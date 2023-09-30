Тур: 2. Стадион: Паркен.
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Бомбардиры внутри турнира
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларссон Джордан
|3
|0.43
|Оскарссон Орри
|3
|0.43
|Гонсалвеш Диогу
|2
|0.29
|Классон Виктор
|2
|0.29
|Вавро Денис
|1
|0.14
|Ачури Мохамед Элиас
|1
|0.14
|Фальк Расмус
|1
|0.14
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0.14
|Лерагер Лукас
|0
|0
|Мелинг Биргер
|0
|0
|Соренсен Кристиан I
|0
|0
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|1 (1)
|1
|Гнабри Серж
|1
|1
|Сане Лерой
|1
|1
|Тель Матис
|1
|1
|Киммих Йозуа
|0
|0
|Мусиала Джамал
|0
|0
Карточки
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йелерт Элиас
|3
|1
|Фальк Расмус
|3
|0
|Лерагер Лукас
|3
|0
|Дикс Кевин
|2
|0
|Классон Виктор
|1
|0
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0
|Вавро Денис
|1
|0
|Мелинг Биргер
|1
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0
|Ачури Мохамед Элиас
|1
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0
|Оскарссон Орри
|1
|0
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горецка Леон
|1
|0
Результаты матчей
Копенгаген
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Бавария
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
0
Копенгаген
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Бавария
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
4
Копенгаген
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Бавария
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
8
4
Голы по времени матча
Забито
7
0
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
71%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
7
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 0
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
2
29%
0
0%
91-120
Пропущено
6
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
2
67%
76-90
2
33%
0
0%
91-120
Забито
14
4
9 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
7
50%
1
25%
31-45
3
21%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
2
14%
0
0%
91-120
Пропущено
10
3
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
1
33%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
2
67%
76-90
2
20%
0
0%
91-120
Результаты последних матчей
Копенгаген
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Копенгаген - Мидтьюлланн 0:2 ИФ Люсенг - Копенгаген 0:9 Брондбю - Копенгаген 2:3 Галатасарай - Копенгаген 2:2
Норшелланн - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Виборг 2:0 Копенгаген - Ракув 1:1 Копенгаген - Силькеборг 1:3 Ракув - Копенгаген 0:1 Видовре - Копенгаген 0:2 Спарта Прага - Копенгаген 3:3 Копенгаген - Оденсе 2:1 Копенгаген - Спарта Прага 0:0 Копенгаген - Раннерс 4:0 Копенгаген - Брейдаблик 6:3 Вайле - Копенгаген 2:3 Брейдаблик - Копенгаген 0:2 Люнгбю - Копенгаген 1:2 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Шальке 04 2:0
Бавария
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
РБ Лейпциг - Бавария 2:2 Пройссен Мюнстер - Бавария 0:4 Бавария - Бохум 7:0 Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3
Бавария - Байер Л 2:2 Боруссия М - Бавария 1:2 Бавария - Аугсбург 3:1 Вердер - Бавария 0:4 Бавария - РБ Лейпциг 0:3 Бавария - Монако 4:2 Ливерпуль - Бавария 3:4 Кавасаки Фронтале - Бавария 0:1 Бавария - Манчестер Сити 1:2 Rottach-Egern - Бавария 0:27 Кёльн - Бавария 1:2 Бавария - РБ Лейпциг 1:3 Бавария - Шальке 04 6:0 Вердер - Бавария 1:2 Бавария - Герта 2:0 Майнц - Бавария 3:1
Результаты матчей
Копенгаген
Бавария
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
6:3
1 раз 33%
4:3
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
6
1 раз 33%
4
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
6:3
1 раз 14%
4:3
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
6
1 раз 14%
4
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Копенгаген
Бавария
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
25
16
16
16
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|5 (2)
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5 (1)
|Карабах
|Джиджа Редон
|5
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
|Копенгаген
|Йелерт Элиас
|1 3
|Маккаби Хайфа
|Корню Пьер
|4
|Шериф
|Талал Амин
|1 2
|Будучность Подгорица
|Джуричкович Миомир
|1 2
Прогнозы на матч Копенгаген - Бавария
Исход игры
Копенгаген
0% (0)
Ничья
0% (0)
Бавария
100% (43)
Тотал 2.5
Больше
77.5% (31)
Меньше
22.5% (9)
Обе команды забьют
Да
57.5% (23)
Нет
42.5% (17)
Популярный счёт
1:2 Бавария
25.6% (11)
1:3 Бавария
20.9% (9)
0:2 Бавария
16.3% (7)
0:3 Бавария
16.3% (7)
1:4 Бавария
4.7% (2)
0:1 Бавария
4.7% (2)
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