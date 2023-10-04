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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 2.
Китчи
1:2
Конец матча
Лайон Сити Сейлорс
0'
0:1
14' Гол
Живкович Рицхайро
16' Желтая карточка
Живкович Рицхайро
0:2
37' Пенальти
Лестьенн Максим
41' Желтая карточка
Харисс Харун
63' Желтая карточка
Кумар Анумантхан
77' Желтая карточка
Chun Lok Than
1:2
87' Гол
Янтшер Якоб
90' Желтая карточка
Super
90'+8

Ход матча

14'
0:1
Живкович Рицхайро
16'
 
Живкович Рицхайро
37'
0:2
Лестьенн Максим
41'
 
Харисс Харун
46'
Chun Lok Than
Онази Оджени
 
46'
Янтшер Якоб
Жуниор Роберто
 
63'
 
Кумар Анумантхан
70'
 
Ануар Шавал
Живкович Рицхайро
76'
Чань Шиничи
Menegazzo Fernando3
 
77'
Chun Lok Than
 
79'
 
Сванди Адам
Диего Лопес
80'
Oliver Gerbig
Джуниор
 
87'
Янтшер Якоб
(Ло Цз Чунь)
1:2
90'
 
Нор Хафиз
Ван Хейзен Кристофер
90'
 
Щахин Хами
Кумар Анумантхан
90'
 
Super

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 4
  • 9 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 0
  • 3 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 19
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 479 Количество передач 296
  • 62 Владение мячом, % 38
Прогноз на матч от Liveresult
86
Paulo
César
III
15
Жуниор
Роберто
5
Гонсалвес
Элио
26
Расселл
Энди
77
Menegazzo
Fernando3
12
Онази
Оджени
2
Ло
Цз
Чунь
10
Cleiton
17
Микаэл
7
Мингазов
Руслан
90
Джуниор
28
Рохайзад
Жарфан
5
Lionel
Tan
4
Super
14
Харисс
Харун
19
Сузлиман
Зулкарнан
6
Кумар
Анумантхан
46
Пиреш
Руй
22
Ван
Хейзен
Кристофер
17
Лестьенн
Максим
34
Живкович
Рицхайро
10
Диего
Лопес
III
Китчи
4-1-4-1
Лайон Сити Сейлорс
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Китчи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янтшер Якоб 1 0.5
Микаэл 1 0.5
Ло Цз Чунь 0 0
Чань Шиничи 0 0
Лайон Сити Сейлорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диего Лопес III 1 0.5
Живкович Рицхайро 1 0.5
Лестьенн Максим 1 (1) 0.5

Карточки

Китчи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Cleiton 1 0
Chun Lok Than 1 0
Микаэл 1 0
Oliver Gerbig 1 0
Лайон Сити Сейлорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Харисс Харун 1 0
Super 1 0
Живкович Рицхайро 1 0
Кумар Анумантхан 1 0
Пиреш Руй 1 0
Щахин Хами 1 0

Результаты матчей

Китчи
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лайон Сити Сейлорс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Китчи
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лайон Сити Сейлорс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
0
Китчи
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Лайон Сити Сейлорс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Китчи
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Китчи - Хонг Конг Рэйнджерс ФК 2:0 Чонбук Моторс - Китчи 2:1 Ли Ман Уорриорс - Китчи 4:1 Китчи - ФК Гонконг 8:0
Китчи - Тай По 3:0 Трат - Китчи 1:1 Утаи Тхани - Китчи 3:2 Чайнат - Китчи 2:3 Гонконг Рейнджерс - Китчи 1:7 Китчи - Ли Ман Уорриорс 2:2 Истерн АА - Китчи 1:2 Китчи - Ресурсы Капитал ФК 2:0 Саутерн Дистрикт - Китчи 0:5 Тай По - Китчи 2:1 Истерн СК - Китчи 0:2 ФК Гонконг - Китчи 0:3 Китчи - Хонг Конг Рэйнджерс ФК 2:1 Китчи - Гонконг (23) 8:0 Китчи - Самсёйпоу 7:0 Ресурсы Капитал ФК - Китчи 0:5
Лайон Сити Сейлорс
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Балестье Халса - Лайон Сити Сейлорс 0:7 Лайон Сити Сейлорс - Бангкок Юнайтед 1:2 Лайон Сити Сейлорс - Гейлан Интернэйшл 3:1 Хёган Юнайтед - Лайон Сити Сейлорс 2:8
Тампинс - Лайон Сити Сейлорс 2:5 Лайон Сити Сейлорс - Балестье Халса 5:2 Лайон Сити Сейлорс - Тоттенхэм 1:5 Лайон Сити Сейлорс - Таньчжон Пагар Юнайтед 3:2 Альбирекс Ниигата - Лайон Сити Сейлорс 3:1 Лайон Сити Сейлорс - Бруней ДПММ 1:3 Юнг Лайонс - Лайон Сити Сейлорс 0:4 Таньчжон Пагар Юнайтед - Лайон Сити Сейлорс 1:7 Лайон Сити Сейлорс - Хёган Юнайтед 3:0 Лайон Сити Сейлорс - Юнг Лайонс 4:1 Лайон Сити Сейлорс - Тампинс 1:1 Балестье Халса - Лайон Сити Сейлорс 4:5 Лайон Сити Сейлорс - Альбирекс Ниигата 3:2 Бруней ДПММ - Лайон Сити Сейлорс 3:3 Гейлан Интернэйшл - Лайон Сити Сейлорс 1:2 Юнг Лайонс - Лайон Сити Сейлорс 1:1

Результаты матчей

Китчи
Лайон Сити Сейлорс

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:2
2 раза 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Китчи
Лайон Сити Сейлорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бангкок Юнайтед
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Лайон Сити Сейлорс
 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
Чонбук Моторс
 2 1 0 1 4 - 4 3
4.
Китчи
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чонбук Моторс
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Бангкок Юнайтед
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Китчи
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Лайон Сити Сейлорс
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лайон Сити Сейлорс
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Бангкок Юнайтед
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Китчи
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Чонбук Моторс
 1 0 0 1 2 - 3 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 4
Инчхон Юнайтед Hernades 4
Аль-Айн Лаба Коджо 3 (1)
Хайфон Мамуте Юри 3
Аль-Кува Аль-Джавия Джасим Али 3
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Садд Афиф Акрам 1 1
Персеполис Сарлак Милад 1 1
Джохор Дарул Такзим Муньис Хуан 2
Мельбурн Сити Угаркович Стивен 2
Бангкок Юнайтед Нотчаия Пирапат 2
Весь список
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