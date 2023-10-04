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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Румсас Донатас
Селтик
1:1
Второй тайм: 70'
Лацио
0'
1:0
12' Гол
Фурухаси Кёго
1:1
29' Гол
Весино Матиас
45' Желтая карточка
Филлипс Натаниэль
61' Желтая карточка
Альберто Луис

Ход матча

12'
Фурухаси Кёго
(О'Райли Мэттью)
1:0
29'
1:1
Весино Матиас
(Романьоли Алессио)
45'
Филлипс Натаниэль
 
61'
 
Альберто Луис
62'
Пальма Луис
Чжун Ян Хён
 
62'
Картер-Викерс Кэмерон
Филлипс Натаниэль
 
68'
 
Исаксен Густав
Андерсон Фелипе
68'
 
Гендузи Маттео
Альберто Луис

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 3 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 334 Количество передач 287
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 143
Селтик 24.5% (35)
X 36.4% (52)
Лацио 39.2% (56)
0
выиграет Лацио, со счетом 1:2
вот так
martik #
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Прогноз на матч от Liveresult
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Селтик
Ничья
Лацио
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Харт
Джо
2
Джонстон
Алистер
6
Филлипс
Натаниэль
5
Скэйлз
Лиам
3
Тэйлор
Грэг
33
О'Райли
Мэттью
42
Макгрегор
Каллум
41
Хатате
Рео
38
Маэда
Дайдзэн
8
Фурухаси
Кёго
13
Чжун
Ян
Хён
94
Проведель
Иван
29
Лаццари
Мануэль
4
Патрик
13
Романьоли
Алессио
23
Хюсай
Эльсейд
6
Камада
Даити
5
Весино
Матиас
10
Альберто
Луис
7
Андерсон
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
20
Дзакканьи
Маттиа
Селтик
4-3-3
Лацио
4-3-3

История личных встреч

Селтик
Лацио

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЕ
1:2
ЛЕ
2:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Селтик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фурухаси Кёго 1 0.5
О'Райли Мэттью 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Весино Матиас 1 0.5
Проведель Иван 1 0.5
Альберто Луис 0 0
Романьоли Алессио 0 0

Карточки

Селтик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лагербильке Густав 1 1
Хольм Один Тьяго 0 1
Макгрегор Каллум 1 0
Филлипс Натаниэль 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иммобиле Чиро 1 0
Патрик 1 0
Маурицио Сарри 1 0

Результаты матчей

Селтик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лацио
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Селтик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лацио
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Селтик
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Мазеруэлл - Селтик 1:2 Ливингстон - Селтик 0:3 Фейеноорд - Селтик 2:0 Селтик - Данди 3:0
Рейнджерс - Селтик 0:1 Селтик - Сент-Джонстон 0:0 Килмарнок - Селтик 1:0 Абердин - Селтик 1:3 Селтик - Росс Каунти 4:2 Селтик - Атлетик Б 3:2 Селтик - Вулверхэмптон 1:1 Гамба Осака - Селтик 0:1 Йокогама Ф-Маринос - Селтик 6:4 Портимоненсе - Селтик 1:4 Селтик - Инвернесс 3:1 Селтик - Абердин 5:0 Хиберниан - Селтик 4:2 Селтик - Сент-Миррен 2:2 Рейнджерс - Селтик 3:0 Хартс - Селтик 0:2
Лацио
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Милан - Лацио 2:0 Лацио - Торино 2:0 Лацио - Монца 1:1 Лацио - Атлетико М 1:1
Ювентус - Лацио 3:1 Наполи - Лацио 1:2 Лацио - Дженоа 0:1 Лечче - Лацио 2:1 Латина - Лацио 0:9 Жирона - Лацио 2:1 Астон Вилла - Лацио 3:0 Лацио - Браво 2:0 Лацио - Приморье 5:0 Эмполи - Лацио 0:2 Лацио - Кремонезе 3:2 Удинезе - Лацио 0:1 Лацио - Лечче 2:2 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Сассуоло 2:0 Интер Милан - Лацио 3:1

