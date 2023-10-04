Тур: 20. Стадион: Наддеруд. Главный судья: Daniel Higraff
0'
1:0
16' ГолВальстад Николас
2:0
30' ГолБакенга Мушага
2:1
45' ГолJohn Olav Norheim
45' Красная карточкаКонгсро Вегар
Ход матча
16'
30'
2:0
45'
45'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 2
-
2 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
60 Владение мячом, % 40
19
Кабран
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Кабран КевинНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мава МозесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
27 Амин НуриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Удаль ХенрикНападающий
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
История личных встреч
Стабек
Хам-Кам
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
7 матчей
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
2.25
2.33
Среднее время на гол
40
38
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
2
1.75
Среднее время на гол
45
51
Всего голов
15
14
Голов в среднем за матч
2.14
2
Тотал матчей
3.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
42
45
Бомбардиры внутри турнира
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакенга Мушага
|6 (1)
|0.26
|Kasper Waarst Hoegh
|5
|0.22
|Кабран Кевин
|2
|0.09
|Костадинов Калоян
|2
|0.09
|Педерсен Каспер
|1
|0.04
|Вангберг Симен
|1
|0.04
|Вальстад Николас
|1
|0.04
|Несс Николай
|0
|0
|Крогстад Фредрик
|0
|0
|Оттесен Стурла
|0
|0
|Rasmus Eggen Vinge
|0
|0
Хам-Кам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Киркеволд Пол
|6
|0.26
|Удаль Хенрик
|6 (2)
|0.26
|Kristian Loenstad Onsrud
|4
|0.17
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|2
|0.09
|John Olav Norheim
|2
|0.09
|Конгсро Вегар
|2
|0.09
|Aleksander Melgalvis
|2 (1)
|0.09
|Кьяергор Оливер
|1
|0.04
|Мава Мозес
|1
|0.04
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0.04
|Бьярнасон Бриньяр Инги
|1
|0.04
|Halvor Roedoelen Opsahl
|1
|0.04
|Benjamin Thoresen Faraas
|1
|0.04
|Бьёрло Мортен
|0
|0
|Куртович Виллиам
|0
|0
Карточки
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лукка Жонатан
|3
|1
|Геэльмуйден Херман
|4
|0
|Крогстад Фредрик
|2
|1
|Сковгор Андреас
|3
|0
|Kasper Waarst Hoegh
|1
|1
|Вангберг Симен
|2
|0
|Бакенга Мушага
|2
|0
|Эдвардс Кертис
|2
|0
|Пахоник Тобиас
|0
|1
|Несс Николай
|1
|0
|Петтерссон Исак
|1
|0
|Костадинов Калоян
|1
|0
Хам-Кам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Киркеволд Пол
|3
|0
|Halvor Roedoelen Opsahl
|3
|0
|Шельстад Фредрик
|1
|1
|John Olav Norheim
|2
|0
|Jakob Michelsen
|2
|0
|Сандберг Маркус
|0
|1
|Aleksander Melgalvis
|1
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0
|Kristian Loenstad Onsrud
|1
|0
|Конгсро Вегар
|1
|0
|Бьярнасон Бриньяр Инги
|1
|0
|Benjamin Thoresen Faraas
|1
|0
|Кобе Эрнандес-Фостер
|1
|0
Результаты матчей
Стабек
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Хам-Кам
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
2
8
Стабек
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Хам-Кам
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
23
8
Упущенные победы
3
16
Стабек
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (8)
50% (11)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
41% (9)
23% (5)
Хам-Кам
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
32% (7)
23% (5)
45% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
25
10
Упущенные победы
5
24
Голы по времени матча
Забито
7
13
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
18 Не забивали 15
3
43%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
14%
4
31%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
2
29%
4
31%
76-90
Пропущено
11
29
4 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
6
21%
16-30
0
0%
6
21%
31-45
1
9%
5
17%
46-60
1
9%
6
21%
61-75
5
45%
6
21%
76-90
Забито
9
18
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
2
22%
2
11%
1-15
2
22%
2
11%
16-30
2
22%
3
17%
31-45
1
11%
2
11%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
2
22%
4
22%
76-90
Пропущено
27
17
15 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
5
19%
1
6%
1-15
6
22%
3
18%
16-30
4
15%
1
6%
31-45
4
15%
4
24%
46-60
1
4%
5
29%
29%
61-75
7
26%
3
18%
76-90
Забито
16
31
10 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 9
11 Не забивали 6
5
31%
3
10%
1-15
2
13%
3
10%
16-30
3
19%
7
23%
31-45
1
6%
4
13%
46-60
1
6%
6
19%
61-75
4
25%
8
26%
76-90
Пропущено
