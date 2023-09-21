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  3. Лига Европы 2023-2024
Тур: 1. Стадион: .
Спарта Прага
3:2
Конец матча
Арис Лимассол
0'
9' Желтая карточка
Крейчи Ладислав
0:1
11' Пенальти
Кокорин Александр
1:1
20' Гол
Крейчи Ладислав
2:1
25' Гол
Крейчи Ладислав
3:1
67' Гол
Витик Мартин
70' Желтая карточка
Кокорин Александр
70' Желтая карточка
Сёренсен Асгер
87' Желтая карточка
Павелка Давид
3:2
90' Гол
Шави Уоррен
90'+6

Ход матча

9'
Крейчи Ладислав
 
11'
0:1
Кокорин Александр
20'
Крейчи Ладислав
(Кайринен Каан)
1:1
25'
Крейчи Ладислав
2:1
31'
Садилек Лукаш
Кайринен Каан
 
65'
Карабец Адам
Кухта Ян
 
65'
Бирманчевич Велько
Гараслин Лукаш
 
65'
 
Шави Уоррен
Гомис Янник
65'
 
Браун Морган
Сёке Юлиус
67'
Витик Мартин
(Олатунджи Виктор)
3:1
70'
 
Кокорин Александр
70'
Сёренсен Асгер
 
75'
 
Стемпиньски Мариуш
Кокорин Александр
77'
Павелка Давид
Ляци Казим
 
77'
Сейк Вацлав
Олатунджи Виктор
 
85'
 
Моннор Джейден
Бенгтссон Лео
85'
 
Мукету-Муссунда Алекс
Маямбела Михлали
87'
Павелка Давид
 
90'
3:2
Шави Уоррен

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Спарта Прага 95.9% (116)
X 2.5% (3)
Арис Лимассол 1.7% (2)
0
выиграет Спарта Прага, со счетом 1:0
вот так!
martik #
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Виндаль-Йенсен
Петер
41
Витик
Мартин
25
Сёренсен
Асгер
37
Крейчи
Ладислав
II
2
Пресиадо
Анхело
20
Ляци
Казим
6
Кайринен
Каан
30
Зелены
Ярослав
9
Кухта
Ян
7
Олатунджи
Виктор
22
Гараслин
Лукаш
1
Ванаилсон
Лусиано
6
Боакье
Эрик
31
Брорссон
Франц
72
Урошевич
Слободан
3
Кажу
37
Сёке
Юлиус
23
Струски
Кароль
21
Маямбела
Михлали
9
Кокорин
Александр
7
Бенгтссон
Лео
14
Гомис
Янник
Спарта Прага
3-4-3
Арис Лимассол
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Прага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крейчи Ладислав II 3 (1) 1
Панак Филип 1 0.33
Олатунджи Виктор 1 0.33
Гараслин Лукаш 1 0.33
Сёренсен Асгер 1 0.33
Витик Мартин 1 0.33
Кайринен Каан 0 0
Пешек Якуб 0 0
Бирманчевич Велько 0 0
Арис Лимассол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомис Янник 3 1
Маямбела Михлали 2 0.67
Сёке Юлиус 1 0.33
Браун Морган 1 0.33
Шави Уоррен 1 0.33
Кокорин Александр 1 (1) 0.33
Стемпиньски Мариуш 0 0
Кажу 0 0
Моннор Джейден 0 0

Карточки

Спарта Прага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павелка Давид 1 0
Сёренсен Асгер 1 0
Ляци Казим 1 0
Крейчи Ладислав II 1 0
Виснер Томаш 1 0
Олатунджи Виктор 1 0
Арис Лимассол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кокорин Александр 1 0
Яго Стив 1 0
Стемпиньски Мариуш 1 0
Кажу 1 0
Николич Велько 1 0
Сёке Юлиус 1 0
Браун Морган 1 0

