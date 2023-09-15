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  4. Премьер-лига 2023-2024

Украина: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 7. Стадион: .
Металлист-1925
2:1
Конец матча
Заря
0'
1:0
6' Гол
Дмитренко Владислав
1:1
17' Гол
Герреро Эдуардо
2:1
28' Пенальти
Борячук Андрей
30' Желтая карточка
Мишнёв Дмитрий
62' Желтая карточка
Вачиберадзе Бека
67' Желтая карточка
Нагнойный Денис
77' Желтая карточка
Andrii Chyruk
84' Желтая карточка
Венделл Боргес
86' Желтая карточка
Снурницын Игорь
90' Желтая карточка
Мозиль Олег
90'+5
37
Мозиль
Олег
29
Жичиков
Максим
30
Безуглый
Никита
17
Курило
Игорь
20
Червак
Вадим
28
Габелок
Артём
19
Ткачук
Андрей
22
Дмитренко
Владислав
10
Русин
Ростислав
79
Andrii
Chyruk
9
Борячук
Андрей
30
Турбаевский
Никита
70
Кирюханцев
Игорь
55
Джордан
44
Батагов
Арсений
47
Вантух
Роман
5
Яцык
Александр
9
Мишнёв
Дмитрий
7
Антюх
Денис
16
Волошин
Викентий
11
Алефиренко
Даниил
39
Герреро
Эдуардо
Металлист-1925
Заря

История личных встреч

Металлист-1925
Заря

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:6

Голы

Всего голов

3
9

Голов в среднем за матч

3
4.5

Среднее время на гол

30
20

Всего голов

4
9

Голов в среднем за матч

1.33
3

Тотал матчей

3.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
30

Бомбардиры внутри турнира

Металлист-1925
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юсов Дмитрий 2 0.33
Дмитренко Владислав 2 0.33
Русин Ростислав 1 0.17
Борячук Андрей 1 (1) 0.17
Курило Игорь 0 0
Мартынюк Ярослав 0 0
Oleksiy Sydorov 0 0
Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герреро Эдуардо 2 0.33
Волошин Викентий 1 0.17
Антюх Денис 1 (1) 0.17
Джордан 1 0.17
Русин Назарий 1 0.17
Мишнёв Дмитрий 0 0
Батагов Арсений 0 0

Карточки

Металлист-1925
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жичиков Максим 3 0
Мартынюк Ярослав 1 1
Ткачук Андрей 2 0
Безуглый Никита 2 0
Ткачук Евгений 1 0
Вачиберадзе Бека 1 0
Мозиль Олег 1 0
Русин Ростислав 1 0
Andrii Chyruk 1 0
Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джордан 2 1
Гулько Илья 1 1
Мишнёв Дмитрий 2 0
Антюх Денис 2 0
Снурницын Игорь 2 0
Волошин Викентий 2 0
Ненад Лалатович 0 1
Венделл Боргес 1 0
Бугай Владислав 1 0
Вантух Роман 1 0
Нагнойный Денис 1 0
Яцык Александр 1 0

Результаты матчей

Металлист-1925
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Заря
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
3
Металлист-1925
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Заря
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

3
0
Металлист-1925
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Заря
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

4
3

Голы по времени матча

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
67%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
1
100%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

7
6
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
14%
2
33%
1-15
3
43%
3
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

4
9
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
2
50%
2
22%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Металлист-1925
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Рух Львов - Металлист-1925 1:1 ЛНЗ Черкассы - Металлист-1925 0:1 Металлист-1925 - Минай 1:0 Александрия - Металлист-1925 1:0
Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 1:2 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Агробизнес 1:0 Верес - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 2:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 1:1 Металлист-1925 - Кривбасс 0:2 Ингулец - Металлист-1925 0:0 Металлист-1925 - Металлист 2:0 Верес - Металлист-1925 1:0 Заря - Металлист-1925 3:0 Металлист-1925 - Рух Львов 0:0 Минай - Металлист-1925 1:1 Львов - Металлист-1925 0:2 Металлист-1925 - Александрия 0:0 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 3:0
Заря
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Заря - Славия Прага 2:1 Минай - Заря 1:1 Славия Прага - Заря 2:0 Заря - Александрия 0:0
Ворскла - Заря 1:2 Заря - Кривбасс 1:3 Рух Львов - Заря 2:1 Заря - Ружомберок 1:2 Мотор Люблин - Заря 3:1 Заря - Михаловце 2:1 Сталь Мелец - Заря 0:1 Р. Жешув - Заря 2:4 Минай - Заря 0:3 Александрия - Заря 0:2 Заря - Шахтёр Донецк 0:3 Заря - Ингулец 2:0 Металлист - Заря 0:5 Заря - Металлист-1925 3:0 Заря - Верес 1:0 Заря - Черноморец Од 3:1

