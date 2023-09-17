Тур: 7. Стадион: Cherkasy Arena.
1:0
Первый тайм: 45+'
Ход матча
36'
1:0
38'
95
Стасюк
Пётр
77
Сыч
Алексей
29
Дидик
Роман
63
Marko
Sapuha
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
95 Стасюк ПётрЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Савин АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
80 Ivan Dubovyi
-
-
28 Sergiy Kopyl
-
-
Главный тренер: Дулуб Олег
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сыч АлексейЗащитник
- Защитник
-
29 Дидик РоманЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
63 Marko SapuhaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
79 Панькив ЮрийВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мысык МарьянНападающий
- Нападающий
-
-
-
71 Oleh Fedor
-
-
-
-
Главный тренер: Vitaliy Ponomarov
Бомбардиры внутри турнира
ЛНЗ Черкассы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бойко Виталий
|1
|0.14
|Шестаков Сергей
|1
|0.14
|Прядун Максим
|1
|0.14
|Наумец Владислав
|1
|0.14
|Пасич Геннадий
|0
|0
|Стасюк Пётр
|0
|0
|Ivan Tyshchenko
|0
|0
Рух Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Климчук Юрий
|3 (1)
|0.5
|Ilya Kvasnytsya
|2
|0.33
|Рунич Василий
|1
|0.17
|Слюбик Богдан
|1
|0.17
|Притула Остап
|0
|0
Карточки
ЛНЗ Черкассы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Савин Антон
|3
|0
|Пасич Геннадий
|2
|0
|Хамелюк Владислав
|2
|0
|Муравский Назарий
|2
|0
|Насонов Александр
|1
|0
|Пеньков Герман
|1
|0
|Бойко Виталий
|1
|0
|Калюжный Иван
|1
|0
|Прядун Максим
|1
|0
|Норенков Денис
|1
|0
|Нич Назарий
|1
|0
|Sergiy Kopyl
|1
|0
Рух Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рунич Василий
|3
|0
|Marko Sapuha
|3
|0
|Дидик Роман
|2
|0
|Довгий Алексей
|1
|0
|Fernando Edson
|1
|0
|Слюбик Богдан
|1
|0
|Vitaliy Roman
|1
|0
Результаты матчей
ЛНЗ Черкассы
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Рух Львов
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
ЛНЗ Черкассы
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Рух Львов
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
6
ЛНЗ Черкассы
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Рух Львов
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
6
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90
Пропущено
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
50%
2
29%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
3
43%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
ЛНЗ Черкассы
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Днепр-1 - ЛНЗ Черкассы 0:0 ЛНЗ Черкассы - Металлист-1925 0:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 2:0
Минай - ЛНЗ Черкассы 0:3 ЛНЗ Черкассы - Черноморец Од 0:2 Полесье - ЛНЗ Черкассы 2:1 ЛНЗ Черкассы - Карпаты 4:1 Эпицентр Дунаевцы - ЛНЗ Черкассы 0:2 ЛНЗ Черкассы - Нива Тернополь 1:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Карпаты - ЛНЗ Черкассы 1:1 ЛНЗ Черкассы - Эпицентр Дунаевцы 2:0 Нива Тернополь - ЛНЗ Черкассы 1:2 ЛНЗ Черкассы - Горняк-Спорт 5:0 Скорук - ЛНЗ Черкассы 0:2 ЛНЗ Черкассы - ФК Чернигов 2:2 СК Полтава - ЛНЗ Черкассы 0:1 Кремень - ЛНЗ Черкассы 1:1 ЛНЗ Черкассы - Металлург Зп 1:0
Рух Львов
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Рух Львов - Металлист-1925 1:1 Рух Львов - Колос Ковалёвка 1:1 Полесье - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Ворскла 4:1
Рух Львов - Заря 2:1 Рух Львов - Агробизнес 3:0 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Рух Львов - Прикарпатье 3:1 Рух Львов - Эпицентр 0:0 Днепр-1 - Рух Львов 4:0 Минай - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Нива Тернополь 2:1 Рух Львов - МФК Металлург 2:0 Рух Львов - Подолье Хмельницкий 2:1 Рух Львов - Александрия 0:0 Черноморец Од - Рух Львов 1:3 Минай - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Львов 2:0 Кривбасс - Рух Львов 1:0 Рух Львов - Ингулец 3:0
Результаты матчей
ЛНЗ Черкассы
Рух Львов
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
ЛНЗ Черкассы
Рух Львов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
15
23
15
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|15 - 7
|17
|2.
|7
|4
|0
|3
|10 - 5
|12
|3.
|7
|4
|0
|3
|10 - 9
|12
|4.
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|5.
|0:1
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|6.
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|7.
|5
|3
|0
|2
|7 - 8
|9
|8.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|9.
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|10.
|1:0
|7
|2
|1
|4
|5 - 7
|7
|11.
|3
|2
|0
|1
|10 - 6
|6
|12.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|13.
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|14.
|7
|1
|2
|4
|4 - 10
|5
|15.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|16.
|7
|0
|3
|4
|5 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|0:1
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|3.
|4
|2
|1
|1
|3 - 4
|7
|4.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|8.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|11.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|13.
|1:0
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|14.
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|15.
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|16.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|2.
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|3.
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|4.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|5.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|6.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|6 - 5
|3
|8.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|10.
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|11.
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|12.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|3 (2)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|3 (1)
|Шахтёр Донецк
|Кащук Алексей
|3 (1)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|3 (1)
|Ворскла
|Юрченко Владлен
|3
|Черноморец Од
|Салюк Владимир
|2 2
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 3
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|2 1
|Колос Ковалёвка
|Бурда Никита
|4
|Черноморец Од
|Шпорн Йон
|4