  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2023-2024
Тур: 1. Стадион: .
Аякс
2:2
Перерыв
Марсель
0'
1:0
9' Гол
Боргес Карлос
2:0
20' Гол
Бергёйс Стивен
22' Желтая карточка
Бергёйс Стивен
2:1
23' Гол
Клосс Жонатан
2:2
38' Гол
Обамеянг Пьер-Эмерик
2:2. Гол Пьер-Эмерика Обамеянга ...
1:0. Гол Боржеша Карлуша (видео)...

Ход матча

9'
Боргес Карлос
1:0
20'
Бергёйс Стивен
(Соса Борна)
2:0
22'
Бергёйс Стивен
 
23'
2:1
Клосс Жонатан
(Арит Амин)
38'
2:2
Обамеянг Пьер-Эмерик
(Арит Амин)

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 7
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 251 Количество передач 222
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогнозы 132
Аякс 57.6% (76)
X 35.6% (47)
Марсель 6.8% (9)
0
матч окончится ничьей, со счетом 2:2
вот так!
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аякс
Ничья
Марсель
3.15
Реклама, pari.ru
3.70
Реклама, betboom.ru
2.75
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Гортер
Джей
3
Гааей
Антон
37
Шутало
Йосип
4
Хато
Йоррель
25
Соса
Борна
33
Тахирович
Бенджамин
23
Бергёйс
Стивен
8
Тейлор
Кеннет
11
Боргес
Карлос
9
Бробби
Брайан
7
Бергвейн
Стевен
16
Лопес
Пау
7
Клосс
Жонатан
99
МБемба
Шансель
4
Жиго
Самуэль
12
Лоди
Ренан
8
Унаи
Аззедин
21
Ронжье
Валентин
19
Кондогбия
Жоффрей
11
Арит
Амин
29
Ндиайе
Ильман
10
Обамеянг
Пьер-Эмерик
Аякс
4-3-3
Марсель
4-4-2

История личных встреч

Аякс
Марсель

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
2:2
ЛЕ
2:2
ЛЕ
2:1

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

2
1.67

Тотал матчей

3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

45
54

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кудус Мохаммед 3 1
Бергёйс Стивен 1 0.33
Бробби Брайан 1 0.33
Боргес Карлос 1 0.33
Бергвейн Стевен 0 0
Соса Борна 0 0
Вейндал Оуэн 0 0
Тейлор Кеннет 0 0
Ренсх Девайн 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 1
Клосс Жонатан 1 1
Арит Амин 0 0

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бергёйс Стивен 2 0
Бергвейн Стевен 1 0
Медич Яков 1 0
Тейлор Кеннет 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Аякс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Марсель
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Аякс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Марсель
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
0
Аякс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Марсель
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Твенте - Аякс 3:1 Фортуна Ситтард - Аякс 0:0 Аякс - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Аякс 1:4
Эксельсиор - Аякс 2:2 Аякс - Хераклес 4:1 Боруссия Д - Аякс 3:1 Аугсбург - Аякс 3:1 Аякс - Унтерахинг 5:3 Андерлехт - Аякс 3:0 Аякс - Шахтёр Донецк 3:0 Аякс - Ден Бош 2:2 Твенте - Аякс 3:1 Аякс - Утрехт 3:1 Гронинген - Аякс 2:3 Аякс - АЗ Алкмаар 0:0 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Аякс 3:0 Аякс - Эммен 3:1 Аякс - Фортуна Ситтард 4:0
Марсель
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Марсель - Тулуза 0:0 Нант - Марсель 1:1 Марсель - Брест 2:0 Мец - Марсель 2:2
Марсель - Панатинаикос 2:1 Марсель - Реймс 2:1 Панатинаикос - Марсель 1:0 Марсель - Байер Л 1:2 Валвейк - Марсель 0:1 Эйпен - Марсель 1:0 Марсель - Ним 2:0 Аяччо - Марсель 1:0 Марсель - Брест 1:2 Лилль - Марсель 2:1 Марсель - Анже 3:1 Ланс - Марсель 2:1 Марсель - Осер 2:1 Лион - Марсель 1:2 Марсель - Труа 3:1 Лорьян - Марсель 0:0

