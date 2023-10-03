Клеман Тюрпен послушал судей из комнаты VAR по итогам прошлого эпизода. Начо при игре в подкате поднял руки и сыграл не самым лучшим образом. В итоге главный арбитр матча сам отправился пересматривать повтор момента.

От ноги Начо мяч попал ему в руку, а затем уже отскочил на угловой. Клеман Тюрпен пересмотрел повтор момента и указал на "точку".

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:2!!! Зелиньски!!! Зелиньски с "точки" хладнокровно пробил в левый угол ворот, мяч от штанги зашёл в сетку, Кепа угадал направление удара, но ничего поделать не смог.

Вновь "Наполи" оставил начало тайма за собой, посмотрим, разбудит ли это "Реал" вновь или неаполитанский клуб теперь уже будет более внимательно играть в обороне.

Ди Лоренцо прошёл вперёд по правому флангу и выполнил подачу на дальний угол вратарской, Кепа грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Кварацхелия сместился на левую половину поля с левого фланга и под давлением Карвахаля пробил в ближний угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч задел сетку с внешней стороны.

Кварацхелия с левого фланга сместился к радиусу штрафной площади и откатил мяч на Зелиньски, Пётр в касание пробил под левый угол ворот, Кепа в прыжке отбил мяч на Рюдигера, который в свою очередь выбил мяч к центру поля.

Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает "Наполи", чтобы перевернуть ход матча при своих болельщиках. При этом, Руди Гарсии нужно бы и немного перестроить игру в обороне, особенно на её левой половине.

Напомним, что в группе С сегодня "Брага" в Берлине одержала волевую победу над "Унионом" со счётом 3:2, при этом, к 37-й минуте португальский клуб проигрывал со счётом 0:2.

Кварацхелия ворвался в штрафную площадь по левой половине поля, но затем у Хвичи не прошла передача в центр к линии вратарской, Кепа спокойно сыграл на выходе и перехватил мяч.

Осимхен отправился прессинговать Рюдигера к радиусу штрафной площади, но один в один Антонио сыграл грамотно и просто выбил мяч в центр поля.

Из глубины поля теперь уже последовал заброс на ход Осимхену по правой половине поля, Рюдигер оказался первым на мяче и головой выбил его в аут.

Ди Лоренцо с правой половины поля выполнил подачу в центр к линии вратарской, Осимхен в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Рюдигера.

Зелиньски разогнал атаку по левой половине поля и выполнил передачу на ход Осимхену на левый угол штрафной площади, форвард "Наполи" под давлением Начо заработал угловой для своей команды.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Наполи" на домашнем поле в Неаполе уступает мадридскому "Реалу" со счётом 1:2. Команды начали матч довольно осторожно, но в середине первой половины матча "Наполи" открыл счёт в матче и разбудил мадридский клуб. "Реал" в итоге ответил двумя голами за счёт ошибок "Наполи" в обороне, а поэтому на выезде команда Карло Анчелотти чувствует себя довольно спокойно.

Кроос пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч вновь задел Эстигора, но на этот раз ушёл на угловой.

Кроос разыграл корнер с партнёрами по команде, далее мяч с левой половины поля был переведён к правому углу штрафной площади, Вальверде пробил по воротам, мяч попал в Натана.

Политано совершил рывок вперёд по правому флангу и выполнил подачу в центр к линии вратарской, Осимхен головой пробил в левый угол ворот, Кепа в прыжке вытянул непростой мяч, а затем его на угловой выбил Карвахаль.

Кварацхелия с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Реала" очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте.

Политано на исполнение вновь пробил под правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слабо, Кепа поймал его без особого труда.

Угловой у ворот "Реала". Кварацхелия выполнил подачу к ближнему углу вратарской, Натан под давлением соперника не смог головой пробить по воротам, но неаполитанский клуб заработал повторный корнер.

Центральный защитник "Наполи" Натан получил жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля против Родриго.

Вальверде со стандарта пробил по воротам, Лоботка, который был в "стенке" хорошо блокировал попытку.

38' Винисиус получил мяч у центра штрафной площади и сразу же пробил по воротам, Эстигор грамотно блокировал попытку.

37' Быстро добавила команда Карло Анчелотти после пропущенного мяч и из-за ошибок "Наполи" в обороне "Реал" уже ведёт в счёте.

36' Винисиус убежал в штрафную площадь по левой половине поля, далее Винисиус сместился к центру штрафной и пробил в правый угол ворот, мяч свалился с ноги у бразильца и ушёл сильно в сторону от цели.

35' Осимхен вошёл в штрафную площадь по правой половине поля, но затем у Виктора не получилась передача в центр к линии вратарской, Кепа спокойно перехватил мяч при игре на выходе.

34' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:2!!! Беллингем!!! Камавинга из центра поля выполнил передачу на ход Беллингему по левой половине поля, Джуд убежал от нескольких соперников, обыграл Эстигора при входе в штрафную площадь, а затем Беллингем очень хорошо пробил в правый угол ворот, Мерет не смог среагировать и даже не прыгнул за мячом.

33' Вальверде получил мяч на правом углу штрафной площади, а затем пробил по воротам, Натан вновь очень грамотно блокировал попытку соперника.

32' Кроос с углового выполнил подачу к центру штрафной площади, игроки "Наполи" выбили мяч к правой половине поля, но подбор всё же был за футболистами "Реала".

