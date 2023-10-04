2:0
Конец матча
0'
28' Желтая карточкаПочеттино Томас
1:0
49' ГолPicachu
2:0
55' ГолTinga I
62' Желтая карточкаJose Welison
90'+7
Ход матча
28'
49'
1:0
55'
2:0
62'
82'
82'
2
Tinga
I
4
Тити
17
Jose
Welison
22
Picachu
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
42
Лукас
VI
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Tinga IЗащитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
- Защитник
-
17 Jose WelisonПолузащитник
- Полузащитник
-
22 PicachuПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 СашаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Dudu V1
-
27 Calebe
-
-
Главный тренер: Juan Pablo Vojvoda
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
- Защитник
-
42 Лукас VIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 БидуЗащитник
-
25 Мендес БруноЗащитник
-
14 Каэтано ЖоаоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 РониПолузащитник
-
36 Уэсли ЛопесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Менезес Мано
История личных встреч
Форталеза Сеара
Коринтианс
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
15 матчей
20%
26.7%
53.3%
3 победы 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
13.3%
73.3%
13.4%
2 победы 11 ничьих 2 победы
Второй тайм
13.3%
40%
46.7%
2 победы 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1
0.63
Среднее время на гол
90
144
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.5
1.29
Среднее время на гол
60
70
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
1.27
0.93
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
71
96
Бомбардиры внутри турнира
Форталеза Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Guilherme dos Santos IX
|4
|0.33
|Jose Welison
|3
|0.25
|Почеттино Томас
|3
|0.25
|Picachu
|3 (2)
|0.25
|Ромеро Сильвио
|2
|0.17
|Juan Martin Lucero
|2
|0.17
|Мариньо
|2
|0.17
|Тьяго Гальярдо
|2 (1)
|0.17
|Lucas Crispim
|1
|0.08
|Tinga I
|1
|0.08
|Moises Vieira
|1
|0.08
|Calebe
|1
|0.08
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алберто Юри
|2 (1)
|0.25
|Райан
|1
|0.13
|Жил Карлос
|1
|0.13
|Уэсли Лопес
|1
|0.13
|Виейра Фелипе
|1
|0.13
|Майкон Барберан
|1
|0.13
Карточки
Форталеза Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Emanuel Britez
|3
|0
|Jose Welison
|3
|0
|Почеттино Томас
|3
|0
|Alexandre Caio
|3
|0
|Marcelo Conceicao
|1
|1
|Ромеро Сильвио
|2
|0
|Мариньо
|2
|0
|Аугусто Педро
|2
|0
|Тити
|1
|0
|Picachu
|1
|0
|Tinga I
|1
|0
|Joao Ricardo II
|1
|0
|Bruno Pacheco III
|1
|0
|Guilherme dos Santos IX
|1
|0
|Dudu V1
|1
|0
|Александр Кайо
|1
|0
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Райан
|1
|1
|Мурильо Джейсон
|2
|0
|Fabio Santos IV
|2
|0
|Мендес Бруно II
|2
|0
|Оливейра Руан
|2
|0
|Араужо Матеус
|0
|1
|Аугусто Ренато
|1
|0
|Уэсли Лопес
|1
|0
|Фагнер Лемос
|1
|0
|Майкон Барберан
|1
|0
|Лукас VI
|1
|0
|Алберто Юри
|1
|0
|Каэтано Жоао
|1
|0
|Москардо Габриэль
|1
|0
Результаты матчей
Форталеза Сеара
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Коринтианс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
1
0
Форталеза Сеара
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Коринтианс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
8
5
Форталеза Сеара
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Коринтианс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
9
5
Голы по времени матча
Забито
17
2
5 В 1-м тайме 0
12 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
6%
0
0%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
3
18%
1
50%
61-75
7
41%
1
50%
76-90
Пропущено
6
4
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Забито
8
5
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
4
50%
1
20%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
1
13%
1
20%
76-90
Пропущено
5
2
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
25
7
11 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
2
8%
0
0%
1-15
7
28%
1
14%
16-30
2
8%
1
14%
31-45
2
8%
1
14%
46-60
4
16%
2
29%
61-75
8
32%
2
29%
76-90
Пропущено
11
6
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
3
27%
1
17%
31-45
1
9%
2
33%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Форталеза Сеара
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Форталеза Сеара - Гремио 1:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Сан-Паулу - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Коринтианс 2:1
Флуминенсе - Форталеза Сеара 1:0 Форталеза Сеара - Америка Минейро 2:1 Форталеза Сеара - Коритиба Парана 3:1 Америка Минейро - Форталеза Сеара 1:3 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 0:1 Форталеза Сеара - Сантос 4:0 Форталеза Сеара - Либертад 1:1 Гойяс - Форталеза Сеара 1:0 Либертад - Форталеза Сеара 0:1 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 0:3 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:1 Форталеза Сеара - Куяба 0:1 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Фламенго - Форталеза Сеара 2:0 Палестино - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 2:1
Коринтианс
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Коринтианс - Гремио 4:4
Форталеза Сеара - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Гойяс 1:1 Коринтианс - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Крузейро - Коринтианс 1:1 Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Коритиба Парана 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Коринтианс 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Коринтианс - Васко да Гама 3:1 Коринтианс - Сан-Паулу 2:1 Байя - Коринтианс 0:0 Университарио Депортес Лима - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Америка Минейро 3:2
Результаты матчей
Форталеза Сеара
Коринтианс
Точный счет
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
6
1 раз 17%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Форталеза Сеара
Коринтианс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
13
33
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
13
33
13
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
53
84
26
48
210
111
111
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
|Америка Минейро
|Gonzalo Mastriani
|9
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|8
|Эстудиантес Ла Плата
|Рольхейсер Бенхамин
|6
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|6
|Дефенса и Хустисия
|Gaston Togni
|5
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 5
|Депортес Толима
|Leider Riascos
|2 3
|Сан-Паулу
|Rodrigo Nestor
|5
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1 3
|Университарио Депортес Лима
|Matias Di Benedetto
|1 3