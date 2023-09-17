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  4. Премьер-лига 2023-2024

Украина: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 7. Стадион: .
ЛНЗ Черкассы
2:1
Конец матча
Рух Львов
0'
7' Желтая карточка
Пасич Геннадий
1:0
36' Гол
Норенков Денис
38' Желтая карточка
Притула Остап
47' Желтая карточка
Fernando Edson
55' Желтая карточка
Дидик Роман
1:1
63' Гол
Ilya Kvasnytsya
77' Желтая карточка
Marko Sapuha
2:1
86' Гол
Прядун Максим
90' Желтая карточка
Калюжный Иван
90'+6
94
Пеньков
Герман
71
Лопырёнок
Максим
5
Калюжный
Иван
34
Муравский
Назарий
95
Стасюк
Пётр
17
Норенков
Денис
10
Бойко
Виталий
16
Олейник
Денис
70
Наумец
Владислав
19
Хобленко
Алексей
11
Пасич
Геннадий
23
Dmitriy
Ledviy
77
Сыч
Алексей
92
Слюбик
Богдан
29
Дидик
Роман
93
Vitaliy
Roman
35
Fernando
Edson
63
Marko
Sapuha
10
Притула
Остап
99
Рунич
Василий
7
Климчук
Юрий
11
Соломон-Отабор
Вив
ЛНЗ Черкассы
Рух Львов

Бомбардиры внутри турнира

ЛНЗ Черкассы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прядун Максим 2 0.29
Бойко Виталий 1 0.14
Шестаков Сергей 1 0.14
Норенков Денис 1 0.14
Наумец Владислав 1 0.14
Стасюк Пётр 0 0
Пасич Геннадий 0 0
Ivan Tyshchenko 0 0
Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Климчук Юрий 3 (1) 0.5
Ilya Kvasnytsya 3 0.5
Рунич Василий 1 0.17
Слюбик Богдан 1 0.17
Притула Остап 0 0

Карточки

ЛНЗ Черкассы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Савин Антон 3 0
Калюжный Иван 2 0
Пасич Геннадий 2 0
Хамелюк Владислав 2 0
Муравский Назарий 2 0
Насонов Александр 1 0
Пеньков Герман 1 0
Бойко Виталий 1 0
Прядун Максим 1 0
Норенков Денис 1 0
Нич Назарий 1 0
Sergiy Kopyl 1 0
Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marko Sapuha 4 0
Рунич Василий 3 0
Дидик Роман 3 0
Fernando Edson 2 0
Довгий Алексей 1 0
Притула Остап 1 0
Слюбик Богдан 1 0
Vitaliy Roman 1 0

Результаты матчей

ЛНЗ Черкассы
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Рух Львов
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
ЛНЗ Черкассы
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Рух Львов
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
6
ЛНЗ Черкассы
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Рух Львов
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
7

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
1
50%
76-90

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Забито

6
8
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
3
50%
2
25%
76-90

Пропущено

8
8
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
3
38%
2
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

ЛНЗ Черкассы
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Днепр-1 - ЛНЗ Черкассы 0:0 ЛНЗ Черкассы - Металлист-1925 0:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 2:0
Минай - ЛНЗ Черкассы 0:3 ЛНЗ Черкассы - Черноморец Од 0:2 Полесье - ЛНЗ Черкассы 2:1 ЛНЗ Черкассы - Карпаты 4:1 Эпицентр Дунаевцы - ЛНЗ Черкассы 0:2 ЛНЗ Черкассы - Нива Тернополь 1:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Карпаты - ЛНЗ Черкассы 1:1 ЛНЗ Черкассы - Эпицентр Дунаевцы 2:0 Нива Тернополь - ЛНЗ Черкассы 1:2 ЛНЗ Черкассы - Горняк-Спорт 5:0 Скорук - ЛНЗ Черкассы 0:2 ЛНЗ Черкассы - ФК Чернигов 2:2 СК Полтава - ЛНЗ Черкассы 0:1 Кремень - ЛНЗ Черкассы 1:1 ЛНЗ Черкассы - Металлург Зп 1:0
Рух Львов
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Рух Львов - Металлист-1925 1:1 Рух Львов - Колос Ковалёвка 1:1 Полесье - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Ворскла 4:1
Рух Львов - Заря 2:1 Рух Львов - Агробизнес 3:0 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Рух Львов - Прикарпатье 3:1 Рух Львов - Эпицентр 0:0 Днепр-1 - Рух Львов 4:0 Минай - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Нива Тернополь 2:1 Рух Львов - МФК Металлург 2:0 Рух Львов - Подолье Хмельницкий 2:1 Рух Львов - Александрия 0:0 Черноморец Од - Рух Львов 1:3 Минай - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Львов 2:0 Кривбасс - Рух Львов 1:0 Рух Львов - Ингулец 3:0

