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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Тюрпен Клеман
Наполи
2:2
Второй тайм: 58'
Реал Мадрид
0'
1:0
19' Гол
Эстигор Лео
1:1
27' Гол
Винисиус Жуниор
29' Желтая карточка
Камавинга Эдуардо
1:2
34' Гол
Беллингем Джуд
45' Желтая карточка
Натан
2:2
54' Пенальти
Зелиньски Пётр

Ход матча

19'
Эстигор Лео
1:0
27'
1:1
Винисиус Жуниор
(Беллингем Джуд)
29'
 
Камавинга Эдуардо
34'
1:2
Беллингем Джуд
45'
Натан
 
54'
Зелиньски Пётр
2:2

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 224 Количество передач 299
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогнозы 189
Наполи 24.9% (47)
X 34.4% (65)
Реал Мадрид 40.7% (77)
0
выиграет Реал Мадрид, со счетом 1:2
вот так
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Наполи
Ничья
Реал Мадрид
7.70
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3.65
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
55
Эстигор
Лео
3
Натан
17
Оливера
Матиас
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
68
Лоботка
Станислав
20
Зелиньски
Пётр
21
Политано
Маттео
9
Осимхен
Виктор
77
Кварацхелия
Хвича
25
Аррисабалага
Кепа
2
Карвахаль
Даниэль
22
Рюдигер
Антонио
6
Начо
Фернандес
12
Камавинга
Эдуардо
18
Тчуамени
Орельен
15
Вальверде
Федерико
8
Кроос
Тони
5
Беллингем
Джуд
11
Родриго
7
Винисиус
Жуниор
Наполи
4-3-3
Реал Мадрид
4-1-2-1-2

История личных встреч

Наполи
Реал Мадрид

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЧ
1:3
ЛЧ
3:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

3
3

Среднее время на гол

30
30

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Лоренцо Джованни 1 0.5
Эстигор Лео 1 0.5
Осимхен Виктор 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллингем Джуд 2 1
Винисиус Жуниор 1 0.5

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жуан Жезус 1 0
Политано Маттео 1 0
Натан 1 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
Осимхен Виктор 1 0
Оливера Матиас 1 0
Распадори Джакомо 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тчуамени Орельен 1 0
Камавинга Эдуардо 1 0

Результаты матчей

Наполи
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Реал Мадрид
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Наполи
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Реал Мадрид
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Лечче - Наполи 0:4 Наполи - Удинезе 4:1 Болонья - Наполи 0:0 Брага - Наполи 1:2
Дженоа - Наполи 2:2 Наполи - Лацио 1:2 Наполи - Сассуоло 2:0 Фрозиноне - Наполи 1:3 Наполи - Аполлон 2:0 Наполи - Аугсбург 1:0 Наполи - Жирона 1:1 Наполи - Хатайспор 4:0 Наполи - СПАЛ 1:1 Наполи - Сампдория 2:0 Болонья - Наполи 2:2 Наполи - Интер Милан 3:1 Монца - Наполи 2:0 Наполи - Фиорентина 1:0 Удинезе - Наполи 1:1 Наполи - Салернитана 1:1
Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Жирона - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0 Атлетико М - Реал Мадрид 3:1 Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0
Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 Реал Мадрид - Хетафе 2:1 Сельта - Реал Мадрид 0:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:3 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Ювентус - Реал Мадрид 3:1 Реал Мадрид - Барселона 0:3 Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед 2:0 Реал Мадрид - Милан 3:2 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:1 Севилья - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0 Реал Мадрид - Хетафе 1:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:1

