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  2. Матчи
  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 2.
Пхохан Стилерс
3:1
Конец матча
Ухань Три Таунс
0'
0:1
10' Гол
Якубу Абдул-Азиз
1:1
13' Гол
Син Кван-Хун
20' Желтая карточка
Имин Лю
40' Красная карточка
Се Пэнфэй
49' Желтая карточка
Dinghao Yan
2:1
54' Гол
Зека
59' Желтая карточка
Ханьвэнь Дэн
88' Желтая карточка
Oberdan
3:1
90' Гол
Зека
90'+5

Ход матча

10'
0:1
Якубу Абдул-Азиз
(Имин Лю)
13'
Син Кван-Хун
(Ким Чжон-У)
1:1
20'
 
Имин Лю
40'
 
Се Пэнфэй
46'
 
Чжипэн Цзян
Yang Li3
46'
Ho-Jae Lee
Ким Ин-Сон
 
49'
 
Dinghao Yan
54'
Зека
(Yun-sang Hong)
2:1
59'
 
Ханьвэнь Дэн
60'
Хан Чхан-Хи
Jun-Ho Kim
 
60'
Ким Сон-Дэ
Ким Чжон-У
 
67'
 
Liuyu Duan
Dinghao Yan
78'
 
Guan He
Имин Лю
78'
 
Qianglong Tao
Гао Чжуньи
79'
Jae-hun Cho
Yun-sang Hong
 
88'
Oberdan
 
90'
Зека
(Ким Сон-Дэ)
3:1
90'
Hyeon-Je Kang
Ho-Jae Lee
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 3
  • 6 Офсайды 0
  • 22 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 528 Количество передач 292
  • 64 Владение мячом, % 36
Прогноз на матч от Liveresult
21
In-Gu
Hwang
17
Син
Кван-Хун
45
Ха
Чхан-Рэ
5
Грант
Александр
14
Seung-Wook
Park
66
Jun-Ho
Kim
8
Oberdan
7
Ким
Ин-Сон
6
Ким
Чжон-У
37
Yun-sang
Hong
9
Зека
22
Лю
Дяньцзо
2
Yang
Li3
23
Хан
Жэнь
18
Имин
Лю
25
Ханьвэнь
Дэн
30
Се
Пэнфэй
8
Dinghao
Yan
20
Гао
Чжуньи
7
Вэй
Ши-Хао
9
Якубу
Абдул-Азиз
11
Давидсон
Пхохан Стилерс
4-2-3-1
Ухань Три Таунс
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Пхохан Стилерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зека 2 1
Ким Ин-Сон 2 1
Син Кван-Хун 1 0.5
Min-Ho Yoon 1 0.5
Ким Чжон-У 0 0
Ким Сон-Дэ 0 0
Yun-sang Hong 0 0
Ухань Три Таунс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якубу Абдул-Азиз 1 0.5
Xiaobin Zhang II 1 0.5
Давидсон 1 (1) 0.5
Имин Лю 0 0

Карточки

Пхохан Стилерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Син Кван-Хун 1 0
Зека 1 0
Oberdan 1 0
Ухань Три Таунс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Се Пэнфэй 0 1
Хан Жэнь 1 0
Имин Лю 1 0
Ханьвэнь Дэн 1 0
Dinghao Yan 1 0

