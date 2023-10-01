Тур: 2. Стадион: Филипс.
История личных встреч
ПСВ
Севилья
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
2.5
0
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
36
0
Бомбардиры внутри турнира
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Йонг Люк
|5
|1
|Веерман Йоэй
|2
|0.4
|Сангаре Ибрахим
|2
|0.4
|Сайбари Исмаэль
|2
|0.4
|Бабади Исаак
|1
|0.2
|Пепи Рикардо
|1 (1)
|0.2
|Бакайоко Жоан
|0
|0
|Тезе Джордан
|0
|0
|Ланг Ноа
|0
|0
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окампос Лукас
|1
|1
|Ракитич Иван
|0
|0
Карточки
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тильман Малик
|2
|0
|Боскальи Оливье
|1
|0
|Схаутен Йерди
|1
|0
|Вертессен Йорбе
|1
|0
|Самбо Шуранди
|1
|0
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамос Серхио
|1
|0
|Гудель Неманья
|1
|0
|Окампос Лукас
|1
|0
Результаты матчей
ПСВ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Севилья
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
0
ПСВ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Севилья
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
5
1
ПСВ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Севилья
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
5
1
Голы по времени матча
Забито
8
0
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
7
1
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
100%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
13
1
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
8%
1
100%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Пропущено
10
1
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
100%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ПСВ
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
ПСВ - Волендам 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити - ПСВ 0:4 Арсенал - ПСВ 4:0
ПСВ - НЕК Неймеген 4:0 Валвейк - ПСВ 0:4 ПСВ - Рейнджерс 5:1 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Витесс - ПСВ 1:3 Штурм Грац - ПСВ 1:3 ПСВ - Утрехт 2:0 ПСВ - Штурм Грац 4:1 Фейеноорд - ПСВ 0:1 ПСВ - Ноттингем Форест 1:0 ПСВ - Эйндховен 3:1 Аугсбург - ПСВ 1:2 Блау-Вайсс Линц - ПСВ 1:2 ПСВ - Сент-Трейден 1:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 ПСВ - Херенвен 3:3
Севилья
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Барселона - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 5:1 Осасуна - Севилья 0:0 Севилья - Ланс 1:1
Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Жирона 1:2 Алавес - Севилья 4:3 Манчестер Сити - Севилья 1:1 Севилья - Валенсия 1:2 Атлетико М - Севилья 1:1 Севилья - Бетис 1:0 Магдебург - Севилья 3:1 Ганза - Севилья 2:1 Севилья - Индепендьенте дель Валле 1:1 Севилья - Сеута 5:2 Кордова - Севилья 0:2 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Севилья - Рома 1:1 Севилья - Реал Мадрид 1:2 Эльче - Севилья 1:1
Результаты матчей
ПСВ
Севилья
Точный счет
4:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
ПСВ
Севилья
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
32
23
14
Группа B
Группа B
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|5 (2)
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5 (1)
|Карабах
|Джиджа Редон
|5
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
|Копенгаген
|Йелерт Элиас
|1 3
|Маккаби Хайфа
|Корню Пьер
|4
|Шериф
|Талал Амин
|1 2
|Будучность Подгорица
|Джуричкович Миомир
|1 2
Прогнозы на матч ПСВ - Севилья
Исход игры
ПСВ
69% (29)
Ничья
19% (8)
Севилья
11.9% (5)
Тотал 2.5
Больше
75% (30)
Меньше
25% (10)
Обе команды забьют
Да
87.5% (35)
Нет
12.5% (5)
Популярный счёт
2:1 ПСВ
47.6% (20)
1:1 Ничья
11.9% (5)
2:0 ПСВ
9.5% (4)
1:2 Севилья
9.5% (4)
2:2 Ничья
7.1% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!