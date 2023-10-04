Тур: 2.
3:1
Конец матча
0'
0:1
10' ГолЯкубу Абдул-Азиз
1:1
13' ГолСин Кван-Хун
20' Желтая карточкаИмин Лю
40' Красная карточкаСе Пэнфэй
49' Желтая карточкаDinghao Yan
2:1
54' ГолЗека
59' Желтая карточкаХаньвэнь Дэн
88' Желтая карточкаOberdan
3:1
90' ГолЗека
90'+5
Ход матча
10'
0:1
13'
1:1
20'
40'
46'
46'
49'
54'
2:1
59'
60'
88'
90'
3:1
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 1
-
4 Угловые 3
-
6 Офсайды 0
-
22 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
528 Количество передач 292
-
64 Владение мячом, % 36
Прогноз на матч от Liveresult
21
In-Gu
Hwang
17
Син
Кван-Хун
45
Ха
Чхан-Рэ
66
Jun-Ho
Kim
8
Oberdan
9
Зека
22
Лю
Дяньцзо
2
Yang
Li3
23
Хан
Жэнь
18
Имин
Лю
25
Ханьвэнь
Дэн
30
Се
Пэнфэй
20
Гао
Чжуньи
11
Давидсон
- Основной состав
-
21 In-Gu HwangВратарь
-
17 Син Кван-ХунЗащитник
-
45 Ха Чхан-РэЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
66 Jun-Ho KimПолузащитник
-
8 OberdanПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 ЗекаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Хан Чхан-ХиПолузащитник
-
12 Ким Сон-ДэПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Min-Ho Yoon
-
-
26 Jae-hun Cho
-
88 Kyu-Po Kim
-
33 Ho-Jae Lee
-
-
Главный тренер: Ki-Dong Kim
- Основной состав
-
22 Лю ДяньцзоВратарь
-
2 Yang Li3Защитник
-
23 Хан ЖэньЗащитник
-
18 Имин ЛюЗащитник
-
25 Ханьвэнь ДэнПолузащитник
-
30 Се ПэнфэйПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Гао ЧжуньиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 ДавидсонНападающий
- Запасные игроки
-
26 Guan HeЗащитник
-
19 Wentao ZhangЗащитник
- Защитник
-
15 Чжипэн ЦзянПолузащитник
-
21 Чао ХэПолузащитник
-
16 Kuo YangПолузащитник
-
14 Jing LuoНападающий
-
32 Haidong Lu
-
28 Denny Wang
-
31 Jiayu Guo
-
-
24 Liuyu Duan
-
Главный тренер: Tsutomu Takahata
Бомбардиры внутри турнира
Пхохан Стилерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зека
|2
|1
|Ким Ин-Сон
|2
|1
|Син Кван-Хун
|1
|0.5
|Min-Ho Yoon
|1
|0.5
|Ким Чжон-У
|0
|0
|Ким Сон-Дэ
|0
|0
|Yun-sang Hong
|0
|0
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якубу Абдул-Азиз
|1
|0.5
|Xiaobin Zhang II
|1
|0.5
|Давидсон
|1 (1)
|0.5
|Имин Лю
|0
|0
Карточки
Пхохан Стилерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Син Кван-Хун
|1
|0
|Зека
|1
|0
|Oberdan
|1
|0
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Се Пэнфэй
|0
|1
|Хан Жэнь
|1
|0
|Имин Лю
|1
|0
|Ханьвэнь Дэн
|1
|0
|Dinghao Yan
|1
|0
Результаты матчей
Пхохан Стилерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ухань Три Таунс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Пхохан Стилерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ухань Три Таунс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
2
Пхохан Стилерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ухань Три Таунс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
3
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
17%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Пхохан Стилерс
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Пхохан Стилерс - Ульсан Хёндэ 0:0 Тэгу - Пхохан Стилерс 0:0 Ханой ТТ - Пхохан Стилерс 2:4 Пхохан Стилерс - Сувон Сити 2:0
Инчхон Юнайтед - Пхохан Стилерс 0:2 Канвон - Пхохан Стилерс 1:1 Пхохан Стилерс - Тэджон Ситизен 4:3 Пхохан Стилерс - Кванджу 1:1 Сеул - Пхохан Стилерс 2:2 Пхохан Стилерс - Чонбук Моторс 2:1 Пхохан Стилерс - Чеджу Юнайтед 4:2 Сувон Самсунг Блювингс - Пхохан Стилерс 1:1 Пхохан Стилерс - Ульсан Хёндэ 0:1 Пхохан Стилерс - Сувон Сити 3:1 Пхохан Стилерс - Канвон 2:1 Инчхон Юнайтед - Пхохан Стилерс 0:1 Сеул - Пхохан Стилерс 1:1 Пхохан Стилерс - Чеджу Юнайтед 2:1 Кванджу - Пхохан Стилерс 4:2 Пхохан Стилерс - Чонбук Моторс 1:0
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 2:1 Ухань Три Таунс - Тяньцзинь Тайгер 0:1 Ухань Три Таунс - Урава Редс 2:2 Ухань Три Таунс - Цанчжоу 2:0
Ухань Три Таунс - Наньтун Чжиюнь 4:2 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 0:1 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 1:2 Ухань Три Таунс - Хэнань Суншань Лунмэн 4:2 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ухань Три Таунс - Циндао Чжуннэн 1:0 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 2:0 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 2:1 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай Порт - Ухань Три Таунс 3:1 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:1 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 1:3 Ухань Три Таунс - Далянь Профешнл 0:0 Цзянси Ляньшэн - Ухань Три Таунс 1:5 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Ухань Три Таунс 1:1
Результаты матчей
Пхохан Стилерс
Ухань Три Таунс
Точный счет
3:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:4
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:4
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Пхохан Стилерс
Ухань Три Таунс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|8 - 2
|4
|3.
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 10
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|6 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 6
|0
- — Выход в плей-офф
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|4
|Инчхон Юнайтед
|Hernades
|4
|Аль-Айн
|Лаба Коджо
|3 (1)
|Хайфон
|Мамуте Юри
|3
|Аль-Кува Аль-Джавия
|Джасим Али
|3
|Аль-Садд
|Афиф Акрам
|1 1
|Персеполис
|Сарлак Милад
|1 1
|Джохор Дарул Такзим
|Муньис Хуан
|2
|Мельбурн Сити
|Угаркович Стивен
|2
|Бангкок Юнайтед
|Нотчаия Пирапат
|2