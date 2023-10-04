ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2!!! ИТТЕН!!! Иттен с одиннадцатиметровой отметки сильно пробил по центру ворот, а Глазер ожидал удара в угол, куда и прыгнул.

Замена в составе "Црвены Звезды": вместо Милана Родича на поле вышел Питер Олайинка.

Митрович слева с острого угла не попал в ближний угол ворот.

Ндиайе сыграл на добивании и отправил мяч в сетку, но арбитры снова фиксируют офсайд и гол не засчитывают. Бил по воротам Хван Ин-Бом.

Иттену досталось мячом по голове в своей штрафной площади. Потребовалось небольшое вмешательство медиков.

В руку попал мяч Джиге в штрафной площади. Коллам после просмотра повтора назначил пенальти в ворота сербов.

Бенито в центральном круге получил мяч и неожиданно рухнул на газон. Соперников рядом не было, не было и столкновений. Держится за левый бок Лорис.

Замена в составе "Янг Бойза": вместо Лориса Бенито на поле вышел Орель Аменда.

Иттен справа из пределов штрафной площади пробил в дальний угол. На этот раз Глазер смог остановить мяч и забрать его в руки.

Иванич на фланге попал по ноге Ниассе и получил жёлтую карточку.

45' ВАР быстро проверил эпизод и признал правильность решения арбитров в поле.

45' Букари убежал один на один с голкипером и направил мяч в сетку. Арбитры и здесь фиксируют офсайд и не засчитывают гол.

45' Ндиайе на левом фланге не смог уйти от Али.

45' Мияйлович в штрафной площади наступил на ногу Гарсии. Арбитр посчитал эпизод игровым и нарушения правил не усмотрел.

45' 5 минут добавил Коллам в первом тайме.

45' Букари в центре поля придержал руками Бенито.

44' Прострел Гарсии слева в штрафную площадь заблокировал Мияйлович.

42' "Янг Бойз" забрал мяч и комбинирует на чужой половине поля.

41' Гарсия слева навесил к дальней штанге, где Иттен головой нанёс удар по воротам. Глазер успел сместиться вправо и забрать мяч в руки.

40' Одному из помощников Барака Бахара арбитр показал жёлтую карточку.

39' Ндиайе у центрального круга получил травму в стыке с Бенито. Медики срочно вызваны на поле.

37' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

НДИАЙЕ!!! А вот у ВАР другое решение. После подсказки коллег Коллам указал на центр поля. Гол Ндиайе признан правильно забитым.

37' Букари справа убежал вперёд и выдал пас к воротам, где Ндиайе отправил мяч в сетку. Арбитры зафиксировали офсайд у Османа и гол не засчитали.

37' Следующий угловой удар Угриниц разыграл с партнёрами. Швейцарцы быстро потеряли мяч.

36' Угриниц от углового флага навесил к дальней штанге. Глазер на фланге сыграл кулаком, отправив мяч за пределы поля.

35' Дальний удар Малеса заблокировал Иванич.

34' Прострел Элиа слева в штрафную площадь не дошёл до Иттена. Защитники "Црвены Звезды" сыграли на перехвате.

33' Подача Мияйловича справа в штрафную площадь нацеленной не получилась. Швейцарцы спокойно выбили мяч в сторону центрального круга.

32' Али у центрального круга подтолкнул в спину Нлиайе.

31' Заброс Гарсии вперёд по левому флангу получился слишком сильным. Мяч перелетел всех игроков и покинул пределы поля.

30' Бенито у центрального круга наступил на ногу Букари.

29' Угриниц от углового флага навесил к ближней штанге слабо, и хозяева выбил мяч за боковую линию поля.

28' Гарсия с двадцати четырёх метров нанёс плотный удар в правый угол. Глазер в прыжке смог отбить мяч.

27' Монтейро у чужой штрафной площади опасно сыграл против Джиги.

26' Хван Ин-Бом сместился немного влево и с двадцати двух метров низом пробил правее ворот.

24' Гарсия слева навесил к одиннадцатиметровой отметке, где Монтейро с лёта ногой пробил левее ворот.

23' А вот длинный заброс Мияйловича вперёд по правому флангу получился более нацеленным. Мяч дошёл до Ндиайе, который не смог сделать точную скидку на Букари.

22' Мияйлович справа прошёл вперёд, но передачу в центр на Ндиайе точной сделать не смог.

21' Удар Элиа слева от угла штрафной площади заблокировал Драгович.

20' "Янг Бойз" постепенно стал выравнивать игру. Уже гости стали почаще находиться с мячом на чужой половине поля.

19' Медики оказывают помощь Ниассе. Небольшая пауза в матче.

18' Ндиайе в центральном круге сбил Ниассе и получил жёлтую картчоку.

17' Гарсия в центре поля придержал руками Букари.

16' Ниассе справа навесил в центр штрафной площади, где партнёров не оказалось.

15' Митровичу не удался прорыв слева в штрафную площадь соперников. Два соперника на пути выступили непреодолимым барьером.

14' Иттен в центре поля в неудачном стыке с Джигой получил повреждение. С медиками Седрик отправился за пределы поля.

12' Хозяева в стартовые минуты встречи больше контролируют мяч. Швейцарцы стараются отвечать быстрыми острыми выпадами вперёд.

11' Хван Ин-Бом на фланге уверенно сыграл в отборе против Угриница. Быстр развернуть атаку своей команды корейцу не удалось.

10' Букари в центральном круга подтолкнул Бенито.

9' Митрович слева забрался в офсайд.

8' Хван Ин-Бом исполнил первый угловой удар в матче. Розыгрыш у хозяев удачным не получился. До удара по воротам дело не дошло.

7' Хван Ин-Бом справа прострелил на Ндиайе, который пяткой пробил по воротам в касание. Расьоппи успел среагировать, сложился и отбил мяч.

6' Ндиайе на чужой половине поля толкнул в спину Стаменича.

5' Малес слева с девятнадцати метров пробил немного выше перекладины.

4' Иванич справа попробовал обыграться с Букари. Осман заложил вираж у бровки, а его передачу к штрафной площади на Мирко соперники перехватили.

3' Букари на правом фланге финтами не смог запутать соперников и заработал только аут.

2' "Црвена Звезда" играет в полосатых красно-белых футболках и белых трусах, "Янг Бойз" - в полосатых жёлто-чёрных футболках и чёрных трусах.