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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Коллам Уилльям
Црвена Звезда
1:2
Второй тайм: 64'
Янг Бойз
0'
18' Желтая карточка
Ндиайе Чериф
1:0
35' Гол
Ндиайе Чериф
45' Желтая карточка
Иванич Мирко
1:1
48' Гол
Угриниц Филип
58' Желтая карточка
Ин-Бом Хван
1:2
61' Пенальти
Иттен Седрик

Ход матча

18'
Ндиайе Чериф
 
35'
Ндиайе Чериф
(Букари Осман)
1:0
45'
Иванич Мирко
 
47'
 
Аменда Орель
Бенито Лорис
48'
1:1
Угриниц Филип
(Монтейро Джоэл)
58'
Ин-Бом Хван
 
61'
1:2
Иттен Седрик

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 4
  • 4 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 165 Количество передач 227
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогнозы 141
Црвена Звезда 72.3% (102)
X 18.4% (26)
Янг Бойз 9.2% (13)
0
выиграет Црвена Звезда, со счетом 1:0
вот так
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Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Црвена Звезда
Ничья
Янг Бойз
3.70
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8.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
18
Глазер
Омри
33
Мияйлович
Срджан
24
Джига
Нассер
15
Драгович
Александр
23
Родич
Милан
6
Стаменич
Марко
66
Ин-Бом
Хван
30
Букари
Осман
4
Иванич
Мирко
80
Митрович
Стефан
9
Ндиайе
Чериф
1
Расьоппи
Антони
17
Янко
Саиди
13
Али
Мохамед
23
Бенито
Лорис
21
Гарсия
Улиссес
7
Угриниц
Филип
20
Ниассе
Шейх
39
Малес
Дариан
77
Монтейро
Джоэл
9
Иттен
Седрик
15
Элиа
Мешак
Црвена Звезда
4-2-3-1
Янг Бойз
4-3-3

История личных встреч

Црвена Звезда
Янг Бойз

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:1
ЛЧ
2:2

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Црвена Звезда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Букари Осман 1 0.5
Ндиайе Чериф 1 0.5
Иванич Мирко 0 0
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Угриниц Филип 2 0.5
Иттен Седрик 2 (1) 0.5
Элиа Мешак 1 0.25
Монтейро Джоэл 0 0

Карточки

Црвена Звезда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родич Милан 1 0
Иванич Мирко 1 0
Ндиайе Чериф 1 0
Ин-Бом Хван 1 0
Стаменич Марко 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенито Лорис 1 0
Янко Саиди 1 0
Монтейро Джоэл 1 0
Лаупер Сандро 1 0
Имери Кастриот 1 0
Ридер Фабиан 1 0
Блюм Левин 1 0

Результаты матчей

Црвена Звезда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Янг Бойз
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

0
2
Црвена Звезда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Янг Бойз
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Црвена Звезда
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Црвена Звезда - Раднички Ниш 1:0 Манчестер Сити - Црвена Звезда 3:1 Чукарички - Црвена Звезда 2:1 Црвена Звезда - Нови Пазар 2:1
Вождовац - Црвена Звезда 3:2 Црвена Звезда - Спартак Суботица 3:0 Младост Лучани - Црвена Звезда 1:4 Црвена Звезда - Напредак 4:0 Црвена Звезда - Войводина Нови Сад 5:0 Црвена Звезда - Фиорентина 5:0 Црвена Звезда - ТСК 3:0 Фенербахче - Црвена Звезда 1:3 Нефтчи - Црвена Звезда 0:4 Црвена Звезда - Зенит 2:1 Црвена Звезда - Борац Баня-Лука 2:0 Црвена Звезда - Слобода 3:1 Црвена Звезда - Uzice 3:1 Црвена Звезда - Нови Пазар 2:2 Црвена Звезда - Чукарички 2:1 Раднички 1923 - Црвена Звезда 1:1
Янг Бойз
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лугано 4:1 Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3
Нёвшатель Ксамакс - Янг Бойз 0:1 Серветт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Маккаби Хайфа 3:0 Маккаби Хайфа - Янг Бойз 0:0 Брайтенрайн - Янг Бойз 0:5 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Винтертур 5:2 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Лозанна 2:1 Янг Бойз - Тун 4:0 Янг Бойз - Шаффхаузен 3:1 Янг Бойз - Динамо Киев 3:3 Янг Бойз - Герта 4:2 Лозанна Уши - Янг Бойз 0:5 Янг Бойз - Ивердон 1:0 Брайтенрайн - Янг Бойз 1:1

