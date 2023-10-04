Тур: 2.
1:2
Конец матча
0'
0:1
4' ГолБехич Азиз
0:2
17' ГолКапуто Макс
1:2
19' ПенальтиЛеонардо Родригес
26' Желтая карточкаУгаркович Стивен
56' Желтая карточкаTixiang Li
57' Желтая карточкаАрслан Толгай-Али
64' Желтая карточкаКапуто Макс
75' Желтая карточкаЦзяци Чжан
90' Желтая карточкаГуд Кёртис
90'+5
Ход матча
4'
0:1
17'
0:2
19'
26'
56'
64'
75'
90'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 6
-
7 Угловые 2
-
2 Офсайды 10
-
9 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
459 Количество передач 265
-
64 Владение мячом, % 36
Прогноз на матч от Liveresult
33
Bo
Zhao
19
Yu
Dong
28
Xin
Yue
10
Tixiang
Li
29
Цзяци
Чжан
22
Jin
Cheng
17
Куасси
Жан
22
Гуд
Кёртис
16
Бехич
Азиз
37
Капуто
Макс
44
Яколиш
Марин
- Основной состав
-
33 Bo ZhaoВратарь
-
19 Yu DongЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Xin YueЗащитник
-
10 Tixiang LiПолузащитник
-
29 Цзяци ЧжанПолузащитник
-
22 Jin ChengПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Куасси ЖанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
30 Мушекви НяшаНападающий
-
31 Bin Gu
-
-
26 Jie Yin
-
23 Yuhang Wu
-
21 Shengpan Ji
-
39 Yudong Wang
-
15 Haoxiang Jin
-
38 Jinming Fan
-
12 Jinfeng Lai
-
Главный тренер: Jordi Vinyals
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
-
16 Бехич АзизЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Капуто МаксНападающий
- Нападающий
-
44 Яколиш МаринНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Видошич Радо
Бомбардиры внутри турнира
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леонардо Родригес
|2 (2)
|0.67
|Андрияшевич Франко
|1
|0.33
Мельбурн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бехич Азиз
|1
|0.5
|Капуто Макс
|1
|0.5
|Яколиш Марин
|0
|0
Карточки
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цзяци Чжан
|1
|0
|Tixiang Li
|1
|0
|Yu Dong
|1
|0
|Chang Wang
|1
|0
|Jin Cheng
|1
|0
Мельбурн Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Угаркович Стивен
|2
|0
|Арслан Толгай-Али
|1
|0
|Бехич Азиз
|1
|0
|Гуд Кёртис
|1
|0
|Капуто Макс
|1
|0
Результаты матчей
Чжэцзян Профессионал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Мельбурн Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Чжэцзян Профессионал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мельбурн Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
0
Чжэцзян Профессионал
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Мельбурн Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
1
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
3
50%
1
100%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Чжэцзян Профессионал - Хэнань Суншань Лунмэн 3:0 Шэньчжэнь - Чжэцзян Профессионал 0:5 Бурирам Юнайтед - Чжэцзян Профессионал 4:1 Бэйцзин Гоань - Чжэцзян Профессионал 0:1
Чжэцзян Профессионал - Далянь Профешнл 3:0 Чжэцзян Профессионал - Порт 1:0 Чжэцзян Профессионал - Циндао Чжуннэн 0:0 Шанхай Порт - Чжэцзян Профессионал 3:4 Чжэцзян Профессионал - Наньтун Чжиюнь 1:1 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 5:1 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:1 Чжэцзян Профессионал - Тяньцзинь Тайгер 2:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 0:1 Цанчжоу - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 3:0 Сычуань Цзюнью - Чжэцзян Профессионал 1:4 Хэнань Суншань Лунмэн - Чжэцзян Профессионал 2:2
Мельбурн Сити
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Мельбурн Сити - Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Вентфорет Кофу 0:0 Норт Истерн МетроСтарс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 3:0
Оаклей Каннонс - Мельбурн Сити 2:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:6 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:3 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 4:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:1 Макартур - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 4:2 Мельбурн Сити - Сидней 3:2 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:4
Результаты матчей
Чжэцзян Профессионал
Мельбурн Сити
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
4:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Чжэцзян Профессионал
Мельбурн Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
- — Выход в плей-офф
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|4
|Инчхон Юнайтед
|Hernades
|4
|Аль-Айн
|Лаба Коджо
|3 (1)
|Хайфон
|Мамуте Юри
|3
|Аль-Кува Аль-Джавия
|Джасим Али
|3
|Аль-Садд
|Афиф Акрам
|1 1
|Персеполис
|Сарлак Милад
|1 1
|Джохор Дарул Такзим
|Муньис Хуан
|2
|Мельбурн Сити
|Угаркович Стивен
|2
|Бангкок Юнайтед
|Нотчаия Пирапат
|2