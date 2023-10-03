Флориан Сотока с правого полуфланга осуществил подачу в центр штрафной площади "Арсенала", и Давид Райя должен был ловить мяч без вопросов, однако выпустил его из рук, но добить там было некому из хозяев.

Такэхиро Томиясу нарушил правила где-то в десяти метрах перед своей штрафной площадью против Дейвера Мачадо.

Со штрафного и потом ещё несколько раз футболисты "Ланса" пытались доставить мяч на ударную позицию в центр штрафной лондонцев. В итоге Дейвер Мачадо прострелил слева к ближнему краю вратарской, откуда Адриен Томассон не попал в створ.

"Ланс" приободрился в последние минуты. Заброс следует у хозяев вперёд на Элю Вахи, однако мяч забирает себе Такэхиро Томиясу.

Фабиу Виейра на своей половине поля получил в свой адрес удар по ногам от Дейвера Мачадо.

Адриен Томассон из левого угла чужой штрафной выполнил безадресную подачу, но всё же удалось хозяевам заработать для себя аут на правом фланге.

Спокойно стартовала вторая половина встречи, никакими опасными моментами прямо сейчас на поле не пахнет.

А вот сейчас момент у "Арсенала"! Кай Хаверц отдал к левому углу вратарской на Леандро Троссара, который пробил в Бриса Самба. Но это было ещё не всё. Мяч отскочил от Кевина Дансо опять к Самба, а ведь могла сфера срикошетить и в ворота "Ланса".

Леандро Троссар заработал для "Арсенал" штрафной на левом фланге. Уронил бельгийца Флориан Сотока.

Мартин Эдегор со штрафного с левого фланга сделал наброс на проекцию ближней штанги и попал мячом прямо в ногу одного из соперников.

Разыграли штрафной гости на правом фланге, Мартин Эдегор сделал заброс мяча, и дошла сфера до Габи Жезуса, который из зоны левого инсайда пробил ногой выше створа.

Свисток на перерыв. 1:1. "Ланс" и лондонский "Арсенал" не выявили победителя по итогам первого тайма в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Посмотрим, что будет во втором тайме.

Мартин Эдегор подал угловой с левого края, и не слишком удачно попал по мячу Адриен Томассон, не смог сделать нормальный вынос, а подхватившие подбор "канониры" не сумели обострить вторым темпом.

По два раза попадали в створ те и другие к данной минуте. Всего "Ланс" нанёс четыре удара, тогда как "Арсенал" имел три соответствующие попытки.

Всем составом "Ланс" располагается на своей половине, стараясь перекрывать все зоны, пока "Арсенал" разыскивает бреши в позиционной обороне хозяев.

Падает на газон Габи Жезус на правом фланге, и очень недоволен бразилец тем, что арбитр не назначает штрафной удар в пользу лондонцев.

Такэхиро Томиясу в центральной трети поля на фланге жёстко обошёлся с Дейвером Мачадо, заставив того упасть на газон.

Да, и тут было нарушение правил. Кай Хаверц в районе линии чужой штрафной площади, играя верхом, заехал локтем по лицу Кевина Дансо.

Флориан Сотока, возможно, сначала сам нарушил правила на своей половине поля против Леандро Троссара, совершив накладку ему на ногу. Однако арбитр зафиксировал далее фол со стороны Троссара, отмахнувшегося от оппонента.

Свистом трибуны оказывают давление на игроков "Арсенала", держащих мяч на своей половине поля. Но "канониров" не должно выбивать это из колеи.

35' Вынужденную перестановку произвёл Микель Артета. Такое, конечно, не планировалось гостями, но "Арсенал" должен уметь справляться с подобными трудностями.

34' Букайо Сака не может продолжить матч, уходит он с футбольного поля. Вместо него на замену появляется Фабиу Вийера.

33' Букайо Сака присел на газон и обозначил проблемы с левой ногой. Врачи быстро появились на футбольном поле.

31' Оказывается в офсайде футболист "Ланса". Это Салис Абдул-Самед забрался в положение "вне игры".

30' Жонатан Гради и Кай Хаверц сошлись в единоборстве в центральной трети поля на фланге. Трудно было уяснить, кто из них фолил. Арбитр посчитал, что нарушение правил совершил Хаверц.