Результаты матчей

Наполи
Реал Мадрид

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Наполи
Реал Мадрид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 2:2 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Наполи
 2:2 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
Брага
 2 1 0 1 4 - 4 3
4.
Унион Берлин
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 2:2 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Наполи
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Унион Берлин
 1 0 0 1 2 - 3 0
4.
Брага
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брага
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Наполи
 2:2 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Реал Мадрид
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Унион Берлин
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
ПСВ Де Йонг Люк 5 (2)
Брага Брума Арминду 5 (2)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Шериф Талал Амин 1 2
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 59'
    Кварацхелия с левого фланга сместился к радиусу штрафной площади и откатил мяч на Зелиньски, Пётр в касание пробил под левый угол ворот, Кепа в прыжке отбил мяч на Рюдигера, который в свою очередь выбил мяч к центру поля. 
  • Опасный момент
    58'
    Кварацхелия сместился на левую половину поля с левого фланга и под давлением Карвахаля пробил в ближний угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч задел сетку с внешней стороны. 
  • 57'
    Ди Лоренцо прошёл вперёд по правому флангу и выполнил подачу на дальний угол вратарской, Кепа грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • 56'
    Вновь "Наполи" оставил начало тайма за собой, посмотрим, разбудит ли это "Реал" вновь или неаполитанский клуб теперь уже будет более внимательно играть в обороне. 
  • Пенальти
    55'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:2!!! Зелиньски!!! Зелиньски с "точки" хладнокровно пробил в левый угол ворот, мяч от штанги зашёл в сетку, Кепа угадал направление удара, но ничего поделать не смог. 
  • Пенальти!
    54'
    От ноги Начо мяч попал ему в руку, а затем уже отскочил на угловой. Клеман Тюрпен пересмотрел повтор момента и указал на "точку". 
  • Видеоповтор
    53'
    Клеман Тюрпен послушал судей из комнаты VAR по итогам прошлого эпизода. Начо при игре в подкате поднял руки и сыграл не самым лучшим образом. В итоге главный арбитр матча сам отправился пересматривать повтор момента. 
  • 52'
    Зелиньски разогнал атаку по левой половине поля и выполнил передачу на ход Осимхену на левый угол штрафной площади, форвард "Наполи" под давлением Начо заработал угловой для своей команды. 
  • 51'
    Ди Лоренцо с правой половины поля выполнил подачу в центр к линии вратарской, Осимхен в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Рюдигера. 
  • 50'
    Из глубины поля теперь уже последовал заброс на ход Осимхену по правой половине поля, Рюдигер оказался первым на мяче и головой выбил его в аут. 
  • 49'
    Осимхен отправился прессинговать Рюдигера к радиусу штрафной площади, но один в один Антонио сыграл грамотно и просто выбил мяч в центр поля. 
  • 48'
    Кварацхелия ворвался в штрафную площадь по левой половине поля, но затем у Хвичи не прошла передача в центр к линии вратарской, Кепа спокойно сыграл на выходе и перехватил мяч. 
  • 47'
    Напомним, что в группе С сегодня "Брага" в Берлине одержала волевую победу над "Унионом" со счётом 3:2, при этом, к 37-й минуте португальский клуб проигрывал со счётом 0:2. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает "Наполи", чтобы перевернуть ход матча при своих болельщиках. При этом, Руди Гарсии нужно бы и немного перестроить игру в обороне, особенно на её левой половине. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Наполи" на домашнем поле в Неаполе уступает мадридскому "Реалу" со счётом 1:2. Команды начали матч довольно осторожно, но в середине первой половины матча "Наполи" открыл счёт в матче и разбудил мадридский клуб. "Реал" в итоге ответил двумя голами за счёт ошибок "Наполи" в обороне, а поэтому на выезде команда Карло Анчелотти чувствует себя довольно спокойно. 
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    • 45'
      Вальверде со стандарта пробил по воротам, Лоботка, который был в "стенке" хорошо блокировал попытку. 
    • Желтая карточка
      45'
      Центральный защитник "Наполи" Натан получил жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля против Родриго. 
    • Дополнительное время
      45'
      Одну минуту добавил Клеман Тюрпен к основному времени первого тайма. 
    • Угловой
      45'
      Политано с углового попытался закрутить мяч под перекладину, но попытка вышла неудачной, мяч ушёл за лицевую линию поля. 
    • Угловой
      44'
