Тур: 17. Стадион: Фоссхауган Кампус.
2:4
Второй тайм: 90+'
0'
0:1
14' ГолУльвестад Дан Петер
0:2
38' ГолЕртсен Торгиль
1:2
69' ГолSondre Oerjasaeter
72' Желтая карточкаJoakim Nundal
1:3
82' ПенальтиВиллюмссон Бриньольфур Дарри
2:3
85' ГолХовен Андреас
2:4
90' ГолMikkel Rakneberg
Ход матча
14'
38'
0:2
69'
72'
82'
85'
2:3
90'
90'
20
Тум
Исаак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Тум ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Tore Andre Flo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Marius OlsenЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Брусет ХейнеПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Амунд Шири
История личных встреч
Согндаль
ФК Кристиансунн
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
0.75
Среднее время на гол
67
120
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
1.71
0.86
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
52
105
Бомбардиры внутри турнира
Согндаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингимюндарсон Вальдимар
|7
|0.28
|Sondre Oerjasaeter
|6
|0.24
|Kristoffer Nessoe
|5
|0.2
|Йоунссон Йоунатан
|4
|0.16
|Ховен Андреас
|3
|0.12
|Флатакер Эрик
|3
|0.12
|Oskar Borgthorsson
|2
|0.08
|Erik Groenner
|2
|0.08
|Сконес Каспер
|1
|0.04
|Тум Исаак
|1
|0.04
|Martin Andre Sjoelstad
|1
|0.04
|Фло Пер-Эгиль
|1
|0.04
|Joakim Nundal
|1
|0.04
|Daniel Arrocha
|1 (1)
|0.04
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стокке Беньямин
|11 (1)
|0.44
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|5 (2)
|0.2
|Mikkel Rakneberg
|4
|0.16
|Ульвестад Дан Петер
|4
|0.16
|Брохолм Мариус
|4
|0.16
|Leander Alvheim
|4
|0.16
|Ертсен Торгиль
|3
|0.12
|Картум Сандер Эрик
|3
|0.12
|Мава Мозес
|2
|0.08
|Нилсен Снорре
|1
|0.04
|Хопмарк Андреас
|1
|0.04
|Сивертсен Оскар
|0
|0
|Конрадсен-Сейде Миккель
|0
|0
Карточки
Согндаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Arrocha
|5
|0
|Тум Исаак
|5
|0
|Фло Пер-Эгиль
|3
|0
|Ховен Андреас
|3
|0
|Фей Рензе
|2
|0
|Ингимюндарсон Вальдимар
|2
|0
|Kristoffer Nessoe
|2
|0
|Joakim Nundal
|2
|0
|Сконес Каспер
|1
|0
|Йоунссон Йоунатан
|1
|0
|Andreas van der Spa
|1
|0
|Martin Andre Sjoelstad
|1
|0
|Erik Groenner
|1
|0
|Sondre Oerjasaeter
|1
|0
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нилсен Снорре
|4
|1
|Картум Сандер Эрик
|5
|0
|Конрадсен-Сейде Миккель
|2
|1
|Ертсен Торгиль
|3
|0
|Исаксен Йеспер
|3
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|3
|0
|Ярл Себастиан
|1
|1
|Сивертсен Оскар
|2
|0
|Виллиамсен Макс
|2
|0
|Marius Olsen
|2
|0
|Leander Alvheim
|2
|0
|Кристиан Михельсен
|2
|0
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0
|Стокке Беньямин
|1
|0
|Хопмарк Андреас
|1
|0
|Мбайе Серинье
|1
|0
|Мава Мозес
|1
|0
|Брохолм Мариус
|1
|0
Результаты матчей
Согндаль
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
ФК Кристиансунн
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
7
10
Согндаль
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
ФК Кристиансунн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
13
4
Упущенные победы
16
24
Согндаль
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (12)
29% (7)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
46% (11)
21% (5)
ФК Кристиансунн
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (8)
38% (9)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
33% (8)
42% (10)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
16
5
Упущенные победы
23
34
Голы по времени матча
Забито
20
16
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
1
5%
0
0%
1-15
2
10%
4
25%
16-30
6
30%
4
25%
31-45
5
25%
4
25%
46-60
3
15%
2
13%
61-75
3
15%
2
13%
76-90
Пропущено
12
19
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
1
8%
2
11%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
6
32%
46-60
5
42%
3
16%
61-75
3
25%
6
32%
76-90
Забито
17
24
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 7
17 Не забивали 15
1
6%
2
8%
1-15
3
18%
2
8%
16-30
3
18%
5
21%
31-45
3
18%
4
17%
46-60
4
24%
4
17%
61-75
3
18%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
20
13
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
2
10%
1
8%
1-15
6
30%
1
8%
16-30
1
5%
4
31%
31-45
3
15%
2
15%
46-60
4
20%
2
15%
61-75
4
20%
3
23%
76-90
Забито
37
40
16 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 23
13 Забивали первыми 12
7 Не забивали 6
2
5%
2
5%
1-15
5
14%
6