Результаты матчей

ЛНЗ Черкассы
Рух Львов

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

ЛНЗ Черкассы
Рух Львов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
2
4
1
6
2.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 7 5 2 0 15 - 7 17
2.
Полесье
 7 4 0 3 10 - 5 12
3.
Черноморец Од
 7 4 0 3 10 - 9 12
4.
Кривбасс
 6 3 2 1 11 - 5 11
5.
Рух Львов
 6 3 2 1 10 - 6 11
6.
Металлист-1925
 6 3 1 2 6 - 5 10
7.
Ворскла
 5 3 0 2 7 - 8 9
8.
Колос Ковалёвка
 0:0 7 2 3 2 5 - 6 9
9.
Александрия
 7 2 2 3 4 - 7 8
10.
ЛНЗ Черкассы
 7 2 1 4 6 - 8 7
11.
Динамо Киев
 3 2 0 1 10 - 6 6
12.
Днепр-1
 0:0 5 1 3 1 4 - 4 6
13.
Заря
 6 1 2 3 6 - 9 5
14.
Оболонь
 7 1 2 4 4 - 10 5
15.
Верес
 5 1 1 3 5 - 8 4
16.
Минай
 7 0 3 4 5 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Черноморец Од
 3 3 0 0 6 - 2 9
2.
Рух Львов
 4 2 2 0 8 - 4 8
3.
Александрия
 4 2 1 1 3 - 4 7
4.
Шахтёр Донецк
 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Ворскла
 3 2 0 1 4 - 3 6
6.
Металлист-1925
 3 2 0 1 4 - 3 6
7.
Колос Ковалёвка
 0:0 4 2 0 2 4 - 5 6
8.
Днепр-1
 0:0 4 1 2 1 3 - 3 5
9.
Кривбасс
 2 1 1 0 5 - 3 4
10.
Верес
 4 1 1 2 5 - 6 4
11.
Динамо Киев
 1 1 0 0 4 - 1 3
12.
Полесье
 2 1 0 1 2 - 1 3
13.
ЛНЗ Черкассы
 4 1 0 3 3 - 6 3
14.
Оболонь
 3 0 2 1 2 - 4 2
15.
Минай
 4 0 2 2 3 - 9 2
16.
Заря
 2 0 1 1 1 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 5 3 2 0 12 - 6 11
2.
Полесье
 5 3 0 2 8 - 4 9
3.
Кривбасс
 4 2 1 1 6 - 2 7
4.
ЛНЗ Черкассы
 3 1 1 1 3 - 2 4
5.
Металлист-1925
 3 1 1 1 2 - 2 4
6.
Заря
 4 1 1 2 5 - 6 4
7.
Динамо Киев
 2 1 0 1 6 - 5 3
8.
Рух Львов
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Ворскла
 2 1 0 1 3 - 5 3
10.
Колос Ковалёвка
 0:0 3 0 3 0 1 - 1 3
11.
Черноморец Од
 4 1 0 3 4 - 7 3
12.
Оболонь
 4 1 0 3 2 - 6 3
13.
Днепр-1
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Александрия
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Минай
 3 0 1 2 2 - 6 1
16.
Верес
 1 0 0 1 0 - 2 0
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Топ бомбардиров
Рух Львов Климчук Юрий 3 (2)
Кривбасс Задерака Максим 3 (1)
Шахтёр Донецк Кащук Алексей 3 (1)
Динамо Киев Ванат Владислав 3 (1)
Ворскла Юрченко Владлен 3
Весь список

Топ нарушителей
Черноморец Од Салюк Владимир 2 2
Оболонь Taras Moroz 1 3
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 2 1
Колос Ковалёвка Бурда Никита 4
Черноморец Од Шпорн Йон 4
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Притула Остап получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      Г О О О О Л - Норенков Денис бьет в цель!
    • 7'
      Пасич Геннадий получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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