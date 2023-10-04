Патрик руками откровенно подтолкнул в центре поля Хатате. Штрафной удар исполнять будут теперь "кельты".

Зацепился Маэда за мяч в чужой штрафной и тут же пробил в дальний угол, но на пути мяча оказался Дзакканьи.

В центре поля получил по ногам теперь уже Пальма в борьбе против Альберто. Судья зафиксировал нарушение правил.

Две замены теперь уже в составе "Лацион" произошло. Вместо Альберто и Андерсона игру продолжать будут Гендузи и Исаксен.

Продавил соперника по центру и с линии чужой штрафной пробил в ближний угол, но в падении Харт смог спасти свою команду.

Вырезал тонко в штрафную Хатате на ход Пальме, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

Зацепился за мяч Иммобиле в центре поля и головой сбросил на ход Исаксену, но тот оказался в офсайде.

Перед чужой штрафной получил по ногам Чжун в борьбе против Камады. Опасный стандарт исполнять будут шотландцы.

Штрафной удар разыграли хозяева, после чего пробил низом в дальний угол Хатате, но в падении Проведель отбил в сторону.

Выиграл подбор у штрафной Маэда и пробил из-под защитника в дальнюю девятку, но мяч полетел рядом со штангой.

Убегал в контратаку на скорости Дзакканьи и отдал поперек на Иммобиле, но тому помешал Филлипс пробить в силовой борьбе.

Слишком активно оспаривал решение арбитра Альберто, но лишь сам напоролся на желтую карточку.

Двойная замена в составе "Селтика" произошла. Вместо Филлипса и Чжуна на поле появились Картер-Викерс и Пальма.

В центре поля получил по ногам Весино в борьбе против Хатате. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Лацио".

С левого фланга Пальма покатил низом в штрафную на ход Фурухаси, но того от мяча оттеснил корпусом Романьоли.

Прорывался по флангу Хатате и отдал в центр на Фурухаси, но тот не смог пробить в борьбе с защитником.

Подхватил мяч на правой бровке Камада и подал на дальнюю штангу, но никто из партнеров замкнуть здесь не смог.

Низом покатил Дзакканьи в штрафную с левого фланга на ход Иммобиле, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.

Диагональ исполнял с центра поля Джонстон на ход Хатате, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.

Сместился с правого фланга на скорости в штрафную Андерсон и пробил в дальний угол, но не попал он в створ ворот.

Пытался пробить Фурухаси из пределов штрафной после подачи от Маэды, но проиграл он борьбу за мяч Патрику.

Подавал с углового О'Райои в центр штрафной, но здесь головой вынес сферу далеко в центр поля Романьоли.

С правого фланга прострелил в центр штрафной Джонстон под удар Маэде, но того опередил Патрик и вынес на угловой.

После навеса с угла поля пытался пробить головой Филлипс, но нарушил он правила в верховой борьбе против Патрика.

Пауза в матче. В прошлом эпизоде Патрик получил небольшое повреждение. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.

Команды вернулись на поле, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!

Убегал Фурхаси по флангу и попытался прострелить вдоль ворот, нот от ноги защитника снаряд отправился в аут.

Первый тайм

— Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Счет в матче пока равный!

45' Сместился с фланга Хатате в штрафную и отдал поперек на Чжуна, но тому пробить помешал в подкате Романьоли.

45' Одну минуту компенсировал судья к времени первого тайма.

44' Маэда по флангу убегал в атаку, сместился в штрафную и пробил по воротам, но гостей выручил грамотно вышедший из ворот Проведель.

43' Убегал в контратаку на скорости Фурухаси и отдал поперек на Маэду, но вовремя вернулся в оборону Весино и отобрал мяч.

42' Проникающий пас теперь отдавал Камада на ход Иммобиле, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Джонстон.

41' Забрасывал в штрафную Патрик на ход Андерсону, но тому не удалось добраться до мяча в борьбе против Филлипса.

40' Ворвался в штрафную соперника с левого фланга Дзакканьи и пробил по воротам, но на пути мяча оказался Джонстон.

39' Отличным пасом Альберто нашел в штрафной соперника Камаду, который пробил в касание, но мяч в подкате накрыл защитник.

38' Пробил по воротам в касание с линии штрафной О'Райли после скидки от Чжуна, но мяч спокойно забрал в руки в падении Проведель.

37' С левого фланга отдавал пас в штрафную Чжун на ход Фурухаси, но тому пробить в борьбе против Патрика не удалось.

36' Вырезал с фланга Альберто в центр на Иммобиле, который мог убегать на ворота, но нарушил он правила в борьбе с защитником.

