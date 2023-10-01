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Тур: 2. Стадион: .
Интер Милан
 
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Бенфика
Прогнозы 41
Интер Милан 87.8% (36)
X 9.8% (4)
Бенфика 2.4% (1)
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Лучшие коэффициенты
Интер Милан
Ничья
Бенфика
4.40
3.90
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4.50
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История личных встреч

Интер Милан
Бенфика

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
3:3
ЛЧ
0:2

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1.5
2.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
36

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 1 0.5
Фраттези Давиде 0 0
Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Индзаги Симоне 2 0
Мхитарян Генрих 1 0
Лукаку Ромелу 1 0
Барелла Николо 1 0
Павар Бенжамен 1 0
Онана Андре 1 0
Аслани Кристьян 1 0
Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Антониу 0 1
Отаменди Николас 1 0
Силва Рафа 1 0
Трубин Анатолий 1 0

Результаты матчей

Интер Милан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Бенфика
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
0
Интер Милан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Бенфика
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Салернитана - Интер Милан 0:4 Интер Милан - Сассуоло 1:2 Эмполи - Интер Милан 0:1 Реал Сосьедад - Интер Милан 1:1
Интер Милан - Милан 5:1 Интер Милан - Фиорентина 4:0 Кальяри - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Монца 2:0 Интер Милан - Эгнатия 4:2 Зальцбург - Интер Милан 3:4 ПСЖ - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Манчестер Сити - Интер Милан 1:0 Торино - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Аталанта 3:2 Фиорентина - Интер Милан 1:2 Наполи - Интер Милан 3:1 Интер Милан - Милан 1:0 Интер Милан - Сассуоло 4:2 Милан - Интер Милан 0:2
Бенфика
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Бенфика - Порту 1:0 Портимоненсе - Бенфика 1:3 Бенфика - Зальцбург 0:2 Визела - Бенфика 1:2
Бенфика - Витория Гимарайнш 4:0 Жил Висенте - Бенфика 2:3 Бенфика - Эштрела 2:0 Боавишта - Бенфика 3:2 Бенфика - Порту 2:0 Фейеноорд - Бенфика 2:1 Бенфика - Бёрнли 0:2 Бенфика - Сельта 2:0 Бенфика - Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Базель - Бенфика 1:3 Бенфика - Саутгемптон 2:0 Бенфика - Санта-Клара 3:0 Спортинг Л - Бенфика 2:2 Портимоненсе - Бенфика 1:5 Бенфика - Брага 1:0 Жил Висенте - Бенфика 0:2

Результаты матчей

Интер Милан
Бенфика

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Интер Милан
Бенфика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Реал Сосьедад
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Интер Милан
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Бенфика
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Сосьедад
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Интер Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Зальцбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Бенфика
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Интер Милан
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
ПСВ Де Йонг Люк 5 (2)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Карабах Джиджа Редон 5
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Шериф Талал Амин 1 2
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Бенфика от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 октября 2023, осталось 2 дня 14 часов 10 минут.



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    • Прогнозы 41
    Интер Милан 87.8% (36)
    X 9.8% (4)
    Бенфика 2.4% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
    Бенфика
    4.40
    3.90
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    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Интер Милан - Бенфика

    Исход игры
    Интер Милан
    87.8% (36)
    Ничья
    9.8% (4)
    Бенфика
    2.4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.5% (25)
    Меньше
    37.5% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    72.5% (29)
    Нет
    27.5% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Интер Милан
    48.8% (20)
    2:0 Интер Милан
    14.6% (6)
    1:0 Интер Милан
    12.2% (5)
    1:1 Ничья
    9.8% (4)
    3:1 Интер Милан
    4.9% (2)
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    Бенфика
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