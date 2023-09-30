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Тур: 2. Стадион: .
Копенгаген
 
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Бавария
Прогнозы 43
Копенгаген 0% (0)
X 0% (0)
Бавария 100% (43)
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Лучшие коэффициенты
Копенгаген
Ничья
Бавария
14.00
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7.50
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15.00
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларссон Джордан 3 0.43
Оскарссон Орри 3 0.43
Гонсалвеш Диогу 2 0.29
Классон Виктор 2 0.29
Вавро Денис 1 0.14
Ачури Мохамед Элиас 1 0.14
Фальк Расмус 1 0.14
Эльюнусси Мохамед 1 0.14
Лерагер Лукас 0 0
Мелинг Биргер 0 0
Соренсен Кристиан I 0 0
Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 1 (1) 1
Гнабри Серж 1 1
Сане Лерой 1 1
Тель Матис 1 1
Киммих Йозуа 0 0
Мусиала Джамал 0 0

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йелерт Элиас 3 1
Фальк Расмус 3 0
Лерагер Лукас 3 0
Дикс Кевин 2 0
Классон Виктор 1 0
Эльюнусси Мохамед 1 0
Вавро Денис 1 0
Мелинг Биргер 1 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
Ачури Мохамед Элиас 1 0
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0
Оскарссон Орри 1 0
Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горецка Леон 1 0

Результаты матчей

Копенгаген
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Бавария
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
0
Копенгаген
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Бавария
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
4
Копенгаген
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Бавария
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

8
4

Голы по времени матча

Забито

7
0
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
71%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 0
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
2
29%
0
0%
91-120

Пропущено

6
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
2
67%
76-90
2
33%
0
0%
91-120

Забито

14
4
9 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
7
50%
1
25%
31-45
3
21%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
2
14%
0
0%
91-120

Пропущено

10
3
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
1
33%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
2
67%
76-90
2
20%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Копенгаген - Мидтьюлланн 0:2 ИФ Люсенг - Копенгаген 0:9 Брондбю - Копенгаген 2:3 Галатасарай - Копенгаген 2:2
Норшелланн - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Виборг 2:0 Копенгаген - Ракув 1:1 Копенгаген - Силькеборг 1:3 Ракув - Копенгаген 0:1 Видовре - Копенгаген 0:2 Спарта Прага - Копенгаген 3:3 Копенгаген - Оденсе 2:1 Копенгаген - Спарта Прага 0:0 Копенгаген - Раннерс 4:0 Копенгаген - Брейдаблик 6:3 Вайле - Копенгаген 2:3 Брейдаблик - Копенгаген 0:2 Люнгбю - Копенгаген 1:2 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Шальке 04 2:0
Бавария
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
РБ Лейпциг - Бавария 2:2 Пройссен Мюнстер - Бавария 0:4 Бавария - Бохум 7:0 Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3
Бавария - Байер Л 2:2 Боруссия М - Бавария 1:2 Бавария - Аугсбург 3:1 Вердер - Бавария 0:4 Бавария - РБ Лейпциг 0:3 Бавария - Монако 4:2 Ливерпуль - Бавария 3:4 Кавасаки Фронтале - Бавария 0:1 Бавария - Манчестер Сити 1:2 Rottach-Egern - Бавария 0:27 Кёльн - Бавария 1:2 Бавария - РБ Лейпциг 1:3 Бавария - Шальке 04 6:0 Вердер - Бавария 1:2 Бавария - Герта 2:0 Майнц - Бавария 3:1

Результаты матчей

Копенгаген
Бавария

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
6:3
1 раз 33%
4:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
6
1 раз 33%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
6:3
1 раз 14%
4:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
6
1 раз 14%
4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Копенгаген
Бавария

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
2
5
2.5
1
6
3.5
1
6
4.5
1
6
5.5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 1 1 0 0 4 - 3 3
2.
Копенгаген
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Галатасарай
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Манчестер Юнайтед
 1 0 0 1 3 - 4 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 1 1 0 0 4 - 3 3
2.
Галатасарай
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 1 0 1 0 2 - 2 1
2.
Галатасарай
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Бавария
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Манчестер Юнайтед
 1 0 0 1 3 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
ПСВ Де Йонг Люк 5 (2)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Карабах Джиджа Редон 5
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Шериф Талал Амин 1 2
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Копенгаген - Бавария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 октября 2023, осталось 2 дня 14 часов 10 минут.



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    • Прогнозы 43
    Копенгаген 0% (0)
    X 0% (0)
    Бавария 100% (43)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Копенгаген
    Ничья
    Бавария
    14.00
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    7.50
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    15.00
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    Прогнозы на матч Копенгаген - Бавария

    Исход игры
    Копенгаген
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Бавария
    100% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.5% (31)
    Меньше
    22.5% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    57.5% (23)
    Нет
    42.5% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Бавария
    25.6% (11)
    1:3 Бавария
    20.9% (9)
    0:2 Бавария
    16.3% (7)
    0:3 Бавария
    16.3% (7)
    1:4 Бавария
    4.7% (2)
    0:1 Бавария
    4.7% (2)
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    Копенгаген
    Бавария
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