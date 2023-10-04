Тур: 17. Стадион: Фоссхауган Кампус. Зрители: 1652
2:4
Конец матча
0'
0:1
14' ГолУльвестад Дан Петер
0:2
38' ГолЕртсен Торгиль
1:2
68' ГолSondre Oerjasaeter
71' Желтая карточкаJoakim Nundal
1:3
82' ПенальтиВиллюмссон Бриньольфур Дарри
2:3
85' ГолХовен Андреас
2:4
90' ГолMikkel Rakneberg
90'+8
Ход матча
14'
38'
0:2
68'
71'
82'
85'
2:3
90'
90'
20
Тум
Исаак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Тум ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Tore Andre Flo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Marius OlsenЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Брусет ХейнеПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Амунд Шири
История личных встреч
Согндаль
ФК Кристиансунн
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
0.75
Среднее время на гол
67
120
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
1.71
0.86
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
52
105
Бомбардиры внутри турнира
Согндаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингимюндарсон Вальдимар
|7
|0.28
|Sondre Oerjasaeter
|6
|0.24
|Kristoffer Nessoe
|5
|0.2
|Йоунссон Йоунатан
|4
|0.16
|Ховен Андреас
|3
|0.12
|Флатакер Эрик
|3
|0.12
|Oskar Borgthorsson
|2
|0.08
|Erik Groenner
|2
|0.08
|Сконес Каспер
|1
|0.04
|Тум Исаак
|1
|0.04
|Martin Andre Sjoelstad
|1
|0.04
|Фло Пер-Эгиль
|1
|0.04
|Joakim Nundal
|1
|0.04
|Daniel Arrocha
|1 (1)
|0.04
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стокке Беньямин
|11 (1)
|0.44
|Mikkel Rakneberg
|5
|0.2
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|5 (2)
|0.2
|Ульвестад Дан Петер
|4
|0.16
|Брохолм Мариус
|4
|0.16
|Leander Alvheim
|4
|0.16
|Ертсен Торгиль
|3
|0.12
|Картум Сандер Эрик
|3
|0.12
|Мава Мозес
|2
|0.08
|Нилсен Снорре
|1
|0.04
|Хопмарк Андреас
|1
|0.04
|Сивертсен Оскар
|0
|0
|Конрадсен-Сейде Миккель
|0
|0
Карточки
Согндаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Arrocha
|5
|0
|Тум Исаак
|5
|0
|Фло Пер-Эгиль
|3
|0
|Ховен Андреас
|3
|0
|Фей Рензе
|2
|0
|Ингимюндарсон Вальдимар
|2
|0
|Kristoffer Nessoe
|2
|0
|Joakim Nundal
|2
|0
|Сконес Каспер
|1
|0
|Йоунссон Йоунатан
|1
|0
|Andreas van der Spa
|1
|0
|Martin Andre Sjoelstad
|1
|0
|Erik Groenner
|1
|0
|Sondre Oerjasaeter
|1
|0
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нилсен Снорре
|4
|1
|Картум Сандер Эрик
|5
|0
|Конрадсен-Сейде Миккель
|2
|1
|Ертсен Торгиль
|3
|0
|Исаксен Йеспер
|3
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|3
|0
|Ярл Себастиан
|1
|1
|Сивертсен Оскар
|2
|0
|Виллиамсен Макс
|2
|0
|Marius Olsen
|2
|0
|Leander Alvheim
|2
|0
|Кристиан Михельсен
|2
|0
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0
|Стокке Беньямин
|1
|0
|Хопмарк Андреас
|1
|0
|Мбайе Серинье
|1
|0
|Мава Мозес
|1
|0
|Брохолм Мариус
|1
|0
Результаты матчей
Согндаль
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
ФК Кристиансунн
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
9
10
Согндаль
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
ФК Кристиансунн
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
13
4
Упущенные победы
16
24
Согндаль
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
48% (12)
28% (7)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
48% (12)
20% (5)
ФК Кристиансунн
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
36% (9)
36% (9)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
36% (9)
40% (10)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
16
7
Упущенные победы
25
34
Голы по времени матча
Забито
22
20
