3:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
6:2
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
6
1 раз 100%
Точный счет
3:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
6:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Спарта Прага
Арис Лимассол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
12
12
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
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- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА
|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|4
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|4
|Хеккен
|Хрстич Срджан
|3 (1)
|Арис Лимассол
|Гомис Янник
|3
|Шериф
|Паулу Жоау
|1 2
|Олимпиакос
|Кини Марин
|3
|Лудогорец
|Гонсалвеш Клод
|3
|Шериф
|Кики Габи
|3
|Карабах
|Ромао Жулио
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Спарта Прага 3:2 Арис Лимассол
Исход игры
Спарта Прага
95.9% (116)
Ничья
2.5% (3)
Арис Лимассол
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
51.3% (59)
Меньше
48.7% (56)
Обе команды забьют
Да
53.04% (61)
Нет
46.96% (54)
Популярный счёт
2:1 Спарта Прага
41.3% (50)
2:0 Спарта Прага
30.6% (37)
1:0 Спарта Прага
13.2% (16)
3:1 Спарта Прага
5.8% (7)
1:1 Ничья
2.5% (3)
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