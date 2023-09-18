Тур: 7. Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского.
2:0
Конец матча
0'
1:0
5' ГолВолошин Назар
28' Желтая карточкаTiago Santana
38' Желтая карточкаСкляр Александр
44' Желтая карточкаКорниенко Виктор
2:0
83' ГолБенито
90'+3
Ход матча
5'
1:0
28'
38'
44'
83'
2:0
50
Кане
Ибрахим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
23 Малыш НавинЗащитник
-
25 Дячук МаксимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Диалло СамбаНападающий
-
77 БенитоНападающий
-
-
Главный тренер: Луческу Мирча
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Кане ИбрахимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Якубу НаджибЗащитник
- Защитник
-
20 Thiago Cunha
-
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
История личных встреч
Динамо Киев
Ворскла
27 матчей
92.6%
7.4%
5.3290705182008E-15%
25 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
51.9%
29.6%
18.5%
14 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
59.3%
37%
3.7%
16 побед 10 ничьих 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 3 победы
36 матчей
69.4%
19.4%
11.2%
25 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
38.9%
44.4%
16.7%
14 побед 16 ничьих 6 побед
Второй тайм
44.4%
47.2%
8.4%
16 побед 17 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
32
32
Голов в среднем за матч
1.6
2
Среднее время на гол
56
45
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
0.88
0.6
Среднее время на гол
102
150
Всего голов
46
44
Голов в среднем за матч
1.28
1.22
Тотал матчей
2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 69%
Меньше 31%
11
18
Больше 50%
Меньше 50%
18
9
Больше 25%
Меньше 75%
27
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
70
73
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ванат Владислав
|3
|0.75
|Ярмоленко Андрей
|3 (2)
|0.75
|Буяльский Виталий
|2 (1)
|0.5
|Сидорчук Сергей
|1
|0.25
|Караваев Александр
|1
|0.25
|Бенито
|1
|0.25
|Волошин Назар
|1
|0.25
|Дубинчак Владислав
|0
|0
|Шапаренко Николай
|0
|0
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юрченко Владлен
|3
|0.5
|Степанюк Руслан
|1
|0.17
|Родригес Фелипе II
|1
|0.17
|Скляр Александр
|1 (1)
|0.17
|Бацула Андрей
|0
|0
|Кане Ибрахим
|0
|0
Карточки
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сирота Александр
|1
|1
|Попов Денис II
|0
|1
|Сидорчук Сергей
|1
|0
|Кабаев Владислав
|1
|0
|Дубинчак Владислав
|1
|0
|Шепелев Владимир
|1
|0
|Вивчаренко Константин
|1
|0
|Бражко Владимир
|1
|0
|Дячук Максим
|1
|0
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скляр Александр
|4
|0
|Челядин Артём
|3
|0
|Tiago Santana
|3
|0
|Пердута Игорь
|2
|0
|Бацула Андрей
|1
|0
|Кане Ибрахим
|1
|0
|Корниенко Виктор
|1
|0
|Исенко Павел
|1
|0
|Павлюк Евгений
|1
|0
|Нестеренко Иван
|1
|0
|Крупский Илья
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Киев
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ворскла
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
0
2
Динамо Киев
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ворскла
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
4
4
Динамо Киев
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Ворскла
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
4
6
Голы по времени матча
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
17%
1
33%
1-15
2
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
33%
76-90
Пропущено
1
7
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
100%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Забито
12
8
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
8%
2
25%
1-15
3
25%
2
25%
16-30
2
17%
1
13%
31-45
2
17%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
4
33%
1
13%
76-90
Пропущено
6
9
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
17%
3
33%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
2
33%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
17%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Киев
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Бешикташ - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Бешикташ 2:3 Черноморец Од - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Арис Салоники 2:1
Арис Салоники - Динамо Киев 1:0 Оболонь - Динамо Киев 2:4 Динамо Киев - Минай 4:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - Арис Салоники 4:0 Янг Бойз - Динамо Киев 3:3 Динамо Киев - Вольфсбергер 8:0 Динамо Киев - Динамо Бухарест 4:1 Металлист-1925 - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Верес 3:0 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 0:3 Александрия - Динамо Киев 1:5 Динамо Киев - Черноморец Од 2:3 Кривбасс - Динамо Киев 0:1 Ворскла - Динамо Киев 1:2 Металлист - Динамо Киев 1:3
Ворскла
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ворскла - Александрия 1:0 Ворскла - Черноморец Од 2:1 Верес - Ворскла 1:2 Ворскла - Заря 1:2
Рух Львов - Ворскла 4:1 Дила - Ворскла 3:1 Ворскла - Дила 2:1 Бельско-Бяла - Ворскла 3:4 Полония Лазиска - Ворскла 1:4 Тыхы - Ворскла 2:2 Ворскла - Александрия 1:2 Ворскла - СК Полтава 3:2 Ворскла - Шахтёр Донецк 2:1 Ворскла - Колос Ковалёвка 2:0 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Ворскла - Кривбасс 1:0 Львов - Ворскла 0:2 Минай - Ворскла 2:0 Ворскла - Динамо Киев 1:2 Рух Львов - Ворскла 1:1
Результаты матчей
Динамо Киев
Ворскла
Точный счет
2:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:4
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:0
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
4
2 раза 50%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Динамо Киев
Ворскла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|3 (2)
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|3 (2)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|3 (1)
|Шахтёр Донецк
|Кащук Алексей
|3 (1)
|Ворскла
|Юрченко Владлен
|3
|Черноморец Од
|Салюк Владимир
|2 2
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 3
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|2 1
|Ворскла
|Скляр Александр
|4
|Колос Ковалёвка
|Бурда Никита
|4