29' Демонстрирует высокий прессинг "Ланс", обозначая, что не собирает он удовлетворяться ничейным счётом.

28' Пшемыслав Франковски с правого фланга то ли пробивал, то ли навешивал в штрафную площадь "Арсенала", где мяч уютно опустился в руки Давида Райи.

27' 36 процентов владеет мячом "Ланс". Соответственно, "Арсенал" имеет число 64 по этому статистическому показателю.

26' Можно сказать, Томассон исправился за ту ошибку, которую он допустил раньше по ходу матча перед забитым голом "Арсенала".

25' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! Адриен Томассон!

Породистый такой гол! Обрёл мяч Томассон на левом полуфланге от Дейвера Мачадо, который сделал ответный пас в падении, и красиво вкрутил сферу чётко в дальний угол.

23' Опасно! Пшемыслав Франковски справа доставил мяч к ближнему краю вратарской, и Адриен Томассон ногой не сумел попасть в ворота.

22' Утвердилось территориальное преимущество "Арсенала". В таких условиях "Ланс" сейчас пробует высоко прессинговать оппонентов.

20' Но вот отправляется в штрафную "Ланса" точный заброс на Кая Хаверца, который из-под Жонатана Гради пробивает влёт примерно с левого угла вратарской, а Брис Самба останавливает мяч левой рукой.

20' По цепочке катают мяч друг другу игроки лондонцев перед чужой штрафной площадкой, и никто не рискует сделать обостряющий пас вперёд.

19' Лучшим достижением "Арсенала" в Лиге чемпионов является выход в финал в 2006 году. Тогда команда Арсена Венгера потерпела поражение в решающем матче от "Барселоны".

18' Мартин Эдегор осмотрелся с мячом на своей половине поля возле центрального круга и не стал отдавать пас никому вперёд, вместо этого отыграл ближайшему партнёру влево.

16' На правом фланге заработали хозяева угловой, а потом уже с игры последовала подача, которую легко поймал Давид Райя.

16' Дейвер Мачадо выполнил неточную подачу с левого фланга, мяч опустился сверху на сетку ворот лондонского клуба.

15' "Канониры" наказали хозяева за невынужденную ошибку, "Ланс" здесь может винить только самого себя.

14' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! Габриэл Жезус!

Томассон на своей половине поля буквально подарил мяч сопернику, коим был Сака, и далее Букайо отдал пас Габи Жезусу, который с правого полуфланга покатил сферу в дальний угол.

13' "Арсенал" же тогда разгромил у себя дома ПСВ со счётом 4:0.

12' В первом туре группового этапа Лиги чемпионов "Ланс" сыграл на выезде с "Севильей" вничью 1:1.

11' Букайо Сака и два его партнёра не решились подавать с правого фланга, в итоге продолжилась атака "Арсенала" в скучном позиционном ключе.

10' Атака хозяев поля оказывается неудачной. Пшемыслав Франковски с правого полуфланга по диагонали накидывает мяч в район дальней штанги в руки одинокому вратарю гостей.

9' Много на трибунах флагов с цветами "Ланса", отлично подготовились болельщики французского клуба, теперь дело за самой командой.

8' Адриен Томассон откликается на подачу партнёра с правого края и пробивает головой несколько левее створа.

7' Для "кроваво-золотых" сегодня очень эмоциональный матч, "Ланс" очень хочет прекрасно проявить себя перед своими болельщиками на уровне Лиги чемпионов.

6' Леандро Троссар не удержал мяч в пределах поля на правом фланге, отдавая передачу вперёд своему партнёру. Аут в пользу "Ланса".

5' Адриен Томассон подал угловой, и возник опасный момент у Кевина Дансо, который подработал мяч и с нескольких метров пробил ногой рядом с правым углом створа.

4' Вскоре "Ланс" добился ещё одного корнера. Предыдущий был на правом фланге, а теперь на левом.

3' Пшемыслав Франковски прострелил с правого фланга, и Габриэль дос Сантос не позволил мячу дойти до центра штрафной, выбив сферу на угловой.

2' Зажгли болельщики файеры ещё до стартового свистка. Так фанаты "Ланса" отмечают возвращение своей любимой команды в Лигу чемпионов спустя более чем 20 лет.

1' "Ланс" играет в светло-жёлто-красной форме, а у "Арсенала" зелёно-чёрная расцветка.