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
1
5%
1
5%
1-15
2
9%
4
20%
16-30
6
27%
5
25%
31-45
5
23%
4
20%
46-60
4
18%
2
10%
61-75
4
18%
4
20%
76-90
Пропущено
16
21
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
2
13%
2
10%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
6%
6
29%
46-60
5
31%
4
19%
61-75
5
31%
7
33%
76-90
Забито
17
24
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 16
1
6%
2
8%
1-15
3
18%
2
8%
16-30
3
18%
5
21%
31-45
3
18%
4
17%
46-60
4
24%
4
17%
61-75
3
18%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
20
13
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
2
10%
1
8%
1-15
6
30%
1
8%
16-30
1
5%
4
31%
31-45
3
15%
2
15%
46-60
4
20%
2
15%
61-75
4
20%
3
23%
76-90
Забито
39
44
16 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 25
13 Забивали первыми 13
7 Не забивали 6
2
5%
3
7%
1-15
5
13%
6
14%
16-30
9
23%
10
23%
31-45
8
21%
8
18%
46-60
8
21%
6
14%
61-75
7
18%
11
25%
76-90
Пропущено
36
34
14 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 24
11 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 21
4
11%
3
9%
1-15
7
19%
3
9%
16-30
3
8%
4
12%
31-45
4
11%
8
24%
46-60
9
25%
6
18%
61-75
9
25%
10
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Согндаль
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Дьерв - Согндаль 1:3 Согндаль - Осане 1:1 Фредрикстад - Согндаль 2:1 Согндаль - Ранхейм 1:2
Согндаль - Скейд 2:0 Рёуфосс - Согндаль 3:0 Согндаль - Конгсвингер 3:3 ИК Старт - Согндаль 2:0 Санднес - Согндаль 1:2 Согндаль - Дьерв 5:1 Скейд - Согндаль 2:4 Согндаль - Сарпсборг-08 3:4 Согндаль - Фредрикстад 0:1 Мьёндален - Согндаль 0:0 Согндаль - Мосс 2:0 Согндаль - ИК Старт 2:1 Лисеклостер - Согндаль 1:2 Конгсвингер - Согндаль 1:0 Фёрде - Согндаль 1:3 Ранхейм - Согндаль 2:0
ФК Кристиансунн
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 0:2 Брюне - ФК Кристиансунн 1:1 Конгсвингер - ФК Кристиансунн 1:1 ФК Кристиансунн - Мьёндален 0:0
Мосс - ФК Кристиансунн 0:3 ФК Кристиансунн - Санднес 0:1 Фредрикстад - ФК Кристиансунн 4:1 ФК Кристиансунн - Дьерв 3:1 ФК Кристиансунн - ИК Старт 1:1 Рёуфосс - ФК Кристиансунн 3:2 ФК Кристиансунн - Хёдд 4:0 Осане - ФК Кристиансунн 2:2 ФК Кристиансунн - Мосс 4:1 ФК Кристиансунн - Молде 0:1 КФУМ Осло - ФК Кристиансунн 2:0 Левангер - ФК Кристиансунн 0:2 ФК Кристиансунн - Скейд 2:2 Томрефьорд - ФК Кристиансунн 0:2 Дьерв - ФК Кристиансунн 1:1 ФК Кристиансунн - Ранхейм 3:2
Результаты матчей
Согндаль
ФК Кристиансунн
Точный счет
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
2 раза 15%
1
1 раз 8%
Точный счет
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:4
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 20%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
7 раз 28%
2
7 раз 28%
0
6 раз 24%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
6 раз 24%
1
6 раз 24%
2
5 раз 20%
3
5 раз 20%
4
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Согндаль
ФК Кристиансунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
94
75
85
210
58
111
211
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
102
58
57
310
39
112
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
196
Больше Меньше
196
1213
1312
520
817
223
322
124
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|14 (2)
|Санднес
|Хейланн Томми
|12 (4)
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|11 (2)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|10 (2)
|Мьёндален
|Kristian Lien
|10
|Мосс
|Странде Кристиан
|8
|Брюне
|Диа Мамаду
|8
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|7
|Осане
|Martin Ueland
|7
|Конгсвингер
|Harald Holter
|7