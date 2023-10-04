  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Daniel Higraff
Стабек
5:2
Конец матча
Хам-Кам
0'
1:0
16' Гол
Вальстад Николас
2:0
30' Гол
Бакенга Мушага
2:1
45' Гол
John Olav Norheim
45' Красная карточка
Конгсро Вегар
3:1
52' Гол
Бакенга Мушага
4:1
58' Гол
Несс Николай
5:1
66' Гол
Эдвардс Кертис
5:2
81' Гол
Бьёрло Мортен
85' Желтая карточка
Эдвардс Кертис
90'+4
21
Петтерссон
Исак
15
Оттесен
Стурла
4
Вангберг
Симен
3
Несс Николай
11
Вальстад
Николас
8
Эдвардс
Кертис
18
Хеберг-Ветти
Геуте
24
Костадинов
Калоян
17
Rasmus
Eggen
Vinge
9
Бакенга
Мушага
19
Кабран
Кевин
12
Сандберг
Маркус
4
Halvor
Roedoelen
Opsahl
6
John
Olav
Norheim
26
Бьярнасон
Бриньяр
Инги
3
Гаммельбю
Йенс-Мартин
2
Конгсро
Вегар
19
Куртович
Виллиам
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
10
Мава
Мозес
8
Кьяергор
Оливер
16
Киркеволд
Пол
Стабек
4-3-3
Хам-Кам
3-4-2-1

История личных встреч

Стабек
Хам-Кам

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

7 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

Э
3:2
ТМК
2:1
ТМК
3:1
ТМК
1:3
ТМС
3:0
ПД
1:5
ПД
2:2

Голы

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

2.25
2.33

Среднее время на гол

40
38

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

2
1.75

Среднее время на гол

45
51

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

2.14
2

Тотал матчей

3.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

42
45

Бомбардиры внутри турнира

Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакенга Мушага 7 (1) 0.3
Kasper Waarst Hoegh 5 0.22
Кабран Кевин 2 0.09
Костадинов Калоян 2 0.09
Несс Николай 1 0.04
Вальстад Николас 1 0.04
Педерсен Каспер 1 0.04
Вангберг Симен 1 0.04
Эдвардс Кертис 1 0.04
Крогстад Фредрик 0 0
Оттесен Стурла 0 0
Rasmus Eggen Vinge 0 0
Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Киркеволд Пол 6 0.26
Удаль Хенрик 6 (2) 0.26
Kristian Loenstad Onsrud 4 0.17
John Olav Norheim 3 0.13
Гаммельбю Йенс-Мартин 2 0.09
Конгсро Вегар 2 0.09
Aleksander Melgalvis 2 (1) 0.09
Бьёрло Мортен 1 0.04
Кьяергор Оливер 1 0.04
Мава Мозес 1 0.04
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0.04
Бьярнасон Бриньяр Инги 1 0.04
Halvor Roedoelen Opsahl 1 0.04
Benjamin Thoresen Faraas 1 0.04
Куртович Виллиам 0 0

Карточки

Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукка Жонатан 3 1
Геэльмуйден Херман 4 0
Крогстад Фредрик 2 1
Сковгор Андреас 3 0
Эдвардс Кертис 3 0
Kasper Waarst Hoegh 1 1
Вангберг Симен 2 0
Бакенга Мушага 2 0
Пахоник Тобиас 0 1
Несс Николай 1 0
Петтерссон Исак 1 0
Костадинов Калоян 1 0
Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Киркеволд Пол 3 0
Halvor Roedoelen Opsahl 3 0
Шельстад Фредрик 1 1
Конгсро Вегар 1 1
John Olav Norheim 2 0
Jakob Michelsen 2 0
Сандберг Маркус 0 1
Aleksander Melgalvis 1 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0
Kristian Loenstad Onsrud 1 0
Бьярнасон Бриньяр Инги 1 0
Benjamin Thoresen Faraas 1 0
Кобе Эрнандес-Фостер 1 0

Результаты матчей

Стабек
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Хам-Кам
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

2
10
Стабек
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Хам-Кам
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (3)
9% (1)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

23
8

Упущенные победы

3
16
Стабек
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (9)
48% (11)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
39% (9)
22% (5)
Хам-Кам
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (7)
22% (5)
48% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

27
10

Упущенные победы

5
26

Голы по времени матча

Забито

12
15
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
18 Не забивали 15
3
25%
1
7%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
1
8%
5
33%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
2
17%
5
33%
76-90

Пропущено

13
34
5 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
8
24%
16-30
1
8%
6
18%
31-45
1
8%
7
21%
46-60
1
8%
7
21%
61-75
6
46%
6
18%
76-90

Забито

9
18
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 6
16 Не забивали 14
2
22%
2
11%
1-15
2
22%
2
11%
16-30
2
22%
3
17%
31-45
1
11%
2
11%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
2
22%
4
22%
76-90

Пропущено

27
17
15 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
5
19%
1
6%
1-15
6
22%
3
18%
16-30
4
15%
1
6%
31-45
4
15%
4
24%
46-60
1
4%
5
29%
29%
61-75
7
26%
3
18%
76-90

Забито

21
33
12 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 9
11 Не забивали 6
5
24%
3
9%
1-15
4
19%
3
9%
16-30
3
14%
8
24%
31-45
3
14%
4
12%
46-60
2
10%
6
18%
61-75
4
19%
9
27%
76-90

Пропущено

40
51
20 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 32
15 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 18
6
15%
1
2%
1-15
9
23%
11
22%
16-30
5
13%
7
14%
31-45
5
13%
11
22%
46-60
2
5%
12
24%
61-75
13
33%
9
18%
76-90

