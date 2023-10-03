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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Гуида Марко
Ланс
1:1
Второй тайм: 58'
Арсенал
0'
0:1
14' Гол
Жезус Габриэл
1:1
25' Гол
Томассон Адриен

Ход матча

14'
0:1
Жезус Габриэл
(Сака Букайо)
25'
Томассон Адриен
(Вахи Элю)
1:1
34'
 
Виейра Фабиу
Сака Букайо

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 1
  • 4 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 134 Количество передач 327
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Прогнозы 150
Ланс 4% (6)
X 9.3% (14)
Арсенал 86.7% (130)
0
выиграет Арсенал, со счетом 0:3
вот так
martik #
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Прогноз на матч от Liveresult
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Ланс
Ничья
Арсенал
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Самба
Брис
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
29
Франковски
Пшемыслав
3
Мачадо
Дейвер
26
Менди
Нампали
6
Абдул-Самед
Салис
7
Сотока
Флориан
28
Томассон
Адриен
9
Вахи
Элю
22
Райя
Давид
18
Томиясу
Такэхиро
2
Салиба
Вильям
6
Габриэль
дос
Сантос
35
Зинченко
Александр
8
Эдегор
Мартин
41
Райс
Деклан
29
Хаверц
Кай
7
Сака
Букайо
9
Жезус
Габриэл
19
Троссар
Леандро
Ланс
3-4-2-1
Арсенал
4-3-3

История личных встреч

Ланс
Арсенал

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томассон Адриен 1 0.5
Фюльжени Анжело 1 0.5
Вахи Элю 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жезус Габриэл 2 1
Сака Букайо 1 0.5
Троссар Леандро 1 0.5
Эдегор Мартин 1 0.5
Нелсон Райс 0 0

Карточки

Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айдара Массадио 1 0
Самба Брис 1 0
Фюльжени Анжело 1 0
Сотока Флориан 1 0
Медина Факундо 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уайт Бен 1 0

Результаты матчей

Ланс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Арсенал
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4
Ланс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Арсенал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ланс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Страсбург - Ланс 0:1 Ланс - Тулуза 2:1 Севилья - Ланс 1:1 Ланс - Мец 0:1
Монако - Ланс 3:0 ПСЖ - Ланс 3:1 Ланс - Ренн 1:1 Брест - Ланс 3:2 Манчестер Юнайтед - Ланс 3:1 Ланс - Торино 0:0 Вольфсбург - Ланс 1:1 Ланс - Дижон 2:0 Ланс - Сошо 3:0 Ланс - Амьен 2:2 Ланс - Дюнкерк 4:4 Осер - Ланс 1:3 Ланс - Аяччо 3:0 Лорьян - Ланс 1:3 Ланс - Реймс 2:1 Ланс - Марсель 2:1
Арсенал
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Борнмут - Арсенал 0:4 Брентфорд - Арсенал 0:1 Арсенал - Тоттенхэм 2:2 Арсенал - ПСВ 4:0
Эвертон - Арсенал 0:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Арсенал - Фулхэм 2:2 Кристал Пэлас - Арсенал 0:1 Арсенал - Ноттингем Форест 2:1 Манчестер Сити - Арсенал 1:1 Арсенал - Монако 1:1 Арсенал - Барселона 5:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 0:2 Все звёзды МЛС - Арсенал 0:5 Нюрнберг - Арсенал 1:1 Арсенал - Вулверхэмптон 5:0 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Арсенал - Брайтон 0:3 Ньюкасл - Арсенал 0:2 Арсенал - Челси 3:1

