Тур: 20. Стадион: Наддеруд. Главный судья: Daniel Higraff
0'
1:0
16' ГолВальстад Николас
2:0
30' ГолБакенга Мушага
2:1
45' ГолJohn Olav Norheim
45' Красная карточкаКонгсро Вегар
3:1
52' ГолБакенга Мушага
4:1
58' ГолНесс Николай
5:1
66' ГолЭдвардс Кертис
5:2
81' ГолБьёрло Мортен
85' Желтая карточкаЭдвардс Кертис
90'+4
Ход матча
16'
30'
2:0
45'
45'
52'
58'
66'
81'
85'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
10 Удары в створ 4
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
66 Владение мячом, % 34
19
Кабран
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Кабран КевинНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мава МозесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
27 Амин НуриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Удаль ХенрикНападающий
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
История личных встреч
Стабек
Хам-Кам
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
7 матчей
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
2.25
2.33
Среднее время на гол
40
38
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
2
1.75
Среднее время на гол
45
51
Всего голов
15
14
Голов в среднем за матч
2.14
2
Тотал матчей
3.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
42
45
Бомбардиры внутри турнира
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакенга Мушага
|7 (1)
|0.3
|Kasper Waarst Hoegh
|5
|0.22
|Кабран Кевин
|2
|0.09
|Костадинов Калоян
|2
|0.09
|Несс Николай
|1
|0.04
|Вальстад Николас
|1
|0.04
|Педерсен Каспер
|1
|0.04
|Вангберг Симен
|1
|0.04
|Эдвардс Кертис
|1
|0.04
|Крогстад Фредрик
|0
|0
|Оттесен Стурла
|0
|0
|Rasmus Eggen Vinge
|0
|0
Хам-Кам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Киркеволд Пол
|6
|0.26
|Удаль Хенрик
|6 (2)
|0.26
|Kristian Loenstad Onsrud
|4
|0.17
|John Olav Norheim
|3
|0.13
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|2
|0.09
|Конгсро Вегар
|2
|0.09
|Aleksander Melgalvis
|2 (1)
|0.09
|Бьёрло Мортен
|1
|0.04
|Кьяергор Оливер
|1
|0.04
|Мава Мозес
|1
|0.04
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0.04
|Бьярнасон Бриньяр Инги
|1
|0.04
|Halvor Roedoelen Opsahl
|1
|0.04
|Benjamin Thoresen Faraas
|1
|0.04
|Куртович Виллиам
|0
|0
Карточки
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лукка Жонатан
|3
|1
|Геэльмуйден Херман
|4
|0
|Крогстад Фредрик
|2
|1
|Сковгор Андреас
|3
|0
|Эдвардс Кертис
|3
|0
|Kasper Waarst Hoegh
|1
|1
|Вангберг Симен
|2
|0
|Бакенга Мушага
|2
|0
|Пахоник Тобиас
|0
|1
|Несс Николай
|1
|0
|Петтерссон Исак
|1
|0
|Костадинов Калоян
|1
|0
Хам-Кам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Киркеволд Пол
|3
|0
|Halvor Roedoelen Opsahl
|3
|0
|Шельстад Фредрик
|1
|1
|Конгсро Вегар
|1
|1
|John Olav Norheim
|2
|0
|Jakob Michelsen
|2
|0
|Сандберг Маркус
|0
|1
|Aleksander Melgalvis
|1
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0
|Kristian Loenstad Onsrud
|1
|0
|Бьярнасон Бриньяр Инги
|1
|0
|Benjamin Thoresen Faraas
|1
|0
|Кобе Эрнандес-Фостер
|1
|0
Результаты матчей
Стабек
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Хам-Кам
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
2
10
Стабек
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Хам-Кам
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (3)
9% (1)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
23
8
Упущенные победы
3
16
Стабек
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (9)
48% (11)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
39% (9)
22% (5)
Хам-Кам
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (7)
22% (5)
48% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
27
10
Упущенные победы
5
26
Голы по времени матча
Забито
12
15
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
18 Не забивали 15
3
25%
1
7%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
1
8%
5
33%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
2
17%
5
33%
76-90
Пропущено
13
34
5 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
8
24%
16-30
1
8%
6
18%
31-45
1
8%
7
21%
46-60
1
8%
7
21%
61-75
6
46%
6
18%
76-90
Забито
9
18
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 6
16 Не забивали 14
2
22%
2
11%
1-15
2
22%
2
11%
16-30
2
22%
3
17%
31-45
1
11%
2
11%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
2
22%
4
22%
76-90
Пропущено
27
17
15 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
5
19%
1
6%
1-15
6
22%
3
18%
16-30
4
15%
1
6%
31-45
4
15%
4
24%
46-60
1
4%
5
29%
29%
61-75
7
26%
3
18%
76-90
Забито
21
33
12 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 9
11 Не забивали 6
5
24%
3
9%
1-15
4
19%
3
9%
16-30
3
14%
8
24%
31-45
3
14%
4
12%
46-60
2
10%
6
18%
61-75
4
19%
9
27%
76-90
Пропущено
40
51
20 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 32
15 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 18
6
15%
1
2%
1-15
9
23%
11
22%
16-30
5
13%
7
14%
31-45
5
13%
11
22%
46-60
2
5%
12
24%
61-75
13
33%
9
18%
76-90
Результаты последних матчей
Стабек
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Стабек - Тромсё 0:1 Олесунн - Стабек 1:1 Стабек - Бранн 0:1 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1
Викинг - Стабек 1:0 Одд - Стабек 4:0 Стабек - Молде 0:1 Хам-Кам - Стабек 3:2 Стабек - Викинг 0:1 Саннефьёрд - Стабек 0:0 Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Тромсё - Стабек 2:1 Стабек - Русенборг 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1 Хьельсос - Стабек 3:1 Стабек - Волеренга 2:1 Оссиден - Стабек 0:4 Бранн - Стабек 4:1 Стабек - Олесунн 1:0 Стабек - Сарпсборг-08 1:1
Хам-Кам
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Хам-Кам - Сарпсборг-08 1:1 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 4:4 Хам-Кам - Русенборг 3:0
Олесунн - Хам-Кам 0:2 Хам-Кам - Бранн 0:2 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хам-Кам - Стабек 3:2 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Хам-Кам - Олесунн 2:1 Бранн - Хам-Кам 2:1 Йовик-Люн - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Одд 0:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Берум - Хам-Кам 1:3 Русенборг - Хам-Кам 4:0 Мьёльнер - Хам-Кам 0:8 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0 Нюбергсунд - Хам-Кам 0:5
Результаты матчей
Стабек
Хам-Кам
Точный счет
0:1
5 раз 42%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
2 раза 18%
4:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
7:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
Точный счет
0:1
5 раз 22%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:1
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
2:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
7:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 43%
1
7 раз 30%
2
3 раза 13%
3
2 раза 9%
5
1 раз 4%
0
7 раз 30%
2
6 раз 26%
1
5 раз 22%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Стабек
Хам-Кам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
84
48
66
210
39
111
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
83
29
56
110
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1310
Больше Меньше
167
617
1112
320
518
122
122
122
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|22 (9)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Бранн
|Финне Бор
|14 (5)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|13 (2)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|12 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|8
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Викинг
|Язбек Патрик
|6