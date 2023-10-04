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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 2.
Чжэцзян Профессионал
1:2
Конец матча
Мельбурн Сити
0'
0:1
4' Гол
Бехич Азиз
0:2
17' Гол
Капуто Макс
1:2
19' Пенальти
Леонардо Родригес
26' Желтая карточка
Угаркович Стивен
56' Желтая карточка
Tixiang Li
57' Желтая карточка
Арслан Толгай-Али
64' Желтая карточка
Капуто Макс
75' Желтая карточка
Цзяци Чжан
90' Желтая карточка
Гуд Кёртис
90'+5

Ход матча

4'
0:1
Бехич Азиз
17'
0:2
Капуто Макс
(Яколиш Марин)
19'
Леонардо Родригес
1:2
26'
 
Угаркович Стивен
56'
Tixiang Li
 
57'
 
Арслан Толгай-Али
63'
Мушекви Няша
Tixiang Li
 
64'
 
Капуто Макс
75'
Цзяци Чжан
 
83'
Bin Gu
Xin Yue
 
83'
Junsheng Yao
Jin Cheng
 
84'
 
Геллоуэй Скотт
Капуто Макс
90'
 
Гуд Кёртис

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 2
  • 2 Офсайды 10
  • 9 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 459 Количество передач 265
  • 64 Владение мячом, % 36
Прогноз на матч от Liveresult
33
Bo
Zhao
19
Yu
Dong
5
Haofan
Liu
36
Поссиньоло
Лукас
28
Xin
Yue
10
Tixiang
Li
29
Цзяци
Чжан
22
Jin
Cheng
11
Андрияшевич
Франко
17
Куасси
Жан
45
Леонардо
Родригес
1
Янг
Джейми
4
Рейш
Нуну
26
Супрайен
Самуэль
22
Гуд
Кёртис
16
Бехич
Азиз
8
Сахи
Хамза
6
Угаркович
Стивен
10
Арслан
Толгай-Али
37
Капуто
Макс
9
Макларен
Джейми
44
Яколиш
Марин
Чжэцзян Профессионал
4-2-3-1
Мельбурн Сити
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Чжэцзян Профессионал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леонардо Родригес 2 (2) 0.67
Андрияшевич Франко 1 0.33
Мельбурн Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бехич Азиз 1 0.5
Капуто Макс 1 0.5
Яколиш Марин 0 0

Карточки

Чжэцзян Профессионал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цзяци Чжан 1 0
Tixiang Li 1 0
Yu Dong 1 0
Chang Wang 1 0
Jin Cheng 1 0
Мельбурн Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Угаркович Стивен 2 0
Арслан Толгай-Али 1 0
Бехич Азиз 1 0
Гуд Кёртис 1 0
Капуто Макс 1 0

Результаты матчей

Чжэцзян Профессионал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Мельбурн Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Чжэцзян Профессионал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мельбурн Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
0
Чжэцзян Профессионал
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Мельбурн Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
1
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
3
50%
1
100%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Чжэцзян Профессионал - Хэнань Суншань Лунмэн 3:0 Шэньчжэнь - Чжэцзян Профессионал 0:5 Бурирам Юнайтед - Чжэцзян Профессионал 4:1 Бэйцзин Гоань - Чжэцзян Профессионал 0:1
Чжэцзян Профессионал - Далянь Профешнл 3:0 Чжэцзян Профессионал - Порт 1:0 Чжэцзян Профессионал - Циндао Чжуннэн 0:0 Шанхай Порт - Чжэцзян Профессионал 3:4 Чжэцзян Профессионал - Наньтун Чжиюнь 1:1 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 5:1 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:1 Чжэцзян Профессионал - Тяньцзинь Тайгер 2:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 0:1 Цанчжоу - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 3:0 Сычуань Цзюнью - Чжэцзян Профессионал 1:4 Хэнань Суншань Лунмэн - Чжэцзян Профессионал 2:2
Мельбурн Сити
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Мельбурн Сити - Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Вентфорет Кофу 0:0 Норт Истерн МетроСтарс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 3:0
Оаклей Каннонс - Мельбурн Сити 2:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:6 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:3 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 4:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:1 Макартур - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 4:2 Мельбурн Сити - Сидней 3:2 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:4

Результаты матчей

Чжэцзян Профессионал
Мельбурн Сити

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

4:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Чжэцзян Профессионал
Мельбурн Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Вентфорет Кофу
 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Бурирам Юнайтед
 2 1 0 1 4 - 2 3
4.
Чжэцзян Профессионал
 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бурирам Юнайтед
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Вентфорет Кофу
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Мельбурн Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Чжэцзян Профессионал
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Вентфорет Кофу
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Бурирам Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Чжэцзян Профессионал
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 4
Инчхон Юнайтед Hernades 4
Аль-Айн Лаба Коджо 3 (1)
Хайфон Мамуте Юри 3
Аль-Кува Аль-Джавия Джасим Али 3
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Садд Афиф Акрам 1 1
Персеполис Сарлак Милад 1 1
Джохор Дарул Такзим Муньис Хуан 2
Мельбурн Сити Угаркович Стивен 2
Бангкок Юнайтед Нотчаия Пирапат 2
Весь список
  • 63'
    Tixiang Li уходит с поля. Мушекви Няша выходит вместо него
  • 57'
    Арслан Толгай-Али получил желтую карточку от судьи
  • 56'
    Tixiang Li получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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