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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Тур: 2. Стадион: .
Антверпен
 
Позже
Шахтёр Донецк
Прогнозы 46
Антверпен 47.8% (22)
X 26.1% (12)
Шахтёр Донецк 26.1% (12)
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Лучшие коэффициенты
Антверпен
Ничья
Шахтёр Донецк
4.15
4.10
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4.20
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Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баликвиша Мишель-Анже 1 0.33
Янссен Винсент 1 0.33
Керк Джирано 1 0.33
Вермирен Артур 0 0
Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Келси Кевин 1 1
Конопля Ефим 0 0

Карточки

Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Батай Йелле 0 1
Де Лат Ричи 1 0
Бутез Жан 1 0
Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Степаненко Тарас 1 0
Сикан Даниил 1 0
Конопля Ефим 1 0

Результаты матчей

Антверпен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Шахтёр Донецк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Антверпен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

2
0
Антверпен
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Шахтёр Донецк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
2
67%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
2
67%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Антверпен
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Мехелен - Антверпен 0:0 Антверпен - Гент 0:0 Антверпен - РВДМ 47 0:0 Барселона - Антверпен 5:0
Вестерло - Антверпен 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:2 АЕК - Антверпен 1:2 Антверпен - АЕК 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Антверпен - Кортрейк 6:0 Андерлехт - Антверпен 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:0 Антверпен - Мехелен 1:1 Антверпен - Герта 1:0 Антверпен - АЕК 0:3 Антверпен - Льерс Кемпензонен 1:1 Генк - Антверпен 2:2 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Брюгге - Антверпен 2:0 Антверпен - Брюгге 3:2
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Шахтёр Донецк - Ворскла 1:2 Верес - Шахтёр Донецк 0:3 Рух Львов - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Порту 1:3
Шахтёр Донецк - Оболонь 1:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:2 Кривбасс - Шахтёр Донецк 3:3 Шахтёр Донецк - Александрия 2:1 Тоттенхэм - Шахтёр Донецк 5:1 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 1:2 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:4 Аякс - Шахтёр Донецк 3:0 АЕК - Шахтёр Донецк 5:0 АЗ Алкмаар - Шахтёр Донецк 3:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Днепр-1 3:0 Заря - Шахтёр Донецк 0:3 Шахтёр Донецк - Верес 2:1

Результаты матчей

Антверпен
Шахтёр Донецк

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Антверпен
Шахтёр Донецк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Порту
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Шахтёр Донецк
 1 0 0 1 1 - 3 0
4.
Антверпен
 1 0 0 1 0 - 5 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Антверпен
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Шахтёр Донецк
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Антверпен
 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
ПСВ Де Йонг Люк 5 (2)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Карабах Джиджа Редон 5
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Шериф Талал Амин 1 2
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Антверпен - Шахтёр Донецк от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 октября 2023, осталось 2 дня 11 часов 17 минут.



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    • Прогнозы 46
    Антверпен 47.8% (22)
    X 26.1% (12)
    Шахтёр Донецк 26.1% (12)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Антверпен
    Ничья
    Шахтёр Донецк
    4.15
    4.10
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    4.20
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    Прогнозы на матч Антверпен - Шахтёр Донецк

    Исход игры
    Антверпен
    47.8% (22)
    Ничья
    26.1% (12)
    Шахтёр Донецк
    26.1% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.33% (24)
    Меньше
    46.67% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    77.78% (35)
    Нет
    22.22% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Антверпен
    28.3% (13)
    1:1 Ничья
    23.9% (11)
    1:2 Шахтёр Донецк
    19.6% (9)
    1:0 Антверпен
    13% (6)
    2:0 Антверпен
    4.3% (2)
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    Антверпен
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