      Угловой у ворот "Реала". Кварацхелия выполнил подачу к ближнему углу вратарской, Натан под давлением соперника не смог головой пробить по воротам, но неаполитанский клуб заработал повторный корнер. 
    • 43'
      Политано на исполнение вновь пробил под правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слабо, Кепа поймал его без особого труда. 
    • Угловой
      42'
      Кварацхелия с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Реала" очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте.
    • Опасный момент
      41'
      Политано совершил рывок вперёд по правому флангу и выполнил подачу в центр к линии вратарской, Осимхен головой пробил в левый угол ворот, Кепа в прыжке вытянул непростой мяч, а затем его на угловой выбил Карвахаль. 
    • Угловой
      40'
      Кроос разыграл корнер с партнёрами по команде, далее мяч с левой половины поля был переведён к правому углу штрафной площади, Вальверде пробил по воротам, мяч попал в Натана. 
    • 39'
      Кроос пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч вновь задел Эстигора, но на этот раз ушёл на угловой. 
    • 38'
      Винисиус получил мяч у центра штрафной площади и сразу же пробил по воротам, Эстигор грамотно блокировал попытку. 
    • 37'
      Быстро добавила команда Карло Анчелотти после пропущенного мяч и из-за ошибок "Наполи" в обороне "Реал" уже ведёт в счёте. 
    • 36'
      Винисиус убежал в штрафную площадь по левой половине поля, далее Винисиус сместился к центру штрафной и пробил в правый угол ворот, мяч свалился с ноги у бразильца и ушёл сильно в сторону от цели. 
    • 35'
      Осимхен вошёл в штрафную площадь по правой половине поля, но затем у Виктора не получилась передача в центр к линии вратарской, Кепа спокойно перехватил мяч при игре на выходе. 
    • Описание гола
      34'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:2!!! Беллингем!!! Камавинга из центра поля выполнил передачу на ход Беллингему по левой половине поля, Джуд убежал от нескольких соперников, обыграл Эстигора при входе в штрафную площадь, а затем Беллингем очень хорошо пробил в правый угол ворот, Мерет не смог среагировать и даже не прыгнул за мячом. 
    • 33'
      Вальверде получил мяч на правом углу штрафной площади, а затем пробил по воротам, Натан вновь очень грамотно блокировал попытку соперника. 
    • Угловой
      32'
      Кроос с углового выполнил подачу к центру штрафной площади, игроки "Наполи" выбили мяч к правой половине поля, но подбор всё же был за футболистами "Реала". 
    • 31'
      Винисиус сместился к радиусу штрафной площади с левой половины поля и под давлением соперника пробил по воротам, мяч попал в Натана и ушёл на угловой. 
    • Желтая карточка
      30'
      Защитник "Реала" Эдуардо Камавинга получил жёлтую карточку за срыв атаки. На правой половине поля Камавинга активно держал за футболку Политано. 
    • Описание гола
      29'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ! 1:1!!! Винисиус!!! Ди Лоренцо на левом фланге на своей половине поля грубо ошибся с поперечной передачей на Лоботку, Беллингем перехватил мяч, а затем Джуд выполнил быструю и хорошую передачу на ход Винсиусу, который в свою очередь с левого угла вратарской точно пробил под правую штангу, Мерету не хватило длины ног, чтобы спасти свою команду. 
    • Угловой
      28'
      Политано на этот раз разыграл корнер с Лоботкой, далее Маттео выполнил подачу к дальнему углу штрафной площади, после очень упорной борьбы футболисты мадридского клуба всё же смогли отбиться. 
    • Угловой
      27'
      Политано с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Реала" сыграли внимательно и выбили мяч на повторный корнер. 
    • Опасный момент
      26'
      Политано с левой половины поля из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Рюдигера, пролетел рядом с правой штангой и ушёл на угловой. 
    • 25'
      Винисиус совершил проход по левому флангу к углу штрафной площади, а затем Винисиус благополучно потерял мяч под давлением Ди Лоренцо. 
    • Угловой
      24'
      Угловой у ворот "Наполи". Кроос выполнил подачу в центр штрафной площади, на этот раз Тчуамени под давлением соперника головой пробить по воротам не удалось. 
    • 23'
      Карвахаль с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Оливейру и ушёл на угловой. 
    • Фол, нарушение
      22'
      Карвахаль в центре поля нарушил правила против Кварацхелии. Игроки "Наполи" конечно же не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 21'
      Слишком уж спокойно сегодня действовал "Реал" в Неаполе в первой половине матча, теперь мадридскому клубу нужно добавлять и отыгрываться. 
    • Описание гола
