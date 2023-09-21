Тур: 1. Стадион: Йохан Кройф Арена.
0'
1:0
9' ГолБоргес Карлос
2:0
20' ГолБергёйс Стивен
22' Желтая карточкаБергёйс Стивен
2:1
23' ГолКлосс Жонатан
2:2
38' ГолОбамеянг Пьер-Эмерик
Бонусы букмекеров
Ход матча
9'
1:0
20'
2:0
22'
23'
2:1
38'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 7
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
251 Количество передач 222
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
12
Гортер
Джей
37
Шутало
Йосип
25
Соса
Борна
16
Лопес
Пау
12
Лоди
Ренан
11
Арит
Амин
- Основной состав
-
12 Гортер ДжейВратарь
- Защитник
-
37 Шутало ЙосипЗащитник
- Защитник
-
25 Соса БорнаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Пасвер РемкоВратарь
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Медич ЯковЗащитник
-
30 Авила ГастонЗащитник
-
10 Акпом ЧубаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Вос СилваноПолузащитник
- Нападающий
-
39 Годс МикаНападающий
-
Главный тренер: Стейен Морис
- Основной состав
-
16 Лопес ПауВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Лоди РенанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Арит АминПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Бланко РубенВратарь
- Защитник
-
18 Меите БамоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Муге ФрансуаПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Надир БилалПолузащитник
-
37 Согло ЭмранПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Жак Абардонадо
История личных встреч
Аякс
Марсель
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
2
1.67
Тотал матчей
3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
45
54
Бомбардиры внутри турнира
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кудус Мохаммед
|3
|1
|Бергёйс Стивен
|1
|0.33
|Бробби Брайан
|1
|0.33
|Боргес Карлос
|1
|0.33
|Бергвейн Стевен
|0
|0
|Соса Борна
|0
|0
|Вейндал Оуэн
|0
|0
|Тейлор Кеннет
|0
|0
|Ренсх Девайн
|0
|0
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|1
|Клосс Жонатан
|1
|1
|Арит Амин
|0
|0
Карточки
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бергёйс Стивен
|2
|0
|Бергвейн Стевен
|1
|0
|Медич Яков
|1
|0
|Тейлор Кеннет
|1
|0
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Аякс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Марсель
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Аякс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Марсель
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
0
Аякс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Марсель
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аякс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Твенте - Аякс 3:1 Фортуна Ситтард - Аякс 0:0 Аякс - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Аякс 1:4
Эксельсиор - Аякс 2:2 Аякс - Хераклес 4:1 Боруссия Д - Аякс 3:1 Аугсбург - Аякс 3:1 Аякс - Унтерахинг 5:3 Андерлехт - Аякс 3:0 Аякс - Шахтёр Донецк 3:0 Аякс - Ден Бош 2:2 Твенте - Аякс 3:1 Аякс - Утрехт 3:1 Гронинген - Аякс 2:3 Аякс - АЗ Алкмаар 0:0 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Аякс 3:0 Аякс - Эммен 3:1 Аякс - Фортуна Ситтард 4:0
Марсель
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Марсель - Тулуза 0:0 Нант - Марсель 1:1 Марсель - Брест 2:0 Мец - Марсель 2:2
Марсель - Панатинаикос 2:1 Марсель - Реймс 2:1 Панатинаикос - Марсель 1:0 Марсель - Байер Л 1:2 Валвейк - Марсель 0:1 Эйпен - Марсель 1:0 Марсель - Ним 2:0 Аяччо - Марсель 1:0 Марсель - Брест 1:2 Лилль - Марсель 2:1 Марсель - Анже 3:1 Ланс - Марсель 2:1 Марсель - Осер 2:1 Лион - Марсель 1:2 Марсель - Труа 3:1 Лорьян - Марсель 0:0
Результаты матчей
Аякс
Марсель
Точный счет
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
1:4
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Аякс
Марсель
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Группа B
Группа B
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА
|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Хеккен
|Хрстич Срджан
|3 (1)
|Арис Лимассол
|Гомис Янник
|3
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|3
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|3
|Шериф
|Паулу Жоау
|1 2
|Олимпиакос
|Кини Марин
|3
|Лудогорец
|Гонсалвеш Клод
|3
|Шериф
|Кики Габи
|3
|Карабах
|Ромао Жулио
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аякс 2:2 Марсель
Исход игры
Аякс
57.6% (76)
Ничья
35.6% (47)
Марсель
6.8% (9)
Тотал 2.5
Больше
57.98% (69)
Меньше
42.02% (50)
Обе команды забьют
Да
87.39% (104)
Нет
12.61% (15)
Популярный счёт
2:1 Аякс
37.1% (49)
1:1 Ничья
26.5% (35)
1:0 Аякс
6.8% (9)
2:2 Ничья
6.1% (8)
3:1 Аякс
3.8% (5)
1:2 Марсель
3% (4)
2:0 Аякс
3% (4)
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