Результаты матчей

Селтик
Лацио

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Селтик
Лацио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 2 1 1 0 4 - 3 4
2.
Фейеноорд
 2 1 0 1 4 - 3 3
3.
Лацио
 1:1 2 0 2 0 2 - 2 2
4.
Селтик
 1:1 2 0 1 1 1 - 3 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Атлетико М
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Селтик
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Лацио
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Атлетико М
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Фейеноорд
 1 0 0 1 2 - 3 0
4.
Селтик
 1:1 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 6 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Шериф Талал Амин 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Офсайд
    72'
    Зацепился за мяч Иммобиле в центре поля и головой сбросил на ход Исаксену, но тот оказался в офсайде.
  • 71'
    Вырезал тонко в штрафную Хатате на ход Пальме, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
  • 70'
    Продавил соперника по центру и с линии чужой штрафной пробил в ближний угол, но в падении Харт смог спасти свою команду.
  • Замена
    69'
    Две замены теперь уже в составе "Лацион" произошло. Вместо Альберто и Андерсона игру продолжать будут Гендузи и Исаксен.
  • 68'
    В центре поля получил по ногам теперь уже Пальма в борьбе против Альберто. Судья зафиксировал нарушение правил.
  • 67'
    Зацепился Маэда за мяч в чужой штрафной и тут же пробил в дальний угол, но на пути мяча оказался Дзакканьи.
  • 66'
    Патрик руками откровенно подтолкнул в центре поля Хатате. Штрафной удар исполнять будут теперь "кельты".
  • 65'
    С левого фланга Пальма покатил низом в штрафную на ход Фурухаси, но того от мяча оттеснил корпусом Романьоли.
  • 64'
    В центре поля получил по ногам Весино в борьбе против Хатате. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Лацио".
  • Замена
    63'
    Двойная замена в составе "Селтика" произошла. Вместо Филлипса и Чжуна на поле появились Картер-Викерс и Пальма.
  • Желтая карточка
    62'
    Слишком активно оспаривал решение арбитра Альберто, но лишь сам напоролся на желтую карточку.
  • 61'
    Убегал в контратаку на скорости Дзакканьи и отдал поперек на Иммобиле, но тому помешал Филлипс пробить в силовой борьбе.
  • 60'
    Выиграл подбор у штрафной Маэда и пробил из-под защитника в дальнюю девятку, но мяч полетел рядом со штангой.
  • Опасный момент
    59'
    Штрафной удар разыграли хозяева, после чего пробил низом в дальний угол Хатате, но в падении Проведель отбил в сторону.
  • 58'
    Перед чужой штрафной получил по ногам Чжун в борьбе против Камады. Опасный стандарт исполнять будут шотландцы. 
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    • 57'
      Пауза в матче. В прошлом эпизоде Патрик получил небольшое повреждение. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.
    • 56'
      После навеса с угла поля пытался пробить головой Филлипс, но нарушил он правила в верховой борьбе против Патрика.
    • Угловой
      55'
      С правого фланга прострелил в центр штрафной Джонстон под удар Маэде, но того опередил Патрик и вынес на угловой.
    • 54'
      Подавал с углового О'Райои в центр штрафной, но здесь головой вынес сферу далеко в центр поля Романьоли.
    • 53'
      Пытался пробить Фурухаси из пределов штрафной после подачи от Маэды, но проиграл он борьбу за мяч Патрику.
    • 52'
      Сместился с правого фланга на скорости в штрафную Андерсон и пробил в дальний угол, но не попал он в створ ворот.
    • 51'
      Диагональ исполнял с центра поля Джонстон на ход Хатате, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
    • Офсайд
      50'
      Низом покатил Дзакканьи в штрафную с левого фланга на ход Иммобиле, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.
