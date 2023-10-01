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Тур: 2. Стадион: .
Порту
 
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Барселона
Прогнозы 54
Порту 7.4% (4)
X 27.8% (15)
Барселона 64.8% (35)
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4.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Порту
Барселона

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ТМС
4:4
Е
2:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

2
4

Среднее время на гол

45
22

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

3
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

30
45

Бомбардиры внутри турнира

Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галено Вандерсон 2 2
Тареми Мехди 1 1
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фелиш Жоау 2 2
Левандовски Роберт 1 1
Гави 1 1
Гюндоган Илкай 0 0
Рафинья Диас 0 0

Карточки

Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мариу Жоау III 1 0
Карму Давид 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гави 1 0

Результаты матчей

Порту
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Барселона
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
4
Порту
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Барселона
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

3
4
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
67%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
67%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Порту
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Бенфика - Порту 1:0 Порту - Жил Висенте 2:1 Шахтёр Донецк - Порту 1:3 Эштрела - Порту 0:1
Порту - Арока 1:1 Риу Аве - Порту 1:2 Порту - Фаренсе 2:1 Морейренсе - Порту 1:2 Бенфика - Порту 2:0 Порту - Райо Вальекано 1:1 Порту - Вулверхэмптон 0:1 Порту - Кардифф Сити 4:0 Порту - Портимоненсе 2:0 Брага - Порту 0:2 Порту - Витория Гимарайнш 3:0 Фамаликан - Порту 2:4 Порту - Каса Пия 2:1 Арока - Порту 0:1 Порту - Фамаликан 3:2 Порту - Боавишта 1:0
Барселона
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Барселона - Севилья 1:0 Мальорка - Барселона 2:2 Барселона - Сельта 3:2 Барселона - Антверпен 5:0
Барселона - Бетис 5:0 Осасуна - Барселона 1:2 Вильярреал - Барселона 3:4 Барселона - Кадис 2:0 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Тоттенхэм 4:2 Милан - Барселона 0:1 Реал Мадрид - Барселона 0:3 Арсенал - Барселона 5:3 Виссел Кобе - Барселона 0:2 Сельта - Барселона 2:1 Барселона - Мальорка 3:0 Вальядолид - Барселона 3:1 Барселона - Реал Сосьедад 1:2 Эспаньол - Барселона 2:4 Барселона - Осасуна 1:0

Результаты матчей

Порту
Барселона

Точный счет

1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 100%
5:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
5
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Порту
Барселона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Порту
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Шахтёр Донецк
 1 0 0 1 1 - 3 0
4.
Антверпен
 1 0 0 1 0 - 5 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Антверпен
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Шахтёр Донецк
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Антверпен
 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
ПСВ Де Йонг Люк 5 (2)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Карабах Джиджа Редон 5
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Шериф Талал Амин 1 2
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Порту - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 октября 2023, осталось 2 дня 13 часов 32 минуты.



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    • Прогнозы 54
    Порту 7.4% (4)
    X 27.8% (15)
    Барселона 64.8% (35)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Порту
    Ничья
    Барселона
    4.10
    Реклама, pari.ru
    4.00
    Реклама, betcity.ru
    4.05
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Порту - Барселона

    Исход игры
    Порту
    7.4% (4)
    Ничья
    27.8% (15)
    Барселона
    64.8% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.64% (28)
    Меньше
    36.36% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    88.64% (39)
    Нет
    11.36% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Барселона
    42.6% (23)
    1:1 Ничья
    20.4% (11)
    2:1 Порту
    3.7% (2)
    0:2 Барселона
    3.7% (2)
    2:2 Ничья
    3.7% (2)
    0:1 Барселона
    3.7% (2)
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    Порту
    Барселона
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