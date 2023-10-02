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Тур: 2. Стадион: .
Атлетико М
 
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Фейеноорд
Прогнозы 48
Атлетико М 89.6% (43)
X 10.4% (5)
Фейеноорд 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Атлетико М
Ничья
Фейеноорд
5.50
4.10
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5.50
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История личных встреч

Атлетико М
Фейеноорд

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМК
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ривас Пабло Барриос 1 1
Молина Науэль 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джаханбахш Алиреза 1 1
Стенгс Келвин 1 1

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гризманн Антуан 1 0
Корреа Анхель 1 0
Лино Сэмуел 1 0
Диего Симеоне 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тимбер Квинтен 1 0

Результаты матчей

Атлетико М
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Фейеноорд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Атлетико М
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Фейеноорд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Атлетико М - Кадис 3:2 Осасуна - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 3:1 Лацио - Атлетико М 1:1
Валенсия - Атлетико М 3:0 Райо Вальекано - Атлетико М 0:7 Нумансия - Атлетико М 0:2 Бетис - Атлетико М 0:0 Атлетико М - Гранада 3:1 Атлетико М - Севилья 1:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 0:0 Манчестер Сити - Атлетико М 1:2 Атлетико М - К-Лига Старс 2:3 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол - Атлетико М 3:3 Атлетико М - Осасуна 3:0 Эльче - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Кадис 5:1 Вальядолид - Атлетико М 2:5
Фейеноорд
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:1 Аякс - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Селтик 2:0 Фейеноорд - Херенвен 6:1
Утрехт - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Алмере Сити 6:1 Спарта Роттердам - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 0:0 Фейеноорд - ПСВ 0:1 Фейеноорд - Бенфика 2:1 Фейеноорд - Вильярреал 1:1 Хоффенхайм - Фейеноорд 4:2 Фейеноорд - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Фейеноорд - Брюгге 2:0 Фейеноорд - ПЕК Зволле 3:1 Фейеноорд - Витесс 0:1 Эммен - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:0 Эксельсиор - Фейеноорд 0:2 Фейеноорд - Утрехт 3:1

Результаты матчей

Атлетико М
Фейеноорд

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Атлетико М
Фейеноорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Атлетико М
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Лацио
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Селтик
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Лацио
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Селтик
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Лацио
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Селтик
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
ПСВ Де Йонг Люк 5 (2)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Карабах Джиджа Редон 5
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Шериф Талал Амин 1 2
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Фейеноорд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 октября 2023, осталось 2 дня 11 часов 17 минут.



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    • Прогнозы 48
    Атлетико М 89.6% (43)
    X 10.4% (5)
    Фейеноорд 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетико М
    Ничья
    Фейеноорд
    5.50
    4.10
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    Прогнозы на матч Атлетико М - Фейеноорд

    Исход игры
    Атлетико М
    89.6% (43)
    Ничья
    10.4% (5)
    Фейеноорд
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.52% (26)
    Меньше
    43.48% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    63.04% (29)
    Нет
    36.96% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Атлетико М
    41.7% (20)
    2:0 Атлетико М
    22.9% (11)
    1:0 Атлетико М
    10.4% (5)
    1:1 Ничья
    8.3% (4)
    3:1 Атлетико М
    6.3% (3)
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    Атлетико М
    Фейеноорд
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