Результаты последних матчей

Стабек
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Стабек - Тромсё 0:1 Олесунн - Стабек 1:1 Стабек - Бранн 0:1 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1
Викинг - Стабек 1:0 Одд - Стабек 4:0 Стабек - Молде 0:1 Хам-Кам - Стабек 3:2 Стабек - Викинг 0:1 Саннефьёрд - Стабек 0:0 Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Тромсё - Стабек 2:1 Стабек - Русенборг 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1 Хьельсос - Стабек 3:1 Стабек - Волеренга 2:1 Оссиден - Стабек 0:4 Бранн - Стабек 4:1 Стабек - Олесунн 1:0 Стабек - Сарпсборг-08 1:1
Хам-Кам
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Хам-Кам - Сарпсборг-08 1:1 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 4:4 Хам-Кам - Русенборг 3:0
Олесунн - Хам-Кам 0:2 Хам-Кам - Бранн 0:2 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хам-Кам - Стабек 3:2 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Хам-Кам - Олесунн 2:1 Бранн - Хам-Кам 2:1 Йовик-Люн - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Одд 0:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Берум - Хам-Кам 1:3 Русенборг - Хам-Кам 4:0 Мьёльнер - Хам-Кам 0:8 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0 Нюбергсунд - Хам-Кам 0:5

Результаты матчей

Стабек
Хам-Кам

Точный счет

0:1
5 раз 42%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
2 раза 18%
4:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
7:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%

Точный счет

0:1
5 раз 22%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:1
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
2:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
7:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 43%
1
7 раз 30%
2
3 раза 13%
3
2 раза 9%
5
1 раз 4%
0
7 раз 30%
2
6 раз 26%
1
5 раз 22%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Стабек
Хам-Кам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
8
4
4
8
1.5
6
6
2
10
2.5
3
9
1
11
3.5
1
11
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
8
3
2
9
1.5
5
6
1
10
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
10
0.5
Больше Меньше
16
7
6
17
1.5
11
12
3
20
2.5
5
18
1
22
3.5
1
22
1
22
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 23 16 4 3 59 - 29 52
2.
Викинг
 23 16 3 4 50 - 33 51
3.
Тромсё
 23 15 3 5 34 - 23 48
4.
Бранн
 23 14 3 6 41 - 25 45
5.
Молде
 23 13 5 5 52 - 24 44
6.
Лиллестрём
 23 11 3 9 41 - 36 36
7.
Сарпсборг-08
 23 10 4 9 41 - 36 34
8.
Одд
 23 8 6 9 28 - 31 30
9.
Русенборг
 23 8 5 10 29 - 35 29
10.
Стрёмсгодсет
 23 8 3 12 26 - 31 27
11.
Хам-Кам
 23 7 3 13 33 - 51 24
12.
Волеренга
 23 6 6 11 32 - 39 24
13.
Саннефьёрд
 23 5 6 12 35 - 45 21
14.
Хёугесунн
 23 5 6 12 20 - 34 21
15.
Стабек
 23 5 5 13 24 - 37 20
16.
Олесунн
 23 3 3 17 16 - 52 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 12 9 2 1 26 - 10 29
2.
Викинг
 12 9 2 1 33 - 18 29
3.
Молде
 11 8 2 1 30 - 8 26
4.
Будё-Глимт
 11 8 2 1 29 - 12 26
5.
Тромсё
 12 8 2 2 20 - 11 26
6.
Лиллестрём
 12 7 0 5 27 - 19 21
7.
Русенборг
 12 6 2 4 19 - 15 20
8.
Сарпсборг-08
 11 6 1 4 24 - 15 19
9.
Одд
 11 5 3 3 14 - 11 18
10.
Хам-Кам
 12 5 3 4 18 - 17 18
11.
Стрёмсгодсет
 11 5 1 5 15 - 13 16
12.
Саннефьёрд
 11 4 4 3 21 - 13 16
13.
Стабек
 12 4 3 5 14 - 11 15
14.
Хёугесунн
 11 4 2 5 14 - 17 14
15.
Олесунн
 12 3 3 6 10 - 18 12
16.
Волеренга
 11 2 2 7 16 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 12 8 2 2 30 - 17 26
2.
Тромсё
 11 7 1 3 14 - 12 22
3.
Викинг
 11 7 1 3 17 - 15 22
4.
Молде
 12 5 3 4 22 - 16 18
5.
Бранн
 11 5 1 5 15 - 15 16
6.
Волеренга
 12 4 4 4 16 - 16 16
7.
Лиллестрём
 11 4 3 4 14 - 17 15
8.
Сарпсборг-08
 12 4 3 5 17 - 21 15
9.
Одд
 12 3 3 6 14 - 20 12
10.
Стрёмсгодсет
 12 3 2 7 11 - 18 11
11.
Русенборг
 11 2 3 6 10 - 20 9
12.
Хёугесунн
 12 1 4 7 6 - 17 7
13.
Хам-Кам
 11 2 0 9 15 - 34 6
14.
Стабек
 11 1 2 8 10 - 26 5
15.
Саннефьёрд
 12 1 2 9 14 - 32 5
16.
Олесунн
 11 0 0 11 6 - 34 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 22 (9)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Бранн Финне Бор 14 (5)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 13 (2)
Лиллестрём Ольсен Томас 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Викинг Язбек Патрик 6
Весь список
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      УДАЛЕНИЕ! - Конгсро Вегар увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 45'
      Кьяергор Оливер сделал результативную передачу.
    • 45'
      Г О О О О Л - John Olav Norheim бьет в цель!
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