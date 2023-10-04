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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 2.
Урава Редс
6:0
Конец матча
Ханой ТТ
0'
1:0
9' Гол в свои ворота
Фам Туан
2:0
19' Пенальти
Шольц Александр
3:0
37' Гол
Такахаси Йошики
4:0
66' Гол
Сэкинэ Такахиро
69' Желтая карточка
Marcao VI
4:0
70' Не забитый пенальти
Канте Хосе
5:0
70' Гол
Канте Хосе
6:0
85' Гол
Паня Эканит
90'+3

Ход матча

9'
Фам Туан
1:0
19'
Шольц Александр
2:0
37'
Такахаси Йошики
(Коидзуми Ёшио)
3:0
46'
Сибато Каи
Ивао Кэн
 
55'
 
Van Tung Nguyen
Caion
63'
Охата Аюму
Сакаи Хироки
 
63'
Хаякава Джампей
Коидзуми Ёшио
 
66'
Сэкинэ Такахиро
4:0
67'
 
Фам Хуан Ман
До Дуй Мань
69'
 
Marcao VI
70'
Канте Хосе
4:0
70'
Канте Хосе
5:0
73'
Короки Синдзо
Канте Хосе
 
73'
Паня Эканит
Такахаси Йошики
 
78'
 
Hai Long Nguyen
Nguyen Van Quyet II
78'
 
Van Toan Dau
До Хунг Дунг
79'
 
Van Dung Nguyen
Ле Таллек Дамьен
85'
Паня Эканит
6:0

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 12 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 2
  • 4 Офсайды 3
  • 5 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 517 Количество передач 515
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
1
Нисикава
Сусаку
2
Сакаи
Хироки
28
Шольц
Александр
5
Хейбротен
Мариус
26
Огивара
Такуя
19
Ивао
Кэн
14
Сэкинэ
Такахиро
25
Ясуи
Кайто
18
Такахаси
Йошики
8
Коидзуми
Ёшио
11
Канте
Хосе
1
Буй
Тэн
Труонг
2
До
Дуй
Мань
6
Ле
Таллек
Дамьен
16
Нгуен
Тхань
Тюнг
33
Евтович
Милан
88
До
Хунг
Дунг
77
Marcao
VI
9
Фам
Туан
95
Дьедеррик
Жоэль
17
Caion
10
Nguyen
Van
Quyet
II
Урава Редс
4-2-3-1
Ханой ТТ
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Урава Редс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сэкинэ Такахиро 2 0.67
Канте Хосе 2 0.67
Коидзуми Ёшио 1 0.33
Короки Синдзо 1 0.33
Линссен Брайан 1 0.33
Паня Эканит 1 0.33
Такахаси Йошики 1 0.33
Шольц Александр 1 (1) 0.33
Ясуи Кайто 0 0
Ханой ТТ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьедеррик Жоэль 2 1
Caion 0 0
Фам Туан 0 0

Карточки

Урава Редс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линссен Брайан 1 0
Иванами Такуя 1 0
Ханой ТТ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marcao VI 1 0
Уилсон Брэндон 1 0

Результаты матчей

Урава Редс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ханой ТТ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Урава Редс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ханой ТТ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

2
0
Урава Редс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ханой ТТ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Урава Редс
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Урава Редс - Йокогама 1:1 Гамба Осака - Урава Редс 1:3 Ухань Три Таунс - Урава Редс 2:2 Урава Редс - Киото Санга 0:0
Урава Редс - Гамба Осака 3:0 Гамба Осака - Урава Редс 0:1 Альбирекс Ниигата - Урава Редс 1:1 Сенан Бельмаре - Урава Редс 0:1 Урава Редс - Ли Ман Уорриорс 3:0 Урава Редс - Нагоя Грампус 1:0 Санфречче Хиросима - Урава Редс 2:1 Урава Редс - Йокогама Ф-Маринос 0:0 Нагоя Грампус - Урава Редс 3:0 Серезо Осака - Урава Редс 2:0 Урава Редс - Монтедио Ямагата 1:0 Урава Редс - Токио 0:0 Саган Тосу - Урава Редс 1:2 Урава Редс - Сенан Бельмаре 4:1 Урава Редс - Кавасаки Фронтале 1:1 Симидзу С-Палс - Урава Редс 1:1
Ханой ТТ
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ханой ТТ - Пхохан Стилерс 2:4 Ханой ТТ - Вьеттел 3:2 Тханьхоа - Ханой ТТ 1:3 Конг Ан Нхан Дан - Ханой ТТ 2:1
Ханой ТТ - Хайфон 3:1 Ханой ТТ - Нам Динх 1:0 Хонглинь Хатинь - Ханой ТТ 2:2 Ханой ТТ - Биньдинь 4:2 Ханой ТТ - Сон Лам Нгхе 0:1 Санна Кханьхоа - Ханой ТТ 1:2 Ханой ТТ - Нам Динх 1:0 Хоангань Зялай - Ханой ТТ 1:0 Биньзыонг - Ханой ТТ 1:1 Ханой ТТ - Дананг 1:1 Биньдинь - Ханой ТТ 3:1 Ханой ТТ - Хайфон 3:0 Хошимин Сити - Ханой ТТ 1:3 Ханой ТТ - Тханьхоа 0:0 Хонглинь Хатинь - Ханой ТТ 2:3 Ханой ТТ - Конг Ан Нхан Дан 2:0

Результаты матчей

Урава Редс
Ханой ТТ

Точный счет

3:0
1 раз 100%
2:4
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:4
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Урава Редс
Ханой ТТ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пхохан Стилерс
 2 2 0 0 7 - 3 6
2.
Урава Редс
 2 1 1 0 8 - 2 4
3.
Ухань Три Таунс
 2 0 1 1 3 - 5 1
4.
Ханой ТТ
 2 0 0 2 2 - 10 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Урава Редс
 1 1 0 0 6 - 0 3
2.
Пхохан Стилерс
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Ухань Три Таунс
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Ханой ТТ
 1 0 0 1 2 - 4 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пхохан Стилерс
 1 1 0 0 4 - 2 3
2.
Урава Редс
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Ухань Три Таунс
 1 0 0 1 1 - 3 0
4.
Ханой ТТ
 1 0 0 1 0 - 6 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 4
Инчхон Юнайтед Hernades 4
Аль-Айн Лаба Коджо 3 (1)
Хайфон Мамуте Юри 3
Аль-Кува Аль-Джавия Джасим Али 3
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Садд Афиф Акрам 1 1
Персеполис Сарлак Милад 1 1
Джохор Дарул Такзим Муньис Хуан 2
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 2
Аль-Фейха Аль-Рашиди Мохер 2
Весь список
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