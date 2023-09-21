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  3. Лига конференций 2023-2024
Тур: 1. Стадион: . Зрители: 539
Заря
1:1
Конец матча
Гент
0'
57' Желтая карточка
Де Сар Жюльен
0:1
67' Гол
Кейперс Уго
1:1
70' Гол
Герреро Эдуардо
86' Желтая карточка
Кирюханцев Игорь
90'+5

Ход матча

57'
 
Де Сар Жюльен
62'
 
Гандельман Омри
Де Сар Жюльен
62'
 
Фофанан Малик
Фадига Ноа
62'
 
Юльсагер Эндрю
Геркенс Питер
67'
0:1
Кейперс Уго
(Юльсагер Эндрю)
70'
Герреро Эдуардо
(Кирюханцев Игорь)
1:1
77'
 
Самуаз Матисс
Браун Арчи
77'
Венделл Боргес
Нагнойный Денис
 
77'
Мичин Петар
Мишнёв Дмитрий
 
78'
Волошин Викентий
Антюх Денис
 
86'
Кирюханцев Игорь
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 8
  • 4 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 319 Количество передач 628
  • 36 Владение мячом, % 64
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
Заря 10.2% (12)
X 16.9% (20)
Гент 72.9% (86)
0
выиграет Гент, со счетом 1:2
вот так!
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Турбаевский
Никита
70
Кирюханцев
Игорь
3
Боль
Антон
55
Джордан
74
Снурницын
Игорь
7
Антюх
Денис
5
Яцык
Александр
47
Вантух
Роман
9
Мишнёв
Дмитрий
10
Нагнойный
Денис
39
Герреро
Эдуардо
33
Руф
Дави
22
Фадига
Ноа
5
Кандусс
Исмаэль
4
Ватанабэ
Цуёси
23
Торунарига
Джордан
8
Геркенс
Питер
13
Де
Сар
Жюльен
24
Кумс
Свен
3
Браун
Арчи
11
Кейперс
Уго
10
Тиссудали
Тарик
Заря
4-3-1-2
Гент
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герреро Эдуардо 1 1
Кирюханцев Игорь 0 0
Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейперс Уго 8 1.14
Орбан Гифт 4 0.57
Тиссудали Тарик 2 0.29
Юльсагер Эндрю 1 0.14
Де Сар Жюльен 1 0.14
Хон Хён-Сок 1 0.14
Самуаз Матисс 1 0.14
Фофанан Малик 1 0.14
Геркенс Питер 1 0.14
Ватанабэ Цуёси 1 0.14
Кумс Свен 0 0
Кастро-Монтес Алессио 0 0
Гандельман Омри 0 0
Лагэ Брам 0 0

Карточки

Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кирюханцев Игорь 1 0
Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кандусс Исмаэль 2 0
Орбан Гифт 2 0
Де Сар Жюльен 1 0
Торунарига Джордан 1 0
Агбор Брайян 1 0

Результаты матчей

Заря
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Гент
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
2
Заря
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Гент
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
12
Заря
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Гент
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
14

Голы по времени матча

Забито

1
10
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
4
40%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
2
40%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Забито

0
12
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
22
0 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 15
0 Забивали первыми 6
0 Не забивали 0
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
1
100%
6
27%
61-75
0
0%
8
36%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
2
33%
61-75
0
0%
4
67%
76-90

Результаты последних матчей

Заря
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Металлист-1925 - Заря 2:1 Заря - Славия Прага 2:1 Минай - Заря 1:1 Славия Прага - Заря 2:0
Заря - Александрия 0:0 Ворскла - Заря 1:2 Заря - Кривбасс 1:3 Рух Львов - Заря 2:1 Заря - Ружомберок 1:2 Мотор Люблин - Заря 3:1 Заря - Михаловце 2:1 Сталь Мелец - Заря 0:1 Р. Жешув - Заря 2:4 Минай - Заря 0:3 Александрия - Заря 0:2 Заря - Шахтёр Донецк 0:3 Заря - Ингулец 2:0 Металлист - Заря 0:5 Заря - Металлист-1925 3:0 Заря - Верес 1:0
Гент
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
АХ Лёвен - Гент 1:1 Гент - Брюгге 2:1 АПОЭЛ - Гент 1:2 Гент - АПОЭЛ 2:0
Гент - Сент-Трейден 2:2 Погонь Щецин - Гент 2:1 Вестерло - Гент 1:3 Гент - Погонь Щецин 5:0 Мехелен - Гент 0:1 Жилина - Гент 2:5 Гент - Кортрейк 3:2 Гент - Жилина 5:1 Гент - Зульте-Варегем 4:2 Волендам - Гент 1:2 Локомотив Загреб - Гент 2:1 Зеувс Эльфтал - Гент 1:6 Мерелбеке - Гент 1:9 Гент - Стандард 3:1 Вестерло - Гент 1:3 Гент - Серкль Брюгге 2:2

Результаты матчей

Заря
Гент

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
5
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
5
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Заря
Гент

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Маккаби Тель-Авив
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Заря
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Гент
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Брейдаблик
 1 0 0 1 2 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Маккаби Тель-Авив
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Заря
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Брейдаблик
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Заря
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Маккаби Тель-Авив
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Брейдаблик
 1 0 0 1 2 - 3 0
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Топ бомбардиров
Ференцварош Варга Барнабас 8 (5)
Гент Кейперс Уго 8 (1)
Ференцварош Траоре Адама VII 6 (2)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
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Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Сепси Штефэнеску Мариус 1 3
Адана Демирспор Беланда Юнес 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 4
Весь список
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 118
    Заря 10.2% (12)
    X 16.9% (20)
    Гент 72.9% (86)
    0
    выиграет Гент, со счетом 1:2
    вот так!
    martik #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Заря 1:1 Гент онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Заря 1:1 Гент

    Исход игры
    Заря
    10.2% (12)
    Ничья
    16.9% (20)
    Гент
    72.9% (86)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.53% (69)
    Меньше
    39.47% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    74.56% (85)
    Нет
    25.44% (29)
    Популярный счёт
    1:2 Гент
    46.6% (55)
    1:1 Ничья
    14.4% (17)
    0:2 Гент
    11% (13)
    0:1 Гент
    9.3% (11)
    2:1 Заря
    5.9% (7)
    1:0 Заря
    2.5% (3)
    2:3 Гент
    1.7% (2)
    1:3 Гент
    1.7% (2)
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