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  4. Премьер-лига 2023-2024

Украина: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 7. Стадион: .
Кривбасс
2:1
Конец матча
Верес
0'
1:0
11' Гол
Бескоровайный Данил
1:1
34' Пенальти
Кучеров Валерий
45' Желтая карточка
Кучеров Валерий
61' Желтая карточка
Шарай Станислав
72' Желтая карточка
Бизимана Джихад
2:1
85' Гол
Hrvoje Ilic
86' Желтая карточка
Hrvoje Ilic
90' Желтая карточка
Вовченко Семён
90'+6
33
Клищук
Андрей
7
Понедельник
Андрей
5
Стецков
Тимур
13
Бескоровайный
Данил
55
Дибанго
Иван
23
Hrvoje
Ilic
8
Бизимана
Джихад
22
Вакулко
Юрий
10
Хомченовский
Дмитрий
94
Задерака
Максим
78
Кожушко
Олег
44
Паст
Евгений
3
Вовченко
Семён
19
Danyil
Khondak
5
Курко
Василий
95
Evgeny
Shevchenko
III
23
Кучеренко
Александр
29
Кучеров
Валерий
89
Гайдучик
Николай
25
Шарай
Станислав
77
Шарай
Владислав
9
Шестаков
Михаил
Кривбасс
Верес

История личных встреч

Кривбасс
Верес

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
60

Бомбардиры внутри турнира

Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Задерака Максим 3 0.43
Бескоровайный Данил 3 0.43
Хомченовский Дмитрий 1 0.14
Hrvoje Ilic 1 0.14
Klim Prykhodko 1 0.14
Дебелко Роман 1 0.14
Кожушко Олег 1 0.14
Понедельник Андрей 1 0.14
Лунёв Максим 1 (1) 0.14
Дибанго Иван 0 0
Стецков Тимур 0 0
Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шарай Станислав 2 0.33
Evgeny Shevchenko III 1 0.17
Шарай Владислав 1 0.17
Кучеров Валерий 1 (1) 0.17
Iago Siqueira 1 (1) 0.17
Марусич Максим 0 0
Гайдучик Николай 0 0
Vasyl Gakman 0 0

Карточки

Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хомченовский Дмитрий 2 1
Бизимана Джихад 3 0
Кожушко Олег 3 0
Бескоровайный Данил 2 0
Семотюк Владислав 0 1
Задерака Максим 1 0
Татарков Никита 1 0
Лунёв Максим 1 0
Понедельник Андрей 1 0
Hrvoje Ilic 1 0
Viktor Bliznichenko 1 0
Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шестаков Михаил 3 0
Балан Денис 1 1
Кучеров Валерий 2 0
Шарай Владислав 2 0
Вовченко Семён 2 0
Vasyl Gakman 2 0
Марусич Максим 0 1
Паст Евгений 1 0
Evgeny Shevchenko III 1 0
Кухарук Андрей 1 0
Шарай Станислав 1 0
Iago Siqueira 1 0

Результаты матчей

Кривбасс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Верес
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
1
Кривбасс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Верес
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

6
4
Кривбасс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Верес
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

9
5

Голы по времени матча

Забито

7
1
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
2
100%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
7
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
15%
1
14%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
3
23%
3
43%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
2
29%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Пропущено

6
9
6 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
3
50%
2
22%
1-15
1
17%
3
33%
16-30
2
33%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Кривбасс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Колос Ковалёвка - Кривбасс 0:3 Оболонь - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Шахтёр Донецк 3:3 Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 2:0
Заря - Кривбасс 1:3 Александрия - Кривбасс 1:0 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Металлист-1925 - Кривбасс 0:2 Кривбасс - Металлист 2:0 Ворскла - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Рух Львов 1:0 Кривбасс - Динамо Киев 0:1 Ингулец - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Александрия 2:1 Кривбасс - Черноморец Од 2:3 Минай - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Заря 1:0 Верес - Кривбасс 1:2 Львов - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Шахтёр Донецк 0:3
Верес
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Верес - Черноморец Од 3:1 Верес - Ворскла 1:2 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Верес - Шахтёр Донецк 1:1
Верес - Полесье 0:2 Кривбасс КР - Верес 1:2 Верес - Карпаты 1:2 Верес - Нива Тернополь 0:0 Верес - Металлист-1925 1:0 Верес - Ингулец 1:0 Динамо Киев - Верес 3:0 Верес - Александрия 2:2 Шахтёр Донецк - Верес 2:1 Верес - Металлист-1925 1:0 Верес - Колос Ковалёвка 0:1 Заря - Верес 1:0 Верес - Львов 3:2 Верес - Минай 1:1 Металлист - Верес 5:5 Рух Львов - Верес 0:0