Результаты матчей

Ланс
Арсенал

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ланс
Арсенал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 1:1 2 1 1 0 5 - 1 4
2.
Севилья
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
3.
Ланс
 1:1 2 0 2 0 2 - 2 2
4.
ПСВ
 0:0 2 0 1 1 0 - 4 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 1:1 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
ПСВ
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Севилья
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Ланс
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Севилья
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Арсенал
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
ПСВ
 0:0 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
ПСВ Де Йонг Люк 5 (2)
Брага Брума Арминду 5 (2)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Шериф Талал Амин 1 2
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 58'
    Адриен Томассон из левого угла чужой штрафной выполнил безадресную подачу, но всё же удалось хозяевам заработать для себя аут на правом фланге.
  • Фол, нарушение
    57'
    Фабиу Виейра на своей половине поля получил в свой адрес удар по ногам от Дейвера Мачадо.
  • 56'
    "Ланс" приободрился в последние минуты. Заброс следует у хозяев вперёд на Элю Вахи, однако мяч забирает себе Такэхиро Томиясу.
  • Опасный момент
    55'
    Со штрафного и потом ещё несколько раз футболисты "Ланса" пытались доставить мяч на ударную позицию в центр штрафной лондонцев. В итоге Дейвер Мачадо прострелил слева к ближнему краю вратарской, откуда Адриен Томассон не попал в створ.
  • Фол, нарушение
    53'
    Такэхиро Томиясу нарушил правила где-то в десяти метрах перед своей штрафной площадью против Дейвера Мачадо.
  • 53'
    Флориан Сотока с правого полуфланга осуществил подачу в центр штрафной площади "Арсенала", и Давид Райя должен был ловить мяч без вопросов, однако выпустил его из рук, но добить там было некому из хозяев.
  • 52'
    Статистика по числу выполненных передач выглядит следующим образом: 146 - 352. А вот их процентная точность: 82 - 90.
  • 51'
    Мартин Эдегор со штрафного с левого фланга сделал наброс на проекцию ближней штанги и попал мячом прямо в ногу одного из соперников.
  • Фол, нарушение
    50'
    Леандро Троссар заработал для "Арсенал" штрафной на левом фланге. Уронил бельгийца Флориан Сотока.
  • Опасный момент
    49'
    А вот сейчас момент у "Арсенала"! Кай Хаверц отдал к левому углу вратарской на Леандро Троссара, который пробил в Бриса Самба. Но это было ещё не всё. Мяч отскочил от Кевина Дансо опять к Самба, а ведь могла сфера срикошетить и в ворота "Ланса".
  • 48'
    Александр Зинченко долго готовился вбросить аут на левом фланге. Трудно было найти ему открытого партнёра.
  • 47'
    Спокойно стартовала вторая половина встречи, никакими опасными моментами прямо сейчас на поле не пахнет.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался.
  • Первый тайм
  • Свисток
    Свисток на перерыв. 1:1. "Ланс" и лондонский "Арсенал" не выявили победителя по итогам первого тайма в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Посмотрим, что будет во втором тайме.
  • Опасный момент
    45'
    Разыграли штрафной гости на правом фланге, Мартин Эдегор сделал заброс мяча, и дошла сфера до Габи Жезуса, который из зоны левого инсайда пробил ногой выше створа.
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    • Дополнительное время
      45'
      +2 минуты к первому тайму.
    • 44'
      Свистом трибуны оказывают давление на игроков "Арсенала", держащих мяч на своей половине поля. Но "канониров" не должно выбивать это из колеи. 
    • Фол, нарушение
      43'
      Флориан Сотока, возможно, сначала сам нарушил правила на своей половине поля против Леандро Троссара, совершив накладку ему на ногу. Однако арбитр зафиксировал далее фол со стороны Троссара, отмахнувшегося от оппонента.
    • 42'
      Приближается конец первого тайма. Какие выводы можно сделать? Самый тривиальный заключается в том, что судьба матча определится во втором тайме.
    • Фол, нарушение
      41'
      Да, и тут было нарушение правил. Кай Хаверц в районе линии чужой штрафной площади, играя верхом, заехал локтем по лицу Кевина Дансо.
    • Фол, нарушение
      40'
      Такэхиро Томиясу в центральной трети поля на фланге жёстко обошёлся с Дейвером Мачадо, заставив того упасть на газон.
    • Судья
      39'
      Падает на газон Габи Жезус на правом фланге, и очень недоволен бразилец тем, что арбитр не назначает штрафной удар в пользу лондонцев.
    • 38'
      Всем составом "Ланс" располагается на своей половине, стараясь перекрывать все зоны, пока "Арсенал" разыскивает бреши в позиционной обороне хозяев.
    • 37'
      По два раза попадали в створ те и другие к данной минуте. Всего "Ланс" нанёс четыре удара, тогда как "Арсенал" имел три соответствующие попытки.
    • Угловой
      36'
      Мартин Эдегор подал угловой с левого края, и не слишком удачно попал по мячу Адриен Томассон, не смог сделать нормальный вынос, а подхватившие подбор "канониры" не сумели обострить вторым темпом.
    • 35'
      Вынужденную перестановку произвёл Микель Артета. Такое, конечно, не планировалось гостями, но "Арсенал" должен уметь справляться с подобными трудностями.
    • Замена
      34'
      Букайо Сака не может продолжить матч, уходит он с футбольного поля. Вместо него на замену появляется Фабиу Вийера.
    • Травма, повреждение
      33'
      Букайо Сака присел на газон и обозначил проблемы с левой ногой. Врачи быстро появились на футбольном поле.
