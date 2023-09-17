Тур: 7. Стадион: Днепр-Арена.
1:1
Конец матча
0'
26' Желтая карточкаКогут Игорь
42' Желтая карточкаЧерноморец Александр
58' Желтая карточкаБабенко Руслан
0:1
61' ГолСалабай Антон
1:1
67' ГолГуцуляк Алексей
90'+5
Ход матча
26'
58'
61'
0:1
67'
25
Когут
Игорь
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Когут ИгорьПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Андре МаркосНападающий
-
Главный тренер: Городов Валерий Васильевич
- Основной состав
-
23 Фесюн КириллВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Мисак РоманВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Попов КириллНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
91 Artem Husol
-
-
Главный тренер: Вишняк Ярослав
История личных встреч
Днепр-1
Колос Ковалёвка
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
10 матчей
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.8
1.2
Среднее время на гол
50
75
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
2.2
1
Среднее время на гол
40
90
Всего голов
20
11
Голов в среднем за матч
2
1.1
Тотал матчей
2.5
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
45
81
Бомбардиры внутри турнира
Днепр-1
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пихалёнок Александр
|2 (1)
|0.4
|Бабенко Руслан
|1
|0.2
|Гуцуляк Алексей
|1
|0.2
|Бланко Доминго
|1 (1)
|0.2
|Адамюк Владимир
|0
|0
|Рубчинский Валентин
|0
|0
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цуриков Андрей
|2
|0.29
|Ореховский Павел
|1 (1)
|0.14
|Безбородько Денис
|1
|0.14
|Салабай Антон
|1
|0.14
|Vladyslav Veleten
|1
|0.14
|Милько Вадим
|0
|0
|Золотов Николай
|0
|0
Карточки
Днепр-1
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сарапий Эдуард
|1
|1
|Бабенко Руслан
|2
|0
|Адамюк Владимир
|2
|0
|Пасич Евгений
|1
|0
|Сваток Александр
|1
|0
|Каплиенко Александр
|1
|0
|Бланко Доминго
|1
|0
|Пихалёнок Александр
|1
|0
|Когут Игорь
|1
|0
|Горин Олег
|1
|0
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бурда Никита
|4
|0
|Золотов Николай
|2
|1
|Богданов Андрей
|3
|0
|Бондаренко Валерий
|2
|0
|Мякушко Сергей
|1
|0
|Безбородько Денис
|1
|0
|Ореховский Павел
|1
|0
|Черноморец Александр
|1
|0
|Салабай Антон
|1
|0
|Vladyslav Veleten
|1
|0
Результаты матчей
Днепр-1
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Колос Ковалёвка
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
2
Днепр-1
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Колос Ковалёвка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
1
4
Днепр-1
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Колос Ковалёвка
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
3
6
Голы по времени матча
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
2
50%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
1
20%
76-90
Забито
5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
2
33%
61-75
2
40%
2
33%
76-90
Пропущено
5
7
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
3
60%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Днепр-1
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Днепр-1 - ЛНЗ Черкассы 0:0 Днепр-1 - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Оболонь 1:2
Днепр-1 - Славия Прага 1:1 Минай - Днепр-1 1:1 Славия Прага - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - Полесье 2:1 Панатинаикос - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Панатинаикос 1:3 Днепр-1 - Кривбасс КР 2:2 Днепр-1 - Рух Львов 4:0 Днепр-1 - Металлист 1:0 Днепр-1 - Минай 4:0 Днепр-1 - Хуст 4:1 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Шахтёр Донецк - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:1 Минай - Днепр-1 0:1
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Колос Ковалёвка - Кривбасс 0:3 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:2 Рух Львов - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Верес 2:0
Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:0 Оболонь - Колос Ковалёвка 0:0 Полесье - Колос Ковалёвка 3:3 Колос Ковалёвка - Кремень 0:1 Колос Ковалёвка - ФСК Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 0:1 Колос Ковалёвка - FC Chernihiv 3:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 2:4 Колос Ковалёвка - Нива Бузова 1:0 Колос Ковалёвка - Львов 1:0 Ворскла - Колос Ковалёвка 2:0 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 0:3 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:1 Колос Ковалёвка - Александрия 0:2 Верес - Колос Ковалёвка 0:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 3:0
Результаты матчей
Днепр-1
Колос Ковалёвка
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
Днепр-1
Колос Ковалёвка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
43
14
25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|15 - 7
|17
|2.
|7
|4
|0
|3
|10 - 5
|12
|3.
|7
|4
|0
|3
|10 - 9
|12
|4.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|11 - 5
|12
|5.
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|6.
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|7.
|5
|3
|0
|2
|7 - 8
|9
|8.
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|9.
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|10.
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|11.
|3
|2
|0
|1
|10 - 6
|6
|12.
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|13.
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|14.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|15.
|7
|1
|2
|4
|4 - 10
|5
|16.
|7
|0
|3
|4
|5 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|3.
|4
|2
|1
|1
|3 - 4
|7
|4.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|8.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|9.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|10.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|11.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|13.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|14.
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|15.
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|16.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|2.
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|3.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|4.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|5.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|6.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|6 - 5
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|10.
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|11.
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|12.
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|13.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
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|Рух Львов
|Климчук Юрий
|3 (2)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|3 (1)
|Шахтёр Донецк
|Кащук Алексей
|3 (1)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|3 (1)
|Ворскла
|Юрченко Владлен
|3
|Черноморец Од
|Салюк Владимир
|2 2
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 3
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|2 1
|Колос Ковалёвка
|Бурда Никита
|4
|Черноморец Од
|Шпорн Йон
|4