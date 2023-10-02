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Тур: 2. Стадион: .
Боруссия Д
 
Позже
Милан
Прогнозы 48
Боруссия Д 56.3% (27)
X 25% (12)
Милан 18.8% (9)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Боруссия Д
Ничья
Милан
2.83
3.65
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3.45
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Боруссия Д
Милан

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

МКЧ
1:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джан Эмре 1 0
Рюэрсон Юлиан 1 0
Шлоттербек Нико 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиру Оливье 1 0
Крунич Раде 1 0
Калабрия Давиде 1 0
Муса Юнус 1 0

Результаты матчей

Боруссия Д
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Боруссия Д
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Хоффенхайм - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Вольфсбург 1:0 ПСЖ - Боруссия Д 2:0 Фрайбург - Боруссия Д 2:4
Боруссия Д - Хайденхайм 2:2 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Кёльн 1:0 Шотт Майнц - Боруссия Д 1:6 Боруссия Д - Аякс 3:1 Челси - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Манчестер Юнайтед 3:2 Сан-Диего Лойал - Боруссия Д 0:6 Рот-Вайсс Эрфурт - Боруссия Д 1:2 Рот-Вайсс Оберхаузен - Боруссия Д 2:3 Вестафалия Ринерн - Боруссия Д 0:7 Боруссия Д - Майнц 2:2 Аугсбург - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Боруссия М 5:2 Боруссия Д - Вольфсбург 6:0 Бохум - Боруссия Д 1:1
Милан
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Милан - Лацио 2:0 Кальяри - Милан 1:3 Милан - Верона 1:0 Милан - Ньюкасл 0:0
Интер Милан - Милан 5:1 Рома - Милан 1:2 Милан - Торино 4:1 Болонья - Милан 0:2 Милан - Новара 4:2 Милан - Этуаль Сахель I 4:0 Милан - Тренто 0:1 Монца - Милан 1:1 Милан - Барселона 0:1 Ювентус - Милан 2:2 Реал Мадрид - Милан 3:2 Милан - Лумеццане 7:0 Милан - Верона 3:1 Ювентус - Милан 0:1 Милан - Сампдория 5:1 Интер Милан - Милан 1:0

Результаты матчей

Боруссия Д
Милан

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Боруссия Д
Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Милан
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Ньюкасл
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Боруссия Д
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Милан
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Боруссия Д
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ньюкасл
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюкасл
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Боруссия Д
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
ПСВ Де Йонг Люк 5 (2)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Карабах Джиджа Редон 5
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Шериф Талал Амин 1 2
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 октября 2023, осталось 2 дня 13 часов 31 минуту.



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    • Прогнозы 48
    Боруссия Д 56.3% (27)
    X 25% (12)
    Милан 18.8% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия Д
    Ничья
    Милан
    2.83
    3.65
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    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Боруссия Д - Милан

    Исход игры
    Боруссия Д
    56.3% (27)
    Ничья
    25% (12)
    Милан
    18.8% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (30)
    Меньше
    33.33% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    84.44% (38)
    Нет
    15.56% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия Д
    41.7% (20)
    1:1 Ничья
    16.7% (8)
    2:2 Ничья
    8.3% (4)
    1:2 Милан
    8.3% (4)
    2:0 Боруссия Д
    6.3% (3)
    1:0 Боруссия Д
    6.3% (3)
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    Милан
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