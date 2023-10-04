Тур: 2.
3:2
Конец матча
0'
0:1
19' Гол в свои воротаTossawat Limwanasthien
1:1
26' ГолПумчантуэк Рунграт
49' Желтая карточкаНотчаия Пирапат
2:1
58' Гол в свои воротаАн Хен-Бом
67' Желтая карточкаПуангчан Тхитипан
3:1
82' ГолWillen
3:2
88' ГолМун Сон-Мин
90'+6
Ход матча
19'
26'
1:1
49'
58'
2:1
69'
78'
82'
3:1
88'
3:2
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 4
-
6 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
305 Количество передач 411
-
42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
39
Анан
Поккхао
29
Willen
93
Эйд
Махмуд
13
Чжон
Мин
Ки
32
Чжон
Ву
Чже
15
Ку
Чжа-Рен
23
Чжин-Су
Ким
29
Рю
Чжэ-Мун
94
Ан
Хен-Бом
21
Амано
Дзюн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Анан ПоккхаоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 WillenНападающий
-
93 Эйд МахмудНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Totchtawan Sripan
- Основной состав
-
13 Чжон Мин КиВратарь
-
32 Чжон Ву ЧжеЗащитник
- Защитник
-
15 Ку Чжа-РенЗащитник
-
23 Чжин-Су КимЗащитник
- Полузащитник
-
29 Рю Чжэ-МунПолузащитник
-
94 Ан Хен-БомПолузащитник
-
21 Амано ДзюнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
70 Пак Чжун ВуЗащитник
-
26 Хон Чжон-ХоЗащитник
-
25 Чои Чул-СунЗащитник
- Защитник
-
27 Мун Сон-МинПолузащитник
-
16 Ли Су-БинПолузащитник
-
11 Ли Дон-ЧжунПолузащитник
-
30 О Чжэ ХекПолузащитник
-
24 Ли Сон-ЮнНападающий
-
-
-
Главный тренер: Петреску Дан
Бомбардиры внутри турнира
Бангкок Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Willen
|1
|0.5
|Пумчантуэк Рунграт
|1
|0.5
|Пуангчан Тхитипан
|1
|0.5
|Henrique Souza Ewerthon2
|1
|0.5
|Анан Поккхао
|0
|0
Чонбук Моторс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хон Чжон-Хо
|1
|0.5
|Хан Ге-Вон
|1
|0.5
|Мун Сон-Мин
|1
|0.5
|Чжин-Су Ким
|0
|0
|Амано Дзюн
|0
|0
Карточки
Бангкок Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нотчаия Пирапат
|2
|0
|Эйд Махмуд
|1
|0
|Анан Поккхао
|1
|0
|Пуангчан Тхитипан
|1
|0
Чонбук Моторс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хон Чжон-Хо
|1
|0
Результаты матчей
Бангкок Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Чонбук Моторс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Бангкок Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Чонбук Моторс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Бангкок Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Чонбук Моторс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Бангкок Юнайтед
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Бангкок Юнайтед - Бангкок Гласс 2:0 Лайон Сити Сейлорс - Бангкок Юнайтед 1:2 Бангкок Юнайтед - Сукхотай 3:0 Лампхун Уорриор - Бангкок Юнайтед 0:2
Бангкок Юнайтед - Муангтхонг Юнайтед 0:0 Утаи Тани - Бангкок Юнайтед 1:4 Кхонкэн Юнайтед - Бангкок Юнайтед 1:1 Бангкок Юнайтед - Муангтхонг Юнайтед 2:0 Прачуап - Бангкок Юнайтед 2:1 Бангкок Юнайтед - Полис Теро 4:1 Лампхун Уорриор - Бангкок Юнайтед 2:1 Бангкок Юнайтед - Бурирам Юнайтед 4:3 Бангкок Гласс - Бангкок Юнайтед 0:1 Бангкок Юнайтед - Чонбури 3:1 Чианграй Юнайтед - Бангкок Юнайтед 1:2 Бангкок Юнайтед - Порт 1:2 Ратчабури - Бангкок Юнайтед 0:1 Бангкок Юнайтед - Сукхотай 3:0 Накхонратчасима - Бангкок Юнайтед 0:4 Бангкок Юнайтед - Лампанг 1:0
Чонбук Моторс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Чонбук Моторс - Тэгу 1:3 Кванджу - Чонбук Моторс 0:1 Чонбук Моторс - Китчи 2:1 Чонбук Моторс - Канвон 1:3
Чеджу Юнайтед - Чонбук Моторс 0:0 Чонбук Моторс - Тэджон Ситизен 1:1 Ульсан Хёндэ - Чонбук Моторс 1:0 Чонбук Моторс - Сувон Самсунг Блювингс 1:1 Чонбук Моторс - Инчхон Юнайтед 2:0 Чонбук Моторс - ПСЖ 0:3 Пхохан Стилерс - Чонбук Моторс 2:1 Чонбук Моторс - Сувон Сити 1:0 Тэджон Ситизен - Чонбук Моторс 2:2 Чонбук Моторс - Сеул 2:1 Чонбук Моторс - Чеджу Юнайтед 2:0 Чонбук Моторс - Кванджу 4:0 Кванджу - Чонбук Моторс 2:0 Персис Соло - Чонбук Моторс 1:2 Канвон - Чонбук Моторс 1:2 Чонбук Моторс - Тэгу 1:0
Результаты матчей
Бангкок Юнайтед
Чонбук Моторс
Точный счет
3:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Бангкок Юнайтед
Чонбук Моторс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
- — Выход в плей-офф
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|4
|Инчхон Юнайтед
|Hernades
|4
|Аль-Айн
|Лаба Коджо
|3 (1)
|Хайфон
|Мамуте Юри
|3
|Аль-Кува Аль-Джавия
|Джасим Али
|3
|Аль-Садд
|Афиф Акрам
|1 1
|Персеполис
|Сарлак Милад
|1 1
|Джохор Дарул Такзим
|Муньис Хуан
|2
|Мельбурн Сити
|Угаркович Стивен
|2
|Бангкок Юнайтед
|Нотчаия Пирапат
|2