Второй тайм в Амстердаме!

В перерыве в составе "Аякса" произошла замена: вместо Бенджамина Тахировича на поле вышел Силвано Вос.

"Аякс" активно прессингует соперника у чужой штрафной площади. Тахирович перехватил мяч, но пробить по воротам не смог.

Ндиайе в центре поля отмахнулся от Шутало.

"Аякс" подержал мяч на своей половине поля.

Клосс справа убежал в отрыв и выдал отличный пас в центр на Унаи, удар которого с десяти метров сумел парировать Гортер.

После подачи Арита справа Обамеянг головой пробил немного выше перекладины.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:2!!! ОБАМЕЯНГ!!! Арит сделал пас направо на Обамеянга, который с пятнадцати метров низом точно пробил в ближний угол.

Удар Унаи с двадцати метров под перекладину отразил Гортер.

Результативный футбол демонстрируют команды в первом тайме. Сохранится ли это после перерыва?

Ронжье с двадцати шести метров пробил в правый угол. Гортер забрал мяч в руки.

Бергвейн слева сместился в центр, где его удар с линии штрафной площади заблокировал Жиго.

Арит чуть сильно сделал пас налево на Лоди. Мяч оказался за боковой линией поля.

Жиго по центру сделал заброс вперёд на Обамеянга, но сумел вмешаться Гааей, откативший мяч на Гортера.

Арит отличной передачей вывел слева к воротам Ндиайе, который с девяти метров пробил в перекладину.

Гости по центру не смогли прорваться в чужую штрафную площадь.

Жиго справа навесил к воротам, где Обамеянг до мяча не добрался, но врезался в Гортера.

Остальные игроки в паузе собрались у скамеек запасных и попивают водичку.

Закрутили "карусель" игроки "Аякса" в чужой штрафной площади, но пробить по вороам так никто и не решился. А навес Гааея справа соперники и вовсе перехватили.

26' Лоди слева нее решился на подачу к воротам.

25' "Аякс" забрал мяч и расположился на чужой половине поля. Соса слева прострелил на Бробби, после скидки которого Тейлор слева пробил над дальней крестовиной.

23' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

2:1!!!

КЛОСС!!! Арит справа сделал пас к штрафной площади на Клосса, который прорвался к воротам и сильно пробил в дальний угол.

23' Бергёйс на фланге сбил Лоди и получил жёлтую карточку.

21' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

2:0!!!

БЕРГЁЙС!!! Подача от углового флага последовала на Бергёйса, который с двенадцати метров ногой точно пробил по воротам.

20' Боргес справа вывел один на один с голкипером Тейлора, удар которого Лопес сумел отразить.

20' Грубо ошибся Шутало с передачей назад. Слабый пас перехватил Обамеянг и убежал один на один с голкипером. Удар Пьер-Эмерика с линии штрафной площади Гортер сумел отразить.

19' Опять фол. Соса сбил Унаи. Более тридцати метров до ворот. Гости неудачно разыграли "стандарт". Заброс получился в руки Гортеру.

18' Тейлор на чужой половине поля опасно сыграл против Жиго.

17' Клосс со штрафного пробил выше ворот.

16' Тейлор у своей штрафной площади толкнул в спину Арита. Двадцать три метра до ворот.

15' Шутало неудачно столкнулся с Гортером после борьбы с Обамеянгом. Голкипер сумел потянуть грудную клетку партнёру.

14' Разыграли хозяева угловой удар. Мяч оказался у Тейлора, дальний удар которого получился выше ворот.

13' Прострел Бергёйса слева к воротам заблокировал Жиго.

12' "Марсель" старается больше контролировать мяч и неспешно продвигаться вперёд. Хозяева же очень быстро переходят в атаку.

11' Унаи на чужой половине поля отметился фолом.

9' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

БОРГЕС!!! Боргес в центральном круге прокинул мяч мимо двух соперников, вышел один на один с голкипером и открыл счёт в матче.

8' Соса на фланге в подкате выбил мяч у Клосса.

7' Чуть сильный заброс справа в штрафную площадь на Бергёйса исполнил Бергвейн. Мяч прилетел в руки Лопесу.

6' Тейлор не позволил Клоссу справа продвинуться вперёд.

5' Лопес по правому флангу слишком сильно сделал заброс направо вперёд на Клосса. Мяч покинул пределы поля.

4' Очень быстро двигается мяч по полю. Перехватов в первые минуты встречи значительно больше, чем точных передач вперёд.

3' С обмена атаками начали встречу команды. Прошло без ударов по воротам, но защите с обеих сторон пришлось играть с полной выкладкой.

2' "Аякс" играет в красно-белой форме, "Марсель" - в синей.