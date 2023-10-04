вот так
martik #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Букари Осман
|1
|0.5
|Ндиайе Чериф
|1
|0.5
|Иванич Мирко
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Угриниц Филип
|2
|0.5
|Иттен Седрик
|2 (1)
|0.5
|Элиа Мешак
|1
|0.25
|Монтейро Джоэл
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родич Милан
|1
|0
|Иванич Мирко
|1
|0
|Ндиайе Чериф
|1
|0
|Ин-Бом Хван
|1
|0
|Стаменич Марко
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бенито Лорис
|1
|0
|Янко Саиди
|1
|0
|Монтейро Джоэл
|1
|0
|Лаупер Сандро
|1
|0
|Имери Кастриот
|1
|0
|Ридер Фабиан
|1
|0
|Блюм Левин
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|2:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|4.
|1:2
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|2:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|6 (2)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|Брага
|Брума Арминду
|5 (2)
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5 (1)
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
|Копенгаген
|Йелерт Элиас
|1 3
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|4
|Маккаби Хайфа
|Корню Пьер
|4
|Шериф
|Талал Амин
|1 2