38
46
19 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 29
15 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 17
6
16%
1
2%
1-15
9
24%
9
20%
16-30
4
11%
7
15%
31-45
5
13%
9
20%
46-60
2
5%
11
24%
61-75
12
32%
9
20%
76-90
Результаты последних матчей
Стабек
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Стабек - Тромсё 0:1 Олесунн - Стабек 1:1 Стабек - Бранн 0:1 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1
Викинг - Стабек 1:0 Одд - Стабек 4:0 Стабек - Молде 0:1 Хам-Кам - Стабек 3:2 Стабек - Викинг 0:1 Саннефьёрд - Стабек 0:0 Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Тромсё - Стабек 2:1 Стабек - Русенборг 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1 Хьельсос - Стабек 3:1 Стабек - Волеренга 2:1 Оссиден - Стабек 0:4 Бранн - Стабек 4:1 Стабек - Олесунн 1:0 Стабек - Сарпсборг-08 1:1
Хам-Кам
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Хам-Кам - Сарпсборг-08 1:1 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 4:4 Хам-Кам - Русенборг 3:0
Олесунн - Хам-Кам 0:2 Хам-Кам - Бранн 0:2 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хам-Кам - Стабек 3:2 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Хам-Кам - Олесунн 2:1 Бранн - Хам-Кам 2:1 Йовик-Люн - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Одд 0:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Берум - Хам-Кам 1:3 Русенборг - Хам-Кам 4:0 Мьёльнер - Хам-Кам 0:8 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0 Нюбергсунд - Хам-Кам 0:5
Результаты матчей
Стабек
Хам-Кам
Точный счет
0:1
5 раз 45%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
2 раза 18%
4:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
2:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
7:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Точный счет
0:1
5 раз 23%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:1
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
2:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
7:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
10 раз 45%
1
7 раз 32%
2
3 раза 14%
3
2 раза 9%
0
7 раз 32%
1
5 раз 23%
2
5 раз 23%
3
4 раза 18%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Стабек
Хам-Кам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
84
38
66
110
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
73
29
46
110
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1210
Больше Меньше
157
517
1012
220
517
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|16
|4
|3
|59 - 29
|52
|2.
|23
|16
|3
|4
|50 - 33
|51
|3.
|23
|15
|3
|5
|34 - 23
|48
|4.
|23
|14
|3
|6
|41 - 25
|45
|5.
|23
|13
|5
|5
|52 - 24
|44
|6.
|23
|11
|3
|9
|41 - 36
|36
|7.
|23
|10
|4
|9
|41 - 36
|34
|8.
|23
|8
|6
|9
|28 - 31
|30
|9.
|23
|8
|5
|10
|29 - 35
|29
|10.
|23
|8
|3
|12
|26 - 31
|27
|11.
|1:2
|23
|7
|3
|13
|32 - 48
|24
|12.
|23
|6
|6
|11
|32 - 39
|24
|13.
|23
|5
|6
|12
|35 - 45
|21
|14.
|23
|5
|6
|12
|20 - 34
|21
|15.
|2:1
|23
|5
|5
|13
|21 - 36
|20
|16.
|23
|3
|3
|17
|16 - 52
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|2
|1
|26 - 10
|29
|2.
|12
|9
|2
|1
|33 - 18
|29
|3.
|11
|8
|2
|1
|30 - 8
|26
|4.
|11
|8
|2
|1
|29 - 12
|26
|5.
|12
|8
|2
|2
|20 - 11
|26
|6.
|12
|7
|0
|5
|27 - 19
|21
|7.
|12
|6
|2
|4
|19 - 15
|20
|8.
|11
|6
|1
|4
|24 - 15
|19
|9.
|11
|5
|3
|3
|14 - 11
|18
|10.
|1:2
|12
|5
|3
|4
|18 - 17
|18
|11.
|11
|5
|1
|5
|15 - 13
|16
|12.
|11
|4
|4
|3
|21 - 13
|16
|13.
|2:1
|12
|4
|3
|5
|11 - 10
|15
|14.
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|15.
|12
|3
|3
|6
|10 - 18
|12
|16.
|11
|2
|2
|7
|16 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|30 - 17
|26
|2.
|11
|7
|1
|3
|14 - 12
|22
|3.
|11
|7
|1
|3
|17 - 15
|22
|4.
|12
|5
|3
|4
|22 - 16
|18
|5.
|11
|5
|1
|5
|15 - 15
|16
|6.
|12
|4
|4
|4
|16 - 16
|16
|7.
|11
|4
|3
|4
|14 - 17
|15
|8.
|12
|4
|3
|5
|17 - 21
|15
|9.
|12
|3
|3
|6
|14 - 20
|12
|10.
|12
|3
|2
|7
|11 - 18
|11
|11.
|11
|2
|3
|6
|10 - 20
|9
|12.
|12
|1
|4
|7
|6 - 17
|7
|13.
|1:2
|11
|2
|0
|9
|14 - 31
|6
|14.
|2:1
|11
|1
|2
|8
|10 - 26
|5
|15.
|12
|1
|2
|9
|14 - 32
|5
|16.
|11
|0
|0
|11
|6 - 34
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|22 (9)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Бранн
|Финне Бор
|14 (5)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|13 (2)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|12 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|8
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Викинг
|Язбек Патрик
|6