Результаты матчей

Металлист-1925
Заря

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Металлист-1925
Заря

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 6 4 2 0 14 - 7 14
2.
Полесье
 6 4 0 2 10 - 4 12
3.
Рух Львов
 5 3 2 0 9 - 4 11
4.
Кривбасс
 6 3 2 1 11 - 5 11
5.
Металлист-1925
 6 3 1 2 6 - 5 10
6.
Ворскла
 5 3 0 2 7 - 8 9
7.
Черноморец Од
 6 3 0 3 9 - 9 9
8.
Колос Ковалёвка
 6 2 2 2 5 - 6 8
9.
Александрия
 6 2 1 3 3 - 6 7
10.
Динамо Киев
 3 2 0 1 10 - 6 6
11.
Днепр-1
 4 1 2 1 4 - 4 5
12.
Заря
 6 1 2 3 6 - 9 5
13.
Оболонь
 6 1 2 3 4 - 9 5
14.
Верес
 5 1 1 3 5 - 8 4
15.
ЛНЗ Черкассы
 6 1 1 4 4 - 7 4
16.
Минай
 6 0 2 4 4 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рух Львов
 4 2 2 0 8 - 4 8
2.
Черноморец Од
 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Ворскла
 3 2 0 1 4 - 3 6
4.
Металлист-1925
 3 2 0 1 4 - 3 6
5.
Александрия
 3 2 0 1 2 - 3 6
6.
Колос Ковалёвка
 4 2 0 2 4 - 5 6
7.
Кривбасс
 2 1 1 0 5 - 3 4
8.
Днепр-1
 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Верес
 4 1 1 2 5 - 6 4
10.
Динамо Киев
 1 1 0 0 4 - 1 3
11.
Шахтёр Донецк
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Полесье
 2 1 0 1 2 - 1 3
13.
Оболонь
 3 0 2 1 2 - 4 2
14.
Минай
 4 0 2 2 3 - 9 2
15.
Заря
 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
ЛНЗ Черкассы
 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 5 3 2 0 12 - 6 11
2.
Полесье
 4 3 0 1 8 - 3 9
3.
Кривбасс
 4 2 1 1 6 - 2 7
4.
ЛНЗ Черкассы
 3 1 1 1 3 - 2 4
5.
Металлист-1925
 3 1 1 1 2 - 2 4
6.
Заря
 4 1 1 2 5 - 6 4
7.
Рух Львов
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Динамо Киев
 2 1 0 1 6 - 5 3
9.
Ворскла
 2 1 0 1 3 - 5 3
10.
Оболонь
 3 1 0 2 2 - 5 3
11.
Черноморец Од
 4 1 0 3 4 - 7 3
12.
Колос Ковалёвка
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Днепр-1
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Александрия
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Верес
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Минай
 2 0 0 2 1 - 5 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Рух Львов Климчук Юрий 3 (2)
Кривбасс Задерака Максим 3 (1)
Шахтёр Донецк Кащук Алексей 3 (1)
Динамо Киев Ванат Владислав 3 (1)
Ворскла Юрченко Владлен 3
Весь список

Топ нарушителей
Черноморец Од Салюк Владимир 2 2
Оболонь Taras Moroz 1 3
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 2 1
Колос Ковалёвка Бурда Никита 4
Заря Джордан 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Мозиль Олег получил желтую карточку от судьи
  • 86'
    Снурницын Игорь получил желтую карточку от судьи
  • 84'
    Венделл Боргес получил желтую карточку от судьи
  • 78'
    Andrii Chyruk уходит с поля. Igor Henrique выходит вместо него
  • 77'
    Andrii Chyruk получил желтую карточку от судьи
  • 75'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
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