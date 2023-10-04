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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Daniel Higraff
Стабек
2:1
Перерыв
Хам-Кам
0'
1:0
16' Гол
Вальстад Николас
2:0
30' Гол
Бакенга Мушага
2:1
45' Гол
John Olav Norheim
45' Красная карточка
Конгсро Вегар

Ход матча

16'
Вальстад Николас
(Rasmus Eggen Vinge)
1:0
30'
Бакенга Мушага
2:0
45'
2:1
John Olav Norheim
(Кьяергор Оливер)
45'
 
Конгсро Вегар

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 60 Владение мячом, % 40
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Стабек
Ничья
Хам-Кам
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Все Коэффициенты
21
Петтерссон
Исак
15
Оттесен
Стурла
4
Вангберг
Симен
3
Несс Николай
11
Вальстад
Николас
8
Эдвардс
Кертис
18
Хеберг-Ветти
Геуте
24
Костадинов
Калоян
17
Rasmus
Eggen
Vinge
9
Бакенга
Мушага
19
Кабран
Кевин
12
Сандберг
Маркус
4
Halvor
Roedoelen
Opsahl
6
John
Olav
Norheim
26
Бьярнасон
Бриньяр
Инги
3
Гаммельбю
Йенс-Мартин
2
Конгсро
Вегар
19
Куртович
Виллиам
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
10
Мава
Мозес
8
Кьяергор
Оливер
16
Киркеволд
Пол
Стабек
4-3-3
Хам-Кам
3-4-2-1

История личных встреч

Стабек
Хам-Кам

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

7 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

Э
3:2
ТМК
2:1
ТМК
3:1
ТМК
1:3
ТМС
3:0
ПД
1:5
ПД
2:2

Голы

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

2.25
2.33

Среднее время на гол

40
38

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

2
1.75

Среднее время на гол

45
51

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

2.14
2

Тотал матчей

3.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

42
45

Бомбардиры внутри турнира

Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакенга Мушага 6 (1) 0.26
Kasper Waarst Hoegh 5 0.22
Кабран Кевин 2 0.09
Костадинов Калоян 2 0.09
Педерсен Каспер 1 0.04
Вангберг Симен 1 0.04
Вальстад Николас 1 0.04
Несс Николай 0 0
Крогстад Фредрик 0 0
Оттесен Стурла 0 0
Rasmus Eggen Vinge 0 0
Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Киркеволд Пол 6 0.26
Удаль Хенрик 6 (2) 0.26
Kristian Loenstad Onsrud 4 0.17
Гаммельбю Йенс-Мартин 2 0.09
John Olav Norheim 2 0.09
Конгсро Вегар 2 0.09
Aleksander Melgalvis 2 (1) 0.09
Кьяергор Оливер 1 0.04
Мава Мозес 1 0.04
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0.04
Бьярнасон Бриньяр Инги 1 0.04
Halvor Roedoelen Opsahl 1 0.04
Benjamin Thoresen Faraas 1 0.04
Бьёрло Мортен 0 0
Куртович Виллиам 0 0

Карточки

Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукка Жонатан 3 1
Геэльмуйден Херман 4 0
Крогстад Фредрик 2 1
Сковгор Андреас 3 0
Kasper Waarst Hoegh 1 1
Вангберг Симен 2 0
Бакенга Мушага 2 0
Эдвардс Кертис 2 0
Пахоник Тобиас 0 1
Несс Николай 1 0
Петтерссон Исак 1 0
Костадинов Калоян 1 0
Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Киркеволд Пол 3 0
Halvor Roedoelen Opsahl 3 0
Шельстад Фредрик 1 1
John Olav Norheim 2 0
Jakob Michelsen 2 0
Сандберг Маркус 0 1
Aleksander Melgalvis 1 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0
Kristian Loenstad Onsrud 1 0
Конгсро Вегар 1 0
Бьярнасон Бриньяр Инги 1 0
Benjamin Thoresen Faraas 1 0
Кобе Эрнандес-Фостер 1 0

Результаты матчей

Стабек
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Хам-Кам
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
8
Стабек
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Хам-Кам
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

23
8

Упущенные победы

3
16
Стабек
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (8)
50% (11)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
41% (9)
23% (5)
Хам-Кам
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
32% (7)
23% (5)
45% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

25
10

Упущенные победы

5
24

Голы по времени матча

Забито

7
13
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
18 Не забивали 15
3
43%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
14%
4
31%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
2
29%
4
31%
76-90

Пропущено

11
29
4 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
6
21%
16-30
0
0%
6
21%
31-45
1
9%
5
17%
46-60
1
9%
6
21%
61-75
5
45%
6
21%
76-90

Забито

9
18
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
2
22%
2
11%
1-15
2
22%
2
11%
16-30
2
22%
3
17%
31-45
1
11%
2
11%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
2
22%
4
22%
76-90

Пропущено

27
17
15 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
5
19%
1
6%
1-15
6
22%
3
18%
16-30
4
15%
1
6%
31-45
4
15%
4
24%
46-60
1
4%
5
29%
29%
61-75
7
26%
3
18%
76-90

Забито

16
31
10 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 9
11 Не забивали 6
5
31%
3
10%
1-15
2
13%
3
10%
16-30
3
19%
7
23%
31-45
1
6%
4
13%
46-60
1
6%
6
19%
61-75
4
25%
8
26%
76-90