35' Мог убегать на ворота соперника Чжун после заброса от Тэйлора, но арбитр остановил атаку, зафиксировав офсайд.

34' Отобрал мяч на чужой половине поля О'Райли и отдал вперед на Фурухаси, но его от сферы корпусом оттеснил Романьоли.

33' Продавил соперника по флангу Тэйлор и прострелил вдоль ворот. Сфера угодила в руку Патрику, но судья не стал назначать пенальти.

32' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-1! Матиас Весино! Удалось сравнять счет итальянской команде. После навеса с угла поля от Альберто мяч заметался по штрафной и прилетел к Романьоли, который пробил головой. Во вратарской головой подправил сферу Весино, не позволив среагировать Харту.

31' С угла поля навесил в центр штрафной Альберто. Здесь выиграл верх Тэйлор и вынес сферу подальше от ворот.

30' Красивый пас пяткой Альберто исполнял на ход Иммобиле, но тот не смог зацепиться за мяч в борьбе против защитника.

29' Мягко забросил в штрафную Альберто на Иммобиле, который пробил с острого угла, но мяч смог Харт отбить в падении в сторону.

28' Продавил соперника по флангу на скорости Андерсон и отдал в штрафную, но до удара по воротам здесь дело так и не дошло.

27' С правого фланга отдавал пас низом Андерсон в штрафную на Иммобиле, но в подкате вынес сферу в аут Филлипс.

26' Наступил Хатате в центре поля на ногу Романьоли. Штрафной удар в пользу гостей назначил вновь судья.

25' Диагональ исполнял с центра поля в штрафную соперника Альберто, но здесь головой до мяча не смог добраться Иммобиле.

24' Пауза в матче. Присел на ровном месте Джонстон на газон. Потребуется ему медицинская помощь.

23' Отобрал мяч на фланге Хюсай и отдал поперек на Весино, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

22' Отобрал мяч Иммобиле на чужой половине поля и отдал поперек на Альберто, но тому пробить не позволил в подкате О'Райли.

21' В верховой борьбе Хюсай кулаком заехал по голове Хатате. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Лацио".

20' С угла поля навесил Альберто на ближнюю штангу, но здесь сферу спокойно вынес в центр поля Хатате головой.

19' Прорывался к штрафной соперника на скорости Дзакканьи и отдал поперек на Андерсона, но мяч Филлипс вынес на угловой.

18' После обрезки защитников Маэда перехватил мяч на чужой половине поля и пробил издали, но сфера полетела крайне неточно.

17' Продавил соперника по флангу на скорости Андерсон и прострелил вдоль ворот, но от ноги защитника сфера отправилась в аут.

16' Камада отдавал пас с правого фланга в штрафную на ход Иммобиле, но тому пробить в подкате помешал О'Райли.

15' Отдавал тонко в штрафную теперь уже Патрик, но прочитал эпизод Скэйлз и перехватил сферу в чистом подкате.

14' Мягко забросил Иммобиле в штрафную, куда забегал Андерсон, но проиграл он борьбу за мяч защитнику и не смог пробить.

13' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Кего Фурухаси! Сумели хозяева открыть счет в нашем поединке. Отличным пасом Хатате запустил в штрафную соперника Фурухаси, который оторвался от соперника и пробил низом точно под опорной ногой голкипера. Мяч в сетке.

12' Тонко с правого фланга вырезал в штрафную Макгрегор на ход Маэде, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Романьоли.

11' Зацепился за мяч перед чужой штрафной О'Райли и сбросил поперек на Фурухаси, который пробил в касание, но на пути этого удара оказался защитник.

10' Диагональный пас исполнял Лаццари в штрафную, куда забегал Иммобиле, но пробить не позволил ему в подкате Скэйлз.

9' В медленном темпе проходит старт нашего поединка. Команды не торопятся раскрываться. Присматриваясь друг к другу.

8' Грубо подкатился в подкате Джонстон в ногу Дзакканьи. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Лацио".

7' Отобрал мяч в центре поля Альберто и тут же забросил в штрафную на ход Иммобиле, но тому не удалось добраться до сферы.

6' Прорывался по флангу на скорости Маэда, но напоролся на Хюсая, который в чистом подкате вынес сферу в аут.

5' В центре поля получил по голове Камада в борьбе против Макгрегора. Штрафной удар исполнять будут итальянцы.

4' Прорывался по флангу на скорости Хатате и прострелил в центр на Маэду, но тому не удалось пробить в окружении двоих защитников.

3' Отдавал пас с фланга в штрафную соперника Весино на ход Андерсону, но тому пробить не позволил в силовой борьбе Филлипс.

2' Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя бело-зеленых цветах, гости выбрали себе синий комплект формы.