Результаты матчей

Аякс
Марсель

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Аякс
Марсель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Аякс
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Марсель
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Брайтон
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аякс
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
2.
Марсель
 2:2 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
АЕК
 2:1 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Брайтон
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Марсель
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Брайтон
 1:2 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Аякс
 2:2 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА

Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Хеккен Хрстич Срджан 3 (1)
Арис Лимассол Гомис Янник 3
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 3
Аякс Кудус Мохаммед 3
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Паулу Жоау 1 2
Олимпиакос Кини Марин 3
Лудогорец Гонсалвеш Клод 3
Шериф Кики Габи 3
Карабах Ромао Жулио 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    47'
    В перерыве в составе "Аякса" произошла замена: вместо Бенджамина Тахировича на поле вышел Силвано Вос.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Амстердаме!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Аякс" (Амстердам, Нидерланды) - "Марсель" (Франция) - 2:2.
  • Опасный момент
    45'
    Клосс справа убежал в отрыв и выдал отличный пас в центр на Унаи, удар которого с десяти метров сумел парировать Гортер.
  • 45'
    "Аякс" подержал мяч на своей половине поля.
  • Фол, нарушение
    45'
    Ндиайе в центре поля отмахнулся от Шутало.
  • 45'
    "Аякс" активно прессингует соперника у чужой штрафной площади. Тахирович перехватил мяч, но пробить по воротам не смог.
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты добавил Мариани в первом тайме.
  • 45'
    Бергвейн слева сместился в центр, где его удар с линии штрафной площади заблокировал Жиго.
  • Фол, нарушение
    44'
    Тахирович в центре поля сбил Жиго.
  • 42'
    Ронжье с двадцати шести метров пробил в правый угол. Гортер забрал мяч в руки.
  • 41'
    Результативный футбол демонстрируют команды в первом тайме. Сохранится ли это после перерыва?
  • Опасный момент
    40'
    Удар Унаи с двадцати метров под перекладину отразил Гортер.
  • Описание гола
    38'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    2:2!!!
    ОБАМЕЯНГ!!! Арит сделал пас направо на Обамеянга, который с пятнадцати метров низом точно пробил в ближний угол.
  • Опасный момент
    37'
    После подачи Арита справа Обамеянг головой пробил немного выше перекладины.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 37'
      Удар Ндиайе с линии штрафной площади заблокировал Хато.
    • 36'
      Закрутили "карусель" игроки "Аякса" в чужой штрафной площади, но пробить по вороам так никто и не решился. А навес Гааея справа соперники и вовсе перехватили.
    • 35'
      Унаи с двадцати пяти метров пробил выше ворот.
    • 34'
      Остальные игроки в паузе собрались у скамеек запасных и попивают водичку.
    • Травма, повреждение
      33'
      Гортеру медики оказывают помощь. Пауза в матче.
    • Фол, нарушение
      32'
      Жиго справа навесил к воротам, где Обамеянг до мяча не добрался, но врезался в Гортера.
    • 30'
      Гости по центру не смогли прорваться в чужую штрафную площадь.
    • Штанга
      29'
      Арит отличной передачей вывел слева к воротам Ндиайе, который с девяти метров пробил в перекладину.
    • 28'
      Жиго по центру сделал заброс вперёд на Обамеянга, но сумел вмешаться Гааей, откативший мяч на Гортера.
    • 27'
      Арит чуть сильно сделал пас налево на Лоди. Мяч оказался за боковой линией поля.
    • 26'
      Лоди слева нее решился на подачу к воротам.
    • Опасный момент
      25'