15%
16-30
9
24%
9
23%
31-45
8
22%
8
20%
46-60
7
19%
6
15%
61-75
6
16%
9
23%
76-90
Пропущено
32
32
12 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 20
3
9%
3
9%
1-15
7
22%
3
9%
16-30
2
6%
4
13%
31-45
4
13%
8
25%
46-60
9
28%
5
16%
61-75
7
22%
9
28%
76-90
Результаты последних матчей
Согндаль
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Дьерв - Согндаль 1:3 Согндаль - Осане 1:1 Фредрикстад - Согндаль 2:1 Согндаль - Ранхейм 1:2
Согндаль - Скейд 2:0 Рёуфосс - Согндаль 3:0 Согндаль - Конгсвингер 3:3 ИК Старт - Согндаль 2:0 Санднес - Согндаль 1:2 Согндаль - Дьерв 5:1 Скейд - Согндаль 2:4 Согндаль - Сарпсборг-08 3:4 Согндаль - Фредрикстад 0:1 Мьёндален - Согндаль 0:0 Согндаль - Мосс 2:0 Согндаль - ИК Старт 2:1 Лисеклостер - Согндаль 1:2 Конгсвингер - Согндаль 1:0 Фёрде - Согндаль 1:3 Ранхейм - Согндаль 2:0
ФК Кристиансунн
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 0:2 Брюне - ФК Кристиансунн 1:1 Конгсвингер - ФК Кристиансунн 1:1 ФК Кристиансунн - Мьёндален 0:0
Мосс - ФК Кристиансунн 0:3 ФК Кристиансунн - Санднес 0:1 Фредрикстад - ФК Кристиансунн 4:1 ФК Кристиансунн - Дьерв 3:1 ФК Кристиансунн - ИК Старт 1:1 Рёуфосс - ФК Кристиансунн 3:2 ФК Кристиансунн - Хёдд 4:0 Осане - ФК Кристиансунн 2:2 ФК Кристиансунн - Мосс 4:1 ФК Кристиансунн - Молде 0:1 КФУМ Осло - ФК Кристиансунн 2:0 Левангер - ФК Кристиансунн 0:2 ФК Кристиансунн - Скейд 2:2 Томрефьорд - ФК Кристиансунн 0:2 Дьерв - ФК Кристиансунн 1:1 ФК Кристиансунн - Ранхейм 3:2
Результаты матчей
Согндаль
ФК Кристиансунн
Точный счет
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
2 раза 15%
1
1 раз 8%
Точный счет
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 36%
0:3
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
2:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 21%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
7 раз 29%
0
6 раз 25%
2
6 раз 25%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
6 раз 25%
1
6 раз 25%
2
5 раз 21%
3
5 раз 21%
4
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Согндаль
ФК Кристиансунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
94
65
85
29
58
110
211
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
92
58
47
310
29
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
186
Больше Меньше
186
1113
1212
519
717
222
222
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|15
|9
|1
|39 - 17
|54
|2.
|25
|14
|5
|6
|45 - 30
|47
|3.
|25
|13
|4
|8
|42 - 33
|43
|4.
|25
|10
|9
|6
|43 - 30
|39
|5.
|2:3
|25
|11
|5
|9
|39 - 35
|38
|6.
|3:2
|25
|10
|8
|7
|42 - 35
|38
|7.
|25
|10
|5
|10
|36 - 32
|35
|8.
|25
|9
|7
|9
|37 - 31
|34
|9.
|25
|9
|7
|9
|31 - 32
|34
|10.
|25
|10
|3
|12
|29 - 46
|33
|11.
|25
|9
|6
|10
|33 - 33
|33
|12.
|25
|7
|9
|9
|36 - 35
|30
|13.
|25
|8
|5
|12
|32 - 37
|29
|14.
|25
|7
|6
|12
|37 - 52
|27
|15.
|25
|6
|7
|12
|24 - 34
|25
|16.
|25
|2
|5
|18
|21 - 54
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|4
|0
|24 - 7
|31
|2.
|12
|8
|3
|1
|27 - 12
|27
|3.
|12
|8
|2
|2
|25 - 12
|26
|4.
|13
|8
|1
|4
|18 - 10
|25
|5.
|13
|7
|4
|2
|21 - 11
|25
|6.
|3:2
|13
|7
|3
|3
|24 - 13
|24
|7.
|13
|7
|2
|4
|23 - 16
|23
|8.
|2:3
|12
|6
|3
|3
|22 - 15
|21
|9.
|12
|5
|5
|2
|19 - 11
|20
|10.
|12
|5
|4
|3
|21 - 16
|19
|11.
|13
|5
|3
|5
|20 - 17
|18
|12.
|12
|5
|1
|6
|18 - 27
|16
|13.
|13
|4
|4
|5
|18 - 16
|16
|14.
|12
|3
|6
|3
|12 - 11
|15
|15.
|13
|4
|3
|6
|18 - 23
|15
|16.
|12
|1
|2
|9
|12 - 27
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|6
|5
|1
|15 - 10
|23
|2.
|13
|6
|3
|4
|20 - 18
|21
|3.
|12
|6
|2
|4
|19 - 17
|20
|4.
|2:3
|13
|5
|2
|6
|17 - 20
|17
|5.
|13
|5
|2
|6
|11 - 19
|17
|6.
|12
|4
|4
|4
|17 - 14
|16
|7.
|3:2
|12
|3
|5
|4
|18 - 22
|14
|8.
|12
|4
|1
|7
|14 - 21
|13
|9.
|13
|4
|1
|8
|14 - 22
|13
|10.
|12
|3
|3
|6
|19 - 29
|12
|11.
|13
|2
|6
|5
|16 - 18
|12
|12.
|13
|2
|5
|6
|15 - 19
|11
|13.
|12
|3
|1
|8
|15 - 21
|10
|14.
|13
|3
|1
|9
|12 - 23
|10
|15.
|12
|1
|6
|5
|13 - 22
|9
|16.
|13
|1
|3
|9
|9 - 27
|6
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|14 (2)
|Санднес
|Хейланн Томми
|12 (4)
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|11 (2)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|10 (2)
|Мьёндален
|Kristian Lien
|10
|Мосс
|Странде Кристиан
|8
|Брюне
|Диа Мамаду
|8
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|7
|Осане
|Martin Ueland
|7
|Конгсвингер
|Harald Holter
|7