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  3. Лига конференций 2023-2024
Тур: 1. Стадион: . Зрители: 18442
Брюгге
1:1
Конец матча
Бешикташ
0'
40' Желтая карточка
Мехеле Брэндон
45' Желтая карточка
Амарти Даниэль
74' Желтая карточка
Рафаэль Онедика
1:0
77' Гол
Ванакен Ханс
79' Желтая карточка
Ветлесен Уго
86' Желтая карточка
Спилеерс Йорне
1:1
88' Гол
Тосун Дженк
89' Желтая карточка
Миньоле Симон
90' Желтая карточка
Уйсал Неджип
90' Желтая карточка
Ванакен Ханс
90'+7

Ход матча

40'
Мехеле Брэндон
 
45'
 
Амарти Даниэль
61'
Нильсен Каспер
Скораш Михал
 
66'
 
Булут Онур
Рашица Милот
66'
 
Зайнутдинов Бактиёр
Мулека Джексон
74'
Рафаэль Онедика
 
77'
Ванакен Ханс
(Сков-Ольсен Андреас)
1:0
79'
Ветлесен Уго
 
79'
Ютгла Ферран
Ветлесен Уго
 
84'
 
Тосун Дженк
Розье Валентен
84'
 
Окслейд-Чемберлен Алекс
Хаджиахметович Амир
84'
 
Уйсал Неджип
Эрик-Бертран Байи
86'
Спилеерс Йорне
 
88'
1:1
Тосун Дженк
(Абубакар Венсан)
89'
Миньоле Симон
 
90'
 
Уйсал Неджип
90'
Ванакен Ханс
 
90'
Боята Дедрик
Саббе Кириани
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 1
  • 9 Удары в створ 3
  • 12 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 8
  • 6 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 411 Количество передач 458
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогнозы 120
Брюгге 73.3% (88)
X 24.2% (29)
Бешикташ 2.5% (3)
0
выиграет Бешикташ, со счетом 2:4
вот так!
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
22
Миньоле
Симон
64
Саббе
Кириани
44
Мехеле
Брэндон
58
Спилеерс
Йорне
55
Кюйпер
Максим
7
Сков-Ольсен
Андреас
10
Ветлесен
Уго
15
Рафаэль
Онедика
8
Скораш
Михал
20
Ванакен
Ханс
99
Родригеш
Тьяго
34
Гюнок
Мерт
24
Розье
Валентен
30
Эрик-Бертран
Байи
12
Амарти
Даниэль
26
Масуаку
Артур
21
Тыкназ
Демир
19
Хаджиахметович
Амир
83
Фернандеш
Жедсон
11
Рашица
Милот
10
Абубакар
Венсан
40
Мулека
Джексон
Брюгге
4-4-2
Бешикташ
4-3-3

История личных встреч

Брюгге
Бешикташ

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЕ
1:3
ЛЕ
2:1

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
2

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
45

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яремчук Роман 4 0.57
Сков-Ольсен Андреас 3 0.43
Ванакен Ханс 2 0.29
Родригеш Тьяго 2 (1) 0.29
Ветлесен Уго 1 0.14
Кюйпер Максим 1 0.14
Ритс Матс 1 0.14
Боята Дедрик 1 0.14
Скораш Михал 1 0.14
Бушанан Тажон 1 0.14
Спилеерс Йорне 1 0.14
Верман Ромео 0 0
Нуса Антонио 0 0
Рафаэль Онедика 0 0
Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абубакар Венсан 5 (1) 0.71
Мулека Джексон 3 0.43
Учан Салих 1 0.14
Тосун Дженк 1 0.14
Булут Онур 1 0.14
Амарти Даниэль 1 0.14
Колли Омар 1 0.14
Зайнутдинов Бактиёр 1 0.14
Киличсой Семих 1 0.14
Масуаку Артур 0 0
Хаджиахметович Амир 0 0
Рашица Милот 0 0
Фернандеш Жедсон 0 0