      20'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Эстигор!!! Кварацхелия с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Кепа ошибся при игре на выходе, Натан в итоге смог пробить по воротам чуть ли не плечом, мяч полетел под перекладину, Вальверде, который был на линии ворот пытался блокировать попытку, но мяч попал в перекладину и затем отскочил к линии вратарской вновь, где уже хорошо выпрыгнул Эстигор, который отправил мяч точно под перекладину и открыл счёт в матче. 
    • 19'
      Политано со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Реала" выбили мяч к левому углу штрафной, где активно поработал Оливейра, который заработал угловой. 
    • Фол, нарушение
      18'
      Винисиус на правом фланге нарушил правила против Осимхена. Игроки "Наполи" тщательно готовятся к стандарту. 
    • Угловой
      17'
      Угловой у ворот "Реала". Зелиньски выполнил подачу на ближний угол вратарской, Карвахаль опередил Замбо-Ангисса и головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
    • Офсайд
      16'
      Кроос с левой половины поля выполнил очень мягкую и точную передачу на дальний угол штрафной площади на Каравахаля, Даниэль подработал мяч, но при этом боковой арбитр зафиксировал спорный офсайд. 
    • Фол, нарушение
      15'
      Ди Лоренцо в центре поля нарушил правила против Винисиуса. Игроки "Реала" разыграли мяч и продолжили катать его в центре поля. 
    • 14'
      Осимхен вошёл в штрафную площадь по правой половине поля и попытался пробить по воротам, Рюдигер накрыл форварда "Наполи", мяч в итоге улетел в аут. 
    • Фол, нарушение
      13'
      Карвахаль в центре поля нарушил правила против Кварацхелии. Игроки "Наполи" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Угловой
      12'
      Кроос с углового выполнил подачу в центр штрафной площади вновь, Тчуамени неплохо выпрыгнул и головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной. 
    • Угловой
      11'
      Кроос с углового на этот раз выполнил подачу на ближний угол вратарской, после борьбы Беллингем пробил в ближний угол ворот уже с левого угла штрафной, Оливера успел выставить ногу, мяч пролетел рядом со штангой и ушёл на третий подряд угловой. 
    • Угловой
      10'
      Кроос с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Тчуамени головой сбросил мяч к линии вратарской, Эстигор грамотно блокировал попытку и затем мяч был выбит на повторный корнер. 
    • 9'
      Родриго с правой половины поля выполнил заброс в штрафную площадь, мяч попал в Натана и ушёл на угловой. 
    • 8'
      Напомним, что сегодня Тони Кроос проводит за "Реал" сотый матч в Лиге чемпионов, а поэтому от опытнейшего немца мы будем ждать результативных действий. 
    • Фол, нарушение
      7'
      А вот уже и Политано получил по ногам в центре поля от Крооса. Не только Маттео сбивать атаки в соперника, но и против него готовы играть жётско. 
    • Опасный момент
      6'
      Родриго по правой половине поля убежал от Лоботки после передачи от Беллингема, а затем Родриго плотно пробил в ближний угол ворот, Мерет хорошо сыграл по позиции и отбил мяч на своего партнёра по команде. 
    • Фол, нарушение
      5'
      Политано на этот раз нарушил правила в центре поля против Камавинги. Игроки "Реала" вновь не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 4'
      Политано с дальней дистанции решил пробить под правый угол ворот, мяч полетел довольно слабо, Кепа выловил его без особого труда. 
    • Фол, нарушение
      3'
      Лоботка нарушил правила в центре поля. Игроки "Реала" не стали торопиться при розыгрыше мяч. Пока что команда Карло Анчелотти играет где-то даже от обороны. 
    • 2'
      Достаточно спокойно начинается матч в Неаполе, обе команды действуют осторожно и не форсируют события на поле. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня для обеих команд играется очень важный матч. "Наполи" постепенно наладил положение дел в Серии А, но против "Реала", который должен стараться выигрывать группу, даже на своём поле справиться будет непросто. 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Diego Armando Maradona. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Наполи 2:2 Реал Мадрид

    Исход игры
    Наполи
    24.9% (47)
    Ничья
    34.4% (65)
    Реал Мадрид
    40.7% (77)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.27% (74)
    Меньше
    41.73% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    91.34% (116)
    Нет
    8.66% (11)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    22.2% (42)
    1:2 Реал Мадрид
    16.4% (31)
    2:1 Наполи
    12.7% (24)
    2:2 Ничья
    7.4% (14)
    0:1 Реал Мадрид
    3.2% (6)
    2:3 Реал Мадрид
    1.1% (2)
    0:0 Ничья
    1.1% (2)
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    Реал Мадрид
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