Результаты матчей

Пхохан Стилерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ухань Три Таунс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Пхохан Стилерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ухань Три Таунс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
Пхохан Стилерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ухань Три Таунс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
17%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Пхохан Стилерс
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Пхохан Стилерс - Ульсан Хёндэ 0:0 Тэгу - Пхохан Стилерс 0:0 Ханой ТТ - Пхохан Стилерс 2:4 Пхохан Стилерс - Сувон Сити 2:0
Инчхон Юнайтед - Пхохан Стилерс 0:2 Канвон - Пхохан Стилерс 1:1 Пхохан Стилерс - Тэджон Ситизен 4:3 Пхохан Стилерс - Кванджу 1:1 Сеул - Пхохан Стилерс 2:2 Пхохан Стилерс - Чонбук Моторс 2:1 Пхохан Стилерс - Чеджу Юнайтед 4:2 Сувон Самсунг Блювингс - Пхохан Стилерс 1:1 Пхохан Стилерс - Ульсан Хёндэ 0:1 Пхохан Стилерс - Сувон Сити 3:1 Пхохан Стилерс - Канвон 2:1 Инчхон Юнайтед - Пхохан Стилерс 0:1 Сеул - Пхохан Стилерс 1:1 Пхохан Стилерс - Чеджу Юнайтед 2:1 Кванджу - Пхохан Стилерс 4:2 Пхохан Стилерс - Чонбук Моторс 1:0
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 2:1 Ухань Три Таунс - Тяньцзинь Тайгер 0:1 Ухань Три Таунс - Урава Редс 2:2 Ухань Три Таунс - Цанчжоу 2:0
Ухань Три Таунс - Наньтун Чжиюнь 4:2 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 0:1 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 1:2 Ухань Три Таунс - Хэнань Суншань Лунмэн 4:2 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ухань Три Таунс - Циндао Чжуннэн 1:0 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 2:0 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 2:1 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай Порт - Ухань Три Таунс 3:1 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:1 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 1:3 Ухань Три Таунс - Далянь Профешнл 0:0 Цзянси Ляньшэн - Ухань Три Таунс 1:5 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Ухань Три Таунс 1:1

Результаты матчей

Пхохан Стилерс
Ухань Три Таунс

Точный счет

3:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:4
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:4
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Пхохан Стилерс
Ухань Три Таунс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пхохан Стилерс
 2 2 0 0 7 - 3 6
2.
Урава Редс
 2 1 1 0 8 - 2 4
3.
Ухань Три Таунс
 2 0 1 1 3 - 5 1
4.
Ханой ТТ
 2 0 0 2 2 - 10 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Урава Редс
 1 1 0 0 6 - 0 3
2.
Пхохан Стилерс
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Ухань Три Таунс
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Ханой ТТ
 1 0 0 1 2 - 4 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пхохан Стилерс
 1 1 0 0 4 - 2 3
2.
Урава Редс
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Ухань Три Таунс
 1 0 0 1 1 - 3 0
4.
Ханой ТТ
 1 0 0 1 0 - 6 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 4
Инчхон Юнайтед Hernades 4
Аль-Айн Лаба Коджо 3 (1)
Хайфон Мамуте Юри 3
Аль-Кува Аль-Джавия Джасим Али 3
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Садд Афиф Акрам 1 1
Персеполис Сарлак Милад 1 1
Джохор Дарул Такзим Муньис Хуан 2
Мельбурн Сити Угаркович Стивен 2
Бангкок Юнайтед Нотчаия Пирапат 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Ho-Jae Lee уходит с поля. Hyeon-Je Kang выходит вместо него
  • 93'
    Ким Сон-Дэ сделал результативную передачу.
  • 93'
    Г О О О О Л - Зека бьет в цель!
  • 88'
    Oberdan получил желтую карточку от судьи
  • 79'
    Юн Сан Хон уходит с поля. Jae-Hun Cho выходит вместо него
  • 78'
    Гао Чжуньи уходит с поля. Qianglong Tao выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Ким Ин-Сон уходит с поля. Ho-Jae Lee выходит вместо него
    • 46'
      Yang Li уходит с поля. Чжипэн Цзян выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      УДАЛЕНИЕ! - Се Пэнфэй увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 37'
      Се Пэнфэй получил желтую карточку от судьи
    • 20'
      Имин Лю получил желтую карточку от судьи
    • 13'
      Ким Чжон-У сделал результативную передачу.
    • 13'
      Г О О О О Л - Син Кван-Хун бьет в цель!
    • 10'
      Имин Лю сделал результативную передачу.
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