Карточки

Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сков-Ольсен Андреас 3 0
Миньоле Симон 3 0
Мехеле Брэндон 3 0
Ветлесен Уго 3 0
Родригеш Тьяго 2 0
Рафаэль Онедика 2 0
Одои Денис 1 0
Ритс Матс 1 0
Боята Дедрик 1 0
Ванакен Ханс 1 0
Синкернагель Филип 1 0
Бушанан Тажон 1 0
Кюйпер Максим 1 0
Верман Ромео 1 0
Спилеерс Йорне 1 0
Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Розье Валентен 3 0
Учан Салих 2 0
Масуаку Артур 0 1
Уйсал Неджип 1 0
Абубакар Венсан 1 0
Булут Онур 1 0
Амарти Даниэль 1 0
Колли Омар 1 0
Хаджиахметович Амир 1 0
Мулека Джексон 1 0

Результаты матчей

Брюгге
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Бешикташ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

3
1
Брюгге
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Бешикташ
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

7
6
Брюгге
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Бешикташ
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

10
7

Голы по времени матча

Забито

11
9
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
2
18%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
27%
1
11%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
1
9%
3
33%
61-75
4
36%
2
22%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

18
15
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
3
17%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
4
22%
2
13%
31-45
3
17%
3
20%
46-60
3
17%
4
27%
61-75
5
28%
3
20%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
43%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
29%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Брюгге - Спортинг Шарлеруа 4:2 Гент - Брюгге 2:1 Брюгге - Осасуна 2:2 Осасуна - Брюгге 1:2
Брюгге - РВДМ 47 7:1 Акюрейри - Брюгге 1:5 Эйпен - Брюгге 0:5 Брюгге - Акюрейри 5:1 Вестерло - Брюгге 0:1 АГФ Орхус - Брюгге 1:0 Брюгге - Мехелен 1:1 Брюгге - АГФ Орхус 3:0 Брюгге - АЗ Алкмаар 1:2 Гоу Эхед Иглс - Брюгге 1:2 Фейеноорд - Брюгге 2:0 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Брюгге - Зульте-Варегем 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:3 Брюгге - Генк 1:3 Брюгге - Антверпен 2:0
Бешикташ
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Трабзонспор - Бешикташ 3:0 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Бешикташ - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Бешикташ 2:3
Бешикташ - Пендикспор 1:1 Бешикташ - Нефтчи 2:1 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 0:1 Нефтчи - Бешикташ 1:3 Тирана - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Тирана 3:1 Бешикташ - Страсбург 2:1 Бешикташ - Мезёкёвешд 4:0 Бешикташ - Аугсбург 1:1 Бешикташ - Коньяспор 3:3 Касымпаша - Бешикташ 2:5 Адана Демирспор - Бешикташ 1:4 Сабах Баку - Бешикташ 3:3 Антальяспор - Бешикташ 1:3 Бешикташ - Галатасарай 3:1 Умраниеспор - Бешикташ 0:2

Результаты матчей

Брюгге
Бешикташ

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
5
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Брюгге
Бешикташ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2
2
2.5
1
2
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
3
1
1
2
2.5
2
2
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
1.5
5
2
3
4
2.5
3
4
2
5
3.5
2
5
4.5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Бешикташ
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Будё-Глимт
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Лугано
 1 0 1 0 0 - 0 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Будё-Глимт
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Бешикташ
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Лугано
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
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Топ бомбардиров
Ференцварош Варга Барнабас 8 (5)
Гент Кейперс Уго 8 (1)
Ференцварош Траоре Адама VII 6 (2)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Сепси Штефэнеску Мариус 1 3
Адана Демирспор Беланда Юнес 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Амарти Даниэль получил желтую карточку от судьи
    • 40'
      Мехеле Брэндон получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Брюгге 73.3% (88)
    X 24.2% (29)
    Бешикташ 2.5% (3)
    0
    выиграет Бешикташ, со счетом 2:4
    вот так!
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брюгге 1:1 Бешикташ

    Исход игры
    Брюгге
    73.3% (88)
    Ничья
    24.2% (29)
    Бешикташ
    2.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.09% (76)
    Меньше
    33.91% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    82.61% (95)
    Нет
    17.39% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Брюгге
    50% (60)
    1:1 Ничья
    16.7% (20)
    2:2 Ничья
    7.5% (9)
    2:0 Брюгге
    7.5% (9)
    1:0 Брюгге
    7.5% (9)
    3:1 Брюгге
    2.5% (3)
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