Результаты матчей

Црвена Звезда
Янг Бойз

Точный счет

3:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Црвена Звезда
Янг Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
РБ Лейпциг
 1:1 2 1 1 0 4 - 2 4
2.
Манчестер Сити
 1:1 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Янг Бойз
 2:1 2 1 0 1 3 - 4 3
4.
Црвена Звезда
 1:2 2 0 0 2 2 - 5 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 1:1 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
РБ Лейпциг
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Црвена Звезда
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Янг Бойз
 2:1 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
РБ Лейпциг
 1:1 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Янг Бойз
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Манчестер Сити
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Црвена Звезда
 1:2 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 6 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Шериф Талал Амин 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    68'
    Букари на чужой половине поля руками остановил Элиа и получил жёлтую карточку.
  • 67'
    Хван Ин-Бом слева со штрафного навесил к воротам, откуда гости мяч выбили.
  • Желтая карточка
    66'
    Малес у бровки сбил Митровича и получил жёлтую карточку.
  • 65'
    Митрович слева с острого угла не попал в ближний угол ворот.
  • 64'
    Дальний удар Стаменича слева получился точно в Росьоппи. Голкипер спокойно поймал мяч.
  • Замена
    63'
    Замена в составе "Црвены Звезды": вместо  Милана Родича на поле вышел Питер Олайинка.
  • Пенальти
    61'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:2!!!
    ИТТЕН!!! Иттен с одиннадцатиметровой отметки сильно пробил по центру ворот, а Глазер ожидал удара в угол, куда и прыгнул.
  • Пенальти!
    60'
    В руку попал мяч Джиге в штрафной площади. Коллам после просмотра повтора назначил пенальти в ворота сербов.
  • 60'
    Разыграли гости штрафной удар. Навес Гарсии слева к воротам соперники заблокировали.
  • Желтая карточка
    59'
    Хван Ин-Бом придержал руками рвавшегося к воротам Угриница и получил жёлтую карточку. Чуть больше тридцати метров до ворот.
  • Травма, повреждение
    58'
    Иттену досталось мячом по голове в своей штрафной площади. Потребовалось небольшое вмешательство медиков.
  • Офсайд
    57'
    Родич слева со штрафного навесил к дальней штанге. Скидка к воротам застала Митровича в офсайде.
  • Фол, нарушение
    56'
    Иттен на фланге руками придержал Митровича.
  • 55'
    Навес Иванича слева в штрафную площадь перехватил Али.
  • Офсайд
    54'
    Ндиайе сыграл на добивании и отправил мяч в сетку, но арбитры снова фиксируют офсайд и гол не засчитывают. Бил по воротам Хван Ин-Бом.
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    • 52'
      Гарсия слева навесил к воротам. Вынос получился на Монтейро, который с линии штрафной площади пробил выше ворот.
    • 51'
      "Янг Бойз" продолжает атаковать. Сербы проваливают начало второго тайма.
    • Опасный момент
      50'
      Иттен справа из пределов штрафной площади пробил в дальний угол. На этот раз Глазер смог остановить мяч и забрать его в руки.
    • Описание гола
      48'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:1!!!
      УГРИНИЦ!!! Монтейро справа великолепной передачей вывел справа к воротам Угриница, который аккуратно перекинул мяч через выскочившего навстречу Глазера.
    • Замена
      48'
      Замена в составе "Янг Бойза": вместо Лориса Бенито на поле вышел Орель Аменда.
