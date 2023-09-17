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  4. Премьер-лига 2023-2024

Украина: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 7. Стадион: .
Днепр-1
1:1
Конец матча
Колос Ковалёвка
0'
26' Желтая карточка
Когут Игорь
42' Желтая карточка
Черноморец Александр
58' Желтая карточка
Бабенко Руслан
0:1
61' Гол
Салабай Антон
1:1
67' Гол
Гуцуляк Алексей
90'+5
1
Волынец
Евгений
42
Пасич
Евгений
39
Сваток
Александр
5
Сарапий
Эдуард
30
Кравец
Василий
18
Бабенко
Руслан
22
Рубчинский
Валентин
34
Танчик
Владимир
8
Пихалёнок
Александр
25
Когут
Игорь
9
Гуцуляк
Алексей
23
Фесюн
Кирилл
35
Золотов
Николай
5
Бондаренко
Валерий
15
Черноморец
Александр
27
Лучкевич
Валерий
9
Цуриков
Андрей
14
Милько
Вадим
7
Демченко
Александр
8
Vladyslav
Veleten
17
Салабай
Антон
19
Кариока
Силва
Днепр-1
Колос Ковалёвка

История личных встреч

Днепр-1
Колос Ковалёвка

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:1
ПЛ
4:0
ПЛ
2:1
ПД
3:1
ПД
1:1

Голы

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.8
1.2

Среднее время на гол

50
75

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

2.2
1

Среднее время на гол

40
90

Всего голов

20
11

Голов в среднем за матч

2
1.1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

45
81

Бомбардиры внутри турнира

Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пихалёнок Александр 2 (1) 0.4
Бабенко Руслан 1 0.2
Гуцуляк Алексей 1 0.2
Бланко Доминго 1 (1) 0.2
Адамюк Владимир 0 0
Рубчинский Валентин 0 0
Колос Ковалёвка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цуриков Андрей 2 0.29
Ореховский Павел 1 (1) 0.14
Безбородько Денис 1 0.14
Салабай Антон 1 0.14
Vladyslav Veleten 1 0.14
Милько Вадим 0 0
Золотов Николай 0 0

Карточки

Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарапий Эдуард 1 1
Бабенко Руслан 2 0
Адамюк Владимир 2 0
Пасич Евгений 1 0
Сваток Александр 1 0
Каплиенко Александр 1 0
Бланко Доминго 1 0
Пихалёнок Александр 1 0
Когут Игорь 1 0
Горин Олег 1 0
Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бурда Никита 4 0
Золотов Николай 2 1
Богданов Андрей 3 0
Бондаренко Валерий 2 0
Мякушко Сергей 1 0
Безбородько Денис 1 0
Ореховский Павел 1 0
Черноморец Александр 1 0
Салабай Антон 1 0
Vladyslav Veleten 1 0

Результаты матчей

Днепр-1
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Колос Ковалёвка
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
2
Днепр-1
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Колос Ковалёвка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

1
4
Днепр-1
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Колос Ковалёвка
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

3
6

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
2
50%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
1
20%
76-90

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
2
33%
61-75
2
40%
2
33%
76-90

Пропущено

5
7
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
3
60%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Днепр-1
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Днепр-1 - ЛНЗ Черкассы 0:0 Днепр-1 - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Оболонь 1:2
Днепр-1 - Славия Прага 1:1 Минай - Днепр-1 1:1 Славия Прага - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - Полесье 2:1 Панатинаикос - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Панатинаикос 1:3 Днепр-1 - Кривбасс КР 2:2 Днепр-1 - Рух Львов 4:0 Днепр-1 - Металлист 1:0 Днепр-1 - Минай 4:0 Днепр-1 - Хуст 4:1 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Шахтёр Донецк - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:1 Минай - Днепр-1 0:1
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Колос Ковалёвка - Кривбасс 0:3 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:2 Рух Львов - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Верес 2:0
Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:0 Оболонь - Колос Ковалёвка 0:0 Полесье - Колос Ковалёвка 3:3 Колос Ковалёвка - Кремень 0:1 Колос Ковалёвка - ФСК Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 0:1 Колос Ковалёвка - FC Chernihiv 3:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 2:4 Колос Ковалёвка - Нива Бузова 1:0 Колос Ковалёвка - Львов 1:0 Ворскла - Колос Ковалёвка 2:0 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 0:3 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:1 Колос Ковалёвка - Александрия 0:2 Верес - Колос Ковалёвка 0:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 3:0