    • 49'
      Подхватил мяч на правой бровке Камада и подал на дальнюю штангу, но никто из партнеров замкнуть здесь не смог.
    • 48'
      Прорывался по флангу Хатате и отдал в центр на Фурухаси, но тот не смог пробить в борьбе с защитником.
    • 47'
      Убегал Фурхаси по флангу и попытался прострелить вдоль ворот, нот от ноги защитника снаряд отправился в аут.
    • Второй тайм начался
      46'
      Команды вернулись на поле, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Счет в матче пока равный!
    • 45'
      Сместился с фланга Хатате в штрафную и отдал поперек на Чжуна, но тому пробить помешал в подкате Романьоли.
    • Дополнительное время
      45'
      Одну минуту компенсировал судья к времени первого тайма.
    • Опасный момент
      44'
      Маэда по флангу убегал в атаку, сместился в штрафную и пробил по воротам, но гостей выручил грамотно вышедший из ворот Проведель.
    • 43'
      Убегал в контратаку на скорости Фурухаси и отдал поперек на Маэду, но вовремя вернулся в оборону Весино и отобрал мяч.
    • 42'
      Проникающий пас теперь отдавал Камада на ход Иммобиле, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Джонстон.
    • 41'
      Забрасывал в штрафную Патрик на ход Андерсону, но тому не удалось добраться до мяча в борьбе против Филлипса.
    • 40'
      Ворвался в штрафную соперника с левого фланга Дзакканьи и пробил по воротам, но на пути мяча оказался Джонстон.
    • 39'
      Отличным пасом Альберто нашел в штрафной соперника Камаду, который пробил в касание, но мяч в подкате накрыл защитник.
    • 38'
      Пробил по воротам в касание с линии штрафной О'Райли после скидки от Чжуна, но мяч спокойно забрал в руки в падении Проведель.
    • 37'
      С левого фланга отдавал пас в штрафную Чжун на ход Фурухаси, но тому пробить в борьбе против Патрика не удалось.
    • 36'
      Вырезал с фланга Альберто в центр на Иммобиле, который мог убегать на ворота, но нарушил он правила в борьбе с защитником.
    • Офсайд
      35'
      Мог убегать на ворота соперника Чжун после заброса от Тэйлора, но арбитр остановил атаку, зафиксировав офсайд.
    • 34'
      Отобрал мяч на чужой половине поля О'Райли и отдал вперед на Фурухаси, но его от сферы корпусом оттеснил Романьоли.
    • 33'
      Продавил соперника по флангу Тэйлор и прострелил вдоль ворот. Сфера угодила в руку Патрику, но судья не стал назначать пенальти.
    • Описание гола
      32'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-1! Матиас Весино! Удалось сравнять счет итальянской команде. После навеса с угла поля от Альберто мяч заметался по штрафной и прилетел к Романьоли, который пробил головой. Во вратарской головой подправил сферу Весино, не позволив среагировать Харту.
    • 31'
      С угла поля навесил в центр штрафной Альберто. Здесь выиграл верх Тэйлор и вынес сферу подальше от ворот.
    • 30'
      Красивый пас пяткой Альберто исполнял на ход Иммобиле, но тот не смог зацепиться за мяч в борьбе против защитника.
    • Опасный момент
      29'
      Мягко забросил в штрафную Альберто на Иммобиле, который пробил с острого угла, но мяч смог Харт отбить в падении в сторону.
    • 28'
      Продавил соперника по флангу на скорости Андерсон и отдал в штрафную, но до удара по воротам здесь дело так и не дошло.
    • 27'
      С правого фланга отдавал пас низом Андерсон в штрафную на Иммобиле, но в подкате вынес сферу в аут Филлипс.
    • 26'
      Наступил Хатате в центре поля на ногу Романьоли. Штрафной удар в пользу гостей назначил вновь судья.
    • 25'
      Диагональ исполнял с центра поля в штрафную соперника Альберто, но здесь головой до мяча не смог добраться Иммобиле.
    • 24'
      Пауза в матче. Присел на ровном месте Джонстон на газон. Потребуется ему медицинская помощь.
    • 23'
