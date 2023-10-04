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  2. Матчи
  3. Копа Судамерикана 2023
Форталеза Сеара
2:0
Конец матча
Коринтианс
0'
28' Желтая карточка
Почеттино Томас
1:0
49' Гол
Picachu
2:0
55' Гол
Tinga I
62' Желтая карточка
Jose Welison
90'+7
1
Joao
Ricardo
II
2
Tinga
I
19
Emanuel
Britez
4
Тити
6
Bruno
Pacheco
III
17
Jose
Welison
8
Alexandre
Caio
22
Picachu
7
Почеттино
Томас
29
Guilherme
dos
Santos
IX
9
Juan
Martin
Lucero
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
4
Жил
Карлос
42
Лукас
VI
6
Fabio
Santos
IV
44
Москардо
Габриэль
50
Matias
Rojas
II
8
Аугусто
Ренато
7
Майкон
Барберан
11
Ромеро
Анхель
9
Алберто
Юри
Форталеза Сеара
Коринтианс

История личных встреч

Форталеза Сеара
Коринтианс

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

15 матчей

20%
26.7%
53.3%
3 победы 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

13.3%
73.3%
13.4%
2 победы 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

13.3%
40%
46.7%
2 победы 6 ничьих 7 побед

История матчей

КС
1:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
3:2
СA
1:3
СB
1:3
СB
2:0
КБ
2:0
КБ
1:2

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1
0.63

Среднее время на гол

90
144

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.5
1.29

Среднее время на гол

60
70

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.27
0.93

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

71
96

Бомбардиры внутри турнира

Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Guilherme dos Santos IX 4 0.33
Jose Welison 3 0.25
Почеттино Томас 3 0.25
Picachu 3 (2) 0.25
Ромеро Сильвио 2 0.17
Juan Martin Lucero 2 0.17
Мариньо 2 0.17
Тьяго Гальярдо 2 (1) 0.17
Lucas Crispim 1 0.08
Tinga I 1 0.08
Moises Vieira 1 0.08
Calebe 1 0.08
Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алберто Юри 2 (1) 0.25
Райан 1 0.13
Жил Карлос 1 0.13
Уэсли Лопес 1 0.13
Виейра Фелипе 1 0.13
Майкон Барберан 1 0.13

Карточки

Форталеза Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Emanuel Britez 3 0
Jose Welison 3 0
Почеттино Томас 3 0
Alexandre Caio 3 0
Marcelo Conceicao 1 1
Ромеро Сильвио 2 0
Мариньо 2 0
Аугусто Педро 2 0
Тити 1 0
Picachu 1 0
Tinga I 1 0
Joao Ricardo II 1 0
Bruno Pacheco III 1 0
Guilherme dos Santos IX 1 0
Dudu V1 1 0
Александр Кайо 1 0
Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райан 1 1
Мурильо Джейсон 2 0
Fabio Santos IV 2 0
Мендес Бруно II 2 0
Оливейра Руан 2 0
Араужо Матеус 0 1
Аугусто Ренато 1 0
Уэсли Лопес 1 0
Фагнер Лемос 1 0
Майкон Барберан 1 0
Лукас VI 1 0
Алберто Юри 1 0
Каэтано Жоао 1 0
Москардо Габриэль 1 0

Результаты матчей

Форталеза Сеара
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Коринтианс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

1
0
Форталеза Сеара
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Коринтианс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

8
5
Форталеза Сеара
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Коринтианс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

9
5

Голы по времени матча

Забито

17
2
5 В 1-м тайме 0
12 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
6%
0
0%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
3
18%
1
50%
61-75
7
41%
1
50%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Забито

8
5
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
4
50%
1
20%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Пропущено

5
2
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

25
7
11 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
2
8%
0
0%
1-15
7
28%
1
14%
16-30
2
8%
1
14%
31-45
2
8%
1
14%
46-60
4
16%
2
29%
61-75
8
32%
2
29%
76-90

Пропущено

11
6
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
3
27%
1
17%
31-45
1
9%
2
33%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Форталеза Сеара
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Форталеза Сеара - Гремио 1:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Сан-Паулу - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Коринтианс 2:1
Флуминенсе - Форталеза Сеара 1:0 Форталеза Сеара - Америка Минейро 2:1 Форталеза Сеара - Коритиба Парана 3:1 Америка Минейро - Форталеза Сеара 1:3 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 0:1 Форталеза Сеара - Сантос 4:0 Форталеза Сеара - Либертад 1:1 Гойяс - Форталеза Сеара 1:0 Либертад - Форталеза Сеара 0:1 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 0:3 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:1 Форталеза Сеара - Куяба 0:1 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Фламенго - Форталеза Сеара 2:0 Палестино - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 2:1
Коринтианс
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Коринтианс - Гремио 4:4
Форталеза Сеара - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Гойяс 1:1 Коринтианс - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Крузейро - Коринтианс 1:1 Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Коритиба Парана 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Коринтианс 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Коринтианс - Васко да Гама 3:1 Коринтианс - Сан-Паулу 2:1 Байя - Коринтианс 0:0 Университарио Депортес Лима - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Америка Минейро 3:2

Результаты матчей

Форталеза Сеара
Коринтианс

Точный счет

1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
6
1 раз 17%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Форталеза Сеара
Коринтианс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
1
3
3
3
2.5
2
4
3.5
1
5
4.5
1
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
1
3
3
3
1.5
1
3
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
5
3
8
4
1.5
2
6
4
8
2.5
2
10
3.5
1
11
4.5
1
11
5.5
1/8 финала
2 Коринтианс
1 Ньюэллс Олд Бойз
5 Эстудиантес Ла Плата
0 Гойяс
8 Америка Минейро
7 Ред Булл Брагантино
1 Либертад
2 Форталеза Сеара
6 Ньюбленсе
7 ЛДУ Кито
1 Сан-Лоренсо Альмагро
2 Сан-Паулу
2 Ботафого Рио-де-Жанейро
1 Гуарани Асунсьон
1 Эмелек
3 Дефенса и Хустисия
1/4 финала
4 Коринтианс
3 Эстудиантес Ла Плата
2 Америка Минейро
5 Форталеза Сеара
7 ЛДУ Кито
6 Сан-Паулу
2 Ботафого Рио-де-Жанейро
3 Дефенса и Хустисия
1/2 финала
1 Коринтианс
3 Форталеза Сеара
3 ЛДУ Кито
0 Дефенса и Хустисия
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 9
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 8
Эстудиантес Ла Плата Рольхейсер Бенхамин 6
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 6
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 5
Весь список

Топ нарушителей
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 5
Депортес Толима Leider Riascos 2 3
Сан-Паулу Rodrigo Nestor 5
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 3
Университарио Депортес Лима Matias Di Benedetto 1 3
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 28'
      Почеттино Томас получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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