Результаты матчей

Днепр-1
Колос Ковалёвка

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Днепр-1
Колос Ковалёвка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
3
1
4
1.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 7 5 2 0 15 - 7 17
2.
Полесье
 7 4 0 3 10 - 5 12
3.
Черноморец Од
 7 4 0 3 10 - 9 12
4.
Кривбасс
 0:0 7 3 3 1 11 - 5 12
5.
Рух Львов
 6 3 2 1 10 - 6 11
6.
Металлист-1925
 6 3 1 2 6 - 5 10
7.
Ворскла
 5 3 0 2 7 - 8 9
8.
Колос Ковалёвка
 7 2 3 2 6 - 7 9
9.
Александрия
 7 2 2 3 4 - 7 8
10.
ЛНЗ Черкассы
 7 2 1 4 6 - 8 7
11.
Динамо Киев
 3 2 0 1 10 - 6 6
12.
Днепр-1
 5 1 3 1 5 - 5 6
13.
Заря
 6 1 2 3 6 - 9 5
14.
Верес
 0:0 6 1 2 3 5 - 8 5
15.
Оболонь
 7 1 2 4 4 - 10 5
16.
Минай
 7 0 3 4 5 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Черноморец Од
 3 3 0 0 6 - 2 9
2.
Рух Львов
 4 2 2 0 8 - 4 8
3.
Александрия
 4 2 1 1 3 - 4 7
4.
Шахтёр Донецк
 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Ворскла
 3 2 0 1 4 - 3 6
6.
Металлист-1925
 3 2 0 1 4 - 3 6
7.
Колос Ковалёвка
 4 2 0 2 4 - 5 6
8.
Кривбасс
 0:0 3 1 2 0 5 - 3 5
9.
Днепр-1
 4 1 2 1 4 - 4 5
10.
Верес
 0:0 4 1 1 2 5 - 6 4
11.
Динамо Киев
 1 1 0 0 4 - 1 3
12.
Полесье
 2 1 0 1 2 - 1 3
13.
ЛНЗ Черкассы
 4 1 0 3 3 - 6 3
14.
Оболонь
 3 0 2 1 2 - 4 2
15.
Минай
 4 0 2 2 3 - 9 2
16.
Заря
 2 0 1 1 1 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 5 3 2 0 12 - 6 11
2.
Полесье
 5 3 0 2 8 - 4 9
3.
Кривбасс
 0:0 4 2 1 1 6 - 2 7
4.
ЛНЗ Черкассы
 3 1 1 1 3 - 2 4
5.
Металлист-1925
 3 1 1 1 2 - 2 4
6.
Заря
 4 1 1 2 5 - 6 4
7.
Динамо Киев
 2 1 0 1 6 - 5 3
8.
Рух Львов
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Ворскла
 2 1 0 1 3 - 5 3
10.
Колос Ковалёвка
 3 0 3 0 2 - 2 3
11.
Черноморец Од
 4 1 0 3 4 - 7 3
12.
Оболонь
 4 1 0 3 2 - 6 3
13.
Днепр-1
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Верес
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Александрия
 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
Минай
 3 0 1 2 2 - 6 1
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Топ бомбардиров
Рух Львов Климчук Юрий 3 (2)
Кривбасс Задерака Максим 3 (1)
Шахтёр Донецк Кащук Алексей 3 (1)
Динамо Киев Ванат Владислав 3 (1)
Ворскла Юрченко Владлен 3
Весь список

Топ нарушителей
Черноморец Од Салюк Владимир 2 2
Оболонь Taras Moroz 1 3
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 2 1
Колос Ковалёвка Бурда Никита 4
Черноморец Од Шпорн Йон 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Черноморец Александр получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
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    • 26'
      Когут Игорь получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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