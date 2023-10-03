вот так
martik #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.5
|Эстигор Лео
|1
|0.5
|Осимхен Виктор
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беллингем Джуд
|2
|1
|Винисиус Жуниор
|1
|0.5
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жуан Жезус
|1
|0
|Политано Маттео
|1
|0
|Натан
|1
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0
|Осимхен Виктор
|1
|0
|Оливера Матиас
|1
|0
|Распадори Джакомо
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тчуамени Орельен
|1
|0
|Камавинга Эдуардо
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|2:2
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|2:2
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|5 (2)
|Брага
|Брума Арминду
|5 (2)
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5 (1)
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
|Копенгаген
|Йелерт Элиас
|1 3
|Маккаби Хайфа
|Корню Пьер
|4
|Шериф
|Талал Амин
|1 2
|Будучность Подгорица
|Джуричкович Миомир
|1 2