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  3. Лига Европы 2023-2024
Тур: 1. Стадион: .
Рейнджерс
1:0
Конец матча
Бетис
0'
54' Желтая карточка
Бартра Марк
65' Желтая карточка
Руф Кемар
1:0
68' Гол
Сима Абдалла
69' Желтая карточка
Браво Клаудио
81' Желтая карточка
Песселья Херман
90'+6
1:0. Гол Абдаллы Симы (видео). Л...

Ход матча

54'
 
Бартра Марк
62'
Ламмерс Сэм
Лоуренс Том
 
65'
Руф Кемар
 
68'
Сима Абдалла
1:0
69'
 
Браво Клаудио
72'
 
Перес Айосе
Энрике Луис
72'
 
Виллиан Жозе
Иглесиас Борха
72'
 
Родри Родриго
Эззалзули Абде
80'
Джек Райан
Сифуэнтес Хосе
 
81'
 
Песселья Херман
88'
 
Диао Ассане
Иско Аларкон
88'
Дессерс Сириль
Руф Кемар
 
89'
Стерлинг Дюжон
Сима Абдалла
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 5
  • 9 Угловые 8
  • 0 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 392 Количество передач 415
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 123
Рейнджерс 38.2% (47)
X 45.5% (56)
Бетис 16.3% (20)
0
выиграет Бетис, со счетом 0:2
вот так!
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Батлэнд
Джек
2
Тавернье
Джеймс
6
Голдсон
Коннор
26
Дэвис
Бен
II
31
Баришич
Борна
4
Ландстрем
Джон
15
Сифуэнтес
Хосе
17
Матондо
Рабби
11
Лоуренс
Том
25
Руф
Кемар
19
Сима
Абдалла
1
Браво
Клаудио
2
Бельерин
Эктор
6
Песселья
Херман
15
Бартра
Марк
20
Абнер
5
Гидо
Родригес
21
Рока
Марк
11
Энрике
Луис
IX
22
Иско
Аларкон
7
Эззалзули
Абде
9
Иглесиас
Борха
Рейнджерс
4-2-3-1
Бетис
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Рейнджерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сима Абдалла 1 1
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Рейнджерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руф Кемар 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бартра Марк 1 0
Браво Клаудио 1 0
Песселья Херман 1 0

Результаты матчей

Рейнджерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бетис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Рейнджерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бетис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рейнджерс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сент-Джонстон - Рейнджерс 0:2 Рейнджерс - Селтик 0:1 ПСВ - Рейнджерс 5:1 Росс Каунти - Рейнджерс 0:2
Рейнджерс - ПСВ 2:2 Рейнджерс - Гринок Мортон 2:1 Серветт - Рейнджерс 1:1 Рейнджерс - Ливингстон 4:0 Рейнджерс - Серветт 2:1 Килмарнок - Рейнджерс 1:0 Хоффенхайм - Рейнджерс 2:2 Рейнджерс - Олимпиакос 1:3 Рейнджерс - Гамбург 2:1 Рейнджерс - Ньюкасл 1:2 Сент-Миррен - Рейнджерс 0:3 Рейнджерс - Хартс 2:2 Хиберниан - Рейнджерс 1:3 Рейнджерс - Селтик 3:0 Рейнджерс - Абердин 1:0 Рейнджерс - Селтик 0:1
Бетис
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Барселона - Бетис 5:0 Бетис - Райо Вальекано 1:0 Атлетик Б - Бетис 4:2 Бетис - Атлетико М 0:0
Вильярреал - Бетис 1:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:1 Севилья - Бетис 1:0 Бетис - Бёрнли 1:1 Мидлсбро - Бетис 0:1 Бетис - Монако 1:3 Айнтрахт Бр - Бетис 3:1 Бетис - Валенсия 1:1 Жирона - Бетис 1:2 Бетис - Хетафе 0:1 Севилья - Бетис 0:0 Бетис - Райо Вальекано 3:1 Атлетик Б - Бетис 0:1 Барселона - Бетис 4:0 Бетис - Реал Сосьедад 0:0 Осасуна - Бетис 3:2

Результаты матчей

Рейнджерс
Бетис

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Рейнджерс
Бетис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спарта Прага
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Рейнджерс
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Арис Лимассол
 1 0 0 1 2 - 3 0
4.
Бетис
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рейнджерс
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Спарта Прага
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Арис Лимассол
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рейнджерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Спарта Прага
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Бетис
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Арис Лимассол
 1 0 0 1 2 - 3 0
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Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 4
Аякс Кудус Мохаммед 4
Хеккен Хрстич Срджан 3 (1)
Арис Лимассол Гомис Янник 3
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Паулу Жоау 1 2
Олимпиакос Кини Марин 3
Лудогорец Гонсалвеш Клод 3
Шериф Кики Габи 3
Карабах Ромао Жулио 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ibrox Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Рейнджерс 38.2% (47)
    X 45.5% (56)
    Бетис 16.3% (20)
    0
    выиграет Бетис, со счетом 0:2
    вот так!
    martik #
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    Где смотреть матч Рейнджерс 1:0 Бетис онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рейнджерс 1:0 Бетис

    Исход игры
    Рейнджерс
    38.2% (47)
    Ничья
    45.5% (56)
    Бетис
    16.3% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.61% (49)
    Меньше
    57.39% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    82.61% (95)
    Нет
    17.39% (20)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.4% (46)
    2:1 Рейнджерс
    19.5% (24)
    1:2 Бетис
    10.6% (13)
    1:0 Рейнджерс
    9.8% (12)
    2:2 Ничья
    5.7% (7)
    2:0 Рейнджерс
    3.3% (4)
    0:2 Бетис
    2.4% (3)
    3:2 Рейнджерс
    1.6% (2)
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