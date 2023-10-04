Тур: 2.
6:0
Конец матча
0'
1:0
9' Гол в свои воротаФам Туан
2:0
19' ПенальтиШольц Александр
3:0
37' ГолТакахаси Йошики
4:0
66' ГолСэкинэ Такахиро
69' Желтая карточкаMarcao VI
4:0
70' Не забитый пенальтиКанте Хосе
5:0
70' ГолКанте Хосе
6:0
85' ГолПаня Эканит
90'+3
Ход матча
9'
1:0
19'
2:0
37'
3:0
46'
55'
66'
4:0
69'
70'
4:0
70'
5:0
85'
6:0
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
12 Удары в створ 4
-
6 Угловые 2
-
4 Офсайды 3
-
5 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
517 Количество передач 515
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
19
Ивао
Кэн
25
Ясуи
Кайто
11
Канте
Хосе
88
До
Хунг
Дунг
77
Marcao
VI
9
Фам
Туан
17
Caion
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Ивао КэнПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Ясуи КайтоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Канте ХосеНападающий
- Запасные игроки
-
16 Ниэкава АюмиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Охата АюмуЗащитник
-
20 Тинен ТецуяЗащитник
-
40 Хирано ЮитиПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Хориучи ЙотаПолузащитник
-
27 Паня ЭканитПолузащитник
-
22 Сибато КаиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мацей Скожа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 До Хунг ДунгПолузащитник
-
77 Marcao VIПолузащитник
-
9 Фам ТуанПолузащитник
- Нападающий
-
17 CaionНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
-
21 Dinh Hai Vu
-
26 Van Nam Dao
-
45 Ле Ван Хуан
-
-
-
-
Главный тренер: Бозидар Бандович
Бомбардиры внутри турнира
Урава Редс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сэкинэ Такахиро
|2
|0.67
|Канте Хосе
|2
|0.67
|Коидзуми Ёшио
|1
|0.33
|Короки Синдзо
|1
|0.33
|Линссен Брайан
|1
|0.33
|Паня Эканит
|1
|0.33
|Такахаси Йошики
|1
|0.33
|Шольц Александр
|1 (1)
|0.33
|Ясуи Кайто
|0
|0
Ханой ТТ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьедеррик Жоэль
|2
|1
|Caion
|0
|0
|Фам Туан
|0
|0
Карточки
Урава Редс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Линссен Брайан
|1
|0
|Иванами Такуя
|1
|0
Ханой ТТ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marcao VI
|1
|0
|Уилсон Брэндон
|1
|0
Результаты матчей
Урава Редс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ханой ТТ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Урава Редс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ханой ТТ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
2
0
Урава Редс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ханой ТТ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Урава Редс
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Урава Редс - Йокогама 1:1 Гамба Осака - Урава Редс 1:3 Ухань Три Таунс - Урава Редс 2:2 Урава Редс - Киото Санга 0:0
Урава Редс - Гамба Осака 3:0 Гамба Осака - Урава Редс 0:1 Альбирекс Ниигата - Урава Редс 1:1 Сенан Бельмаре - Урава Редс 0:1 Урава Редс - Ли Ман Уорриорс 3:0 Урава Редс - Нагоя Грампус 1:0 Санфречче Хиросима - Урава Редс 2:1 Урава Редс - Йокогама Ф-Маринос 0:0 Нагоя Грампус - Урава Редс 3:0 Серезо Осака - Урава Редс 2:0 Урава Редс - Монтедио Ямагата 1:0 Урава Редс - Токио 0:0 Саган Тосу - Урава Редс 1:2 Урава Редс - Сенан Бельмаре 4:1 Урава Редс - Кавасаки Фронтале 1:1 Симидзу С-Палс - Урава Редс 1:1
Ханой ТТ
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ханой ТТ - Пхохан Стилерс 2:4 Ханой ТТ - Вьеттел 3:2 Тханьхоа - Ханой ТТ 1:3 Конг Ан Нхан Дан - Ханой ТТ 2:1
Ханой ТТ - Хайфон 3:1 Ханой ТТ - Нам Динх 1:0 Хонглинь Хатинь - Ханой ТТ 2:2 Ханой ТТ - Биньдинь 4:2 Ханой ТТ - Сон Лам Нгхе 0:1 Санна Кханьхоа - Ханой ТТ 1:2 Ханой ТТ - Нам Динх 1:0 Хоангань Зялай - Ханой ТТ 1:0 Биньзыонг - Ханой ТТ 1:1 Ханой ТТ - Дананг 1:1 Биньдинь - Ханой ТТ 3:1 Ханой ТТ - Хайфон 3:0 Хошимин Сити - Ханой ТТ 1:3 Ханой ТТ - Тханьхоа 0:0 Хонглинь Хатинь - Ханой ТТ 2:3 Ханой ТТ - Конг Ан Нхан Дан 2:0
Результаты матчей
Урава Редс
Ханой ТТ
Точный счет
3:0
1 раз 100%
2:4
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:4
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Урава Редс
Ханой ТТ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|8 - 2
|4
|3.
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 10
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|6 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 6
|0
- — Выход в плей-офф
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|4
|Инчхон Юнайтед
|Hernades
|4
|Аль-Айн
|Лаба Коджо
|3 (1)
|Хайфон
|Мамуте Юри
|3
|Аль-Кува Аль-Джавия
|Джасим Али
|3
|Аль-Садд
|Афиф Акрам
|1 1
|Персеполис
|Сарлак Милад
|1 1
|Джохор Дарул Такзим
|Муньис Хуан
|2
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|2
|Аль-Фейха
|Аль-Рашиди Мохер
|2