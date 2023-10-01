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Тур: 2. Стадион: .
Селтик
 
Позже
Лацио
Прогнозы 51
Селтик 27.5% (14)
X 35.3% (18)
Лацио 37.3% (19)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Селтик
Ничья
Лацио
3.55
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3.60
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2.90
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Селтик
Лацио

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЕ
1:2
ЛЕ
2:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Селтик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Проведель Иван 1 1
Альберто Луис 0 0

Карточки

Селтик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лагербильке Густав 1 1
Хольм Один Тьяго 0 1
Макгрегор Каллум 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иммобиле Чиро 1 0
Патрик 1 0
Маурицио Сарри 1 0

Результаты матчей

Селтик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лацио
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Селтик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лацио
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Селтик
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Мазеруэлл - Селтик 1:2 Ливингстон - Селтик 0:3 Фейеноорд - Селтик 2:0 Селтик - Данди 3:0
Рейнджерс - Селтик 0:1 Селтик - Сент-Джонстон 0:0 Килмарнок - Селтик 1:0 Абердин - Селтик 1:3 Селтик - Росс Каунти 4:2 Селтик - Атлетик Б 3:2 Селтик - Вулверхэмптон 1:1 Гамба Осака - Селтик 0:1 Йокогама Ф-Маринос - Селтик 6:4 Портимоненсе - Селтик 1:4 Селтик - Инвернесс 3:1 Селтик - Абердин 5:0 Хиберниан - Селтик 4:2 Селтик - Сент-Миррен 2:2 Рейнджерс - Селтик 3:0 Хартс - Селтик 0:2
Лацио
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Милан - Лацио 2:0 Лацио - Торино 2:0 Лацио - Монца 1:1 Лацио - Атлетико М 1:1
Ювентус - Лацио 3:1 Наполи - Лацио 1:2 Лацио - Дженоа 0:1 Лечче - Лацио 2:1 Латина - Лацио 0:9 Жирона - Лацио 2:1 Астон Вилла - Лацио 3:0 Лацио - Браво 2:0 Лацио - Приморье 5:0 Эмполи - Лацио 0:2 Лацио - Кремонезе 3:2 Удинезе - Лацио 0:1 Лацио - Лечче 2:2 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Сассуоло 2:0 Интер Милан - Лацио 3:1

Результаты матчей

Селтик
Лацио

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Селтик
Лацио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Атлетико М
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Лацио
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Селтик
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Лацио
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Селтик
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Лацио
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Селтик
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
ПСВ Де Йонг Люк 5 (2)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Карабах Джиджа Редон 5
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Шериф Талал Амин 1 2
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Селтик - Лацио от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 октября 2023, осталось 2 дня 13 часов 31 минуту.



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    • Прогнозы 51
    Селтик 27.5% (14)
    X 35.3% (18)
    Лацио 37.3% (19)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Селтик
    Ничья
    Лацио
    3.55
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Селтик - Лацио

    Исход игры
    Селтик
    27.5% (14)
    Ничья
    35.3% (18)
    Лацио
    37.3% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.22% (19)
    Меньше
    57.78% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (36)
    Нет
    20% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.3% (17)
    1:2 Лацио
    19.6% (10)
    2:1 Селтик
    13.7% (7)
    0:2 Лацио
    5.9% (3)
    0:1 Лацио
    5.9% (3)
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