Результаты матчей

Кривбасс
Верес

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Кривбасс
Верес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
1
2
2
1.5
2
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
2
5
2
1.5
1
5
3
4
2.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 7 5 2 0 15 - 7 17
2.
Кривбасс
 7 4 2 1 13 - 6 14
3.
Полесье
 7 4 0 3 10 - 5 12
4.
Черноморец Од
 7 4 0 3 10 - 9 12
5.
Рух Львов
 6 3 2 1 10 - 6 11
6.
Металлист-1925
 6 3 1 2 6 - 5 10
7.
Ворскла
 5 3 0 2 7 - 8 9
8.
Колос Ковалёвка
 7 2 3 2 6 - 7 9
9.
Александрия
 7 2 2 3 4 - 7 8
10.
ЛНЗ Черкассы
 7 2 1 4 6 - 8 7
11.
Динамо Киев
 3 2 0 1 10 - 6 6
12.
Днепр-1
 5 1 3 1 5 - 5 6
13.
Заря
 6 1 2 3 6 - 9 5
14.
Оболонь
 7 1 2 4 4 - 10 5
15.
Верес
 6 1 1 4 6 - 10 4
16.
Минай
 7 0 3 4 5 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Черноморец Од
 3 3 0 0 6 - 2 9
2.
Рух Львов
 4 2 2 0 8 - 4 8
3.
Кривбасс
 3 2 1 0 7 - 4 7
4.
Александрия
 4 2 1 1 3 - 4 7
5.
Шахтёр Донецк
 2 2 0 0 3 - 1 6
6.
Ворскла
 3 2 0 1 4 - 3 6
7.
Металлист-1925
 3 2 0 1 4 - 3 6
8.
Колос Ковалёвка
 4 2 0 2 4 - 5 6
9.
Днепр-1
 4 1 2 1 4 - 4 5
10.
Верес
 4 1 1 2 5 - 6 4
11.
Динамо Киев
 1 1 0 0 4 - 1 3
12.
Полесье
 2 1 0 1 2 - 1 3
13.
ЛНЗ Черкассы
 4 1 0 3 3 - 6 3
14.
Оболонь
 3 0 2 1 2 - 4 2
15.
Минай
 4 0 2 2 3 - 9 2
16.
Заря
 2 0 1 1 1 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 5 3 2 0 12 - 6 11
2.
Полесье
 5 3 0 2 8 - 4 9
3.
Кривбасс
 4 2 1 1 6 - 2 7
4.
ЛНЗ Черкассы
 3 1 1 1 3 - 2 4
5.
Металлист-1925
 3 1 1 1 2 - 2 4
6.
Заря
 4 1 1 2 5 - 6 4
7.
Динамо Киев
 2 1 0 1 6 - 5 3
8.
Рух Львов
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Ворскла
 2 1 0 1 3 - 5 3
10.
Колос Ковалёвка
 3 0 3 0 2 - 2 3
11.
Черноморец Од
 4 1 0 3 4 - 7 3
12.
Оболонь
 4 1 0 3 2 - 6 3
13.
Днепр-1
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Александрия
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Минай
 3 0 1 2 2 - 6 1
16.
Верес
 2 0 0 2 1 - 4 0
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Топ бомбардиров
Рух Львов Климчук Юрий 3 (2)
Кривбасс Задерака Максим 3 (1)
Шахтёр Донецк Кащук Алексей 3 (1)
Динамо Киев Ванат Владислав 3 (1)
Ворскла Юрченко Владлен 3
Весь список

Топ нарушителей
Черноморец Од Салюк Владимир 2 2
Оболонь Taras Moroz 1 3
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 2 1
Колос Ковалёвка Бурда Никита 4
Черноморец Од Шпорн Йон 4
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 64'
      Вакулко Юрий уходит с поля. Klim Prykhodko выходит вместо него
    • 61'
      Stanislav Sharay получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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