    • Травма, повреждение
      47'
      Бенито в центральном круге получил мяч и неожиданно рухнул на газон. Соперников рядом не было, не было и столкновений. Держится за левый бок Лорис.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм в Белграде!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! "Црвена Звезда" (Белград, Сербия) - "Янг Бойз" (Берн, Швейцария) - 1:0.
    • Желтая карточка
      45'
      Иванич на фланге попал по ноге Ниассе и получил жёлтую карточку.
    • Угловой
      45'
      Угриниц от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Букари.
    • Видеоповтор
      45'
      ВАР быстро проверил эпизод и признал правильность решения арбитров в поле.
    • Офсайд
      45'
      Букари убежал один на один с голкипером и направил мяч в сетку. Арбитры и здесь фиксируют офсайд и не засчитывают гол.
    • 45'
      Ндиайе на левом фланге не смог уйти от Али.
    • Травма, повреждение
      45'
      Мияйлович в штрафной площади наступил на ногу Гарсии. Арбитр посчитал эпизод игровым и нарушения правил не усмотрел.
    • Дополнительное время
      45'
      5 минут добавил Коллам в первом тайме.
    • Фол, нарушение
      45'
      Букари в центре поля придержал руками Бенито.
    • 44'
      Прострел Гарсии слева в штрафную площадь заблокировал Мияйлович.
    • 42'
      "Янг Бойз" забрал мяч и комбинирует на чужой половине поля.
    • Опасный момент
      41'
      Гарсия слева навесил к дальней штанге, где Иттен головой нанёс удар по воротам. Глазер успел сместиться вправо и забрать мяч в руки.
    • Желтая карточка
      40'
      Одному из помощников Барака Бахара арбитр показал жёлтую карточку.
    • Травма, повреждение
      39'
      Ндиайе у центрального круга получил травму в стыке с Бенито. Медики срочно вызваны на поле.
    • Описание гола
      37'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      НДИАЙЕ!!! А вот у ВАР другое решение. После подсказки коллег Коллам указал на центр поля. Гол Ндиайе признан правильно забитым.
    • Офсайд
      37'
      Букари справа убежал вперёд и выдал пас к воротам, где Ндиайе отправил мяч в сетку. Арбитры зафиксировали офсайд у Османа и гол не засчитали.
    • Угловой
      37'
      Следующий угловой удар Угриниц разыграл с партнёрами. Швейцарцы быстро потеряли мяч.
    • Угловой
      36'
      Угриниц от углового флага навесил к дальней штанге. Глазер на фланге сыграл кулаком, отправив мяч за пределы поля.
    • 35'
      Дальний удар Малеса заблокировал Иванич.
    • 34'
      Прострел Элиа слева в штрафную площадь не дошёл до Иттена. Защитники "Црвены Звезды" сыграли на перехвате.
    • 33'
      Подача Мияйловича справа в штрафную площадь нацеленной не получилась. Швейцарцы спокойно выбили мяч в сторону центрального круга.
    • Фол, нарушение
      32'
      Али у центрального круга подтолкнул в спину Нлиайе.
    • 31'
      Заброс Гарсии вперёд по левому флангу получился слишком сильным. Мяч перелетел всех игроков и покинул пределы поля.
    • Фол, нарушение
      30'
      Бенито у центрального круга наступил на ногу Букари.
    • Угловой
      29'
      Угриниц от углового флага навесил к ближней штанге слабо, и хозяева выбил мяч за боковую линию поля.
    • Опасный момент
      28'
      Гарсия с двадцати четырёх метров нанёс плотный удар в правый угол. Глазер в прыжке смог отбить мяч.
    • Фол, нарушение
      27'
      Монтейро у чужой штрафной площади опасно сыграл против Джиги.
    • 26'
      Хван Ин-Бом сместился немного влево и с двадцати двух метров низом пробил правее ворот.
