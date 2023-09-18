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  4. Премьер-лига 2023-2024

Украина: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 7. Стадион: .
Динамо Киев
2:0
Конец матча
Ворскла
0'
1:0
5' Гол
Волошин Назар
28' Желтая карточка
Tiago Santana
38' Желтая карточка
Скляр Александр
44' Желтая карточка
Корниенко Виктор
2:0
83' Гол
Бенито
90'+3
1
Бущан
Георгий
20
Караваев
Александр
40
Биловар
Кристиан
4
Попов
Денис
II
44
Дубинчак
Владислав
6
Бражко
Владимир
18
Андриевский
Александр
7
Ярмоленко
Андрей
29
Буяльский
Виталий
91
Волошин
Назар
11
Ванат
Владислав
7
Исенко
Павел
4
Пердута
Игорь
74
Tiago
Santana
29
Бацула
Андрей
9
Корниенко
Виктор
18
Павлюк
Евгений
6
Скляр
Александр
50
Кане
Ибрахим
30
Нестеренко
Иван
38
Челядин
Артём
11
Степанюк
Руслан
Динамо Киев
Ворскла

История личных встреч

Динамо Киев
Ворскла

27 матчей

92.6%
7.4%
5.3290705182008E-15%
25 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

51.9%
29.6%
18.5%
14 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

59.3%
37%
3.7%
16 побед 10 ничьих 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 3 победы

36 матчей

69.4%
19.4%
11.2%
25 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

38.9%
44.4%
16.7%
14 побед 16 ничьих 6 побед

Второй тайм

44.4%
47.2%
8.4%
16 побед 17 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:5
ПЛ
2:0
К
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:5
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:4
Р
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
С
0:0
ПЛ
4:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

32
32

Голов в среднем за матч

1.6
2

Среднее время на гол

56
45

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

0.88
0.6

Среднее время на гол

102
150

Всего голов

46
44

Голов в среднем за матч

1.28
1.22

Тотал матчей

2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 69%
Меньше 31%
11
18
Больше 50%
Меньше 50%
18
9
Больше 25%
Меньше 75%
27
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

70
73

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ванат Владислав 3 0.75
Ярмоленко Андрей 3 (2) 0.75
Буяльский Виталий 2 (1) 0.5
Сидорчук Сергей 1 0.25
Караваев Александр 1 0.25
Бенито 1 0.25
Волошин Назар 1 0.25
Дубинчак Владислав 0 0
Шапаренко Николай 0 0
Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юрченко Владлен 3 0.5
Степанюк Руслан 1 0.17
Родригес Фелипе II 1 0.17
Скляр Александр 1 (1) 0.17
Бацула Андрей 0 0
Кане Ибрахим 0 0

Карточки

Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сирота Александр 1 1
Попов Денис II 0 1
Сидорчук Сергей 1 0
Кабаев Владислав 1 0
Дубинчак Владислав 1 0
Шепелев Владимир 1 0
Вивчаренко Константин 1 0
Бражко Владимир 1 0
Дячук Максим 1 0
Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скляр Александр 4 0
Челядин Артём 3 0
Tiago Santana 3 0
Пердута Игорь 2 0
Бацула Андрей 1 0
Кане Ибрахим 1 0
Корниенко Виктор 1 0
Исенко Павел 1 0
Павлюк Евгений 1 0
Нестеренко Иван 1 0
Крупский Илья 1 0

Результаты матчей

Динамо Киев
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ворскла
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
2
Динамо Киев
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ворскла
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

4
4
Динамо Киев
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Ворскла
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

4
6

Голы по времени матча

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
17%
1
33%
1-15
2
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
33%
76-90

Пропущено

1
7
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
100%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Забито

12
8
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
8%
2
25%
1-15
3
25%
2
25%
16-30
2
17%
1
13%
31-45
2
17%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
4
33%
1
13%
76-90

