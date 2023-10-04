вот так
martik #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фурухаси Кёго
|1
|0.5
|О'Райли Мэттью
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Весино Матиас
|1
|0.5
|Проведель Иван
|1
|0.5
|Альберто Луис
|0
|0
|Романьоли Алессио
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лагербильке Густав
|1
|1
|Хольм Один Тьяго
|0
|1
|Макгрегор Каллум
|1
|0
|Филлипс Натаниэль
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иммобиле Чиро
|1
|0
|Патрик
|1
|0
|Маурицио Сарри
|1
|0
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|6 (2)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|Брага
|Брума Арминду
|5 (2)
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5 (1)
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
|Копенгаген
|Йелерт Элиас
|1 3
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|4
|Маккаби Хайфа
|Корню Пьер
|4
|Шериф
|Талал Амин
|1 2