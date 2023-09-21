Тур: 1. Стадион: Arena Lublin. Зрители: 539
0'
57' Желтая карточкаДе Сар Жюльен
0:1
67' ГолКейперс Уго
1:1
70' ГолГерреро Эдуардо
86' Желтая карточкаКирюханцев Игорь
90'+5
Ход матча
57'
67'
0:1
70'
86'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 4
-
2 Угловые 8
-
4 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
319 Количество передач 628
-
36 Владение мячом, % 64
Прогноз на матч от Liveresult
55
Джордан
47
Вантух
Роман
33
Руф
Дави
22
Фадига
Ноа
24
Кумс
Свен
11
Кейперс
Уго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 ДжорданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Вантух РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Жилкин АнтонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Горбач ИгорьПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Мичин ПетарПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кривенцов Валерий
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
-
22 Фадига НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Кейперс УгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Лагэ БрамЗащитник
-
21 Агбор БрайянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
Бомбардиры внутри турнира
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герреро Эдуардо
|1
|1
|Кирюханцев Игорь
|0
|0
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейперс Уго
|8
|1.14
|Орбан Гифт
|4
|0.57
|Тиссудали Тарик
|2
|0.29
|Юльсагер Эндрю
|1
|0.14
|Де Сар Жюльен
|1
|0.14
|Хон Хён-Сок
|1
|0.14
|Самуаз Матисс
|1
|0.14
|Фофанан Малик
|1
|0.14
|Геркенс Питер
|1
|0.14
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0.14
|Кумс Свен
|0
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|0
|0
|Гандельман Омри
|0
|0
|Лагэ Брам
|0
|0
Карточки
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кирюханцев Игорь
|1
|0
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кандусс Исмаэль
|2
|0
|Орбан Гифт
|2
|0
|Де Сар Жюльен
|1
|0
|Торунарига Джордан
|1
|0
|Агбор Брайян
|1
|0
Результаты матчей
Заря
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Гент
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
2
Заря
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Гент
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
12
Заря
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Гент
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
14
Голы по времени матча
Забито
1
10
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
4
40%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
2
40%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Забито
0
12
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
22
0 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 15
0 Забивали первыми 6
0 Не забивали 0
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
1
100%
6
27%
61-75
0
0%
8
36%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
2
33%
61-75
0
0%
4
67%
76-90
Результаты последних матчей
Заря
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Металлист-1925 - Заря 2:1 Заря - Славия Прага 2:1 Минай - Заря 1:1 Славия Прага - Заря 2:0
Заря - Александрия 0:0 Ворскла - Заря 1:2 Заря - Кривбасс 1:3 Рух Львов - Заря 2:1 Заря - Ружомберок 1:2 Мотор Люблин - Заря 3:1 Заря - Михаловце 2:1 Сталь Мелец - Заря 0:1 Р. Жешув - Заря 2:4 Минай - Заря 0:3 Александрия - Заря 0:2 Заря - Шахтёр Донецк 0:3 Заря - Ингулец 2:0 Металлист - Заря 0:5 Заря - Металлист-1925 3:0 Заря - Верес 1:0
Гент
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
АХ Лёвен - Гент 1:1 Гент - Брюгге 2:1 АПОЭЛ - Гент 1:2 Гент - АПОЭЛ 2:0
Гент - Сент-Трейден 2:2 Погонь Щецин - Гент 2:1 Вестерло - Гент 1:3 Гент - Погонь Щецин 5:0 Мехелен - Гент 0:1 Жилина - Гент 2:5 Гент - Кортрейк 3:2 Гент - Жилина 5:1 Гент - Зульте-Варегем 4:2 Волендам - Гент 1:2 Локомотив Загреб - Гент 2:1 Зеувс Эльфтал - Гент 1:6 Мерелбеке - Гент 1:9 Гент - Стандард 3:1 Вестерло - Гент 1:3 Гент - Серкль Брюгге 2:2
Результаты матчей
Заря
Гент
Точный счет
1:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
5
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
5
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
Заря
Гент
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|8 (5)
|Гент
|Кейперс Уго
|8 (1)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|6 (2)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|6 (1)
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|1 3
|Адана Демирспор
|Беланда Юнес
|4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Заря 1:1 Гент
Исход игры
Заря
10.2% (12)
Ничья
16.9% (20)
Гент
72.9% (86)
Тотал 2.5
Больше
60.53% (69)
Меньше
39.47% (45)
Обе команды забьют
Да
74.56% (85)
Нет
25.44% (29)
Популярный счёт
1:2 Гент
46.6% (55)
1:1 Ничья
14.4% (17)
0:2 Гент
11% (13)
0:1 Гент
9.3% (11)
2:1 Заря
5.9% (7)
1:0 Заря
2.5% (3)
2:3 Гент
1.7% (2)
1:3 Гент
1.7% (2)
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