      "Аякс" забрал мяч и расположился на чужой половине поля. Соса слева прострелил на Бробби, после скидки которого Тейлор слева пробил над дальней крестовиной.
    • Описание гола
      23'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      2:1!!!
      КЛОСС!!! Арит справа сделал пас к штрафной площади на Клосса, который прорвался к воротам и сильно пробил в дальний угол.
    • Желтая карточка
      23'
      Бергёйс на фланге сбил Лоди и получил жёлтую карточку.
    • Описание гола
      21'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      2:0!!!
      БЕРГЁЙС!!! Подача от углового флага последовала на Бергёйса, который с двенадцати метров ногой точно пробил по воротам.
    • Опасный момент
      20'
      Боргес справа вывел один на один с голкипером Тейлора, удар которого Лопес сумел отразить.
    • Опасный момент
      20'
      Грубо ошибся Шутало с передачей назад. Слабый пас перехватил Обамеянг и убежал один на один с голкипером. Удар Пьер-Эмерика с линии штрафной площади Гортер сумел отразить.
    • Фол, нарушение
      19'
      Опять фол. Соса сбил Унаи. Более тридцати метров до ворот. Гости неудачно разыграли "стандарт". Заброс получился в руки Гортеру.
    • Фол, нарушение
      18'
      Тейлор на чужой половине поля опасно сыграл против Жиго.
    • 17'
      Клосс со штрафного пробил выше ворот.
    • Фол, нарушение
      16'
      Тейлор у своей штрафной площади толкнул в спину Арита. Двадцать три метра до ворот.
    • Травма, повреждение
      15'
      Шутало неудачно столкнулся с Гортером после борьбы с Обамеянгом. Голкипер сумел потянуть грудную клетку партнёру.
    • Угловой
      14'
      Разыграли хозяева угловой удар. Мяч оказался у Тейлора, дальний удар которого получился выше ворот.
    • 13'
      Прострел Бергёйса слева к воротам заблокировал Жиго.
    • 12'
      "Марсель" старается больше контролировать мяч и неспешно продвигаться вперёд. Хозяева же очень быстро переходят в атаку.
    • Фол, нарушение
      11'
      Унаи на чужой половине поля отметился фолом.
    • Описание гола
      9'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      БОРГЕС!!! Боргес в центральном круге прокинул мяч мимо двух соперников, вышел один на один с голкипером и открыл счёт в матче.
    • 8'
      Соса на фланге в подкате выбил мяч у Клосса.
    • 7'
      Чуть сильный заброс справа в штрафную площадь на Бергёйса исполнил Бергвейн. Мяч прилетел в руки Лопесу.
    • 6'
      Тейлор не позволил Клоссу справа продвинуться вперёд.
    • 5'
      Лопес по правому флангу слишком сильно сделал заброс направо вперёд на Клосса. Мяч покинул пределы поля.
    • 4'
      Очень быстро двигается мяч по полю. Перехватов в первые минуты встречи значительно больше, чем точных передач вперёд.
    • 3'
      С обмена атаками начали встречу команды. Прошло без ударов по воротам, но защите с обеих сторон пришлось играть с полной выкладкой.
    • 2'
      "Аякс" играет в красно-белой форме, "Марсель" - в синей.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Йохан Кройф Арене"!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff ArenA. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 69 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч Аякс 2:2 Марсель онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аякс 2:2 Марсель

    Исход игры
    Аякс
    57.6% (76)
    Ничья
    35.6% (47)
    Марсель
    6.8% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.98% (69)
    Меньше
    42.02% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    87.39% (104)
    Нет
    12.61% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Аякс
    37.1% (49)
    1:1 Ничья
    26.5% (35)
    1:0 Аякс
    6.8% (9)
    2:2 Ничья
    6.1% (8)
    3:1 Аякс
    3.8% (5)
    1:2 Марсель
    3% (4)
    2:0 Аякс
    3% (4)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Аякс
    Марсель
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (0) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     