    • Офсайд
      31'
      Оказывается в офсайде футболист "Ланса". Это Салис Абдул-Самед забрался в положение "вне игры".
    • Фол, нарушение
      30'
      Жонатан Гради и Кай Хаверц сошлись в единоборстве в центральной трети поля на фланге. Трудно было уяснить, кто из них фолил. Арбитр посчитал, что нарушение правил совершил Хаверц.
    • 29'
      Демонстрирует высокий прессинг "Ланс", обозначая, что не собирает он удовлетворяться ничейным счётом.
    • 28'
      Пшемыслав Франковски с правого фланга то ли пробивал, то ли навешивал в штрафную площадь "Арсенала", где мяч уютно опустился в руки Давида Райи.
    • 27'
      36 процентов владеет мячом "Ланс". Соответственно, "Арсенал" имеет число 64 по этому статистическому показателю.
    • 26'
      Можно сказать, Томассон исправился за ту ошибку, которую он допустил раньше по ходу матча перед забитым голом "Арсенала".
    • Описание гола
      25'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! Адриен Томассон!
      Породистый такой гол! Обрёл мяч Томассон на левом полуфланге от Дейвера Мачадо, который сделал ответный пас в падении, и красиво вкрутил сферу чётко в дальний угол.
    • Опасный момент
      23'
      Опасно! Пшемыслав Франковски справа доставил мяч к ближнему краю вратарской, и Адриен Томассон ногой не сумел попасть в ворота.
    • 22'
      Утвердилось территориальное преимущество "Арсенала". В таких условиях "Ланс" сейчас пробует высоко прессинговать оппонентов.
    • Опасный момент
      20'
      Но вот отправляется в штрафную "Ланса" точный заброс на Кая Хаверца, который из-под Жонатана Гради пробивает влёт примерно с левого угла вратарской, а Брис Самба останавливает мяч левой рукой.
    • 20'
      По цепочке катают мяч друг другу игроки лондонцев перед чужой штрафной площадкой, и никто не рискует сделать обостряющий пас вперёд.
    • 19'
      Лучшим достижением "Арсенала" в Лиге чемпионов является выход в финал в 2006 году. Тогда команда Арсена Венгера потерпела поражение в решающем матче от "Барселоны".
    • 18'
      Мартин Эдегор осмотрелся с мячом на своей половине поля возле центрального круга и не стал отдавать пас никому вперёд, вместо этого отыграл ближайшему партнёру влево.
    • 16'
      На правом фланге заработали хозяева угловой, а потом уже с игры последовала подача, которую легко поймал Давид Райя.
    • 16'
      Дейвер Мачадо выполнил неточную подачу с левого фланга, мяч опустился сверху на сетку ворот лондонского клуба.
    • 15'
      "Канониры" наказали хозяева за невынужденную ошибку, "Ланс" здесь может винить только самого себя.
    • Описание гола
      14'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! Габриэл Жезус!
      Томассон на своей половине поля буквально подарил мяч сопернику, коим был Сака, и далее Букайо отдал пас Габи Жезусу, который с правого полуфланга покатил сферу в дальний угол.
    • 13'
      "Арсенал" же тогда разгромил у себя дома ПСВ со счётом 4:0.
    • 12'
      В первом туре группового этапа Лиги чемпионов "Ланс" сыграл на выезде с "Севильей" вничью 1:1.
    • 11'
      Букайо Сака и два его партнёра не решились подавать с правого фланга, в итоге продолжилась атака "Арсенала" в скучном позиционном ключе.
    • 10'
      Атака хозяев поля оказывается неудачной. Пшемыслав Франковски с правого полуфланга по диагонали накидывает мяч в район дальней штанги в руки одинокому вратарю гостей.
    • 9'
      Много на трибунах флагов с цветами "Ланса", отлично подготовились болельщики французского клуба, теперь дело за самой командой.
    • Опасный момент
      8'
      Адриен Томассон откликается на подачу партнёра с правого края и пробивает головой несколько левее створа.
    • 7'
      Для "кроваво-золотых" сегодня очень эмоциональный матч, "Ланс" очень хочет прекрасно проявить себя перед своими болельщиками на уровне Лиги чемпионов.
    • 6'
      Леандро Троссар не удержал мяч в пределах поля на правом фланге, отдавая передачу вперёд своему партнёру. Аут в пользу "Ланса".
    • Опасный момент
      5'
      Адриен Томассон подал угловой, и возник опасный момент у Кевина Дансо, который подработал мяч и с нескольких метров пробил ногой рядом с правым углом створа.
    • Угловой
      4'
      Вскоре "Ланс" добился ещё одного корнера. Предыдущий был на правом фланге, а теперь на левом.
    • Угловой
      3'
      Пшемыслав Франковски прострелил с правого фланга, и Габриэль дос Сантос не позволил мячу дойти до центра штрафной, выбив сферу на угловой.
    • 2'
      Зажгли болельщики файеры ещё до стартового свистка. Так фанаты "Ланса" отмечают возвращение своей любимой команды в Лигу чемпионов спустя более чем 20 лет.
    • 1'
      "Ланс" играет в светло-жёлто-красной форме, а у "Арсенала" зелёно-чёрная расцветка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 85 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ланс 1:1 Арсенал

    Исход игры
    Ланс
    4% (6)
    Ничья
    9.3% (14)
    Арсенал
    86.7% (130)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.93% (85)
    Меньше
    33.07% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    73.23% (93)
    Нет
    26.77% (34)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал
    39.3% (59)
    1:3 Арсенал
    12% (18)
    0:2 Арсенал
    11.3% (17)
    1:1 Ничья
    8% (12)
    0:1 Арсенал
    7.3% (11)
    0:3 Арсенал
    2% (3)
    1:0 Ланс
    1.3% (2)
    2:1 Ланс
    1.3% (2)
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    Арсенал
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