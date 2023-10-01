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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Тур: 2. Стадион: .
ПСВ
 
Позже
Севилья
Прогнозы 42
ПСВ 69% (29)
X 19% (8)
Севилья 11.9% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
ПСВ
Ничья
Севилья
3.65
3.70
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4.00
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Все Коэффициенты

История личных встреч

ПСВ
Севилья

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
2:0
ЛЕ
3:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

2.5
0

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
0

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Йонг Люк 5 1
Веерман Йоэй 2 0.4
Сангаре Ибрахим 2 0.4
Сайбари Исмаэль 2 0.4
Бабади Исаак 1 0.2
Пепи Рикардо 1 (1) 0.2
Бакайоко Жоан 0 0
Тезе Джордан 0 0
Ланг Ноа 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окампос Лукас 1 1
Ракитич Иван 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тильман Малик 2 0
Боскальи Оливье 1 0
Схаутен Йерди 1 0
Вертессен Йорбе 1 0
Самбо Шуранди 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамос Серхио 1 0
Гудель Неманья 1 0
Окампос Лукас 1 0

Результаты матчей

ПСВ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Севилья
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
0
ПСВ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Севилья
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

5
1
ПСВ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Севилья
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

5
1

Голы по времени матча

Забито

8
0
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

7
1
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
100%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

13
1
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
8%
1
100%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Пропущено

10
1
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
100%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
ПСВ - Волендам 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити - ПСВ 0:4 Арсенал - ПСВ 4:0
ПСВ - НЕК Неймеген 4:0 Валвейк - ПСВ 0:4 ПСВ - Рейнджерс 5:1 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Витесс - ПСВ 1:3 Штурм Грац - ПСВ 1:3 ПСВ - Утрехт 2:0 ПСВ - Штурм Грац 4:1 Фейеноорд - ПСВ 0:1 ПСВ - Ноттингем Форест 1:0 ПСВ - Эйндховен 3:1 Аугсбург - ПСВ 1:2 Блау-Вайсс Линц - ПСВ 1:2 ПСВ - Сент-Трейден 1:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 ПСВ - Херенвен 3:3
Севилья
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Барселона - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 5:1 Осасуна - Севилья 0:0 Севилья - Ланс 1:1
Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Жирона 1:2 Алавес - Севилья 4:3 Манчестер Сити - Севилья 1:1 Севилья - Валенсия 1:2 Атлетико М - Севилья 1:1 Севилья - Бетис 1:0 Магдебург - Севилья 3:1 Ганза - Севилья 2:1 Севилья - Индепендьенте дель Валле 1:1 Севилья - Сеута 5:2 Кордова - Севилья 0:2 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Севилья - Рома 1:1 Севилья - Реал Мадрид 1:2 Эльче - Севилья 1:1

Результаты матчей

ПСВ
Севилья

Точный счет

4:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

ПСВ
Севилья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
4.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1.5
3
2
2.5
2
3
3.5
1
4
4.5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Севилья
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Ланс
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
ПСВ
 1 0 0 1 0 - 4 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Севилья
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
ПСВ
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ланс
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Севилья
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
ПСВ
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
ПСВ Де Йонг Люк 5 (2)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Карабах Джиджа Редон 5
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Шериф Талал Амин 1 2
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча ПСВ - Севилья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 октября 2023, осталось 2 дня 14 часов 10 минут.



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    • Прогнозы 42
    ПСВ 69% (29)
    X 19% (8)
    Севилья 11.9% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ПСВ
    Ничья
    Севилья
    3.65
    3.70
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    4.00
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    Прогнозы на матч ПСВ - Севилья

    Исход игры
    ПСВ
    69% (29)
    Ничья
    19% (8)
    Севилья
    11.9% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (30)
    Меньше
    25% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    87.5% (35)
    Нет
    12.5% (5)
    Популярный счёт
    2:1 ПСВ
    47.6% (20)
    1:1 Ничья
    11.9% (5)
    2:0 ПСВ
    9.5% (4)
    1:2 Севилья
    9.5% (4)
    2:2 Ничья
    7.1% (3)
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    ПСВ
    Севилья
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