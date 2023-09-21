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  3. Лига Европы 2023-2024
Тур: 1. Стадион: .
Олимпиакос
1:2
Перерыв
Фрайбург
0'
0:1
9' Гол
Шаллаи Роланд
25' Желтая карточка
Хёлер Лукас
35' Желтая карточка
Эль-Кааби Аюб
1:1
40' Гол
Эль-Кааби Аюб
1:2
45' Пенальти
Грифо Винченцо
1:2. Гол с пенальти Винченцо Гри...
1:1. Гол Айюба Эль-Кааби (видео)...

Ход матча

9'
0:1
Шаллаи Роланд
24'
Иборра Висенте
Эссе Сантьяго
 
25'
 
Хёлер Лукас
35'
Эль-Кааби Аюб
 
40'
Эль-Кааби Аюб
(Марсело Родиней)
1:1
45'
1:2
Грифо Винченцо

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогнозы 121
Олимпиакос 37.2% (45)
X 41.3% (50)
Фрайбург 21.5% (26)
0
выиграет Фрайбург, со счетом 0:3
вот так!
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Прогноз на матч от Liveresult
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Олимпиакос
Ничья
Фрайбург
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Пасхалакис
Александрос
23
Марсело
Родиней
45
Рецос
Панайотис
16
Фрейре
Николас
3
Ортега
Франсиско
32
Эссе
Сантьяго
4
Камара
Мохамед
III
19
Масурас
Гиоргос
21
Биэл
Пеп
7
Фортунис
Костас
9
Эль-Кааби
Аюб
1
Атуболу
Ноа
17
Кюблер
Лукас
28
Гинтер
Маттиас
3
Линхарт
Филипп
4
Шмидт
Кеннет
8
Эггештайн
Максимилиан
27
Хёфлер
Николас
42
Доан
Рицу
22
Шаллаи
Роланд
32
Грифо
Винченцо
9
Хёлер
Лукас
Олимпиакос
4-2-3-1
Фрайбург
4-2-3-1

История личных встреч

Олимпиакос
Фрайбург

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЕ
1:1
ЛЕ
0:3
ТМС
4:2

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

2.5
3

Среднее время на гол

36
30

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.67
2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
45

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Кааби Аюб 3 0.6
Фортунис Костас 2 0.4
Биэл Пеп 1 0.2
Масурас Гиоргос 1 0.2
Рецос Панайотис 1 0.2
Александропулос Сотириос 1 0.2
Марсело Родиней 0 0
Врусаи Мариус 0 0
Камара Мохамед III 0 0
Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шаллаи Роланд 1 1
Грифо Винченцо 1 (1) 1

Карточки

Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кини Марин 3 0
Марсело Родиней 1 1
Иборра Висенте 1 0
Фортунис Костас 1 0
Фрейре Николас 1 0
Масурас Гиоргос 1 0
Рецос Панайотис 1 0
Камара Мохамед III 1 0
Эль-Кааби Аюб 1 0
Биэл Пеп 1 0
Александропулос Сотириос 1 0
Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёлер Лукас 1 0

Результаты матчей

Олимпиакос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Фрайбург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Олимпиакос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Фрайбург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
0
Олимпиакос
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Фрайбург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
0

Голы по времени матча

Забито

4
0
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
0
6 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпиакос
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
АЕК - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Ламия 4:0 Чукарички - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Атромитос 4:0
Олимпиакос - Чукарички 3:1 Олимпиакос - Пансерраикос 2:0 Генк - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Генк 1:0 Норвич - Олимпиакос 2:0 Рейнджерс - Олимпиакос 1:3 Олимпиакос - Сабах Баку 1:1 Норшелланн - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Словацко 2:1 ПАОК - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Панатинаикос 1:0 АЕК - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Волос 5:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - АЕК 1:3 Олимпиакос - АЕК 2:1
Фрайбург
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Фрайбург - Боруссия Д 2:4 Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Штутгарт - Фрайбург 5:0 Фрайбург - Вердер 1:0
Хоффенхайм - Фрайбург 1:2 Оберахерн - Фрайбург 0:2 Фрайбург - Эмполи 3:2 Фрайбург - Страсбург 2:2 Фрайбург - Вольфсбург 2:3 Фрайбург - Грасcхоппер 6:1 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - Фрайбург 4:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 0:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:5 Кёльн - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Шальке 04 4:0 Вердер - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Бавария 0:1 Бавария - Фрайбург 1:2

Результаты матчей

Олимпиакос
Фрайбург

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
3
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Олимпиакос
Фрайбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2
2.5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрайбург
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Бачка-Топола
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Вест Хэм
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Олимпиакос
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вест Хэм
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Бачка-Топола
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Фрайбург
 2:1 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Олимпиакос
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрайбург
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Бачка-Топола
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Олимпиакос
 1:2 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Вест Хэм
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
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Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Хеккен Хрстич Срджан 3 (1)
Арис Лимассол Гомис Янник 3
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 3
Аякс Кудус Мохаммед 3
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Паулу Жоау 1 2
Олимпиакос Кини Марин 3
Лудогорец Гонсалвеш Клод 3
Шериф Кики Габи 3
Карабах Ромао Жулио 3
Весь список
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Прогнозы 121
Олимпиакос 37.2% (45)
X 41.3% (50)
Фрайбург 21.5% (26)
0
выиграет Фрайбург, со счетом 0:3
вот так!
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Прогноз на матч от Liveresult
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Олимпиакос 1:2 Фрайбург

Исход игры
Олимпиакос
37.2% (45)
Ничья
41.3% (50)
Фрайбург
21.5% (26)
Тотал 2.5
Больше
40.35% (46)
Меньше
59.65% (68)
Обе команды забьют
Да
76.32% (87)
Нет
23.68% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.7% (42)
2:1 Олимпиакос
18.2% (22)
1:0 Олимпиакос
12.4% (15)
1:2 Фрайбург
11.6% (14)
2:2 Ничья
4.1% (5)
0:1 Фрайбург
3.3% (4)
2:0 Олимпиакос
2.5% (3)
0:2 Фрайбург
1.7% (2)
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