вот так!
martik #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Яремчук Роман
|4
|0.57
|Сков-Ольсен Андреас
|3
|0.43
|Родригеш Тьяго
|2 (1)
|0.29
|Ветлесен Уго
|1
|0.14
|Кюйпер Максим
|1
|0.14
|Ванакен Ханс
|1
|0.14
|Ритс Матс
|1
|0.14
|Боята Дедрик
|1
|0.14
|Скораш Михал
|1
|0.14
|Бушанан Тажон
|1
|0.14
|Спилеерс Йорне
|1
|0.14
|Верман Ромео
|0
|0
|Нуса Антонио
|0
|0
|Рафаэль Онедика
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абубакар Венсан
|5 (1)
|0.71
|Мулека Джексон
|3
|0.43
|Учан Салих
|1
|0.14
|Булут Онур
|1
|0.14
|Амарти Даниэль
|1
|0.14
|Колли Омар
|1
|0.14
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0.14
|Киличсой Семих
|1
|0.14
|Масуаку Артур
|0
|0
|Хаджиахметович Амир
|0
|0
|Рашица Милот
|0
|0
|Фернандеш Жедсон
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сков-Ольсен Андреас
|3
|0
|Мехеле Брэндон
|3
|0
|Миньоле Симон
|2
|0
|Родригеш Тьяго
|2
|0
|Ветлесен Уго
|2
|0
|Одои Денис
|1
|0
|Ритс Матс
|1
|0
|Боята Дедрик
|1
|0
|Синкернагель Филип
|1
|0
|Бушанан Тажон
|1
|0
|Кюйпер Максим
|1
|0
|Верман Ромео
|1
|0
|Рафаэль Онедика
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Розье Валентен
|3
|0
|Учан Салих
|2
|0
|Масуаку Артур
|0
|1
|Абубакар Венсан
|1
|0
|Булут Онур
|1
|0
|Амарти Даниэль
|1
|0
|Колли Омар
|1
|0
|Хаджиахметович Амир
|1
|0
|Мулека Джексон
|1
|0
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|8 (5)
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|6 (2)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|6 (1)
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|1 3
|Адана Демирспор
|Беланда Юнес
|4
|Легия
|Слиш Бартош
|4