31' Винисиус сместился к радиусу штрафной площади с левой половины поля и под давлением соперника пробил по воротам, мяч попал в Натана и ушёл на угловой.

30' Защитник "Реала" Эдуардо Камавинга получил жёлтую карточку за срыв атаки. На правой половине поля Камавинга активно держал за футболку Политано.

29' ГО-О-О-О-О-ОЛ! 1:1!!! Винисиус!!! Ди Лоренцо на левом фланге на своей половине поля грубо ошибся с поперечной передачей на Лоботку, Беллингем перехватил мяч, а затем Джуд выполнил быструю и хорошую передачу на ход Винсиусу, который в свою очередь с левого угла вратарской точно пробил под правую штангу, Мерету не хватило длины ног, чтобы спасти свою команду.

28' Политано на этот раз разыграл корнер с Лоботкой, далее Маттео выполнил подачу к дальнему углу штрафной площади, после очень упорной борьбы футболисты мадридского клуба всё же смогли отбиться.

27' Политано с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Реала" сыграли внимательно и выбили мяч на повторный корнер.

26' Политано с левой половины поля из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Рюдигера, пролетел рядом с правой штангой и ушёл на угловой.

25' Винисиус совершил проход по левому флангу к углу штрафной площади, а затем Винисиус благополучно потерял мяч под давлением Ди Лоренцо.

24' Угловой у ворот "Наполи". Кроос выполнил подачу в центр штрафной площади, на этот раз Тчуамени под давлением соперника головой пробить по воротам не удалось.

23' Карвахаль с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Оливейру и ушёл на угловой.

22' Карвахаль в центре поля нарушил правила против Кварацхелии. Игроки "Наполи" конечно же не стали торопиться при розыгрыше мяча.

21' Слишком уж спокойно сегодня действовал "Реал" в Неаполе в первой половине матча, теперь мадридскому клубу нужно добавлять и отыгрываться.

20' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Эстигор!!! Кварацхелия с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Кепа ошибся при игре на выходе, Натан в итоге смог пробить по воротам чуть ли не плечом, мяч полетел под перекладину, Вальверде, который был на линии ворот пытался блокировать попытку, но мяч попал в перекладину и затем отскочил к линии вратарской вновь, где уже хорошо выпрыгнул Эстигор, который отправил мяч точно под перекладину и открыл счёт в матче.

19' Политано со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Реала" выбили мяч к левому углу штрафной, где активно поработал Оливейра, который заработал угловой.

18' Винисиус на правом фланге нарушил правила против Осимхена. Игроки "Наполи" тщательно готовятся к стандарту.

17' Угловой у ворот "Реала". Зелиньски выполнил подачу на ближний угол вратарской, Карвахаль опередил Замбо-Ангисса и головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

16' Кроос с левой половины поля выполнил очень мягкую и точную передачу на дальний угол штрафной площади на Каравахаля, Даниэль подработал мяч, но при этом боковой арбитр зафиксировал спорный офсайд.

15' Ди Лоренцо в центре поля нарушил правила против Винисиуса. Игроки "Реала" разыграли мяч и продолжили катать его в центре поля.

14' Осимхен вошёл в штрафную площадь по правой половине поля и попытался пробить по воротам, Рюдигер накрыл форварда "Наполи", мяч в итоге улетел в аут.

13' Карвахаль в центре поля нарушил правила против Кварацхелии. Игроки "Наполи" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

12' Кроос с углового выполнил подачу в центр штрафной площади вновь, Тчуамени неплохо выпрыгнул и головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.

11' Кроос с углового на этот раз выполнил подачу на ближний угол вратарской, после борьбы Беллингем пробил в ближний угол ворот уже с левого угла штрафной, Оливера успел выставить ногу, мяч пролетел рядом со штангой и ушёл на третий подряд угловой.

10' Кроос с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Тчуамени головой сбросил мяч к линии вратарской, Эстигор грамотно блокировал попытку и затем мяч был выбит на повторный корнер.

9' Родриго с правой половины поля выполнил заброс в штрафную площадь, мяч попал в Натана и ушёл на угловой.

8' Напомним, что сегодня Тони Кроос проводит за "Реал" сотый матч в Лиге чемпионов, а поэтому от опытнейшего немца мы будем ждать результативных действий.

7' А вот уже и Политано получил по ногам в центре поля от Крооса. Не только Маттео сбивать атаки в соперника, но и против него готовы играть жётско.

6' Родриго по правой половине поля убежал от Лоботки после передачи от Беллингема, а затем Родриго плотно пробил в ближний угол ворот, Мерет хорошо сыграл по позиции и отбил мяч на своего партнёра по команде.

5' Политано на этот раз нарушил правила в центре поля против Камавинги. Игроки "Реала" вновь не стали торопиться при розыгрыше мяча.

4' Политано с дальней дистанции решил пробить под правый угол ворот, мяч полетел довольно слабо, Кепа выловил его без особого труда.

3' Лоботка нарушил правила в центре поля. Игроки "Реала" не стали торопиться при розыгрыше мяч. Пока что команда Карло Анчелотти играет где-то даже от обороны.

2' Достаточно спокойно начинается матч в Неаполе, обе команды действуют осторожно и не форсируют события на поле.