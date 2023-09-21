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  3. Лига конференций 2023-2024
Тур: 1. Стадион: .
Брюгге
0:0
Второй тайм: 49'
Бешикташ
0'
40' Желтая карточка
Мехеле Брэндон
45' Желтая карточка
Амарти Даниэль

Ход матча

40'
Мехеле Брэндон
 
45'
 
Амарти Даниэль

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогнозы 120
Брюгге 73.3% (88)
X 24.2% (29)
Бешикташ 2.5% (3)
0
выиграет Бешикташ, со счетом 2:4
вот так!
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брюгге
Ничья
Бешикташ
2.08
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4.70
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Все Коэффициенты
22
Миньоле
Симон
64
Саббе
Кириани
44
Мехеле
Брэндон
58
Спилеерс
Йорне
55
Кюйпер
Максим
7
Сков-Ольсен
Андреас
10
Ветлесен
Уго
15
Рафаэль
Онедика
8
Скораш
Михал
20
Ванакен
Ханс
99
Родригеш
Тьяго
34
Гюнок
Мерт
24
Розье
Валентен
30
Эрик-Бертран
Байи
12
Амарти
Даниэль
26
Масуаку
Артур
21
Тыкназ
Демир
19
Хаджиахметович
Амир
83
Фернандеш
Жедсон
11
Рашица
Милот
10
Абубакар
Венсан
40
Мулека
Джексон
Брюгге
4-4-2
Бешикташ
4-3-3

История личных встреч

Брюгге
Бешикташ

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЕ
1:3
ЛЕ
2:1

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
2

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
45

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яремчук Роман 4 0.57
Сков-Ольсен Андреас 3 0.43
Родригеш Тьяго 2 (1) 0.29
Ветлесен Уго 1 0.14
Кюйпер Максим 1 0.14
Ванакен Ханс 1 0.14
Ритс Матс 1 0.14
Боята Дедрик 1 0.14
Скораш Михал 1 0.14
Бушанан Тажон 1 0.14
Спилеерс Йорне 1 0.14
Верман Ромео 0 0
Нуса Антонио 0 0
Рафаэль Онедика 0 0
Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абубакар Венсан 5 (1) 0.71
Мулека Джексон 3 0.43
Учан Салих 1 0.14
Булут Онур 1 0.14
Амарти Даниэль 1 0.14
Колли Омар 1 0.14
Зайнутдинов Бактиёр 1 0.14
Киличсой Семих 1 0.14
Масуаку Артур 0 0
Хаджиахметович Амир 0 0
Рашица Милот 0 0
Фернандеш Жедсон 0 0

Карточки

Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сков-Ольсен Андреас 3 0
Мехеле Брэндон 3 0
Миньоле Симон 2 0
Родригеш Тьяго 2 0
Ветлесен Уго 2 0
Одои Денис 1 0
Ритс Матс 1 0
Боята Дедрик 1 0
Синкернагель Филип 1 0
Бушанан Тажон 1 0
Кюйпер Максим 1 0
Верман Ромео 1 0
Рафаэль Онедика 1 0
Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Розье Валентен 3 0
Учан Салих 2 0
Масуаку Артур 0 1
Абубакар Венсан 1 0
Булут Онур 1 0
Амарти Даниэль 1 0
Колли Омар 1 0
Хаджиахметович Амир 1 0
Мулека Джексон 1 0

Результаты матчей

Брюгге
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Бешикташ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

2
0
Брюгге
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Бешикташ
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

7
6
Брюгге
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Бешикташ
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

9
6

Голы по времени матча

Забито

10
8
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
2
20%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
30%
1
13%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
1
10%
3
38%
61-75
3
30%
1
13%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

17
14
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
3
18%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
4
24%
2
14%
31-45
3
18%
3
21%
46-60
3
18%
4
29%
61-75
4
24%
2
14%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
3
50%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Брюгге - Спортинг Шарлеруа 4:2 Гент - Брюгге 2:1 Брюгге - Осасуна 2:2 Осасуна - Брюгге 1:2
Брюгге - РВДМ 47 7:1 Акюрейри - Брюгге 1:5 Эйпен - Брюгге 0:5 Брюгге - Акюрейри 5:1 Вестерло - Брюгге 0:1 АГФ Орхус - Брюгге 1:0 Брюгге - Мехелен 1:1 Брюгге - АГФ Орхус 3:0 Брюгге - АЗ Алкмаар 1:2 Гоу Эхед Иглс - Брюгге 1:2 Фейеноорд - Брюгге 2:0 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Брюгге - Зульте-Варегем 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:3 Брюгге - Генк 1:3 Брюгге - Антверпен 2:0
Бешикташ
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Трабзонспор - Бешикташ 3:0 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Бешикташ - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Бешикташ 2:3
Бешикташ - Пендикспор 1:1 Бешикташ - Нефтчи 2:1 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 0:1 Нефтчи - Бешикташ 1:3 Тирана - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Тирана 3:1 Бешикташ - Страсбург 2:1 Бешикташ - Мезёкёвешд 4:0 Бешикташ - Аугсбург 1:1 Бешикташ - Коньяспор 3:3 Касымпаша - Бешикташ 2:5 Адана Демирспор - Бешикташ 1:4 Сабах Баку - Бешикташ 3:3 Антальяспор - Бешикташ 1:3 Бешикташ - Галатасарай 3:1 Умраниеспор - Бешикташ 0:2

Результаты матчей

Брюгге
Бешикташ

Точный счет

2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
5
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
3
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Брюгге
Бешикташ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
2.5
2
1
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
1.5
5
1
3
3
2.5
3
3
2
4
3.5
2
4
4.5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Бешикташ
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Будё-Глимт
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Лугано
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Брюгге
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Бешикташ
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Будё-Глимт
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Бешикташ
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Лугано
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Брюгге
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
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Топ бомбардиров
Ференцварош Варга Барнабас 8 (5)
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Ференцварош Траоре Адама VII 6 (2)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Сепси Штефэнеску Мариус 1 3
Адана Демирспор Беланда Юнес 4
Легия Слиш Бартош 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Амарти Даниэль получил желтую карточку от судьи
  • 40'
    Мехеле Брэндон получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • До матча
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Прогнозы 120
Брюгге 73.3% (88)
X 24.2% (29)
Бешикташ 2.5% (3)
0
выиграет Бешикташ, со счетом 2:4
вот так!
martik #
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брюгге
Ничья
Бешикташ
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Брюгге 0:0 Бешикташ

Исход игры
Брюгге
73.3% (88)
Ничья
24.2% (29)
Бешикташ
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
66.09% (76)
Меньше
33.91% (39)
Обе команды забьют
Да
82.61% (95)
Нет
17.39% (20)
Популярный счёт
2:1 Брюгге
50% (60)
1:1 Ничья
16.7% (20)
2:2 Ничья
7.5% (9)
2:0 Брюгге
7.5% (9)
1:0 Брюгге
7.5% (9)
3:1 Брюгге
2.5% (3)
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