Результаты матчей

Спарта Прага
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Арис Лимассол
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3
Спарта Прага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Арис Лимассол
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
6
Спарта Прага
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Арис Лимассол
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

0
9

Голы по времени матча

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
14%
1
33%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
100%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

8
9
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
13%
1
11%
1-15
3
38%
2
22%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
25%
3
33%
61-75
1
13%
1
11%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Спарта Прага
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Спарта Прага - Словацко 5:0 Слован Либерец - Спарта Прага 0:2 Спарта Прага - Динамо Загреб 4:1 Спарта Прага - Карвина 3:1
Динамо Загреб - Спарта Прага 3:1 Теплице - Спарта Прага 1:1 Спарта Прага - Копенгаген 3:3 Яблонец - Спарта Прага 1:5 Копенгаген - Спарта Прага 0:0 Спарта Прага - Пардубице 5:2 Фастав Злин - Спарта Прага 0:1 Спарта Прага - Сигма Оломоуц 2:0 Андерлехт - Спарта Прага 0:6 Чукарички - Спарта Прага 1:1 Динамо Загреб - Спарта Прага 1:1 Спарта Прага - Височина Йиглава 1:2 Спарта Прага - Виктория Пльзень 0:1 Словацко - Спарта Прага 0:0 Спарта Прага - Богемианс-1905 2:1 Спарта Прага - Славия Прага 3:2
Арис Лимассол
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Арис Лимассол - Пафос 1:1 Закакиу - Арис Лимассол 0:5 Арис Лимассол - Слован Братислава 6:2 Арис Лимассол - Докса Катокопия 2:1
Слован Братислава - Арис Лимассол 2:1 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 2:0 Арис Лимассол - Ракув 0:1 Ракув - Арис Лимассол 2:1 БАТЭ - Арис Лимассол 3:5 Арис Лимассол - БАТЭ 6:2 Арис Лимассол - Омония Никосия 2:0 АПОЭЛ - Арис Лимассол 4:3 Арис Лимассол - Омония Никосия 1:0 Арис Лимассол - Аполлон 2:0 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Пафос 2:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:0 Омония Никосия - Арис Лимассол 0:3 Аполлон - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 4:0

Результаты матчей

Спарта Прага
Арис Лимассол

Точный счет

3:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
6:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
6
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
6:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Спарта Прага
Арис Лимассол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2
1
2.5
1
2
1
2
3.5
1
2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спарта Прага
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Рейнджерс
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Арис Лимассол
 1 0 0 1 2 - 3 0
4.
Бетис
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рейнджерс
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Спарта Прага
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Арис Лимассол
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рейнджерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Спарта Прага
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Бетис
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Арис Лимассол
 1 0 0 1 2 - 3 0
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Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 4
Аякс Кудус Мохаммед 4
Хеккен Хрстич Срджан 3 (1)
Арис Лимассол Гомис Янник 3
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Паулу Жоау 1 2
Олимпиакос Кини Марин 3
Лудогорец Гонсалвеш Клод 3
Шериф Кики Габи 3
Карабах Ромао Жулио 3
Весь список
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 65'
      Кухта Ян уходит с поля. Карабец Адам выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на epet Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Спарта Прага 95.9% (116)
    X 2.5% (3)
    Арис Лимассол 1.7% (2)
    0
    выиграет Спарта Прага, со счетом 1:0
    вот так!
    martik #
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спарта Прага 3:2 Арис Лимассол

    Исход игры
    Спарта Прага
    95.9% (116)
    Ничья
    2.5% (3)
    Арис Лимассол
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.3% (59)
    Меньше
    48.7% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    53.04% (61)
    Нет
    46.96% (54)
    Популярный счёт
    2:1 Спарта Прага
    41.3% (50)
    2:0 Спарта Прага
    30.6% (37)
    1:0 Спарта Прага
    13.2% (16)
    3:1 Спарта Прага
    5.8% (7)
    1:1 Ничья
    2.5% (3)
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