Пропущено

38
46
19 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 29
15 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 17
6
16%
1
2%
1-15
9
24%
9
20%
16-30
4
11%
7
15%
31-45
5
13%
9
20%
46-60
2
5%
11
24%
61-75
12
32%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Стабек
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Стабек - Тромсё 0:1 Олесунн - Стабек 1:1 Стабек - Бранн 0:1 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1
Викинг - Стабек 1:0 Одд - Стабек 4:0 Стабек - Молде 0:1 Хам-Кам - Стабек 3:2 Стабек - Викинг 0:1 Саннефьёрд - Стабек 0:0 Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Тромсё - Стабек 2:1 Стабек - Русенборг 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1 Хьельсос - Стабек 3:1 Стабек - Волеренга 2:1 Оссиден - Стабек 0:4 Бранн - Стабек 4:1 Стабек - Олесунн 1:0 Стабек - Сарпсборг-08 1:1
Хам-Кам
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Хам-Кам - Сарпсборг-08 1:1 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 4:4 Хам-Кам - Русенборг 3:0
Олесунн - Хам-Кам 0:2 Хам-Кам - Бранн 0:2 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хам-Кам - Стабек 3:2 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Хам-Кам - Олесунн 2:1 Бранн - Хам-Кам 2:1 Йовик-Люн - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Одд 0:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Берум - Хам-Кам 1:3 Русенборг - Хам-Кам 4:0 Мьёльнер - Хам-Кам 0:8 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0 Нюбергсунд - Хам-Кам 0:5

Результаты матчей

Стабек
Хам-Кам

Точный счет

0:1
5 раз 45%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
2 раза 18%
4:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
2:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
7:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

0:1
5 раз 23%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:1
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
2:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
7:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
10 раз 45%
1
7 раз 32%
2
3 раза 14%
3
2 раза 9%
0
7 раз 32%
1
5 раз 23%
2
5 раз 23%
3
4 раза 18%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Стабек
Хам-Кам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
8
4
3
8
1.5
6
6
1
10
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
7
3
2
9
1.5
4
6
1
10
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
10
0.5
Больше Меньше
15
7
5
17
1.5
10
12
2
20
2.5
5
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 23 16 4 3 59 - 29 52
2.
Викинг
 23 16 3 4 50 - 33 51
3.
Тромсё
 23 15 3 5 34 - 23 48
4.
Бранн
 23 14 3 6 41 - 25 45
5.
Молде
 23 13 5 5 52 - 24 44
6.
Лиллестрём
 23 11 3 9 41 - 36 36
7.
Сарпсборг-08
 23 10 4 9 41 - 36 34
8.
Одд
 23 8 6 9 28 - 31 30
9.
Русенборг
 23 8 5 10 29 - 35 29
10.
Стрёмсгодсет
 23 8 3 12 26 - 31 27
11.
Хам-Кам
 1:2 23 7 3 13 32 - 48 24
12.
Волеренга
 23 6 6 11 32 - 39 24
13.
Саннефьёрд
 23 5 6 12 35 - 45 21
14.
Хёугесунн
 23 5 6 12 20 - 34 21
15.
Стабек
 2:1 23 5 5 13 21 - 36 20
16.
Олесунн
 23 3 3 17 16 - 52 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 12 9 2 1 26 - 10 29
2.
Викинг
 12 9 2 1 33 - 18 29
3.
Молде
 11 8 2 1 30 - 8 26
4.
Будё-Глимт
 11 8 2 1 29 - 12 26
5.
Тромсё
 12 8 2 2 20 - 11 26
6.
Лиллестрём
 12 7 0 5 27 - 19 21
7.
Русенборг
 12 6 2 4 19 - 15 20
8.
Сарпсборг-08
 11 6 1 4 24 - 15 19
9.
Одд
 11 5 3 3 14 - 11 18
10.
Хам-Кам
 1:2 12 5 3 4 18 - 17 18
11.
Стрёмсгодсет
 11 5 1 5 15 - 13 16
12.
Саннефьёрд
 11 4 4 3 21 - 13 16
13.
Стабек
 2:1 12 4 3 5 11 - 10 15
14.
Хёугесунн
 11 4 2 5 14 - 17 14
15.
Олесунн
 12 3 3 6 10 - 18 12
16.
Волеренга
 11 2 2 7 16 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 12 8 2 2 30 - 17 26
2.
Тромсё
 11 7 1 3 14 - 12 22
3.
Викинг
 11 7 1 3 17 - 15 22
4.
Молде
 12 5 3 4 22 - 16 18
5.
Бранн
 11 5 1 5 15 - 15 16
6.
Волеренга
 12 4 4 4 16 - 16 16
7.
Лиллестрём
 11 4 3 4 14 - 17 15
8.
Сарпсборг-08
 12 4 3 5 17 - 21 15
9.
Одд
 12 3 3 6 14 - 20 12
10.
Стрёмсгодсет
 12 3 2 7 11 - 18 11
11.
Русенборг
 11 2 3 6 10 - 20 9
12.
Хёугесунн
 12 1 4 7 6 - 17 7
13.
Хам-Кам
 1:2 11 2 0 9 14 - 31 6
14.
Стабек
 2:1 11 1 2 8 10 - 26 5
15.
Саннефьёрд
 12 1 2 9 14 - 32 5
16.
Олесунн
 11 0 0 11 6 - 34 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 22 (9)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Бранн Финне Бор 14 (5)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 13 (2)
Лиллестрём Ольсен Томас 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Викинг Язбек Патрик 6
Весь список
  • Судья начинает матч
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Ничья
Хам-Кам
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