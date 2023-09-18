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  3. Лига Европы 2023-2024

Лига Европы
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Аякс
 
Позже
Марсель
Прогнозы 47
Аякс 66% (31)
X 25.5% (12)
Марсель 8.5% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Аякс
Ничья
Марсель
2.65
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История личных встреч

Аякс
Марсель

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
2:2
ЛЕ
2:2
ЛЕ
2:1

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

2
1.67

Тотал матчей

3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

45
54

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кудус Мохаммед 3 1.5
Бробби Брайан 1 0.5
Бергвейн Стевен 0 0
Вейндал Оуэн 0 0
Тейлор Кеннет 0 0
Ренсх Девайн 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бергёйс Стивен 1 0
Бергвейн Стевен 1 0
Медич Яков 1 0
Тейлор Кеннет 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Аякс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Марсель
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Аякс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Марсель
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
0
Аякс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Марсель
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Твенте - Аякс 3:1 Фортуна Ситтард - Аякс 0:0 Аякс - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Аякс 1:4
Эксельсиор - Аякс 2:2 Аякс - Хераклес 4:1 Боруссия Д - Аякс 3:1 Аугсбург - Аякс 3:1 Аякс - Унтерахинг 5:3 Андерлехт - Аякс 3:0 Аякс - Шахтёр Донецк 3:0 Аякс - Ден Бош 2:2 Твенте - Аякс 3:1 Аякс - Утрехт 3:1 Гронинген - Аякс 2:3 Аякс - АЗ Алкмаар 0:0 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Аякс 3:0 Аякс - Эммен 3:1 Аякс - Фортуна Ситтард 4:0
Марсель
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Марсель - Тулуза 0:0 Нант - Марсель 1:1 Марсель - Брест 2:0 Мец - Марсель 2:2
Марсель - Панатинаикос 2:1 Марсель - Реймс 2:1 Панатинаикос - Марсель 1:0 Марсель - Байер Л 1:2 Валвейк - Марсель 0:1 Эйпен - Марсель 1:0 Марсель - Ним 2:0 Аяччо - Марсель 1:0 Марсель - Брест 1:2 Лилль - Марсель 2:1 Марсель - Анже 3:1 Ланс - Марсель 2:1 Марсель - Осер 2:1 Лион - Марсель 1:2 Марсель - Труа 3:1 Лорьян - Марсель 0:0

Результаты матчей

Аякс
Марсель

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Аякс
Марсель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5

Группа B

Команда И В Н П Г О
1.
Брайтон
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
АЕК
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Марсель
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда И В Н П Г О
1.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Марсель
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
АЕК
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Брайтон
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда И В Н П Г О
1.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Марсель
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
АЕК
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Брайтон
 0 0 0 0 0 - 0 0
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Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Хеккен Хрстич Срджан 3 (1)
Арис Лимассол Гомис Янник 3
Аякс Кудус Мохаммед 3
Олимпиакос Фортунис Костас 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Кини Марин 3
Лудогорец Гонсалвеш Клод 3
Хеккен Хаммар Юхан 1 1
Астана Йованчич Душан 1 1
Олимпиакос Марсело Родиней 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аякс - Марсель от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 сентября 2023, осталось 2 дня 14 часов 49 минут.



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    • Прогнозы 47
    Аякс 66% (31)
    X 25.5% (12)
    Марсель 8.5% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аякс
    Ничья
    Марсель
    2.65
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    3.70
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    Прогнозы на матч Аякс - Марсель

    Исход игры
    Аякс
    66% (31)
    Ничья
    25.5% (12)
    Марсель
    8.5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.64% (28)
    Меньше
    36.36% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    81.82% (36)
    Нет
    18.18% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Аякс
    38.3% (18)
    1:1 Ничья
    17% (8)
    1:0 Аякс
    10.6% (5)
    2:2 Ничья
    6.4% (3)
    1:2 Марсель
    4.3% (2)
    2:0 Аякс
    4.3% (2)
    3:1 Аякс
    4.3% (2)
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    Аякс
    Марсель
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