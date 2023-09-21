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Тур: 1. Стадион: .
Штурм Грац
0:0
Второй тайм: 51'
Спортинг Л
0'
45' Желтая карточка
Газибегович Юсуф

Ход матча

45'
Газибегович Юсуф
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 39 Владение мячом, % 61
Прогнозы 121
Штурм Грац 0.8% (1)
X 12.4% (15)
Спортинг Л 86.8% (105)
0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
вот так!
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Штурм Грац
Ничья
Спортинг Л
4.90
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3.85
2.24
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Схерпен
Кьелл
42
Аффенгрубер
Давид
4
Горенц-Станкович
Йон
5
Вютрих
Грегори
22
Газибегович
Юсуф
44
Данте
Амаду
25
Хирлендер
Штефан
8
Прасс
Александр
10
Китеишвили
Отар
15
Бовинг
Виллиам
11
Саркария
Манприт
1
Адан
Антонио
26
Диоманде
Усман
25
Инасиу
Гонсалу
4
Коатес
Себастьян
21
Катаму
Жени
42
Юлманд
Мортен
20
Паулинью
Жуан
2
Матеус
Рейс
17
Тринкан
Франсишку
9
Дьёкереш
Виктор
23
Браганса
Даниэл
Штурм Грац
5-3-2
Спортинг Л
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Штурм Грац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Газибегович Юсуф 1 0
Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Штурм Грац
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Штурм Грац - Зальцбург 2:2 Штурм Грац - СВ Лафниц 3:1 Альтах - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 4:1
Аустрия Лустенау - Штурм Грац 0:1 Штурм Грац - ПСВ 1:3 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 0:0 ПСВ - Штурм Грац 4:1 Штурм Грац - ЛАСК 2:0 Аустрия Вена - Штурм Грац 0:3 Страсбург - Штурм Грац 3:0 САК Клагенфурт - Штурм Грац 2:7 Штурм Грац - Маккаби Петах-Тиква 0:2 Хайлигенкройц - Штурм Грац 6:1 Штурм Грац - Галатасарай 2:0 Халадаш - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Арис Салоники 2:0 Штурм Грац - Партизан 2:1 Штурм Грац - ТСК 2:1 Штурм Грац - Спартак Трнава 4:0
Спортинг Л
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Спортинг Л - Морейренсе 3:0 Брага - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Фамаликан 1:0 Каса Пия - Спортинг Л 1:2
Спортинг Л - Визела 3:2 Эвертон - Спортинг Л 1:0 Спортинг Л - Вильярреал 3:0 Спортинг Л - Реал Сосьедад 3:0 Спортинг Л - Портимоненсе 1:1 Спортинг Л - Генк 1:1 Спортинг Л - Маритиму 3:0 Спортинг Л - Эштрела 4:1 Визела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Бенфика 2:2 Спортинг Л - Маритиму 2:1 Пасуш де Феррейра - Спортинг Л 0:4 Спортинг Л - Фамаликан 2:1 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 0:2 Спортинг Л - Ювентус 1:1 Спортинг Л - Арока 1:1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Штурм Грац
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Аталанта
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Ракув
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Штурм Грац
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Ракув
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Спортинг Л
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Спортинг Л
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Штурм Грац
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Аталанта
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА

Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Хеккен Хрстич Срджан 3 (1)
Арис Лимассол Гомис Янник 3
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 3
Аякс Кудус Мохаммед 3
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Паулу Жоау 1 2
Олимпиакос Кини Марин 3
Лудогорец Гонсалвеш Клод 3
Шериф Кики Габи 3
Карабах Ромао Жулио 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Газибегович Юсуф получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы 121
Штурм Грац 0.8% (1)
X 12.4% (15)
Спортинг Л 86.8% (105)
0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
вот так!
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Штурм Грац
Ничья
Спортинг Л
4.90
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3.85
2.24
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Штурм Грац 0:0 Спортинг Л

Исход игры
Штурм Грац
0.8% (1)
Ничья
12.4% (15)
Спортинг Л
86.8% (105)
Тотал 2.5
Больше
65.79% (75)
Меньше
34.21% (39)
Обе команды забьют
Да
75.44% (86)
Нет
24.56% (28)
Популярный счёт
1:2 Спортинг Л
52.9% (64)
1:1 Ничья
10.7% (13)
0:1 Спортинг Л
10.7% (13)
0:2 Спортинг Л
9.9% (12)
1:3 Спортинг Л
5.8% (7)
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