Тур: 2.
1:2
Конец матча
0'
0:1
14' ГолЖивкович Рицхайро
16' Желтая карточкаЖивкович Рицхайро
0:2
37' ПенальтиЛестьенн Максим
41' Желтая карточкаХарисс Харун
63' Желтая карточкаКумар Анумантхан
77' Желтая карточкаChun Lok Than
1:2
87' ГолЯнтшер Якоб
90' Желтая карточкаSuper
90'+8
Ход матча
14'
37'
0:2
41'
63'
77'
80'
87'
1:2
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
9 Удары в створ 2
-
4 Угловые 0
-
3 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 19
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
479 Количество передач 296
-
62 Владение мячом, % 38
Прогноз на матч от Liveresult
26
Расселл
Энди
12
Онази
Оджени
10
Cleiton
17
Микаэл
90
Джуниор
4
Super
14
Харисс
Харун
46
Пиреш
Руй
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Расселл ЭндиЗащитник
- Защитник
-
12 Онази ОджениПолузащитник
- Полузащитник
-
10 CleitonПолузащитник
-
17 МикаэлПолузащитник
- Полузащитник
-
90 ДжуниорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
95 Чань ШиничиПолузащитник
-
19 Хуан ЯнПолузащитник
-
89 Янтшер ЯкобНападающий
-
-
-
74 Jason Kam
-
-
-
91 Tuscany Shek
-
Главный тренер: Донг-жин Ким
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 SuperЗащитник
-
14 Харисс ХарунЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Пиреш РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Диего ЛопесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
11 Нор ХафизПолузащитник
-
16 Щахин ХамиПолузащитник
-
27 Сванди АдамПолузащитник
-
-
-
26 Bill Mamadou
-
-
61 Nathan Mao
-
-
Главный тренер: Aleksandar Rankovic
Бомбардиры внутри турнира
Китчи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янтшер Якоб
|1
|0.5
|Микаэл
|1
|0.5
|Ло Цз Чунь
|0
|0
|Чань Шиничи
|0
|0
Лайон Сити Сейлорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диего Лопес III
|1
|0.5
|Живкович Рицхайро
|1
|0.5
|Лестьенн Максим
|1 (1)
|0.5
Карточки
Китчи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Cleiton
|1
|0
|Chun Lok Than
|1
|0
|Микаэл
|1
|0
|Oliver Gerbig
|1
|0
Лайон Сити Сейлорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Харисс Харун
|1
|0
|Super
|1
|0
|Живкович Рицхайро
|1
|0
|Кумар Анумантхан
|1
|0
|Пиреш Руй
|1
|0
|Щахин Хами
|1
|0
Результаты матчей
Китчи
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лайон Сити Сейлорс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Китчи
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лайон Сити Сейлорс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
0
0
Китчи
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Лайон Сити Сейлорс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Китчи
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Китчи - Хонг Конг Рэйнджерс ФК 2:0 Чонбук Моторс - Китчи 2:1 Ли Ман Уорриорс - Китчи 4:1 Китчи - ФК Гонконг 8:0
Китчи - Тай По 3:0 Трат - Китчи 1:1 Утаи Тхани - Китчи 3:2 Чайнат - Китчи 2:3 Гонконг Рейнджерс - Китчи 1:7 Китчи - Ли Ман Уорриорс 2:2 Истерн АА - Китчи 1:2 Китчи - Ресурсы Капитал ФК 2:0 Саутерн Дистрикт - Китчи 0:5 Тай По - Китчи 2:1 Истерн СК - Китчи 0:2 ФК Гонконг - Китчи 0:3 Китчи - Хонг Конг Рэйнджерс ФК 2:1 Китчи - Гонконг (23) 8:0 Китчи - Самсёйпоу 7:0 Ресурсы Капитал ФК - Китчи 0:5
Лайон Сити Сейлорс
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Балестье Халса - Лайон Сити Сейлорс 0:7 Лайон Сити Сейлорс - Бангкок Юнайтед 1:2 Лайон Сити Сейлорс - Гейлан Интернэйшл 3:1 Хёган Юнайтед - Лайон Сити Сейлорс 2:8
Тампинс - Лайон Сити Сейлорс 2:5 Лайон Сити Сейлорс - Балестье Халса 5:2 Лайон Сити Сейлорс - Тоттенхэм 1:5 Лайон Сити Сейлорс - Таньчжон Пагар Юнайтед 3:2 Альбирекс Ниигата - Лайон Сити Сейлорс 3:1 Лайон Сити Сейлорс - Бруней ДПММ 1:3 Юнг Лайонс - Лайон Сити Сейлорс 0:4 Таньчжон Пагар Юнайтед - Лайон Сити Сейлорс 1:7 Лайон Сити Сейлорс - Хёган Юнайтед 3:0 Лайон Сити Сейлорс - Юнг Лайонс 4:1 Лайон Сити Сейлорс - Тампинс 1:1 Балестье Халса - Лайон Сити Сейлорс 4:5 Лайон Сити Сейлорс - Альбирекс Ниигата 3:2 Бруней ДПММ - Лайон Сити Сейлорс 3:3 Гейлан Интернэйшл - Лайон Сити Сейлорс 1:2 Юнг Лайонс - Лайон Сити Сейлорс 1:1
Результаты матчей
Китчи
Лайон Сити Сейлорс
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:2
2 раза 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Китчи
Лайон Сити Сейлорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
- — Выход в плей-офф
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|4
|Инчхон Юнайтед
|Hernades
|4
|Аль-Айн
|Лаба Коджо
|3 (1)
|Хайфон
|Мамуте Юри
|3
|Аль-Кува Аль-Джавия
|Джасим Али
|3
|Аль-Садд
|Афиф Акрам
|1 1
|Персеполис
|Сарлак Милад
|1 1
|Джохор Дарул Такзим
|Муньис Хуан
|2
|Мельбурн Сити
|Угаркович Стивен
|2
|Бангкок Юнайтед
|Нотчаия Пирапат
|2