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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 2.
Вентфорет Кофу
1:0
Конец матча
Бурирам Юнайтед
0'
6' Желтая карточка
Чаушич Горан
56' Желтая карточка
Камия Кайто
1:0
90' Гол
Motoki Hasegawa
90'+6

Ход матча

6'
 
Чаушич Горан
56'
Камия Кайто
 
58'
Да Силва Кристиано
Утака Питер
 
59'
Motoki Hasegawa
Getulio1
 
61'
 
Думитру Николао
Джайдед Супачай
64'
Junma Miyazaki
Kosuke Taketomi
 
64'
Eduardo Mancha
Камия Кайто
 
68'
 
Чамратсами Пирадол
Ratthanakorn Maikami
75'
Ryotaro Nakamura
Riku Iijima
 
90'
Motoki Hasegawa
(Да Силва Кристиано)
1:0
90'
 
Thawatchai Inprakhon
Шейдаев Рамиль

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 8
  • 2 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 443 Количество передач 563
  • 43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
31
Вуд
Майкл
26
Kazuhiro
Sato
49
Иноуэ
Сион
23
Masahiro
Sekiguchi
13
Sota
Miura
29
Камия
Кайто
16
Koya
Hayashida
15
Riku
Iijima
8
Kosuke
Taketomi
77
Getulio1
99
Утака
Питер
1
Тедсунгноен
Сиварук
3
Хемвибун
Панса
11
Коолс
Дион
92
Ким
Мин-Хёк
2
Хаипракон
Сасалак
8
Ratthanakorn
Maikami
5
Бунматхан
Тхиратхон
26
Думбуя
Лонсана
20
Чаушич
Горан
10
Шейдаев
Рамиль
9
Джайдед
Супачай
Вентфорет Кофу
4-2-3-1
Бурирам Юнайтед
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Вентфорет Кофу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Motoki Hasegawa 1 0.5
Да Силва Кристиано 0 0
Бурирам Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чаушич Горан 2 (1) 1
Хемвибун Панса 1 0.5
Думбуя Лонсана 1 0.5
Бунматхан Тхиратхон 0 0
Ratthanakorn Maikami 0 0

Карточки

Вентфорет Кофу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камия Кайто 1 0
Бурирам Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чаушич Горан 1 0
Думбуя Лонсана 1 0

Результаты матчей

Вентфорет Кофу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бурирам Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Вентфорет Кофу
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Бурирам Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
4
Вентфорет Кофу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Бурирам Юнайтед
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Вентфорет Кофу
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Вентфорет Кофу - Мито Холлихок 2:1 Симидзу С-Палс - Вентфорет Кофу 0:0 Мельбурн Сити - Вентфорет Кофу 0:0 Вентфорет Кофу - Токио Верди 1:1
Вентфорет Кофу - Оита Тринита 3:2 Вегальта Сендай - Вентфорет Кофу 0:0 Ренофа Ямагути - Вентфорет Кофу 3:2 Вентфорет Кофу - Джубило Ивата 0:1 Иваки - Вентфорет Кофу 1:1 Вентфорет Кофу - Цвайген Канадзава 0:2 Вентфорет Кофу - Виссел Кобе 1:4 Тотиги - Вентфорет Кофу 3:0 Токусима Вортис - Вентфорет Кофу 1:2 Вентфорет Кофу - Зеспакусацу Гумма 0:3 Касима Антлерс - Вентфорет Кофу 1:1 Фудзиэда МИФК - Вентфорет Кофу 1:4 Вентфорет Кофу - Блаублиц Акита 5:1 Джеф Юнайтед Итихара - Вентфорет Кофу 2:1 Джубило Ивата - Вентфорет Кофу 1:1 Вентфорет Кофу - Фагияно Окаяма 0:0
Бурирам Юнайтед
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Полис Теро - Бурирам Юнайтед 1:2 Бурирам Юнайтед - Чжэцзян Профессионал 4:1 Бурирам Юнайтед - Трат 4:0 Сукхотай - Бурирам Юнайтед 0:1
Бурирам Юнайтед - Лампхун Уорриор 3:0 Кхонкэн Юнайтед - Бурирам Юнайтед 0:0 Бурирам Юнайтед - Хонкаен Юнайтед 4:0 Бурирам Юнайтед - Накхонратчасима 4:0 Ратчабури - Бурирам Юнайтед 1:1 Бурирам Юнайтед - Порт 2:3 Чианграй Юнайтед - Бурирам Юнайтед 1:2 Бурирам Юнайтед - Лампанг 2:0 Бангкок Юнайтед - Бурирам Юнайтед 4:3 Бурирам Юнайтед - Кхонкэн Юнайтед 4:1 Нонгбуа - Бурирам Юнайтед 0:1 Бурирам Юнайтед - Лампхун Уорриор 2:0 Прачуап - Бурирам Юнайтед 0:1 Бурирам Юнайтед - Полис Теро 3:0 Муангтхонг Юнайтед - Бурирам Юнайтед 4:4 Бангкок Гласс - Бурирам Юнайтед 0:2

Результаты матчей

Вентфорет Кофу
Бурирам Юнайтед

Точный счет

1:0
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Вентфорет Кофу
Бурирам Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Вентфорет Кофу
 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Бурирам Юнайтед
 2 1 0 1 4 - 2 3
4.
Чжэцзян Профессионал
 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бурирам Юнайтед
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Вентфорет Кофу
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Мельбурн Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Чжэцзян Профессионал
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Вентфорет Кофу
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Бурирам Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Чжэцзян Профессионал
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 4
Инчхон Юнайтед Hernades 4
Аль-Айн Лаба Коджо 3 (1)
Хайфон Мамуте Юри 3
Аль-Кува Аль-Джавия Джасим Али 3
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Садд Афиф Акрам 1 1
Персеполис Сарлак Милад 1 1
Джохор Дарул Такзим Муньис Хуан 2
Мельбурн Сити Угаркович Стивен 2
Бангкок Юнайтед Нотчаия Пирапат 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 6'
    Чаушич Горан получил желтую карточку от судьи
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