      Отобрал мяч на фланге Хюсай и отдал поперек на Весино, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
    • 22'
      Отобрал мяч Иммобиле на чужой половине поля и отдал поперек на Альберто, но тому пробить не позволил в подкате О'Райли.
    • 21'
      В верховой борьбе Хюсай кулаком заехал по голове Хатате. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Лацио".
    • 20'
      С угла поля навесил Альберто на ближнюю штангу, но здесь сферу спокойно вынес в центр поля Хатате головой.
    • Угловой
      19'
      Прорывался к штрафной соперника на скорости Дзакканьи и отдал поперек на Андерсона, но мяч Филлипс вынес на угловой.
    • 18'
      После обрезки защитников Маэда перехватил мяч на чужой половине поля и пробил издали, но сфера полетела крайне неточно.
    • 17'
      Продавил соперника по флангу на скорости Андерсон и прострелил вдоль ворот, но от ноги защитника сфера отправилась в аут.
    • 16'
      Камада отдавал пас с правого фланга в штрафную на ход Иммобиле, но тому пробить в подкате помешал О'Райли.
    • 15'
      Отдавал тонко в штрафную теперь уже Патрик, но прочитал эпизод Скэйлз и перехватил сферу в чистом подкате.
    • 14'
      Мягко забросил Иммобиле в штрафную, куда забегал Андерсон, но проиграл он борьбу за мяч защитнику и не смог пробить.
    • Описание гола
      13'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Кего Фурухаси! Сумели хозяева открыть счет в нашем поединке. Отличным пасом Хатате запустил в штрафную соперника Фурухаси, который оторвался от соперника и пробил низом точно под опорной ногой голкипера. Мяч в сетке.
    • 12'
      Тонко с правого фланга вырезал в штрафную Макгрегор на ход Маэде, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Романьоли.
    • 11'
      Зацепился за мяч перед чужой штрафной О'Райли и сбросил поперек на Фурухаси, который пробил в касание, но на пути этого удара оказался защитник.
    • 10'
      Диагональный пас исполнял Лаццари в штрафную, куда забегал Иммобиле, но пробить не позволил ему в подкате Скэйлз.
    • 9'
      В медленном темпе проходит старт нашего поединка. Команды не торопятся раскрываться. Присматриваясь друг к другу.
    • 8'
      Грубо подкатился в подкате Джонстон в ногу Дзакканьи. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Лацио".
    • 7'
      Отобрал мяч в центре поля Альберто и тут же забросил в штрафную на ход Иммобиле, но тому не удалось добраться до сферы.
    • 6'
      Прорывался по флангу на скорости Маэда, но напоролся на Хюсая, который в чистом подкате вынес сферу в аут.
    • 5'
      В центре поля получил по голове Камада в борьбе против Макгрегора. Штрафной удар исполнять будут итальянцы.
    • 4'
      Прорывался по флангу на скорости Хатате и прострелил в центр на Маэду, но тому не удалось пробить в окружении двоих защитников.
    • 3'
      Отдавал пас с фланга в штрафную соперника Весино на ход Андерсону, но тому пробить не позволил в силовой борьбе Филлипс.
    • 2'
      Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя бело-зеленых цветах, гости выбрали себе синий комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Celtic Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 70 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Селтик 1:1 Лацио

    Исход игры
    Селтик
    24.5% (35)
    Ничья
    36.4% (52)
    Лацио
    39.2% (56)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.88% (57)
    Меньше
    55.12% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    81.89% (104)
    Нет
    18.11% (23)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.9% (47)
    1:2 Лацио
    23.1% (33)
    2:1 Селтик
    11.9% (17)
    0:1 Лацио
    5.6% (8)
    1:0 Селтик
    4.9% (7)
    0:2 Лацио
    2.8% (4)
    0:0 Ничья
    2.1% (3)
    3:1 Селтик
    1.4% (2)
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