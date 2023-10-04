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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2023
Тур: 17. Стадион: .
Согндаль
2:4
Второй тайм: 90+'
ФК Кристиансунн
0'
0:1
14' Гол
Ульвестад Дан Петер
0:2
38' Гол
Ертсен Торгиль
1:2
69' Гол
Sondre Oerjasaeter
72' Желтая карточка
Joakim Nundal
1:3
82' Пенальти
Виллюмссон Бриньольфур Дарри
2:3
85' Гол
Ховен Андреас
2:4
90' Гол
Mikkel Rakneberg
90' Желтая карточка
1
Фей
Рензе
11
Ховен
Андреас
4
Daniel
Arrocha
13
Фло
Пер-Эгиль
17
Martin
Andre
Sjoelstad
77
Oskar
Borgthorsson
20
Тум
Исаак
10
Сконес
Каспер
31
Joakim
Nundal
8
Ингимюндарсон
Вальдимар
27
Sondre
Oerjasaeter
30
Мбайе
Серинье
2
Нилсен
Снорре
13
Marius
Olsen
5
Ульвестад
Дан
Петер
15
Mikkel
Rakneberg
21
Брохолм
Мариус
18
Ярл
Себастиан
14
Исаксен
Йеспер
37
Сивертсен
Оскар
17
Виллюмссон
Бриньольфур
Дарри
7
Ертсен
Торгиль
Согндаль
4-3-3
ФК Кристиансунн
4-3-3

История личных встреч

Согндаль
ФК Кристиансунн

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

История матчей

ПД
2:1
ТМК
0:0
Э
2:0
Э
1:1
ТМК
2:0
ПД
4:3
ПД
1:1

Голы

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
0.75

Среднее время на гол

67
120

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.71
0.86

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

52
105

Бомбардиры внутри турнира

Согндаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингимюндарсон Вальдимар 7 0.28
Sondre Oerjasaeter 6 0.24
Kristoffer Nessoe 5 0.2
Йоунссон Йоунатан 4 0.16
Ховен Андреас 3 0.12
Флатакер Эрик 3 0.12
Oskar Borgthorsson 2 0.08
Erik Groenner 2 0.08
Сконес Каспер 1 0.04
Тум Исаак 1 0.04
Martin Andre Sjoelstad 1 0.04
Фло Пер-Эгиль 1 0.04
Joakim Nundal 1 0.04
Daniel Arrocha 1 (1) 0.04
ФК Кристиансунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стокке Беньямин 11 (1) 0.44
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 5 (2) 0.2
Mikkel Rakneberg 4 0.16
Ульвестад Дан Петер 4 0.16
Брохолм Мариус 4 0.16
Leander Alvheim 4 0.16
Ертсен Торгиль 3 0.12
Картум Сандер Эрик 3 0.12
Мава Мозес 2 0.08
Нилсен Снорре 1 0.04
Хопмарк Андреас 1 0.04
Сивертсен Оскар 0 0
Конрадсен-Сейде Миккель 0 0

Карточки

Согндаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Arrocha 5 0
Тум Исаак 5 0
Фло Пер-Эгиль 3 0
Ховен Андреас 3 0
Фей Рензе 2 0
Ингимюндарсон Вальдимар 2 0
Kristoffer Nessoe 2 0
Joakim Nundal 2 0
Сконес Каспер 1 0
Йоунссон Йоунатан 1 0
Andreas van der Spa 1 0
Martin Andre Sjoelstad 1 0
Erik Groenner 1 0
Sondre Oerjasaeter 1 0
ФК Кристиансунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нилсен Снорре 4 1
Картум Сандер Эрик 5 0
Конрадсен-Сейде Миккель 2 1
Ертсен Торгиль 3 0
Исаксен Йеспер 3 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 3 0
Ярл Себастиан 1 1
Сивертсен Оскар 2 0
Виллиамсен Макс 2 0
Marius Olsen 2 0
Leander Alvheim 2 0
Кристиан Михельсен 2 0
Ульвестад Дан Петер 1 0
Стокке Беньямин 1 0
Хопмарк Андреас 1 0
Мбайе Серинье 1 0
Мава Мозес 1 0
Брохолм Мариус 1 0

