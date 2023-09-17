Тур: 7. Стадион: Hirnyk Stadium.
0'
1:0
11' ГолБескоровайный Данил
1:1
34' ПенальтиКучеров Валерий
45' Желтая карточкаКучеров Валерий
62' Желтая карточкаШарай Станислав
72' Желтая карточкаБизимана Джихад
2:1
85' ГолHrvoje Ilic
86' Желтая карточкаHrvoje Ilic
Ход матча
11'
34'
1:1
45'
62'
72'
85'
2:1
86'
55
Дибанго
Иван
23
Hrvoje
Ilic
22
Вакулко
Юрий
78
Кожушко
Олег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Дибанго ИванЗащитник
-
23 Hrvoje IlicПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Вакулко ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
78 Кожушко ОлегНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
21 Кузык ДенисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
- Основной состав
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
47 Когут БогданВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Лавриненко Сергей
История личных встреч
Кривбасс
Верес
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
60
Бомбардиры внутри турнира
Кривбасс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Задерака Максим
|3
|0.43
|Бескоровайный Данил
|3
|0.43
|Хомченовский Дмитрий
|1
|0.14
|Hrvoje Ilic
|1
|0.14
|Дебелко Роман
|1
|0.14
|Кожушко Олег
|1
|0.14
|Понедельник Андрей
|1
|0.14
|Klim Prykhodko
|1
|0.14
|Лунёв Максим
|1 (1)
|0.14
|Дибанго Иван
|0
|0
|Стецков Тимур
|0
|0
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шарай Станислав
|2
|0.33
|Evgeny Shevchenko III
|1
|0.17
|Шарай Владислав
|1
|0.17
|Кучеров Валерий
|1 (1)
|0.17
|Iago Siqueira
|1 (1)
|0.17
|Марусич Максим
|0
|0
|Гайдучик Николай
|0
|0
|Vasyl Gakman
|0
|0
Карточки
Кривбасс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хомченовский Дмитрий
|2
|1
|Бизимана Джихад
|3
|0
|Кожушко Олег
|3
|0
|Бескоровайный Данил
|2
|0
|Семотюк Владислав
|0
|1
|Задерака Максим
|1
|0
|Татарков Никита
|1
|0
|Лунёв Максим
|1
|0
|Понедельник Андрей
|1
|0
|Viktor Bliznichenko
|1
|0
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шестаков Михаил
|3
|0
|Балан Денис
|1
|1
|Кучеров Валерий
|2
|0
|Шарай Владислав
|2
|0
|Vasyl Gakman
|2
|0
|Марусич Максим
|0
|1
|Паст Евгений
|1
|0
|Evgeny Shevchenko III
|1
|0
|Кухарук Андрей
|1
|0
|Шарай Станислав
|1
|0
|Вовченко Семён
|1
|0
|Iago Siqueira
|1
|0
Результаты матчей
Кривбасс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Верес
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
0
Кривбасс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Верес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
6
4
Кривбасс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Верес
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
9
4
Голы по времени матча
Забито
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
2
100%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
6
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
9%
1
17%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
3
27%
2
33%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
2
33%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
5
7
5 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
3
60%
1
14%
1-15
1
20%
3
43%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Кривбасс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Колос Ковалёвка - Кривбасс 0:3 Оболонь - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Шахтёр Донецк 3:3 Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 2:0
Заря - Кривбасс 1:3 Александрия - Кривбасс 1:0 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Металлист-1925 - Кривбасс 0:2 Кривбасс - Металлист 2:0 Ворскла - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Рух Львов 1:0 Кривбасс - Динамо Киев 0:1 Ингулец - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Александрия 2:1 Кривбасс - Черноморец Од 2:3 Минай - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Заря 1:0 Верес - Кривбасс 1:2 Львов - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Шахтёр Донецк 0:3
Верес
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Верес - Черноморец Од 3:1 Верес - Ворскла 1:2 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Верес - Шахтёр Донецк 1:1
Верес - Полесье 0:2 Кривбасс КР - Верес 1:2 Верес - Карпаты 1:2 Верес - Нива Тернополь 0:0 Верес - Металлист-1925 1:0 Верес - Ингулец 1:0 Динамо Киев - Верес 3:0 Верес - Александрия 2:2 Шахтёр Донецк - Верес 2:1 Верес - Металлист-1925 1:0 Верес - Колос Ковалёвка 0:1 Заря - Верес 1:0 Верес - Львов 3:2 Верес - Минай 1:1 Металлист - Верес 5:5 Рух Львов - Верес 0:0
Результаты матчей
Кривбасс
Верес
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Кривбасс
Верес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
32
42
14
33
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|15 - 7
|17
|2.
|7
|4
|0
|3
|10 - 5
|12
|3.
|7
|4
|0
|3
|10 - 9
|12
|4.
|1:1
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|5.
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|6.
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|7.
|5
|3
|0
|2
|7 - 8
|9
|8.
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|9.
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|10.
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|11.
|3
|2
|0
|1
|10 - 6
|6
|12.
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|13.
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|14.
|1:1
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|7
|1
|2
|4
|4 - 10
|5
|16.
|7
|0
|3
|4
|5 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|3.
|4
|2
|1
|1
|3 - 4
|7
|4.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|8.
|1:1
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|9.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|10.
|1:1
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|11.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|13.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|14.
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|15.
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|16.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|2.
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|3.
|1:1
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|4.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|5.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|6.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|6 - 5
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|10.
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|11.
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|12.
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|13.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
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- — Вылет в Первую лигу
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|3 (2)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|3 (1)
|Шахтёр Донецк
|Кащук Алексей
|3 (1)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|3 (1)
|Ворскла
|Юрченко Владлен
|3
|Черноморец Од
|Салюк Владимир
|2 2
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 3
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|2 1
|Колос Ковалёвка
|Бурда Никита
|4
|Черноморец Од
|Шпорн Йон
|4