Тур: 2.
1:0
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаЧаушич Горан
56' Желтая карточкаКамия Кайто
1:0
90' ГолMotoki Hasegawa
90'+6
Ход матча
6'
56'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 2
-
6 Угловые 8
-
2 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
443 Количество передач 563
-
43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
31
Вуд
Майкл
49
Иноуэ
Сион
13
Sota
Miura
29
Камия
Кайто
15
Riku
Iijima
77
Getulio1
99
Утака
Питер
- Основной состав
-
31 Вуд МайклВратарь
- Защитник
-
49 Иноуэ СионЗащитник
- Защитник
-
13 Sota MiuraЗащитник
-
29 Камия КайтоПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Riku IijimaПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Getulio1Полузащитник
-
99 Утака ПитерНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
44 Yamato Naito
-
Главный тренер: Yoshiyuki Shinoda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
11 Коолс ДионЗащитник
-
92 Ким Мин-ХёкЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Чаушич ГоранПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Arthur Papas
Бомбардиры внутри турнира
Вентфорет Кофу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Motoki Hasegawa
|1
|0.5
|Да Силва Кристиано
|0
|0
Бурирам Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чаушич Горан
|2 (1)
|1
|Хемвибун Панса
|1
|0.5
|Думбуя Лонсана
|1
|0.5
|Бунматхан Тхиратхон
|0
|0
|Ratthanakorn Maikami
|0
|0
Карточки
Вентфорет Кофу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камия Кайто
|1
|0
Бурирам Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чаушич Горан
|1
|0
|Думбуя Лонсана
|1
|0
Результаты матчей
Вентфорет Кофу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бурирам Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Вентфорет Кофу
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Бурирам Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
4
Вентфорет Кофу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Бурирам Юнайтед
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
4
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Вентфорет Кофу
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Вентфорет Кофу - Мито Холлихок 2:1 Симидзу С-Палс - Вентфорет Кофу 0:0 Мельбурн Сити - Вентфорет Кофу 0:0 Вентфорет Кофу - Токио Верди 1:1
Вентфорет Кофу - Оита Тринита 3:2 Вегальта Сендай - Вентфорет Кофу 0:0 Ренофа Ямагути - Вентфорет Кофу 3:2 Вентфорет Кофу - Джубило Ивата 0:1 Иваки - Вентфорет Кофу 1:1 Вентфорет Кофу - Цвайген Канадзава 0:2 Вентфорет Кофу - Виссел Кобе 1:4 Тотиги - Вентфорет Кофу 3:0 Токусима Вортис - Вентфорет Кофу 1:2 Вентфорет Кофу - Зеспакусацу Гумма 0:3 Касима Антлерс - Вентфорет Кофу 1:1 Фудзиэда МИФК - Вентфорет Кофу 1:4 Вентфорет Кофу - Блаублиц Акита 5:1 Джеф Юнайтед Итихара - Вентфорет Кофу 2:1 Джубило Ивата - Вентфорет Кофу 1:1 Вентфорет Кофу - Фагияно Окаяма 0:0
Бурирам Юнайтед
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Полис Теро - Бурирам Юнайтед 1:2 Бурирам Юнайтед - Чжэцзян Профессионал 4:1 Бурирам Юнайтед - Трат 4:0 Сукхотай - Бурирам Юнайтед 0:1
Бурирам Юнайтед - Лампхун Уорриор 3:0 Кхонкэн Юнайтед - Бурирам Юнайтед 0:0 Бурирам Юнайтед - Хонкаен Юнайтед 4:0 Бурирам Юнайтед - Накхонратчасима 4:0 Ратчабури - Бурирам Юнайтед 1:1 Бурирам Юнайтед - Порт 2:3 Чианграй Юнайтед - Бурирам Юнайтед 1:2 Бурирам Юнайтед - Лампанг 2:0 Бангкок Юнайтед - Бурирам Юнайтед 4:3 Бурирам Юнайтед - Кхонкэн Юнайтед 4:1 Нонгбуа - Бурирам Юнайтед 0:1 Бурирам Юнайтед - Лампхун Уорриор 2:0 Прачуап - Бурирам Юнайтед 0:1 Бурирам Юнайтед - Полис Теро 3:0 Муангтхонг Юнайтед - Бурирам Юнайтед 4:4 Бангкок Гласс - Бурирам Юнайтед 0:2
Результаты матчей
Вентфорет Кофу
Бурирам Юнайтед
Точный счет
1:0
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Вентфорет Кофу
Бурирам Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
- — Выход в плей-офф
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|4
|Инчхон Юнайтед
|Hernades
|4
|Аль-Айн
|Лаба Коджо
|3 (1)
|Хайфон
|Мамуте Юри
|3
|Аль-Кува Аль-Джавия
|Джасим Али
|3
|Аль-Садд
|Афиф Акрам
|1 1
|Персеполис
|Сарлак Милад
|1 1
|Джохор Дарул Такзим
|Муньис Хуан
|2
|Мельбурн Сити
|Угаркович Стивен
|2
|Бангкок Юнайтед
|Нотчаия Пирапат
|2