Результаты матчей

Согндаль
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
ФК Кристиансунн
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

7
10
Согндаль
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
ФК Кристиансунн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

16
24
Согндаль
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (12)
29% (7)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
46% (11)
21% (5)
ФК Кристиансунн
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (8)
38% (9)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
33% (8)
42% (10)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

16
5

Упущенные победы

23
34

Голы по времени матча

Забито

20
16
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
1
5%
0
0%
1-15
2
10%
4
25%
16-30
6
30%
4
25%
31-45
5
25%
4
25%
46-60
3
15%
2
13%
61-75
3
15%
2
13%
76-90

Пропущено

12
19
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
1
8%
2
11%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
6
32%
46-60
5
42%
3
16%
61-75
3
25%
6
32%
76-90

Забито

17
24
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 7
17 Не забивали 15
1
6%
2
8%
1-15
3
18%
2
8%
16-30
3
18%
5
21%
31-45
3
18%
4
17%
46-60
4
24%
4
17%
61-75
3
18%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

20
13
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
2
10%
1
8%
1-15
6
30%
1
8%
16-30
1
5%
4
31%
31-45
3
15%
2
15%
46-60
4
20%
2
15%
61-75
4
20%
3
23%
76-90

Забито

37
40
16 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 23
13 Забивали первыми 12
7 Не забивали 6
2
5%
2
5%
1-15
5
14%
6
15%
16-30
9
24%
9
23%
31-45
8
22%
8
20%
46-60
7
19%
6
15%
61-75
6
16%
9
23%
76-90

Пропущено

32
32
12 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 20
3
9%
3
9%
1-15
7
22%
3
9%
16-30
2
6%
4
13%
31-45
4
13%
8
25%
46-60
9
28%
5
16%
61-75
7
22%
9
28%
76-90

Результаты последних матчей

Согндаль
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Дьерв - Согндаль 1:3 Согндаль - Осане 1:1 Фредрикстад - Согндаль 2:1 Согндаль - Ранхейм 1:2
Согндаль - Скейд 2:0 Рёуфосс - Согндаль 3:0 Согндаль - Конгсвингер 3:3 ИК Старт - Согндаль 2:0 Санднес - Согндаль 1:2 Согндаль - Дьерв 5:1 Скейд - Согндаль 2:4 Согндаль - Сарпсборг-08 3:4 Согндаль - Фредрикстад 0:1 Мьёндален - Согндаль 0:0 Согндаль - Мосс 2:0 Согндаль - ИК Старт 2:1 Лисеклостер - Согндаль 1:2 Конгсвингер - Согндаль 1:0 Фёрде - Согндаль 1:3 Ранхейм - Согндаль 2:0
ФК Кристиансунн
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 0:2 Брюне - ФК Кристиансунн 1:1 Конгсвингер - ФК Кристиансунн 1:1 ФК Кристиансунн - Мьёндален 0:0
Мосс - ФК Кристиансунн 0:3 ФК Кристиансунн - Санднес 0:1 Фредрикстад - ФК Кристиансунн 4:1 ФК Кристиансунн - Дьерв 3:1 ФК Кристиансунн - ИК Старт 1:1 Рёуфосс - ФК Кристиансунн 3:2 ФК Кристиансунн - Хёдд 4:0 Осане - ФК Кристиансунн 2:2 ФК Кристиансунн - Мосс 4:1 ФК Кристиансунн - Молде 0:1 КФУМ Осло - ФК Кристиансунн 2:0 Левангер - ФК Кристиансунн 0:2 ФК Кристиансунн - Скейд 2:2 Томрефьорд - ФК Кристиансунн 0:2 Дьерв - ФК Кристиансунн 1:1 ФК Кристиансунн - Ранхейм 3:2

Результаты матчей

Согндаль
ФК Кристиансунн

Точный счет

1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
2 раза 15%
1
1 раз 8%

Точный счет

1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 36%
0:3
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

2:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 21%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
7 раз 29%
0
6 раз 25%
2
6 раз 25%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
6 раз 25%
1
6 раз 25%
2
5 раз 21%
3
5 раз 21%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Согндаль
ФК Кристиансунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
9
4
6
5
1.5
8
5
2
9
2.5
5
8
1
10
3.5
2
11
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
9
2
5
8
1.5
4
7
3
10
2.5
2
9
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
6
0.5
Больше Меньше
18
6
11
13
1.5
12
12
5
19
2.5
7
17
2
22
3.5
2
22
1
23
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 25 15 9 1 39 - 17 54
2.
КФУМ Осло
 25 14 5 6 45 - 30 47
3.
Конгсвингер
 25 13 4 8 42 - 33 43
4.
ИК Старт
 25 10 9 6 43 - 30 39
5.
Согндаль
 2:3 25 11 5 9 39 - 35 38
6.
ФК Кристиансунн
 3:2 25 10 8 7 42 - 35 38
7.
Брюне
 25 10 5 10 36 - 32 35
8.
Санднес
 25 9 7 9 37 - 31 34
9.
Мосс
 25 9 7 9 31 - 32 34
10.
Ранхейм
 25 10 3 12 29 - 46 33
11.
Рёуфосс
 25 9 6 10 33 - 33 33
12.
Осане
 25 7 9 9 36 - 35 30
13.
Мьёндален
 25 8 5 12 32 - 37 29
14.
Дьерв
 25 7 6 12 37 - 52 27
15.
Хёдд
 25 6 7 12 24 - 34 25
16.
Скейд
 25 2 5 18 21 - 54 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 13 9 4 0 24 - 7 31
2.
ИК Старт
 12 8 3 1 27 - 12 27
3.
КФУМ Осло
 12 8 2 2 25 - 12 26
4.
Мосс
 13 8 1 4 18 - 10 25
5.
Брюне
 13 7 4 2 21 - 11 25
6.
ФК Кристиансунн
 3:2 13 7 3 3 24 - 13 24
7.
Конгсвингер
 13 7 2 4 23 - 16 23
8.
Согндаль
 2:3 12 6 3 3 22 - 15 21
9.
Рёуфосс
 12 5 5 2 19 - 11 20
10.
Осане
 12 5 4 3 21 - 16 19
11.
Санднес
 13 5 3 5 20 - 17 18
12.
Ранхейм
 12 5 1 6 18 - 27 16
13.
Мьёндален
 13 4 4 5 18 - 16 16
14.
Хёдд
 12 3 6 3 12 - 11 15
15.
Дьерв
 13 4 3 6 18 - 23 15
16.
Скейд
 12 1 2 9 12 - 27 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 12 6 5 1 15 - 10 23
2.
КФУМ Осло
 13 6 3 4 20 - 18 21
3.
Конгсвингер
 12 6 2 4 19 - 17 20
4.
Согндаль
 2:3 13 5 2 6 17 - 20 17
5.
Ранхейм
 13 5 2 6 11 - 19 17
6.
Санднес
 12 4 4 4 17 - 14 16
7.
ФК Кристиансунн
 3:2 12 3 5 4 18 - 22 14
8.
Мьёндален
 12 4 1 7 14 - 21 13
9.
Рёуфосс
 13 4 1 8 14 - 22 13
10.
Дьерв
 12 3 3 6 19 - 29 12
11.
ИК Старт
 13 2 6 5 16 - 18 12
12.
Осане
 13 2 5 6 15 - 19 11
13.
Брюне
 12 3 1 8 15 - 21 10
14.
Хёдд
 13 3 1 9 12 - 23 10
15.
Мосс
 12 1 6 5 13 - 22 9
16.
Скейд
 13 1 3 9 9 - 27 6
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Дьерв Педру Самуэл 14 (2)
Санднес Хейланн Томми 12 (4)
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 11 (2)
Конгсвингер Joacim Holtan 10 (2)
Мьёндален Kristian Lien 10
Весь список

Топ нарушителей
Мосс Странде Кристиан 8
Брюне Диа Мамаду 8
ИК Старт Вормгор Вито 7
Осане Martin Ueland 7
Конгсвингер Harald Holter 7
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Г О О О О Л - Ертсен Торгиль бьет в цель!
    • 14'
      Сивертсен Оскар сделал результативную передачу.
    • 14'
      Г О О О О Л - Ульвестад Дан Петер бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 54% завершится победой Согндаль.
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