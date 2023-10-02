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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Тур: 2. Стадион: .
Црвена Звезда
 
Позже
Янг Бойз
Прогнозы 47
Црвена Звезда 74.5% (35)
X 19.1% (9)
Янг Бойз 6.4% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Црвена Звезда
Ничья
Янг Бойз
3.25
3.75
Реклама, pari.ru
3.55
Все Коэффициенты

История личных встреч

Црвена Звезда
Янг Бойз

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:1
ЛЧ
2:2

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Црвена Звезда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Букари Осман 1 1
Иванич Мирко 0 0
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Элиа Мешак 1 0.33
Угриниц Филип 1 0.33
Иттен Седрик 1 0.33

Карточки

Црвена Звезда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родич Милан 1 0
Стаменич Марко 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенито Лорис 1 0
Янко Саиди 1 0
Монтейро Джоэл 1 0
Лаупер Сандро 1 0
Имери Кастриот 1 0
Ридер Фабиан 1 0
Блюм Левин 1 0

Результаты матчей

Црвена Звезда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Янг Бойз
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

0
2
Црвена Звезда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Янг Бойз
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Црвена Звезда
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Црвена Звезда - Раднички Ниш 1:0 Манчестер Сити - Црвена Звезда 3:1 Чукарички - Црвена Звезда 2:1 Црвена Звезда - Нови Пазар 2:1
Вождовац - Црвена Звезда 3:2 Црвена Звезда - Спартак Суботица 3:0 Младост Лучани - Црвена Звезда 1:4 Црвена Звезда - Напредак 4:0 Црвена Звезда - Войводина Нови Сад 5:0 Црвена Звезда - Фиорентина 5:0 Црвена Звезда - ТСК 3:0 Фенербахче - Црвена Звезда 1:3 Нефтчи - Црвена Звезда 0:4 Црвена Звезда - Зенит 2:1 Црвена Звезда - Борац Баня-Лука 2:0 Црвена Звезда - Слобода 3:1 Црвена Звезда - Uzice 3:1 Црвена Звезда - Нови Пазар 2:2 Црвена Звезда - Чукарички 2:1 Раднички 1923 - Црвена Звезда 1:1
Янг Бойз
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лугано 4:1 Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3
Нёвшатель Ксамакс - Янг Бойз 0:1 Серветт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Маккаби Хайфа 3:0 Маккаби Хайфа - Янг Бойз 0:0 Брайтенрайн - Янг Бойз 0:5 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Винтертур 5:2 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Лозанна 2:1 Янг Бойз - Тун 4:0 Янг Бойз - Шаффхаузен 3:1 Янг Бойз - Динамо Киев 3:3 Янг Бойз - Герта 4:2 Лозанна Уши - Янг Бойз 0:5 Янг Бойз - Ивердон 1:0 Брайтенрайн - Янг Бойз 1:1

Результаты матчей

Црвена Звезда
Янг Бойз

Точный счет

3:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Црвена Звезда
Янг Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
РБ Лейпциг
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Манчестер Сити
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Янг Бойз
 1 0 0 1 1 - 3 0
4.
Црвена Звезда
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Црвена Звезда
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
РБ Лейпциг
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Янг Бойз
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
РБ Лейпциг
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Янг Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Црвена Звезда
 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
ПСВ Де Йонг Люк 5 (2)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Карабах Джиджа Редон 5
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Шериф Талал Амин 1 2
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Црвена Звезда - Янг Бойз от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 октября 2023, осталось 2 дня 13 часов 31 минуту.



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    • Прогнозы 47
    Црвена Звезда 74.5% (35)
    X 19.1% (9)
    Янг Бойз 6.4% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Црвена Звезда
    Ничья
    Янг Бойз
    3.25
    3.75
    Реклама, pari.ru
    3.55
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Црвена Звезда - Янг Бойз онлайн

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    Прогнозы на матч Црвена Звезда - Янг Бойз

    Исход игры
    Црвена Звезда
    74.5% (35)
    Ничья
    19.1% (9)
    Янг Бойз
    6.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.82% (25)
    Меньше
    43.18% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (33)
    Нет
    25% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Црвена Звезда
    42.6% (20)
    1:0 Црвена Звезда
    19.1% (9)
    1:1 Ничья
    17% (8)
    1:2 Янг Бойз
    4.3% (2)
    2:0 Црвена Звезда
    4.3% (2)
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    Црвена Звезда
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