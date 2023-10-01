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Тур: 2. Стадион: .
Наполи
 
Позже
Реал Мадрид
Прогнозы 57
Наполи 24.6% (14)
X 31.6% (18)
Реал Мадрид 43.9% (25)
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Наполи
Ничья
Реал Мадрид
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Наполи
Реал Мадрид

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЧ
1:3
ЛЧ
3:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

3
3

Среднее время на гол

30
30

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Лоренцо Джованни 1 1
Осимхен Виктор 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллингем Джуд 1 1

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жуан Жезус 1 0
Политано Маттео 1 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
Осимхен Виктор 1 0
Оливера Матиас 1 0
Распадори Джакомо 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тчуамени Орельен 1 0

Результаты матчей

Наполи
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Реал Мадрид
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Наполи
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Реал Мадрид
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Лечче - Наполи 0:4 Наполи - Удинезе 4:1 Болонья - Наполи 0:0 Брага - Наполи 1:2
Дженоа - Наполи 2:2 Наполи - Лацио 1:2 Наполи - Сассуоло 2:0 Фрозиноне - Наполи 1:3 Наполи - Аполлон 2:0 Наполи - Аугсбург 1:0 Наполи - Жирона 1:1 Наполи - Хатайспор 4:0 Наполи - СПАЛ 1:1 Наполи - Сампдория 2:0 Болонья - Наполи 2:2 Наполи - Интер Милан 3:1 Монца - Наполи 2:0 Наполи - Фиорентина 1:0 Удинезе - Наполи 1:1 Наполи - Салернитана 1:1
Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Жирона - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0 Атлетико М - Реал Мадрид 3:1 Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0
Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 Реал Мадрид - Хетафе 2:1 Сельта - Реал Мадрид 0:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:3 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Ювентус - Реал Мадрид 3:1 Реал Мадрид - Барселона 0:3 Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед 2:0 Реал Мадрид - Милан 3:2 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:1 Севилья - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0 Реал Мадрид - Хетафе 1:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:1

Результаты матчей

Наполи
Реал Мадрид

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Наполи
Реал Мадрид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Наполи
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Унион Берлин
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Брага
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Наполи
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Унион Берлин
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Брага
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Унион Берлин
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
ПСВ Де Йонг Люк 5 (2)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Карабах Джиджа Редон 5
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Шериф Талал Амин 1 2
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 октября 2023, осталось 2 дня 14 часов 10 минут.



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    • Прогнозы 57
    Наполи 24.6% (14)
    X 31.6% (18)
    Реал Мадрид 43.9% (25)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Наполи
    Ничья
    Реал Мадрид
    2.70
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    3.90
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    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Наполи - Реал Мадрид

    Исход игры
    Наполи
    24.6% (14)
    Ничья
    31.6% (18)
    Реал Мадрид
    43.9% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.5% (29)
    Меньше
    27.5% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    95% (38)
    Нет
    5% (2)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Мадрид
    22.8% (13)
    1:1 Ничья
    15.8% (9)
    2:2 Ничья
    14% (8)
    2:1 Наполи
    12.3% (7)
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    Реал Мадрид
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