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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 2.
Бангкок Юнайтед
3:2
Конец матча
Чонбук Моторс
0'
0:1
19' Гол в свои ворота
Tossawat Limwanasthien
1:1
26' Гол
Пумчантуэк Рунграт
49' Желтая карточка
Нотчаия Пирапат
2:1
58' Гол в свои ворота
Ан Хен-Бом
67' Желтая карточка
Пуангчан Тхитипан
3:1
82' Гол
Willen
3:2
88' Гол
Мун Сон-Мин
90'+6

Ход матча

19'
0:1
Tossawat Limwanasthien
26'
Пумчантуэк Рунграт
(Willen)
1:1
46'
 
Ли Дон-Чжун
Хан Ге-Вон
46'
 
Мун Сон-Мин
Чжон Ву Чже
49'
Нотчаия Пирапат
 
58'
Ан Хен-Бом
2:1
66'
Tassanapong Muaddarak
Tossawat Limwanasthien
 
67'
Пуангчан Тхитипан
 
69'
 
О Чжэ Хек
Амано Дзюн
78'
Шайват Сринавонг
Пумчантуэк Рунграт
 
78'
Wanchai Jarunongkran
Нотчаия Пирапат
 
78'
 
Ли Су-Бин
Рю Чжэ-Мун
82'
Willen
(Пуангчан Тхитипан)
3:1
83'
 
Петрашек Томаш
Ан Хен-Бом
87'
Manuel Bihr
Эйд Махмуд
 
87'
Жради Бассель
Пуангчан Тхитипан
 
88'
3:2
Мун Сон-Мин
(Чжин-Су Ким)

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 305 Количество передач 411
  • 42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
1
Patiwat
Khammai
6
Nitipong
Selanon
26
Тхонгсонг
Супхан
3
Henrique
Souza
Ewerthon2
2
Нотчаия
Пирапат
28
Tossawat
Limwanasthien
39
Анан
Поккхао
18
Пуангчан
Тхитипан
11
Пумчантуэк
Рунграт
29
Willen
93
Эйд
Махмуд
13
Чжон
Мин
Ки
32
Чжон
Ву
Чже
3
Чжон
Тхэ-Ук
15
Ку
Чжа-Рен
23
Чжин-Су
Ким
57
Аджей-Боатенг
Бисмарк
29
Рю
Чжэ-Мун
94
Ан
Хен-Бом
21
Амано
Дзюн
7
Хан
Ге-Вон
9
Gustavo
Souza
III
Бангкок Юнайтед
4-3-3
Чонбук Моторс
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Бангкок Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Willen 1 0.5
Пумчантуэк Рунграт 1 0.5
Пуангчан Тхитипан 1 0.5
Henrique Souza Ewerthon2 1 0.5
Анан Поккхао 0 0
Чонбук Моторс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хон Чжон-Хо 1 0.5
Хан Ге-Вон 1 0.5
Мун Сон-Мин 1 0.5
Чжин-Су Ким 0 0
Амано Дзюн 0 0

Карточки

Бангкок Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нотчаия Пирапат 2 0
Эйд Махмуд 1 0
Анан Поккхао 1 0
Пуангчан Тхитипан 1 0
Чонбук Моторс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хон Чжон-Хо 1 0

Результаты матчей

Бангкок Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Чонбук Моторс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Бангкок Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Чонбук Моторс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Бангкок Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Чонбук Моторс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Бангкок Юнайтед
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Бангкок Юнайтед - Бангкок Гласс 2:0 Лайон Сити Сейлорс - Бангкок Юнайтед 1:2 Бангкок Юнайтед - Сукхотай 3:0 Лампхун Уорриор - Бангкок Юнайтед 0:2
Бангкок Юнайтед - Муангтхонг Юнайтед 0:0 Утаи Тани - Бангкок Юнайтед 1:4 Кхонкэн Юнайтед - Бангкок Юнайтед 1:1 Бангкок Юнайтед - Муангтхонг Юнайтед 2:0 Прачуап - Бангкок Юнайтед 2:1 Бангкок Юнайтед - Полис Теро 4:1 Лампхун Уорриор - Бангкок Юнайтед 2:1 Бангкок Юнайтед - Бурирам Юнайтед 4:3 Бангкок Гласс - Бангкок Юнайтед 0:1 Бангкок Юнайтед - Чонбури 3:1 Чианграй Юнайтед - Бангкок Юнайтед 1:2 Бангкок Юнайтед - Порт 1:2 Ратчабури - Бангкок Юнайтед 0:1 Бангкок Юнайтед - Сукхотай 3:0 Накхонратчасима - Бангкок Юнайтед 0:4 Бангкок Юнайтед - Лампанг 1:0
Чонбук Моторс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Чонбук Моторс - Тэгу 1:3 Кванджу - Чонбук Моторс 0:1 Чонбук Моторс - Китчи 2:1 Чонбук Моторс - Канвон 1:3
Чеджу Юнайтед - Чонбук Моторс 0:0 Чонбук Моторс - Тэджон Ситизен 1:1 Ульсан Хёндэ - Чонбук Моторс 1:0 Чонбук Моторс - Сувон Самсунг Блювингс 1:1 Чонбук Моторс - Инчхон Юнайтед 2:0 Чонбук Моторс - ПСЖ 0:3 Пхохан Стилерс - Чонбук Моторс 2:1 Чонбук Моторс - Сувон Сити 1:0 Тэджон Ситизен - Чонбук Моторс 2:2 Чонбук Моторс - Сеул 2:1 Чонбук Моторс - Чеджу Юнайтед 2:0 Чонбук Моторс - Кванджу 4:0 Кванджу - Чонбук Моторс 2:0 Персис Соло - Чонбук Моторс 1:2 Канвон - Чонбук Моторс 1:2 Чонбук Моторс - Тэгу 1:0

Результаты матчей

Бангкок Юнайтед
Чонбук Моторс

Точный счет

3:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Бангкок Юнайтед
Чонбук Моторс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бангкок Юнайтед
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Лайон Сити Сейлорс
 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
Чонбук Моторс
 2 1 0 1 4 - 4 3
4.
Китчи
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чонбук Моторс
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Бангкок Юнайтед
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Китчи
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Лайон Сити Сейлорс
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лайон Сити Сейлорс
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Бангкок Юнайтед
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Китчи
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Чонбук Моторс
 1 0 0 1 2 - 3 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 4
Инчхон Юнайтед Hernades 4
Аль-Айн Лаба Коджо 3 (1)
Хайфон Мамуте Юри 3
Аль-Кува Аль-Джавия Джасим Али 3
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Садд Афиф Акрам 1 1
Персеполис Сарлак Милад 1 1
Джохор Дарул Такзим Муньис Хуан 2
Мельбурн Сити Угаркович Стивен 2
Бангкок Юнайтед Нотчаия Пирапат 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 26'
      Willen сделал результативную передачу.
    • 26'
      Г О О О О Л - Пумчантуэк Рунграт бьет в цель!
    • 19'
      Г О О О О Л - Tossawat Limwanasthien уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
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