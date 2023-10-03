вот так
martik #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Томассон Адриен
|1
|0.5
|Фюльжени Анжело
|1
|0.5
|Вахи Элю
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жезус Габриэл
|2
|1
|Сака Букайо
|1
|0.5
|Троссар Леандро
|1
|0.5
|Эдегор Мартин
|1
|0.5
|Нелсон Райс
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айдара Массадио
|1
|0
|Самба Брис
|1
|0
|Фюльжени Анжело
|1
|0
|Сотока Флориан
|1
|0
|Медина Факундо
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уайт Бен
|1
|0
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|5 (2)
|Брага
|Брума Арминду
|5 (2)
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5 (1)
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
|Копенгаген
|Йелерт Элиас
|1 3
|Маккаби Хайфа
|Корню Пьер
|4
|Шериф
|Талал Амин
|1 2
|Будучность Подгорица
|Джуричкович Миомир
|1 2