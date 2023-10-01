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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Тур: 2. Стадион: .
Манчестер Юнайтед
 
Позже
Галатасарай
Прогнозы 47
Манчестер Юнайтед 93.6% (44)
X 0% (0)
Галатасарай 6.4% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Галатасарай
4.80
7.20
7.44
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Галатасарай

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМК
5:2
ЛЧ
1:0
ЛЧ
1:0

Голы

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

2.33
0.67

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
135

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каземиро Карлос 2 2
Хёйлунн Расмус 1 1
Фернандеш Бруну 0 0
Марсьяль Антони 0 0
Рэшфорд Маркус 0 0
Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икарди Мауро 3 (1) 0.43
Мертенс Дрис 2 0.29
Дервисоглу Халил 2 0.29
Актюркоглу Мухаммед 1 0.14
Тете 1 0.14
Оливейра Сержиу 1 0.14
Бардакчи Абдулкерим 1 0.14
Анхелиньо Хосе 1 0.14
Мидтше Фредрик 1 0.14
Боэ Саша 1 0.14
Йылмаз Барыш 0 0
Заха Уилфрид 0 0
Акгюн Юнус 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Лисандро 1 0
Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оливейра Сержиу 2 0
Торрейра Лукас 0 1
Мертенс Дрис 1 0
Зиеш Хаким 1 0
Бардакчи Абдулкерим 1 0
Айхан Кан 1 0
Анхелиньо Хосе 1 0
Дервисоглу Халил 1 0
Боэ Саша 1 0
Кутлу Беркан 1 0
Йылмаз Барыш 1 0

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Галатасарай
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
2
Манчестер Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Галатасарай
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
6
Манчестер Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Галатасарай
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

0
8

Голы по времени матча

Забито

0
8
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

3
6
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
3
50%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

3
14
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
33%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
67%
6
43%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
1
25%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1 Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3
Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 1:0 Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1 Манчестер Юнайтед - Ланс 3:1 Боруссия Д - Манчестер Юнайтед 3:2 Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Рексхэм 1:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лион 1:0 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 2:1 Манчестер Юнайтед - Челси 4:1
Галатасарай
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Галатасарай - Анкарагюджю 2:1 Истанбулспор - Галатасарай 0:1 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Копенгаген 2:2
Галатасарай - Самсунспор 4:2 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Молде 2:1 Молде - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Трабзонспор 2:0 Галатасарай - Олимпия Любляна 1:0 Кайсериспор - Галатасарай 0:0 Олимпия Любляна - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Жальгирис 1:0 Жальгирис - Галатасарай 2:2 Штурм Грац - Галатасарай 2:0 Аустрия Вена - Галатасарай 1:1 Галатасарай - Кишварда 2:0 Галатасарай - Халл Сити 3:4 Хатайспор - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Фенербахче 3:0

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
Галатасарай

Точный счет

1:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

4:3
1 раз 100%
0:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

4:3
1 раз 100%
1:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Манчестер Юнайтед
Галатасарай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 1 1 0 0 4 - 3 3
2.
Копенгаген
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Галатасарай
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Манчестер Юнайтед
 1 0 0 1 3 - 4 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 1 1 0 0 4 - 3 3
2.
Галатасарай
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 1 0 1 0 2 - 2 1
2.
Галатасарай
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Бавария
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Манчестер Юнайтед
 1 0 0 1 3 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
ПСВ Де Йонг Люк 5 (2)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Карабах Джиджа Редон 5
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Шериф Талал Амин 1 2
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Галатасарай от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 октября 2023, осталось 2 дня 14 часов 10 минут.



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    • Прогнозы 47
    Манчестер Юнайтед 93.6% (44)
    X 0% (0)
    Галатасарай 6.4% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Галатасарай
    4.80
    7.20
    7.44
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    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Галатасарай

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    93.6% (44)
    Ничья
    0% (0)
    Галатасарай
    6.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.1% (23)
    Меньше
    43.9% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    56.1% (23)
    Нет
    43.9% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Юнайтед
    34% (16)
    2:0 Манчестер Юнайтед
    31.9% (15)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    12.8% (6)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    6.4% (3)
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    Манчестер Юнайтед
    Галатасарай
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