    • 24'
      Гарсия слева навесил к одиннадцатиметровой отметке, где Монтейро с лёта ногой пробил левее ворот.
    • 23'
      А вот длинный заброс Мияйловича вперёд по правому флангу получился более нацеленным. Мяч дошёл до Ндиайе, который не смог сделать точную скидку на Букари.
    • 22'
      Мияйлович справа прошёл вперёд, но передачу в центр на Ндиайе точной сделать не смог.
    • 21'
      Удар Элиа слева от угла штрафной площади заблокировал Драгович.
    • 20'
      "Янг Бойз" постепенно стал выравнивать игру. Уже гости стали почаще находиться с мячом на чужой половине поля.
    • Травма, повреждение
      19'
      Медики оказывают помощь Ниассе. Небольшая пауза в матче.
    • Желтая карточка
      18'
      Ндиайе в центральном круге сбил Ниассе и получил жёлтую картчоку.
    • Фол, нарушение
      17'
      Гарсия в центре поля придержал руками Букари.
    • 16'
      Ниассе справа навесил в центр штрафной площади, где партнёров не оказалось.
    • 15'
      Митровичу не удался прорыв слева в штрафную площадь соперников. Два соперника на пути выступили непреодолимым барьером.
    • Травма, повреждение
      14'
      Иттен в центре поля в неудачном стыке с Джигой получил повреждение. С медиками Седрик отправился за пределы поля.
    • 12'
      Хозяева в стартовые минуты встречи больше контролируют мяч. Швейцарцы стараются отвечать быстрыми острыми выпадами вперёд.
    • 11'
      Хван Ин-Бом на фланге уверенно сыграл в отборе против Угриница. Быстр развернуть атаку своей команды корейцу не удалось.
    • Фол, нарушение
      10'
      Букари в центральном круга подтолкнул Бенито.
    • Офсайд
      9'
      Митрович слева забрался в офсайд.
    • Угловой
      8'
      Хван Ин-Бом исполнил первый угловой удар в матче. Розыгрыш у хозяев удачным не получился. До удара по воротам дело не дошло.
    • Опасный момент
      7'
      Хван Ин-Бом справа прострелил на Ндиайе, который пяткой пробил по воротам в касание. Расьоппи успел среагировать, сложился и отбил мяч.
    • Фол, нарушение
      6'
      Ндиайе на чужой половине поля толкнул в спину Стаменича.
    • Опасный момент
      5'
      Малес слева с девятнадцати метров пробил немного выше перекладины.
    • 4'
      Иванич справа попробовал обыграться с Букари. Осман заложил вираж у бровки, а его передачу к штрафной площади на Мирко соперники перехватили.
    • 3'
      Букари на правом фланге финтами не смог запутать соперников и заработал только аут.
    • 2'
      "Црвена Звезда" играет в полосатых красно-белых футболках и белых трусах, "Янг Бойз" - в полосатых жёлто-чёрных футболках и чёрных трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Райко Матиче"!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Rajko Mitic. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 42.6% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Црвена Звезда 1:2 Янг Бойз

    Исход игры
    Црвена Звезда
    72.3% (102)
    Ничья
    18.4% (26)
    Янг Бойз
    9.2% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.47% (71)
    Меньше
    44.53% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    72.66% (93)
    Нет
    27.34% (35)
    Популярный счёт
    2:1 Црвена Звезда
    42.6% (60)
    1:1 Ничья
    15.6% (22)
    1:0 Црвена Звезда
    14.9% (21)
    2:0 Црвена Звезда
    5.7% (8)
    1:2 Янг Бойз
    2.8% (4)
    0:1 Янг Бойз
    2.1% (3)
    0:0 Ничья
    1.4% (2)
    3:1 Црвена Звезда
    1.4% (2)
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