Пропущено

6
9
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
17%
3
33%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
2
33%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
17%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Киев
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Бешикташ - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Бешикташ 2:3 Черноморец Од - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Арис Салоники 2:1
Арис Салоники - Динамо Киев 1:0 Оболонь - Динамо Киев 2:4 Динамо Киев - Минай 4:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - Арис Салоники 4:0 Янг Бойз - Динамо Киев 3:3 Динамо Киев - Вольфсбергер 8:0 Динамо Киев - Динамо Бухарест 4:1 Металлист-1925 - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Верес 3:0 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 0:3 Александрия - Динамо Киев 1:5 Динамо Киев - Черноморец Од 2:3 Кривбасс - Динамо Киев 0:1 Ворскла - Динамо Киев 1:2 Металлист - Динамо Киев 1:3
Ворскла
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ворскла - Александрия 1:0 Ворскла - Черноморец Од 2:1 Верес - Ворскла 1:2 Ворскла - Заря 1:2
Рух Львов - Ворскла 4:1 Дила - Ворскла 3:1 Ворскла - Дила 2:1 Бельско-Бяла - Ворскла 3:4 Полония Лазиска - Ворскла 1:4 Тыхы - Ворскла 2:2 Ворскла - Александрия 1:2 Ворскла - СК Полтава 3:2 Ворскла - Шахтёр Донецк 2:1 Ворскла - Колос Ковалёвка 2:0 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Ворскла - Кривбасс 1:0 Львов - Ворскла 0:2 Минай - Ворскла 2:0 Ворскла - Динамо Киев 1:2 Рух Львов - Ворскла 1:1

Результаты матчей

Динамо Киев
Ворскла

Точный счет

2:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:4
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:0
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
4
2 раза 50%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Динамо Киев
Ворскла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
2.5
Больше Меньше
2
2
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 7 5 2 0 15 - 7 17
2.
Кривбасс
 7 4 2 1 13 - 6 14
3.
Полесье
 7 4 0 3 10 - 5 12
4.
Черноморец Од
 7 4 0 3 10 - 9 12
5.
Рух Львов
 6 3 2 1 10 - 6 11
6.
Металлист-1925
 6 3 1 2 6 - 5 10
7.
Динамо Киев
 4 3 0 1 12 - 6 9
8.
Ворскла
 6 3 0 3 7 - 10 9
9.
Колос Ковалёвка
 7 2 3 2 6 - 7 9
10.
Александрия
 7 2 2 3 4 - 7 8
11.
ЛНЗ Черкассы
 7 2 1 4 6 - 8 7
12.
Днепр-1
 5 1 3 1 5 - 5 6
13.
Заря
 6 1 2 3 6 - 9 5
14.
Оболонь
 7 1 2 4 4 - 10 5
15.
Верес
 6 1 1 4 6 - 10 4
16.
Минай
 7 0 3 4 5 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Черноморец Од
 3 3 0 0 6 - 2 9
2.
Рух Львов
 4 2 2 0 8 - 4 8
3.
Кривбасс
 3 2 1 0 7 - 4 7
4.
Александрия
 4 2 1 1 3 - 4 7
5.
Динамо Киев
 2 2 0 0 6 - 1 6
6.
Шахтёр Донецк
 2 2 0 0 3 - 1 6
7.
Ворскла
 3 2 0 1 4 - 3 6
8.
Металлист-1925
 3 2 0 1 4 - 3 6
9.
Колос Ковалёвка
 4 2 0 2 4 - 5 6
10.
Днепр-1
 4 1 2 1 4 - 4 5
11.
Верес
 4 1 1 2 5 - 6 4
12.
Полесье
 2 1 0 1 2 - 1 3
13.
ЛНЗ Черкассы
 4 1 0 3 3 - 6 3
14.
Оболонь
 3 0 2 1 2 - 4 2
15.
Минай
 4 0 2 2 3 - 9 2
16.
Заря
 2 0 1 1 1 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 5 3 2 0 12 - 6 11
2.
Полесье
 5 3 0 2 8 - 4 9
3.
Кривбасс
 4 2 1 1 6 - 2 7
4.
ЛНЗ Черкассы
 3 1 1 1 3 - 2 4
5.
Металлист-1925
 3 1 1 1 2 - 2 4
6.
Заря
 4 1 1 2 5 - 6 4
7.
Динамо Киев
 2 1 0 1 6 - 5 3
8.
Рух Львов
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Ворскла
 3 1 0 2 3 - 7 3
10.
Колос Ковалёвка
 3 0 3 0 2 - 2 3
11.
Черноморец Од
 4 1 0 3 4 - 7 3
12.
Оболонь
 4 1 0 3 2 - 6 3
13.
Днепр-1
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Александрия
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Минай
 3 0 1 2 2 - 6 1
16.
Верес
 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 3 (2)
Рух Львов Климчук Юрий 3 (2)
Кривбасс Задерака Максим 3 (1)
Шахтёр Донецк Кащук Алексей 3 (1)
Ворскла Юрченко Владлен 3
Весь список

Топ нарушителей
Черноморец Од Салюк Владимир 2 2
Оболонь Taras Moroz 1 3
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 2 1
Ворскла Скляр Александр 4
Колос Ковалёвка Бурда Никита 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Корниенко Виктор получил желтую карточку от судьи
  • 38'
    Скляр Александр получил желтую карточку от судьи
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