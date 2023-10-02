Тур: 2. Стадион: Райко Митич.
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История личных встреч
Црвена Звезда
Янг Бойз
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Црвена Звезда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Букари Осман
|1
|1
|Иванич Мирко
|0
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Элиа Мешак
|1
|0.33
|Угриниц Филип
|1
|0.33
|Иттен Седрик
|1
|0.33
Карточки
Црвена Звезда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родич Милан
|1
|0
|Стаменич Марко
|1
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бенито Лорис
|1
|0
|Янко Саиди
|1
|0
|Монтейро Джоэл
|1
|0
|Лаупер Сандро
|1
|0
|Имери Кастриот
|1
|0
|Ридер Фабиан
|1
|0
|Блюм Левин
|1
|0
Результаты матчей
Црвена Звезда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Янг Бойз
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
0
2
Црвена Звезда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Янг Бойз
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Црвена Звезда
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Црвена Звезда - Раднички Ниш 1:0 Манчестер Сити - Црвена Звезда 3:1 Чукарички - Црвена Звезда 2:1 Црвена Звезда - Нови Пазар 2:1
Вождовац - Црвена Звезда 3:2 Црвена Звезда - Спартак Суботица 3:0 Младост Лучани - Црвена Звезда 1:4 Црвена Звезда - Напредак 4:0 Црвена Звезда - Войводина Нови Сад 5:0 Црвена Звезда - Фиорентина 5:0 Црвена Звезда - ТСК 3:0 Фенербахче - Црвена Звезда 1:3 Нефтчи - Црвена Звезда 0:4 Црвена Звезда - Зенит 2:1 Црвена Звезда - Борац Баня-Лука 2:0 Црвена Звезда - Слобода 3:1 Црвена Звезда - Uzice 3:1 Црвена Звезда - Нови Пазар 2:2 Црвена Звезда - Чукарички 2:1 Раднички 1923 - Црвена Звезда 1:1
Янг Бойз
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лугано 4:1 Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3
Нёвшатель Ксамакс - Янг Бойз 0:1 Серветт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Маккаби Хайфа 3:0 Маккаби Хайфа - Янг Бойз 0:0 Брайтенрайн - Янг Бойз 0:5 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Винтертур 5:2 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Лозанна 2:1 Янг Бойз - Тун 4:0 Янг Бойз - Шаффхаузен 3:1 Янг Бойз - Динамо Киев 3:3 Янг Бойз - Герта 4:2 Лозанна Уши - Янг Бойз 0:5 Янг Бойз - Ивердон 1:0 Брайтенрайн - Янг Бойз 1:1
Результаты матчей
Црвена Звезда
Янг Бойз
Точный счет
3:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
3:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Црвена Звезда
Янг Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|5 (2)
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5 (1)
|Карабах
|Джиджа Редон
|5
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
|Копенгаген
|Йелерт Элиас
|1 3
|Маккаби Хайфа
|Корню Пьер
|4
|Шериф
|Талал Амин
|1 2
|Будучность Подгорица
|Джуричкович Миомир
|1 2
Прогнозы на матч Црвена Звезда - Янг Бойз
Исход игры
Црвена Звезда
74.5% (35)
Ничья
19.1% (9)
Янг Бойз
6.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
56.82% (25)
Меньше
43.18% (19)
Обе команды забьют
Да
75% (33)
Нет
25% (11)
Популярный счёт
2:1 Црвена Звезда
42.6% (20)
1:0 Црвена Звезда
19.1% (9)
1:1 Ничья
17% (8)
1:2 Янг Бойз
4.3% (2)
2:0 Црвена Звезда
4.3% (2)
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